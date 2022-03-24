Bir ‘teşekkür’ü hak etmedim mi?

Siyasi partiler, milletvekilleri, işçi ve memur sendikalarından ses çıkmadığı, basın yayın organlarının ele alıp yazmadığı zamanlarda asgari ücret için birkaç tespit yapmış, bu konuya değinmiş, ‘yeni sözler’ söylemiştim.
Bugünlerde kamuoyunda yeni bir tartışma başladı.
Hatta mesafe de aldı.
İktidarıyla, muhalefetiyle parti yöneticileri konuştu.
Bakan konu hakkında yorum yaptı.
Konu TBMM‘ye kadar geldi.
*
Halkın moralini bozan enflasyon, devalüasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının ne zaman sona ereceği hakkında öngörüde bulunmak her geçen gün zorlaşıyor.
Enflasyon canavarının canı ne zaman isterse o zaman mı duracak acaba?
*
İşçi, memur ve emekli maaş ve ücretlerine yapılan zamlar kısa sürede eridi.
Özellikle asgari ücretliler ve dar gelirliler temel ihtiyaçları temin etmekte zorlanıyor.
Gıda, kira, ulaşım, sağlık ve eğitim giderleri milletin belini büküyor.
Köylü, çiftçi, yetiştirici, üretici, küçük esnaf darda...
ASGARİ ÜCRET TARTIŞILIYOR
Şimdi asgari ücreti tartışıyoruz.
Asgari ücretin yetersizliğini, yapılan iyileştirmenin eridiğini, asgari ücret tutarının yılda bir değil, iki kez belirlenmesi gerektiğini konuşuyoruz.
*
Vatandaşlar için yararlı bir tartışma oluyor.
Kamu yönetimi de vatandaşların derdine derman olacak çareler üretmesi açısında deneyim geliştiriyor.
Kanunlar değiştirilebilir...
İnsanlarımızın refahı için yeni adımlar atılabilir.
İhaleler, imar düzenlemeleri, kamu arazi ve mallarının satışında gösterilen kıvraklık ve hız bu konuda da gösterilebilir.
Asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Hükümet ve İktidar partisi yetkililerinin ‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’, ‘Vatandaşımızın gelirlerini artıracağız’, ‘Haziran ayında müjde vereceğiz’ ve ‘zaten sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bunu söylüyor’ şeklinde yaptıkları açıklamalar iyi işaretler.
ORTAK TEKLİF OLUR MU?
TBMM’ye de yasa teklifi gelmişken keşke tüm partiler, tüm milletvekilleri bunu ‘ortak teklif’ haline getirip sahiplense...
Asgari ücrete ikinci zam...
Asgari ücretin yılda ikinci kez tespit yapması...
Asgari ücretle yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız için bunlar umut verici gelişmeler.
Çalışanların ve vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi toplum yaşamının da desteklenmesi demektir.
KENDİME TEŞEKKÜR EDİYORUM
Tartışmaları ilgiyle ve ümitle takip ediyorum.
*
1 Aralık 2022 günü sosyal medyamda “Asgari ücret 5 bin 85 TL olmalı” başlıklı bir makale yayınlamış ve Asgari Ücret Komisyonun yılda 2 kere toplanmasını, tutar açıklamasını ele almış ve önermiş, hükümet, sendikalar ve işverenler ‘gerçek rakamlar’ üzerinden tespitler yapmalı ve hakkaniyetli bir ücrette uzlaşmalılar demişim.
“Türkiye’de artık yılda bir kez değil, iki kez asgari ücret tespiti yapılmalı” diye yazmışım.
Türkiye’de konu tartışılmazken ele almışız...
Sizce de teşekkürü hak etmedim mi sevgili okurlarım...
Bir ‘teşekkür’ü hak etmedim mi?
Siyasi partiler, milletvekilleri, işçi ve memur sendikalarından ses çıkmadığı, basın yayın organlarının ele alıp yazmadığı zamanlarda asgari ücret için birkaç tespit yapmış, bu konuya değinmiş, ‘yeni sözler’ söylemiştim.
Bugünlerde kamuoyunda yeni bir tartışma başladı.
Hatta mesafe de aldı.
İktidarıyla, muhalefetiyle parti yöneticileri konuştu.
Bakan konu hakkında yorum yaptı.
Konu TBMM‘ye kadar geldi.
*
Halkın moralini bozan enflasyon, devalüasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının ne zaman sona ereceği hakkında öngörüde bulunmak her geçen gün zorlaşıyor.
Enflasyon canavarının canı ne zaman isterse o zaman mı duracak acaba?
*
İşçi, memur ve emekli maaş ve ücretlerine yapılan zamlar kısa sürede eridi.
Özellikle asgari ücretliler ve dar gelirliler temel ihtiyaçları temin etmekte zorlanıyor.
Gıda, kira, ulaşım, sağlık ve eğitim giderleri milletin belini büküyor.
Köylü, çiftçi, yetiştirici, üretici, küçük esnaf darda...
ASGARİ ÜCRET TARTIŞILIYOR
Şimdi asgari ücreti tartışıyoruz.
Asgari ücretin yetersizliğini, yapılan iyileştirmenin eridiğini, asgari ücret tutarının yılda bir değil, iki kez belirlenmesi gerektiğini konuşuyoruz.
*
Vatandaşlar için yararlı bir tartışma oluyor.
Kamu yönetimi de vatandaşların derdine derman olacak çareler üretmesi açısında deneyim geliştiriyor.
Kanunlar değiştirilebilir...
İnsanlarımızın refahı için yeni adımlar atılabilir.
İhaleler, imar düzenlemeleri, kamu arazi ve mallarının satışında gösterilen kıvraklık ve hız bu konuda da gösterilebilir.
Asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Hükümet ve İktidar partisi yetkililerinin ‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’, ‘Vatandaşımızın gelirlerini artıracağız’, ‘Haziran ayında müjde vereceğiz’ ve ‘zaten sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bunu söylüyor’ şeklinde yaptıkları açıklamalar iyi işaretler.
ORTAK TEKLİF OLUR MU?
TBMM’ye de yasa teklifi gelmişken keşke tüm partiler, tüm milletvekilleri bunu ‘ortak teklif’ haline getirip sahiplense...
Asgari ücrete ikinci zam...
Asgari ücretin yılda ikinci kez tespit yapması...
Asgari ücretle yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız için bunlar umut verici gelişmeler.
Çalışanların ve vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi toplum yaşamının da desteklenmesi demektir.
KENDİME TEŞEKKÜR EDİYORUM
Tartışmaları ilgiyle ve ümitle takip ediyorum.
*
1 Aralık 2022 günü sosyal medyamda “Asgari ücret 5 bin 85 TL olmalı” başlıklı bir makale yayınlamış ve Asgari Ücret Komisyonun yılda 2 kere toplanmasını, tutar açıklamasını ele almış ve önermiş, hükümet, sendikalar ve işverenler ‘gerçek rakamlar’ üzerinden tespitler yapmalı ve hakkaniyetli bir ücrette uzlaşmalılar demişim.
“Türkiye’de artık yılda bir kez değil, iki kez asgari ücret tespiti yapılmalı” diye yazmışım.
Türkiye’de konu tartışılmazken ele almışız...
Sizce de teşekkürü hak etmedim mi sevgili okurlarım...