100 yıl dile kolay, yüz yıl…1299 yılında kurulan ve 1922 yılında hayata veda eden Osmanlı Türk cihan devletinin başkenti İstanbul, ‘itilaf devletleri’ tarafından 13 Kasım 1918‘de işgal edilmiş, 16 Mart 1920’de de Meclisi Mebusan basılmış, dağıtılmış ve bazı milletvekilleri tutuklanmıştır.
Bu olayın ardından 38 gün sonra Ankara’da yeni devletin Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920‘de açılmış ve tarihimizin dönüm noktasını oluşturmuştur.
Üzerinden 100 yıl geçti.
100 yıl önce, 100 yıl sonra gibi bir değerlendirme yapmaya bu köşe yetmez bize...
Osmanlı Devleti’nin küllerinden doğan devletimizin sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz.
ÇOCUKLAR GİBİ NEŞELİ
Meclisin açılmasının coşkusunu çocuklar gibi sevinerek, neşe içerisinde kutluyoruz.
Bu arada dünyada ‘çocuk bayramı’ yapan ilk ülke olmanın gururunu da yaşıyoruz.
Bu coşkuyu hiç kaybetmeyelim.
*
Nice nice 23 Nisanlara diyerek kutlayacağımız bayramları, çocuklarımıza layık olarak gerçekleştirebilmenin de önemini göz ardı etmemeli…
Çocuk şiddeti, çocuk tacizi, çocuk işçiler, çocuk gelinler, çocuk istismarı, sahipsiz çocuklar, sokak çocukları gibi başlıklar üzerinde biraz düşünmeli, kafa yormalı…
Çocuk bayramı yapan bir ülke çocuklar konusunda ‘ayıplı bir durum’ ile karşılaşmamalı!
BUGÜN BAYRAM
Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı var. Törenler olmayacak. Hiç tadımız yok…
O zaman biz de çocuklarımızın sevgili barış abisi, rahmetli Barış Manço’nun yazıp okuduğu ‘Bugün Bayram Çocuklar’ şarkısının nakarat yapar söyleriz;
Bugün bayram, erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi…
NASIL BİR ACIDIR BU
Salgın hastalık etkilerini gün geçtikçe artırıyor.
Sağlık Bakanı, her gece ülkemizde ki durumu güncelleyerek açıklıyor, rakamlarla, sayılarla bilgiler veriyor.
Ancak içerisinde ne dramların, ne trajedilerin yattığını pek anlayamıyoruz… Herkes kaygılı, kendi can derdine düşmüş durumda.
Acılar ve gözyaşları sayılarla ifade edilemiyor…
Hayat böyle bir şey işte!
*
Bir virüs geldi ve nice canları aldı götürdü.
Bu salgına karşı ön cephede savaşan tıp adamlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı da kaybediyoruz…
Hepsi ayrı ayrı, acı hikayeler bıraktılar arkalarında.
Ama içlerinde bir hekim arkadaşımız var ki onun öyküsü bambaşka…
KIZLARIM KÜÇÜK, SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?
İstanbul Eyüp Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, Covid-19 pandemisi sebebiyle hayata veda etti.
Hayata veda eden Kalaycı’nın, eşinin de aynı hastalıktan yoğun bakımda tedavi gördüğünü, kısa bir süre önce ise annesini, babasını ve kendisi gibi doktor olan kardeşini bu salgınla kaybettiğini biliyoruz.
Nasıl bir acıdır bu Allahım…
Mücadeleyi kaybedeceğini anlayan Dr. Yavuz Kalaycı’nın hasta yatağında arkadaşlarına gönderdiği; “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” mesajına hala gözlerim dolu dolu oluyor…
Acılar büyüyor!
YAKIŞIKSIZ BEYANLAR
Tüm dünya salgın ile zorlu bir mücadele verirken maalesef bazen hoş olmayan beyanatlar da veriliyor!
Mesela Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş…
*
Düzenlediği basın toplantısında Vali, özetle: 567 pozitif vakadan 137’sinin sağlıkçı olduğunun altını çizdikten sonra ‘Sağlıkçıları ücretsiz misafir ettik, yemeklerinden ücret de almadık ama kendilerine virüs bulaştırdılar ve bize büyük yük oldular’ dedi. Bu yakışıksız suçlamadan sonra; ‘Her türlü tedbirin alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık.’ Şeklinde konuşmasını sürdüren Valiye tepkiler gecikmedi…
*
Kendilerini izole ederek evlerine gitmeyen, dolaysıyla günlerdir ailelerinden ve çocuklarından uzak kalarak temas ve bulaşma zincirine yeni bir halka olmaktan kaçınan sağlık çalışanlarına bir Valinin bu şekilde yaklaşması medeniyet kurallarıyla da bağdaşmaz!
Bir Vali sağlık çalışanlarını neden hedef alır ki!..
*
Sıkıntılı günler geride kalacak elbet.
Kamu yöneticileri ve toplum önderleri her aşamada, toplumun tüm kesimlerine ortak ve içten mesajlar vermeli, birlik ve beraberliği sürdürmeyi hedeflemelidir.
ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYE EDEN LİDER
Birlik ve beraberlikle içerisinde nice 100 yıllar daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü, onu meydana getiren ruhu, o ruhun hayata geçmesini sağlayan kahramanları ve çocuklara bayram hediye eden, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad edelim.
*
Farkındasınız değil mi?
Bugün bayram çocuklar;
Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan...
Bugün bayram erken kalkın çocuklar
100 yıl dile kolay, yüz yıl…1299 yılında kurulan ve 1922 yılında hayata veda eden Osmanlı Türk cihan devletinin başkenti İstanbul, ‘itilaf devletleri’ tarafından 13 Kasım 1918‘de işgal edilmiş, 16 Mart 1920’de de Meclisi Mebusan basılmış, dağıtılmış ve bazı milletvekilleri tutuklanmıştır.
Bu olayın ardından 38 gün sonra Ankara’da yeni devletin Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920‘de açılmış ve tarihimizin dönüm noktasını oluşturmuştur.
Üzerinden 100 yıl geçti.
100 yıl önce, 100 yıl sonra gibi bir değerlendirme yapmaya bu köşe yetmez bize...
Osmanlı Devleti’nin küllerinden doğan devletimizin sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz.
ÇOCUKLAR GİBİ NEŞELİ
Meclisin açılmasının coşkusunu çocuklar gibi sevinerek, neşe içerisinde kutluyoruz.
Bu arada dünyada ‘çocuk bayramı’ yapan ilk ülke olmanın gururunu da yaşıyoruz.
Bu coşkuyu hiç kaybetmeyelim.
*
Nice nice 23 Nisanlara diyerek kutlayacağımız bayramları, çocuklarımıza layık olarak gerçekleştirebilmenin de önemini göz ardı etmemeli…
Çocuk şiddeti, çocuk tacizi, çocuk işçiler, çocuk gelinler, çocuk istismarı, sahipsiz çocuklar, sokak çocukları gibi başlıklar üzerinde biraz düşünmeli, kafa yormalı…
Çocuk bayramı yapan bir ülke çocuklar konusunda ‘ayıplı bir durum’ ile karşılaşmamalı!
BUGÜN BAYRAM
Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı var. Törenler olmayacak. Hiç tadımız yok…
O zaman biz de çocuklarımızın sevgili barış abisi, rahmetli Barış Manço’nun yazıp okuduğu ‘Bugün Bayram Çocuklar’ şarkısının nakarat yapar söyleriz;
Bugün bayram, erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi…
NASIL BİR ACIDIR BU
Salgın hastalık etkilerini gün geçtikçe artırıyor.
Sağlık Bakanı, her gece ülkemizde ki durumu güncelleyerek açıklıyor, rakamlarla, sayılarla bilgiler veriyor.
Ancak içerisinde ne dramların, ne trajedilerin yattığını pek anlayamıyoruz… Herkes kaygılı, kendi can derdine düşmüş durumda.
Acılar ve gözyaşları sayılarla ifade edilemiyor…
Hayat böyle bir şey işte!
*
Bir virüs geldi ve nice canları aldı götürdü.
Bu salgına karşı ön cephede savaşan tıp adamlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı da kaybediyoruz…
Hepsi ayrı ayrı, acı hikayeler bıraktılar arkalarında.
Ama içlerinde bir hekim arkadaşımız var ki onun öyküsü bambaşka…
KIZLARIM KÜÇÜK, SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?
İstanbul Eyüp Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, Covid-19 pandemisi sebebiyle hayata veda etti.
Hayata veda eden Kalaycı’nın, eşinin de aynı hastalıktan yoğun bakımda tedavi gördüğünü, kısa bir süre önce ise annesini, babasını ve kendisi gibi doktor olan kardeşini bu salgınla kaybettiğini biliyoruz.
Nasıl bir acıdır bu Allahım…
Mücadeleyi kaybedeceğini anlayan Dr. Yavuz Kalaycı’nın hasta yatağında arkadaşlarına gönderdiği; “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” mesajına hala gözlerim dolu dolu oluyor…
Acılar büyüyor!
YAKIŞIKSIZ BEYANLAR
Tüm dünya salgın ile zorlu bir mücadele verirken maalesef bazen hoş olmayan beyanatlar da veriliyor!
Mesela Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş…
*
Düzenlediği basın toplantısında Vali, özetle: 567 pozitif vakadan 137’sinin sağlıkçı olduğunun altını çizdikten sonra ‘Sağlıkçıları ücretsiz misafir ettik, yemeklerinden ücret de almadık ama kendilerine virüs bulaştırdılar ve bize büyük yük oldular’ dedi. Bu yakışıksız suçlamadan sonra; ‘Her türlü tedbirin alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık.’ Şeklinde konuşmasını sürdüren Valiye tepkiler gecikmedi…
*
Kendilerini izole ederek evlerine gitmeyen, dolaysıyla günlerdir ailelerinden ve çocuklarından uzak kalarak temas ve bulaşma zincirine yeni bir halka olmaktan kaçınan sağlık çalışanlarına bir Valinin bu şekilde yaklaşması medeniyet kurallarıyla da bağdaşmaz!
Bir Vali sağlık çalışanlarını neden hedef alır ki!..
*
Sıkıntılı günler geride kalacak elbet.
Kamu yöneticileri ve toplum önderleri her aşamada, toplumun tüm kesimlerine ortak ve içten mesajlar vermeli, birlik ve beraberliği sürdürmeyi hedeflemelidir.
ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYE EDEN LİDER
Birlik ve beraberlikle içerisinde nice 100 yıllar daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü, onu meydana getiren ruhu, o ruhun hayata geçmesini sağlayan kahramanları ve çocuklara bayram hediye eden, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad edelim.
*
Farkındasınız değil mi?
Bugün bayram çocuklar;
Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan...