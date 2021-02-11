Bir yanda lodos, diğer yanda virüs

-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Bir yanda lodos, diğer yanda virüs
Kaç gündür tüm kuvvetiyle esen rüzgar sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. Lodosun Bursa ve bölge kentler için özel bir yeri var.
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
Lodoslu havayı, rüzgarın gücünü bilmeyenler, yaktıkları soba gazlarının odaya dolmasıyla karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybederler.
Dramdır bu…
Yaşlı genç demez alıp götürür yaşamdan.
*
Lodos geceleri 112 ve hastane acilleri seferber olur.
Yüzlerce zehirlenme vakası taşınır hastanelere.
Lodos soba gazı zehirlenmesi ve ölümün bir adıdır Bursa’da…
Son yıllarda uyarıların işe yaramasıyla zehirlenme ve ölümler azalsa da hala devam ediyor.
Türkiye genelinde yılda ortalama 150 civarında insan sobadan, şofbenden sızan gazlarla yaşamlarını yitiriyor.
Ne kadar ilginç değil mi?
Tamamen önlenebilir bir sebepten basit basit ölümler…
Lodos zaten sıcak bir rüzgar, yakmayın sobaları ne olur!..
*
Lodos bir yandan hava kirliliğinin ilacı, diğer yanda zehirlenme ve ölüm…
Bir de lodosun ardı yağmurdur.
Kırılan dökülenlerin doğanın gücüyle temizlenmesi nasıl bir dengedir Allahım…
MUTANT VİRÜS
Virüsle lodos arasına sıkıştık…
Son günlerde Kovid-19 virüsünün mutasyonlarından bahsediyoruz.
Virüslü günlerde yeni bir korku dönemine girdik…
Ne olacak bu mutasyon!
Herkes bunu konuşuyor…
*
Korkmayın!
Mutasyon, çeşitli sebeplere bağlı olarak virüs organizmasında meydana gelen değişimdir, tıbbi ve beklenen bir durumdur.
Virüslerin hemen tamamında olur.
Yirmiye yakın kentimizde, 150 civarında kişide mutant virüs tespit edilmiş.
İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, Japonya ve daha birçok ülkelerde de görülmüş.
TABLO AĞIRLAŞIYOR
Bugüne kadar dünyada 107 milyon 389 bin 998 kişiye bulaşan hastalıktan 2 milyon 349 bin 171 kişi hayatını kaybetmiş.
Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 548 bin 195 kişiye bulaşan virüs 27 bin kişinin ölümüne neden olmuş.
Herkeste bir korku, mutant virüs bize de bulaşır mı?
Bulaşır, bulaşabilir!
Değişime uğrayan bu virüsün bulaşma, yayılma hızı artıyor.
Öldürücülüğü artmış mı?
Hayır…
Bilinenlere göre öldürücülüğü zayıflıyor…
NE YAPACAĞIZ
Ne demek ne yapacağız?..
Covid-19 ‘a karşı hangi tedbirleri uyguluyorsak aynılarını daha özenli bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
Bu kadar…
Mesafeler, maskeler, temizlik kurallarından farklı bir şey yok.
Korku çok, ancak yapılacaklar da bunlar.
*
Maskelerin kaliteli ve koruyucu olacak, sık değiştirilecek,
Yıkanabilir gümüş iyonlu maskeler de daha sık temizlenecek,
Kalabalık yerlerde bulunulmayacak, bulunulmuşsa ilk fırsatta maske değiştirilecek,
Temaslarda kolonya kullanılacak, eller yıkanacak, kolonya ile silinecek.
Otobüste, metroda, dolmuşta, dükkanda, alışverişte bilinen önlemleri almaya devam edeceğiz…
COVID-19 MU, İŞ Mİ?
Bir yıldan beri Covid-19, hastalık ve ölüm konuşuyoruz.
Yaşam biçimlerimiz etkilendi.
Hareketsiz, moralsiz, asosyal tipler olduk.
Tahammül gücümüz de kalmadı aslında böyle yaşamaya.
Hele gündelik işlerde, ancak çalışınca geçim temin eden insanların yasaklar sebebiyle iş yerlerinin kapanması, iş alanlarının durması veya kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorluklar…
Küçük işletmelerin, esnafların, işsizlerin ve geçim sıkıntısı çeken insanların feryatlarını duyuyoruz.
Covid-19 mu, çalışma mı?
Covid-19 mu, iş mi?
Covid-19 mu, yaşam mı?
İyice sıkıştık…
Virüsün acısını, öldürücülüğünü bilen insanlar dahi artık ‘ne olacaksa olsun’ demeye başladı.
*
Sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de halkın sabrının taştığını, protestolar, eylemler yaptıklarını görüyoruz.
Ne olursa olsun bir süre daha bireysel ve toplumsal önlemler almaya devam edeceğiz.
Bu arada Covid-19 ‘un gelecekte sosyal, ekonomik, siyasal, teknolojik ve daha birçok alanda getireceği ‘yeni bir yaşam biçimi’ne karşı devletimizin hazırlıklı olması ve halkı koruması gerekiyor.
Toplumun yaşam biçimi ve değerlerinin yok olması engellenmeli…
DEVLETE VE KİŞİYE DÜŞEN
Bu kritik dönemi atlatmak için daha dikkatli olunmalı. Devlete düşen;
Desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.
Yükselen seslerin acı ve ıstıraptan kaynaklandığını anlamak.
Sıkıntılı insanlar, kesimler ve sektörler için çareler geliştirmek.
İlan edilmiş kısıtlamalara ve önlemlere herkesin uymasını sağlamak, ayırımcılık yapmamak.
*
Vatandaşa düşen;
Salgın korunma önlemlerine uymak.
Hem kendi, hem de diğer yurttaşların sağlığını korumak.
Yurttaş haklarına saygılı olmak.
Oluşacak sağlık sorununda aile hekimi ve hastaneye gitmek.
Karantina ve izolasyon kurallarına riayet etmek.
Tıbbi atık olan maskeleri etrafa atmamak.
Moralini sağlam tutmak, sabırlı olmak ve bu sıkıntılı günleri aşmaya çaba göstermek.
*
En değerli varlığımızın sağlık olduğunu yaşayarak anladık.
Şimdi daha da bilinçli olarak Covid-19 önlemlerine itibar etmeliyiz. Yaşam için her sıkıntı çekmeye değer…
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