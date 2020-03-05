Bir yanda virüs diğer yanda hayat

Üç aydan beri dünyanın gündemi Koronavirüs.
12 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde tespit edilen Covid-19’un hızla yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Acil Durum’ ilan etmişti.
60 ÜLKEDE KORONA
Dünya genelinde 92 bin kişi Koronavirüsüne yakalandı.
49 bin kişi tedavi edildi.
Çin’de 3.120 kişi hayatını kaybetti. İkinci sırada İran var. Avrupa’da ise en çok ölüm vakası İtalya’da meydana geldi.
60 ülkede Covid-19’e bağlı hastalık ve ölüm bildiriliyor.
Peki Türkiye’de hastalık görüldü mü?
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca, sık sık halkı bilgilendiriyor. Diyor ki, ‘940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.’
Sakin, kararlı ve yumuşak üslubuyla yaptığı tüm açıklamalar halka güven veriyor. Toplumda ilk günlerde oluşan endişe, panik ve karamsarlığı yok oldu. Sayın Bakanı kutluyorum.
*
Halk artık ilk günlerde ki kadar telaşlı değil.
Temizlik ve el yıkamaya özen gösteriyor. Kalabalık yerlerde bulunmamaya, sarılmamaya, tokalaşmamaya ve öpüşmemeye özen gösteriyor.
Hapşırıp, aksırarak etrafa mikrop saçmıyor, ağzını burnunu mutlaka bir şeylerle kapatıyor.
Salgın; suya sabuna dokunmayı, el yıkamayı ve kağıt mendil kullanmayı öğretti.
Ehh hiç yoktan iyidir...
*
Türkiye birçok ülke ile yolcu trafiği için düzenleme yaptı.
İtalya ve İran’dan direkt uçuşlara kapattık havalimanlarımızı. Tedbir tedbirdir ama bu ülkelerden yolcu gelişi engellenebilir mi?
Direkt gelmez, başka bir ülkeye aktarma yaparak gelebilir!
Kararlar ve kısıtlamalar uygulanabilir olmalı...
*
Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız.
Bursa’da tüm hastane ve sağlık kuruluşları koronavirüs konusunda ne yapacağını biliyor.
Bir salgınla karşılaşılması halinde hangi hastaneye transfer edilecek hastalar?..
*
Şehir hastanesinin açılması sebebiyle kapatılan Bursa (Muradiye) Devlet Hastanesi, birkaç gün önce ‘karantina hastanesi’ olarak açılsa hizmet verebilir mi diye incelendi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan değerlendirmede, burasının gerektiği anda hızlı bir hazırlık ile karantina merkezine dönüşebileceği, deneyimli personeller ile hizmet verebileceği kanaatine varıldığı bilgisine ulaştık.
Yani Bursa’da, koronavirüslü hastalar tespit edildiğinde adres belli oldu...
Bursa’da hastalık görülebilir mi, risk var mı?
Var tabi...
Tüm önlemlere rağmen bir vakanın gözden kaçmasıyla salgın olabilir.
Bu yüzden aman dikkat...
UMRE YOLCULARI
İki gün önce Yenişehir havalimanına uçak indi.
Uçak daha alana inmeden, orada hazır bekleyen Bursa Sağlık Müdürlüğü görevlileri oldukça heyecanlıydı...
Heyecanın sebebi, Suudi Arabistan’dan, Umre’den gelen yolcuları taşıyan ‘uçakta acaba koronavirüs ile karşılaşan ve hasta olan kişi var mıydı?..’ sorusuna verilecek cevapta gizliydi.
*
Uçaktan inen yolcuların sağlık kontrolleri terminalde yapıldı.
Alınan önlemlerle koruyucu giysi, maske ve gözlük takan sağlık ekipleri, yolculara salgınla bilgilendirme yaptılar.
Alınlarına termometre yaklaştırılarak tüm yolcuların tek tek ateşi ölçüldü.
Şükür, ateşler normal, herkes sağlıklıydı.
İNEGÖL DEVLET
Hastalık şüphesi olan ve Covid-19 Virüsü taşıyan biri çıksaydı gözlem ve tedavi için hangi hastaneye sevk edilecekti?..
Sanırım İnegöl Devlet Hastanesine!...
Ancak Şehir Hastanesine feda edilen Bursa Devlet Hastanesi’nin bir an önce açılması gerekiyor...
*
Ülkemizin etrafına, komşu ülkelerin haline baktığımızda İran, Irak ve Yunanistan’da ölümlere neden olan Covid-19 ile kuşatıldığımızı görüyoruz. Bu sebeple hazırlıklı her zaman olmak iyidir...
*
Bir taraftan virüs, diğer taraftan alevlerin içerisindeyiz...
Çatışma, Mehmetçiklerin şehadeti ve ülkelerle gergin ilişkiler moralimizi bozmaya yetti...
*
Onlarca yiğidimizi yitirdik, bu büyük acıdan hepimiz payımıza düşeni aldık.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.
Bir yanda virüs diğer yanda hayat
Üç aydan beri dünyanın gündemi Koronavirüs.
12 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde tespit edilen Covid-19’un hızla yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Acil Durum’ ilan etmişti.
60 ÜLKEDE KORONA
Dünya genelinde 92 bin kişi Koronavirüsüne yakalandı.
49 bin kişi tedavi edildi.
Çin’de 3.120 kişi hayatını kaybetti. İkinci sırada İran var. Avrupa’da ise en çok ölüm vakası İtalya’da meydana geldi.
60 ülkede Covid-19’e bağlı hastalık ve ölüm bildiriliyor.
Peki Türkiye’de hastalık görüldü mü?
Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca, sık sık halkı bilgilendiriyor. Diyor ki, ‘940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.’
Sakin, kararlı ve yumuşak üslubuyla yaptığı tüm açıklamalar halka güven veriyor. Toplumda ilk günlerde oluşan endişe, panik ve karamsarlığı yok oldu. Sayın Bakanı kutluyorum.
*
Halk artık ilk günlerde ki kadar telaşlı değil.
Temizlik ve el yıkamaya özen gösteriyor. Kalabalık yerlerde bulunmamaya, sarılmamaya, tokalaşmamaya ve öpüşmemeye özen gösteriyor.
Hapşırıp, aksırarak etrafa mikrop saçmıyor, ağzını burnunu mutlaka bir şeylerle kapatıyor.
Salgın; suya sabuna dokunmayı, el yıkamayı ve kağıt mendil kullanmayı öğretti.
Ehh hiç yoktan iyidir...
*
Türkiye birçok ülke ile yolcu trafiği için düzenleme yaptı.
İtalya ve İran’dan direkt uçuşlara kapattık havalimanlarımızı. Tedbir tedbirdir ama bu ülkelerden yolcu gelişi engellenebilir mi?
Direkt gelmez, başka bir ülkeye aktarma yaparak gelebilir!
Kararlar ve kısıtlamalar uygulanabilir olmalı...
*
Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız.
Bursa’da tüm hastane ve sağlık kuruluşları koronavirüs konusunda ne yapacağını biliyor.
Bir salgınla karşılaşılması halinde hangi hastaneye transfer edilecek hastalar?..
*
Şehir hastanesinin açılması sebebiyle kapatılan Bursa (Muradiye) Devlet Hastanesi, birkaç gün önce ‘karantina hastanesi’ olarak açılsa hizmet verebilir mi diye incelendi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan değerlendirmede, burasının gerektiği anda hızlı bir hazırlık ile karantina merkezine dönüşebileceği, deneyimli personeller ile hizmet verebileceği kanaatine varıldığı bilgisine ulaştık.
Yani Bursa’da, koronavirüslü hastalar tespit edildiğinde adres belli oldu...
Bursa’da hastalık görülebilir mi, risk var mı?
Var tabi...
Tüm önlemlere rağmen bir vakanın gözden kaçmasıyla salgın olabilir.
Bu yüzden aman dikkat...
UMRE YOLCULARI
İki gün önce Yenişehir havalimanına uçak indi.
Uçak daha alana inmeden, orada hazır bekleyen Bursa Sağlık Müdürlüğü görevlileri oldukça heyecanlıydı...
Heyecanın sebebi, Suudi Arabistan’dan, Umre’den gelen yolcuları taşıyan ‘uçakta acaba koronavirüs ile karşılaşan ve hasta olan kişi var mıydı?..’ sorusuna verilecek cevapta gizliydi.
*
Uçaktan inen yolcuların sağlık kontrolleri terminalde yapıldı.
Alınan önlemlerle koruyucu giysi, maske ve gözlük takan sağlık ekipleri, yolculara salgınla bilgilendirme yaptılar.
Alınlarına termometre yaklaştırılarak tüm yolcuların tek tek ateşi ölçüldü.
Şükür, ateşler normal, herkes sağlıklıydı.
İNEGÖL DEVLET
Hastalık şüphesi olan ve Covid-19 Virüsü taşıyan biri çıksaydı gözlem ve tedavi için hangi hastaneye sevk edilecekti?..
Sanırım İnegöl Devlet Hastanesine!...
Ancak Şehir Hastanesine feda edilen Bursa Devlet Hastanesi’nin bir an önce açılması gerekiyor...
*
Ülkemizin etrafına, komşu ülkelerin haline baktığımızda İran, Irak ve Yunanistan’da ölümlere neden olan Covid-19 ile kuşatıldığımızı görüyoruz. Bu sebeple hazırlıklı her zaman olmak iyidir...
*
Bir taraftan virüs, diğer taraftan alevlerin içerisindeyiz...
Çatışma, Mehmetçiklerin şehadeti ve ülkelerle gergin ilişkiler moralimizi bozmaya yetti...
*
Onlarca yiğidimizi yitirdik, bu büyük acıdan hepimiz payımıza düşeni aldık.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.