Bursa’dan Bosna’ya Srebrenitsa dayanışması

BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
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Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
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Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
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Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Bursa’dan Bosna’ya Srebrenitsa dayanışması
20. yüzyılın son büyük soykırımı 1992 - 1995 yılları arasında Avrupa’nın tam orta yerinde sahnelendi. Dağılan Yugoslavya Federasyonu’nun tüm silah ve donanımını devir alan Sırplar bu üstünlüğe dayanarak Müslüman Boşnaklara karşı taarruza geçip, katliama girişti. Üç yıl içerisinde 100 binden fazla Boşnak hayatını kaybetmişti.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
İşkence, tecavüz ve katliam... Srebrenitsa’da 20 bine yakın insan öldürüldü.
Dünya da bu dramı film seyreder gibi izledi...
MİTİNGLER, PROTESTOLAR
Türk milleti ve devleti bu duruma büyük tepki verdi ve yardıma koştu.
Birçok ilde miting ve protesto yapıldı, yardım kampanyaları düzenlendi.
Boşnaklar o kötü günleri iyi bilirler; Türkiye’nin nasıl çabaladığını, para, silah, mühimmat, eğitim, personel ve diplomasisiyle yanlarında olduğunu söylerler.
Boşnaklar, savaşın en kritik zamanında İran gemilerinin Adriyatik’ten yaptığı silah sevkiyatını da unutmazlar.
TOPLU MEZARLARI AMERİKALI GAZETECİ DAVID ROHDE BULDU
Toplu mezarlar...
Akıl alır gibi değil, hem de bu çağda...
Konuşuluyordu ama yerleri belli değildi.
Ta ki Amerikalı gazeteci David Rohde’nin Srebrenitsa çevresindeki toplu mezarları bulup dünyaya duyurana kadar... O günleri anlattığı ‘Son Oyun’ isimli kitabından Rohde, “Uluslararası camia taraflı bir şekilde binlerce insanı silahsızlandırmış ve sonra da onları en azgın düşmanlarına teslim etmiştir. Srebrenica, uluslararası camianın felaketin uzağında durduğu bir durum değildir. Aksine, uluslararası camianın eylemleri katilleri cesaretlendirmiş, onlara yardım etmiş ve işlerini kolaylaştırmıştır. Srebrenica’nın düşmesi gerçekte olması gereken bir durum değildi. Binlerce iskeletin Doğu Bosna’da oraya buraya saçılmasına hiç gerek yoktu. Binlerce Müslüman Bosnalı çocuğun Sırplar tarafından boğazlanmış babalarının, dedelerinin, amcalarının ve kardeşlerinin hikayesi ile büyümesine hiç gerek yoktu.” diye ifade eder.
Bu cesaretiyle David Rohde Pulitzer Ödülü aldı.
BURSA’DAN BOSNA’YA DAYANIŞMA
Srebrenitsa katliamının unutulmaması için her yıl 8-11 Temmuz tarihleri arasında ölüm yürüyüşü güzergâhında Marş Mira / Barış Yürüyüşü yapılıyor. Bu yıl 26. yapıldı.
2017 yılında bu yürüyüşe katılan arkadaşlarımızla buluşup “Bursa’dan Bosna’ya Dayanışma” için Anma töreni ve 26. Marş Mira 1. Uludağ Zirve Yürüyüşü yapma kararı aldık.
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Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin H. Serdar, Yük. Mak. Müh. Ferudun Baykara ve Bursa Bosna Sancak Kültür ve Day. Der. Başkanı Yusuf Öztürk‘ten oluşan Düzenleme Kurulu 11 Temmuz günü Mihraplı Kent Parkı’nda bir araya geldi. Saygı duruşu yapıldı, şehitler için dua okundu.
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Prof. Dr. Erkan Işığıçok, “Bosna Hersek devletinin kurucusu ve Cumhurbaşkanı, merhum Aliya İzzetbegoviç’in ‘Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız.’ sözleri ile Marş Mira daha da anlamlı bir hale geliyor. Bosna, bizler için ecdat yadigârıdır. Bursa ile benzerliğiyle, yakın kültürü, yurttaşlarımızın akrabalık ilişkileri, kuvvetli duygusal bağlarıyla Bosna’yı daima özel bir kent olarak görüyoruz” dedi.
Ferudun Baykara, “26 yıl önce Bosnalı kardeşlerimizin yaşadığı acı ve tuttukları yas bizlerin de acısı ve yası olmuştur. Avrupa’nın ortasında yaşanan bu insanlık dramını asla unutmadık. Türkiye Cumhuriyeti devleti dün olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmekte ve dayanışmasını güçlendirmektedir” sözlerini söyledi.
ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ
Dr. Hüseyin H. Serdar da, “Mihraplıpark’ta 2017 yılında oluşturulan ‘Srebrenitsa Çiçeği’ alanında toplanıyoruz ve Bursa’dan Bosna’ya, Srebrenitsa’ya selam gönderiyoruz. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize dualar ediyor, rahmet diliyoruz. Hiçbir coğrafyada kan ve gözyaşı dökülmesin, tüm dünyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşansın, huzur egemen olsun istiyoruz. Anma törenimizin ardından dayanışma amacıyla Uludağ Zirve yürüyüşü yapacağız. Bugün 1.’sini gerçekleştirdiğimiz ‘Marş Mira Uludağ Zirve Yürüyüşü’nün gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz” dedi .
İZZETBEGOVİÇ’E BÜST
Serdar, “Bursa’dan Bosna’ya uzanan gönül köprüsünün daima canlı kalmasını, Bursa Valiliği ve belediyelerimiz tarafından Mihraplıpark’a, Srebrenitsa Çiçeğinin olduğu alana Bilge lider merhum Aliya İzzetbegoviç’in büstünün dikilmesini, Srebrenitsa Şehitleri için anıtın yapılmasını, bölgenin Bosna - Bursa kardeşliğine uygun şekilde düzenlenmesini” bekliyoruz diyerek sözlerini tamamladı.
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Bursa Bosna Sancak Kültür ve Day. Der. Başkanı Yusuf Öztürk ise “Srebrenitsa Katliamını unutmadık, unutturmayacağız... Boşnak halkının çektiği acı ve üzüntülerinin paylaşılması, Türk milletinin dayanışmasını her zaman gösterme kararlılığında olması bizler için çok önemli. Tüm dünyaya barış ve huzur diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Bosna Hersek’in koruyucusu olmuştur. Boşnak halkı Türkiye’yi güvence olarak görmektedir. Teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini ifade etti.
VE ZİRVE
Uludağ’ın taşlık ve çıplak yüzeyinde oldukça yorucu ve zor bir yürüyüş oldu. 11 Temmuz günü çok sıcaktı. Kutsal amaçlar için çekilen zorluklar, hedefe ulaşılınca yerini büyük bir mutluluğa bırakıyor. Erkan Işığıçok, Hüseyin H. Serdar, Ali İştem, Ferudun Baykara, Halisenur Barut, Mehmet Uğur Özdeniz, İbrahim Öge, Suat Temiz ve Burak Celep Uludağ’ın 2 bin 543 metre yükseklikteki Zirve’ye ulaştı.
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İlk kez kızım da benimle yürüdü, birlikte zirve yaptık... Ekip liderimizin zirveye ilk adımı kızıma attırması da güzel bir jest oldu.
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Deftere, düşünce ve dileklerimizi yazdık.
Türk ve Bosna bayraklarını sert rüzgarda dalgalandırdık.
Uludağ’dan dünyaya barış ve dostluk için seslendik.
Yaşasın Bursa – Bosna gönül köprüsü.
Yaşasın Türk milleti – Yaşasın Boşnak milleti.