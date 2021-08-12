Bursa yangına ve depreme hazır mı?  

Bugün insanlar önce ki yüzyıllarda olduğu gibi ortalama 40’ında, 50’sinde yaşamlarını yitirmiyorlarsa bunu sağlayan en önemli etken o aydınlık yoldur.
Özellikle tıp ve sağlık alanı… Aşılar, ilaçlar, serumlar. Sağlık destek elemanları. Teşhis, tedavi ve laboratuvar, girişim teknikleri. Bulaşıcı hastalıkların azalması. Biyonik ve robotik cihazlar, donanımlar. Her alanda kendini gösteren ileri teknolojiler…
BİLİM DÜNYASININ BAŞARISI
Efendim, Covid-19 bulaşıcı hastalık değil mi?
Evet, bulaşıcı ve öldürücü…
Ancak dünya bilimin ve tekniğin o ışıklı yolunda ilerlemeseydi, geçen yüzyılda İspanyol gribinde olduğu gibi 50-100 milyon değil, 500 milyon ile 1 milyar insanın ölümüne sahne olurdu. Bu pandemide, bir buçuk yılda 4-5 milyon insan kaybı ile bugüne gelmek başarıdır. Ve bu başarı tek kelimeyle bilim dünyasına aittir.
*
Çoğunlukla ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, doğal yapının değiştirilmesine karşı bölge halkının tepkisi ve direnişini içeriyordu. İnsanlar müteahhitlere karşı doğa ve çevreyi savunuyor, yaşam alanlarının tahribatına itiraz ediyorlardı.
Derelerin taşması, evlerin ve köprülerin yıkılması, iş yerlerini su basması.
Yani sel, taşkın, heyelan ve ölümler.
Haberlerinin en üzücü yanı elbette can kayıpları.
Yurttaşlarımız ‘tabi afetler’ ile ölüyorlar…
*
Bayramı, ardından gelen haftayla birleştirip doğu Karadeniz’de gezi yapmayı planlıyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı, yeğenimin düğünü bayram öncesine denk geldi.
Erkenden Trabzon’a geldim.
MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ
Çocukluğumuzun geçtiği Trabzon’un da birçok tarihi kent gibi hem olumlu, hem olumsuz yönde değiştiği belli oluyor.
Kentler de insanlar gibi değişim yaşarlar.
Zaten anne ve babalar kendilerini ihmal edip, iyi yetişmeleri için hayatlarını çocuklarına adamazlar mı, kurban etmezler mi…
- Altısı kız, biri erkek yedi çocuk yetiştirdiğinizi, hepsinin lisans düzeyinde öğrenim gördüklerini, akademik meslekler edindiklerini biliyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Şebinkarahisar’da dünyaya geldim. Osmanlı Türk devleti, yararlılıkları sebebiyle atalarımızı Alemdar olarak buraya, Sipahi köyüne yerleştirdi. Yörük’üz. Dokuz yaşına geldiğimde babam vefat etti. Üç kız kardeşim, ben ve annem, beş kişi olarak çileli bir yaşamımız oldu. Annem hizmetçilikle ailemizi geçindirmeye başladı. Çalışkan öğrenciydim. Tek kurtuluşum okumaktı. 1968’de İstanbul’da Yapı Sanat Enstitüsü ‘Yapıcılık Bölümü’ne kayıt oldum. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) İnşaat Fakültesi’ne geçtim. Yetim ve yoksuldum, hizmetçi annenin çocuğu olarak okuduğumun şuurundaydım. Gece okuyup, gündüz inşaatlarda çalışarak okuluma ve aileme katkı veriyordum. İstanbul Sanayi Odası’nda ‘yevmiyeli memur’ olarak da çalıştım. İş kurdum ama tutmadı, sonra minibüs aldım, servis çektim.
- Okumak için ciddi mücadeleler vermişsiniz. O yıllarda, özellikle İstanbul’da öğrenci olayları da başlamıştı. Etkilenmediniz mi?
- Türkçü faaliyetlerin içerisinde oldum. Bir yandan çalışma, diğer yandan fikir hareketleri derken zaman zaman öğrenime ara verdim, okulu on yılda bitirebildim.
Sırplar ‘Büyük Sırbistan’ hayaliyle Boşnakları bölgede yok etmeye başladı. Onlarca köyün tüm halkını öldürdüler. Boşnaklar Hırvatlarla da savaş yaptı. Ama Sırpların hedefi sadece yok etmekti... 1995’e gelindiğinde Srebrenitsa’da silahsız sivilleri koyun gibi boğazladılar.
*
Bosna Savaşı’nda Srebranitsa ile birlikte Birleşmiş Milletler, altı yerleşimi ‘güvenli bölge’ olarak ilan etmişti. Uluslararası güvenceyle koruma altına alınan Srebranitsa kenti, korumadan sorumlu Hollanda askerlerinin 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp milis, asker ve keskin nişancıların baskısıyla geri çekilmiş, masum halkı savunmasız bırakmıştı.
Eli silah tutabilecek tüm erkekleri gruplar halinde işkence ile öldürüp değişik bölgelerde oluşturulan toplu mezarlara gömdüler.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladılar.
Ağır silahlarla saldıran Sırp milisler bir yandan, keskin nişancılar diğer yandan ölüm kusuyordu. Bu kaçışa ‘ölüm yolculuğu’ adı verildi.
BM koruma gücünün silahları topladığı Srebrenitsa kenti de güvenli bölgelerden birisiydi. 1995 yılının temmuz ayında burada büyük bir katliam yaşandı.
Sırplar şehrin kendilerine teslim edilmesini istediler. Baskıya karşı direnmeyen Hollandalı BM koruma güçleri çekildiler. Sivil halk ortada kaldı.
‘Çetnikler’, gözü dönmüş Sırp çeteleri 14 - 70 yaş arasındaki Müslüman Boşnak erkekleri toplayıp götürdüler. Çukurlara bazen diri diri, bazen de parçalayıp attılar. Sayısız ‘gizli toplu mezar’ oluşturdular.
SREBRENİTSA KATLİAMI
Tarihe ‘Srebrenitsa katliamı’ olarak geçen bu insanlık dramında 20 bin civarında insan katledildi. Geride kalan siviller çoluk çocuk, kadın ihtiyar canlarını kurtarmak için yollara düştüler, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak için gece yürüdüler, gündüz saklandılar…
Hala her yıl ceset parçaları bulunuyor ve DNA analizleriyle isimlendirmeler yapılıyor.
*
Dün Bursa’nın meşhur Cumhuriyet caddesinde yürürken sokak başında el arabasında görünce çocuklar gibi sevindim.
Aklıma kolumun altına bir bağ nohut sıkıştırıp, koparıp koparıp yediğim Konya günlerim geldi.
*
Satıcıyla selamlaştık.
Bir iki laf edebilir miyiz ağam?
Tabii dedi, çay söyledi.
GURURLU ‘SEYYAR’ BABALAR
Zübeyde Hanım Doğumevi’nin bu kentte özel bir yeri vardır, yüz binlerce Bursalı burada dünyaya gözlerini açtı.
İLKLERİN HASTANESİ
Bursalıların Zübeyde Hanım Doğumevi’yle duygusal bağları vardır.
1981 yılında açılan Bursa’nın ilk branş hastanesiydi.
Birçok ilk bu hastanede gerçekleşmişti.
20 yıl önce ülkemizin ilk ‘bebek dostu’ hastanelerinden olmuş, genetik laboratuvarını da yine o yıllarda kurulmuştu.
Türkiye güzel bir yer!..
*
Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan olağandışı hadiselerle yıpranan insanlarımız işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, Türk lirasının döviz karşısında erimesi, ücret azlığı, enflasyon, atama bekleyen öğretmenler, emeklilikte yaşa yakılanlar, 3600 ek gösterge beklentisi, iflaslar, icralar, intiharlar gibi sorunlarla karşılaşıyor. Listeyi uzatmayalım…
Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden bir daralma yaşanıyor. Ruhsal açıdan da iyi olunmadığı aşikar, geniş halk kesimlerinin iyice daraldığı görülüyor.
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Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Deniz salyası nedir ki?
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Efendim, Marmara Denizi’nin özellikle kıyı bölgelerine suyun üzerini halı gibi kaplayan sümüğe benzeyen, jel kıvamında peydahlanan organik bir katmanı konuşuyoruz.
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Deniz ve göllerdeki ortam şartlarına tepki olarak, mikroskobik bitkimsi canlıların, fitoplankton denilen mikro alglerin aşırı çoğalmasıyla ürettikleri salgıya bilim insanları müsilaj diyorlar.
Deniz salyası ya da müsilaj...
Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Bursa yangına ve depreme hazır mı?
Deprem, yangın, sel, heyelan, çığ, taşkın, endüstriyel kazalar, toplu ani göçler, nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlarla mücadelede etkin ve organize olunmalı.
Bunun için AFAD var.
Yeni planlamalar, çalışmalar, hazırlıklar yapıldı, TAMP dönemi başladı.
TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı…
*
AFAD, TAMP Projesinde de İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Bakanlıkları ve Türk Kızılayı birlikte çalışıyor.
*
28 hizmet grubu oluşturan AFAD, kurumun web sitesinde diyor ki; “Afet ve acil durumlara çok daha hazırız. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacak. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilecek. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönecek.”
BURSA AFETLERE HAZIR MI?
Peki, Bursa Afetlere hazır mı?
İnşallah hazırdır…
AFAD hazırlıklarını yaptı. TAMP’a göre her şey yolunda; Hazırız!..
*
Ülkenin güneyi iki haftadır 300 ‘e yakın orman yangınıyla cehennemi yaşadı. Bir ikisi kaldı, diğerleri söndürüldü.
Meğerse o kadar da hazır değilmişiz!..
BURSA DEPREM VE YANGINI
Yıl 1855, Şubat’ın28’i (2 Mart diyen de var).
Büyüklüğü 7,5.
Bursa Depremi…
Mustafakemalpaşa merkezli deprem Bursa ve komşu şehirlerde şiddetli yıkım oluşturdu. Binlerce ev ve işyeri harabeye döndü. Camiler ve tarihsel yapılarda çökmeler oldu.
Depremin ardından yangın kenti sardı. Çarşılar, hanlar, evler, işyerleri enkaza döndü.
*
11 Nisan’da 7,0 büyüklüğünde bir artçı daha oldu.
Gemlik’ten Mudanya’ya kadar tüm bölgede tesirli oldu.
Yaşanan deprem ve yangınlarda yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti.
*
Bursa yanmış yıkılmış kimin umurunda!..
Der Saadet, Saltanat merkezi, Devlet-i ali Osmanlı başkenti olandan bitenden habersiz. İstanbul başka bir alemdeydi, belki de birkaç sene önce Sinop’ta Rus’ların batırıp yok ettiği donanmanın sarsıntısı ve muhasebesiyle meşgullerdi, kim bilir!
SESİM GELİYOR MU?
Padişah, Bursa’nın durumu 10 gün sonra öğrenir.
*
Tarihçi Cevdet Paşa, İstanbul’un 9-10 gün sonra yıkımı duymasını, “Bursa’da depremin meydana geldiği sırada İstanbul’a gelen Gemlik vapurunun, açıktan Bursa üzerinde bir ateş gördüğünü haber vermesi, volkan zuhuru şeklinde yorumlandı. Sonra yangın olduğu haberi alındı. Ancak dikkate değer alınmayarak sadece tahrirat gönderilmekle yetinildi. Bursa’da ki halk ise can ve başları kaygısına düştükleri için zamanında kağıt yazıp İstanbul’a gönderemediler. Burada cereyan eden felaketlerle ilgili teferruatlı bilgi ancak on gün sonra Bursa’’dan İstanbul ‘a gelen Tahir Ağa vasıtasıyla öğrenilebildi” diye anlatır.
*
Bursa’nın, Bursalının sesini duymayan saraydan bugünlere geldik.
Umarız başımıza böyle bir hal gelmez.
Onun için depreme ve yangına karşı hazır olmalıyız.
*
Tarihçi Cevdet Paşa’ya göre Bursa eşrafından Tahir Ağa İstanbul’a gider ve haber verir!..
Başkent İstanbul’un, Babıali’nin depremden, yıkımdan haberi yoktur ama depremin birinci günü iki İngiliz gemisi yardıma gelmiş, Gemlik iskelesine yanaşmış, getirdiği ekmekleri indirmektedir…
Ne kadar acı bir durum değil mi?
Devlet yöneticileri ve aydınlar ülkenin içine girdiği halden utanırlar…
YANGIN VE HAVA ÜSSÜ
Orman yangınları bize yapmamız ve yapmamamız gerekenleri öğretiyor!..
Gündemde can ve ekolojik kayıplara neden olan orman yangınları varken, küresel kuraklık ve iklim değişikliğinin etkileri görülmeye başlamışken Bursa da önlemlerini gözden geçirmeli…
*
İl genelinde Bursa yaklaşık 484 bin hektarlık büyük bir orman varlığına sahip durumda.
Kent, Uludağ’ın ormanlarıyla çevrili ve arada bir güvenlik kuşağı da yok. Bazı yerlerde dallar çatılara değiyor… Yangın için bu durum ciddi bir tehlike ve risk içeriyor.
BÖLGE BELEDİYELERİYLE İŞBİRLİĞİ
Orman yangınları konusunda AFAD, önleme, koruma ve müdahale planlarını güncellemeli.
Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangınlardan ders çıkarılmalı.
İki başlı yönetime neden olunmamalı.
Orman teşkilatıyla birlikte belediyelerimizin üstün çabalarını gördük; imkânları geniş olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleriyle işbirliği çalışmalarına başlanmalı.
STK’LAR VE HAVA SÖNDÜRME GÜCÜ
Orman yangınlarında kara müdahalesinden daha önemli hale gelen hava gücünde Bursa’nın durumu nedir?
- Kentte ve civar ormanlarda yangın çıkması durumunda acil müdahale ancak bir helikopter ile sağlanabilir!..
*
Peki, müdahale için neler yapılmalı?
TMMOB Bursa İKK, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, KESK, Nilüfer Kent Konseyi, Doğader ve Bursa Çevre Platformu ortak açıklama yaparak, Yunuseli Havaalanı’nın yangınla mücadele üssü olarak kullanılmasını talep ettiler.
Bursa’nın orman yangınlarına havadan müdahale edebilecek gücünün sınırlı olduğunu söylen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “Bursa’nın orman yangınlarına etkili bir biçimde havadan müdahale edebilecek gücü yalnızca üç ay süre için kiralanan tek helikopter ile sınırlıdır. Oysa ülkemizi acıya boğan son yangınlarda bir kez daha gözlendiği gibi, orman yangınlarına etkili müdahale için kara ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinden oluşan bir hava gücü de büyük önem taşımaktadır.” tespiti yaptıktan sonra “Bölgemizde olası orman yangınlarına karşı, Manavgat’ta, Bodrum’da ve Marmaris’te yaşandığı gibi bir çaresizliğe düşmemek için Bursa’da orman yangınlarına müdahale edebilecek bir hava gücü ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Bu amaçla ilk atılması gereken adımlardan birisi, yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve uçuşlara kapatılıp imara açılmak istenilen Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü olarak kullanılmasıdır.” dedi.
YUNUSELİ HAVAALANI
Uzmanlar, söndürme uçak ve helikopterlerinin Yunuseli Havaalanı'nı rahatlıkla kullanabileceklerini, su ikmali için Marmara Denizi, Uluabat, İznik ve Gölbaşı Gölleri, Kayapa, Hasanağa, Çalı, Dağyenice ve Gözede Göletlerini, Doğancı ve Çınarcık Barajlarını kullanabileceklerini, böylelikle sadece Bursa’da değil komşu illerin de yangınlarına müdahale edebilecekleri görüşündeler.
ÇEVREM DERNEĞİ
Yunuseli Havaalanı'nın bu amaçla kullanımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD acilen işbirliği yapmalılar.
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Çevrem Derneği Başkanı Dr. Hüseyin H. Serdar olarak da bu konularda, “STK’larımızın Yunuseli Havaalanı'nın yangın söndürme üssü olması önerisini destekliyoruz. Yerleşimlerimiz ve ormanlarımız yanmadan, kent civarında orman güvenlik kuşakları oluşturulmalı, kara ve hava yangın söndürme gücünün güçlendirilmeli” diyorum.
Geç olmadan, canla başla çalışalım.