Bizi bu hale getiren kim?

Yaşlanmak ve onlarca yılı geride bırakmak insan hayatı için kaçınılmaz bir durum. Ömür verirse Rabbim, herkes bu dönemi de yaşayacak…



Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.

Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.

Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…

Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.

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Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…

