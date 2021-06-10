Bandırma Balık Pazarı esnafının imdat çığlığı 

Türkiye hızla kuraklaşıyor, bu büyük bir problem.
Yıllık yağış miktarı yıldan yıla azalıyor. Beklenen yağışlar, zamanında gelmiyor, ürünler ‘yanıyor’, üretim düşüyor.
‘Su kenti’, tarım ve gıda başkenti Bursa da bunu yaşıyor.
SUYA ULAŞMAK
Yeraltı su kaynaklarımız alarm veriyor.
20 yıl önce 20-30 metreden su çıkan yerlerde şimdi 130-140 metrelere inmek gerekiyor. Ova yer altı suyu tehlike seviyesinde.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Bandırma Balık Pazarı esnafının imdat çığlığı
Marmara denizinde yaşanan çevre felaketi birçok yönüyle etkilerini sürdürüyor.
Tabakalar şeklinde deniz yüzeyini kaplayan müsilaj ortamın biyolojik yaşamını ve çeşitliliğini etkilemekle kalmıyor deniz ürünlerinin sağlığı üzerine de tartışmaları beraberinde getiriyor.
MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihayet Marmara bölgesi kentlerini, valilikler ve belediyelerini bir araya getirerek sorunu gidermeye karar verdi.
Etkin işbirliği sağlanmalı, uzun süreli politikalar sürdürmeli, denetlenmeli.
Küresel etkilerin dışında denizi kirleterek bu hale getiren kanalizasyon, evsel, endüstriyel ve zirai atıklar sorununu bütüncül bir yaklaşımla, arıtmalarla çözmeyi başarmalı, bölgenin imar düzenlemeleri, nüfus artışları, yerleşim oluşumları da hep birlikte ele alınmalı.
Marmara Denizi Eylem Planıyla denizi, balığı, eko ekosistemi öldüren ve sağlığı etkileyen bu kötü gidişe dur denilecek.
EKOSİSTEM ÖLÜRSE BALIKÇILIK DA ÖLÜR
Ekosistem ölürse denizden geçim sağlayan balıkçılık ve deniz ürünleri sektörü can çekişir, tükenir ve ölür!
Sofralarımıza gelen deniz canlılar azalır, Marmara’dan çıkan deniz ürünlerinin zehirli ve sağlıksız olduğu algısı oluşmaya başlar. Balıkçılar, tayfalar, toptancılar, pazarcılar, satıcılar, tablacılar, el arabacılar, bu sektörden ekmek yiyen tüm emekçiler etkilenir.
BANDIRMA BALIK PAZARI SUSMUŞ!
Dün Bandırma balık pazarındaydım.
Etkilenirler demiştim, etkilendiklerini gördüm!
Limanın hemen kenarında, sahil şeridinde yer alan pazarı gezmek, çeşit çeşit balığı, dolu dolu tezgahı ve tablalarını, esnafın hareketli ve coşkulu hallerini izlemek bile insana keyif veriyordu. Alışık olduğum cıvıl cıvıl pazar yeri görüntüsünün yerini ıssızlığa ve boş tezgahlara bıraktığını görmek bana üzüntü verdi.
*
Pazaryerinde topu topu 8-10 balıkçı, bir de balık lokantası var.
Balık tablası ve tezgahlarının çoğunun boş, çeşidin az, çalışanların neşesiz, hareketsiz, endişeli olduklarını, oturup kendi aralarında sohbet ettiklerini görmek durum hakkında bilgi vermeye yetiyor.
O bağrışmalar, çağrışmalar gitmiş, yerini sessizlik almıştı.
Balık pazarı susmuş, üzülmemek elde değil.
Bir iki müşteri gördüm sadece.
*
Esnaf ve çalışanlarla bir dokun, bin ah işit cinsinden bir sohbet yaptık.
Kocaman balıkçılık çalışanlarıyla bu durum hakkında sohbet yaparken diğer dükkan çalışanları da gelip bize katılarak “sesimizi duyurun hocam” dediler…
*
Yıllardır burada çalışan Okan Balıbek kirlilikle ilgili olanı biteni, “Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştık, siftahsız dükkan kapatıyoruz, satılabilirse günde 8-10 kilo, bir iki kasa balık ancak satabiliyoruz. Bu satışla bu dükkanlar dönmez. Büyük bir sıkıntı içerisine düştük, on beş günden beri kriz yaşıyoruz. Pazar yerinde çalışanlar günlük yevmiyelerini bile çıkartamıyorlar, işsiz kalan arkadaşlarımız var. Tabla ve tezgahları görüyorsunuz, çoğu boş, çeşit az, balıkta az, gelmiyor. Gelen de satılmıyor. Halk artık balık yemekten korkuyor” diyerek anlattı.
*
Halk, Bandırma’yı, Erdek’i, kıyıları kaplayan müsilajı görüyor. Deniz kirliliğinin vardığı boyutlar hakkında haberleri dinliyor. Yorumları takip ediyor. Tabii ki zehirlenirim korkusuyla balık yemekten kaçınıyor.
ESNAF MALİ DESTEK BEKLİYOR
Balık pazarı esnafı kaygılı…
Diğer çalışanlar gibi balık satarak geçimini sağlayan emekçi Barış Yıldız, “Marmara acilen temizlenmeli, işlerimiz düzelmeli. Sadece bizler, balık pazarı esnafı, tezgâhtarları, kesici ve temizleyicileri sıkıntıda değil ki, balık avcıları da büyük bir sıkıntı içerisinde. Onlara bazı destekler sunuluyormuş. Ama bizleri unuttular, biz burada balık satamazsak çoluk çocuğumuz aç kalacak” açıklamalarında bulundu.
*
Bandırma balık pazarı esnafı ve çalışanlarının hükümet yetkililerine “bize destek verin, sesimizi duyun, evimize ekmek götüremiyoruz” diye seslenmelerine buradan aracılık ediyorum; balık pazarı çalışanlarının kaygılarını giderin, kulak verin bu sese!
FATMA ANA’NIN YERİ DE ISSIZ
Bursa’dan buralara kadar gelip, pazara inip balık yememek olmaz…
“Fatma Ana’nın Yeri” uğrak noktamızdı, alışkanlık yapmıştı bizde. Çünkü bu işi biliyorlar. Müşteriye daima taze balık sunuyorlar, çalışanlar temiz, saygılı ve dikkatliler. Daha ne olsun.
*
Fatma Ana’nın Yeri’nde boş masa bulunmazdı önceleri. Bugün ise müşteriler azalmış, masalar boş. Bunun pandemi yasaklarıyla ilgisi yok. Günlerdir evlerinde sıkışıp kalan halk zaten atmış kendini sahile, caddeye, mağazaya, parka bahçeye…
*
Artık tanış olduğumuz lokanta sorumlusu İsmail bey’e ne var yok, işler nasıl diye sordum… Alışık olduğumuz, herkesin yaptığı gibi “şükür” dedi… Ama arkası da geldi, “İş yok hocam” diyerek devam etti, “Müşterilerimiz denizdeki bu müsilaj olayından çekiniyor, endişeli, eskisi gibi balık yemek istemiyor. Görüyorsunuz masalarımız boş. Çok azaldı işlerimiz. Bu zamanlarda böyle mi olurdu buralar?”
Çalışanlarda da keyifsizlik, gelecek endişesi var.
Sabırlı olmalarını, bu durumun geçici olduğunu, devletin bu işe el atacağını söyledik biz de…
Balığımızı yedik, hesabımızı ödedik, vedalaştık.
Ama herkesi düşünceli, üzüntülü, ne olacak bu işin sonu diye kaygılı gördüm.
ÇÖZÜM ŞART
Aslında bu dert sadece Bandırma balıkpazarı esnafının değil, Marmara’ya kıyısı olan tüm il, ilçe balıkçılarının, pazarlarının da sorunu.
Bir şeyler yapılmalı, esnaf ekonomik yönden desteklenmeli. İşçi maaşı, kira, stopaj, vergi, sigorta, elektrik, su faturaları konularında kolaylık sağlanmalı.
KİRLİLİK HALK SAĞLIĞI SORUNU
Kolektif bilinç oluşmalı. Deniz temizlenmeli ve kirliliğin önüne geçilmeli.
Deniz canlı ve dinamik bir ortam nihayetinde, çok kirletilirse kirletenlerin yüzüne tükürür. Müsilaj, denizin sorumluların, hepimizin yüzümüze tükürmesidir!
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Deniz kirliliği ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülmeli.
Sağlıklı olmak için deniz ürünleri zengin içerikleriyle bolca tüketilmeli, doğal hayvansal protein alınmalı.
Devletimiz yurttaşlarının sağlığını korumak ve nesillerin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için deniz ürünü kullanımını teşvik etmeli. Sağlığın temel şartının beslenme olduğu unutmamalı...
*
Marmara’da ki kirliliğin çevre sorunu olmaktan çıktığını bunun iş, aş, geçim, istihdam ve bir halk sağlığı meselesi haline geldiğini görüyoruz. Bu yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek eylem planının önemli olduğunu, işin içine parti çekişmesinin sokulmaması ve bir an önce bu kirliliğin bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.