Asırlık çınara müze yakışır

COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
6 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise önce Sümer tabletlerinde belirtilmiş, sonra Tevrat’ta, daha sonra da Kuran’da yer almış.
Tufanın nasıl ve nerelerde olduğuna dair yapılan bilimsel araştırmalar halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Nuh’un gemisi haberleri dikkatleri daha çok çekiyor. Ağrı dağında mı, Cudi dağında mı? Yoksa Irak’ın bir şehrinde mi?
Kalıntılar, anlatılar, efsaneler birbirine giriyor… Gemi Ağrı’da mı acaba?..
*
Sular yükselmiş. Dev dalgalar olmuş, yükselen sular her yeri yutmuş. Nuh peygamber gemisine aldığı hayvanlarla suların çekilmesini beklemiş. Beş altı ay süren bu yolculuk geminin bir dağın tepesinde karaya oturmasıyla sona ermiş. Hayat yeniden başlamış.
*
20. yüzyılda 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İspanyol gribine göre çok hafif görülse de dünya yeni bir bulaşıcı hastalık ile karşı karşıya kaldı.
540 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bizde 5 binden fazla can kaybettik.
Kayıpları sayılarla izah etmek acı verse de başka türlü olmuyor…
Henüz trafik kazalarında bir yılda kaybettiğimiz 6-7 bin sayısına ulaşamadık!..
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi’ ilan ettikten sonra başetmeyle ilgili güncelleyerek protokoller yayınlıyor.
Haliyle ülkelerin mücadele yöntemleri de birbirine benziyor.
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEMİZ
Yugoslavya’nın 1992’de dağılmasının ardından Balkanlar yine kan gölüne dönmüştü.
Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar ve Arnavutların ateş çemberine düştüğü doksanlı yıllardı…
1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenica (Srebrenitsa) kasabasında yaşayan Boşnakların Sırp askerleri tarafından canice katledilmesi ülkemizde de derin üzüntülere neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler gözetiminde silahtan arındırılan ve Hollandalı askerlerce korunan ‘toplanma bölgesi’ Sırp asker ve milislerine teslim edildi. Sırplar da sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte silahsız ve savunmasız durumdaki 14-70 yaş arası 13 binden fazla erkeği öldürdü.
Cesetler ağaç kesme hızarlarıyla paramparça edilerek ’meçhul’ toplu mezarlara gömüldü.
Hala Boşnaklardan geriye kalan bir diş, bir kemik parçası aranıyor, bulunanlara DNA testleri yapılıyor ve kimlikleri tespit ediliyor.
Srebrenica katliamı dışında da Boşnak-Sırp savaşında binlerce Müslüman daha katledildi.
SREBRENİCA ÇİÇEĞİ
Sağanak yağış 21 Haziran günü Kestel, İznik, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerine bağlı Dudaklı, Aksu, Kayacık, Narlıdere, Seçköy, Yenisölöz, Bayırköy mahallelerinde etkili oldu.
*
Aşırı yağmur sel felaketine dönüşerek evleri yıktı, çatıları çökertti; eşyaları, traktörleri, otomobilleri, tarım aletlerini sürükledi, ağaçları, direkleri ve çitleri yerlerinden söktü. Her şeyi önüne kattı, yolları kapattı.
Yağmur, 15-20 dakika içerisinde hayatı felç etti.
YAZ GÜNÜ SEL
Yılın en uzun günü, yaz ‘gündönümü’ olarak bilinen 21 Haziran’da Bursa böylesi bir acı yaşadı.
Evinden çıkamayan engelli bir yurttaş ile dere yatağındaki evde yaşayan beş kişi yaşamını yitirdi.
Köpekleri Çorum Aslanı mı parçaladı?
Köylülere göre evet, aslan parçaladı!
*
Boş verdim pandemiyi COVID-19’u, işsizliği, ekonomiyi, dövizi faizi açılalım şöyle yurdumun dağlarına, düşelim aslanların peşine…
Aslan hepsinden daha zararsız!..
ÇORUM ASLANI PARÇALAR
Görenler, duyanlar konuşuyor ve anlatıyor, gazeteler yazıyor, televizyonlar yayınlıyor. Mevzuu ‘Çorum Aslanı.’
Yaşlı genç, kadın erkek fark etmiyor, yetiştirip kasanın üzerine koymuşsa ona uğruyorum. Bir iki laf ediyor, hal hatır da soruyorum.
Maydanozu, naneyi, domatesi, biberi, soğanı, dutu, kirazı, ne getirmişse, alnının teri, elinin nasırı neye değmişse ondan alıyorum...
Tavsiye ederim.
*
İlçe pazarları bu bakımdan çok daha güzel.
Üzülmezsiniz, ‘namuslu satıcılar’ çok sayıda...
Yenişehir ve Orhaneli pazarlarında ürünü yetiştiriciden, köylüden alıyorsun, o güne denk gelmeyi şans olarak görürüm.
*
Haziran ayındayız.
Eskilerin ‘kiraz ayı’nı seviyorum, seviyorum bu vakt-i zamanı.
Bursa’da henüz yaz başlamadı diyebiliriz, donuyoruz.
Bahar yağmurlarının yaza sarktığını görüyoruz.
Hem iyi, hem kötü…
İyi, çünkü barajlarımız boştu, doldu.
Kötü, çünkü sebzeleri kırdı, çiçeklerini döktü, çürüttü. Kaç gündür süren aşırı yağış cevizi, elmayı, armut ve şeftaliyi döktü dalından. Ciddi zararlar verdi.
Yaşlıların ve gençlerin içeride, diğer yaş grubunun dışarıda kalması, hafta sonları ve bayram günleri gelen sokağa çıkma yasağının devam etmesine, koronavirüs pandemisi için bir mücadele ve korunma metodu olmasına itirazımız yok.
Ama kabul edelim ki, hem kafalar karışık, hem yasak trafiği karışık.
Açık alanlarda yürüyüş yasak, çarşı pazar ve AVM’lerde dolaşmak serbest!..
İlginç...
*
Herkes canını koruma derdinde.
İfrat ve tefrit arasında bocalıyor, 70 yıl öncesinden başlayarak 100, hatta 200 yıl geriye giderek tarihe mal olmuş hadiseleri canhıraş bir şekilde tartışıyoruz.
AKLISELİMİ KAYBETMEK
Bunu da sükûneti, aklıselimi ve orta yolu kaybederek yapıyoruz.
Ya gereğinden aşırı ya da çok yetersiz tutum ve tavırlar alıyoruz.
Abartıyı ve görmezden gelmeyi seviyoruz efendim!..
*
Sevmek ne ki… En masum, en basit bir konuda bile birbirine giriyoruz.
Çağ açmak, çağ kapamak da kale kapısı açıp kapamak değildi elbet!..
Burada medeniyet farkı öne çıkar.
Bu zaman eşiklerinin nasıl oluştuğu ile de ilgilenmiyorum.
KORONAYLA GELEN
Yaklaşık altı aydan beri neredeyse tüm ülkeler koronavirüs salgını ile uğraşıyor.
Pandemi, ölüm, hastalık, pozitiflik, test, bağışıklık, entübe, yoğun bakım, karantina, izolasyon, sosyal ve fiziksel mesafe, maske, eldiven, tulum, dezenfektan, çamaşır suyu, sabun, su, el yıkama, hijyen, temizlik, öksürük, hapşırık, ateş, solunum sıkıntısı, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, camilerin kapanması, minarelerden yükselen selalar, ekonominin çöküşü, işsizlik, durgunluk, kapanan işyerleri, keyifsizlik, gibi bir sürü şey.
Birkaç ay içerisinde bunların fazlasını yaşayan dünya artık eskisi gibi yoluna devam edebilir mi?
*
Asırlık çınara müze yakışır
Yaşlanmak ve onlarca yılı geride bırakmak insan hayatı için kaçınılmaz bir durum. Ömür verirse Rabbim, herkes bu dönemi de yaşayacak…
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
Muazzez İlmiye Çığ mesela…
Sümerolog, müzeci, ilim insanı, tarihçi Çığ, bu sene haziran ayında 107 yaşını kutladı.
Binlerce tableti okuyarak Sümer dili ve kültürüne, medeniyet tarihine yaptığı katkılarla dünya çapında ünlenen Muazzez İlmiye; ‘Çocukluğumu dün gibi hatırlıyorum. Hayatım boyunca ne istediysem başardım, yapamadığım hiçbir şey yok. Atatürk’ün dediğini yaptım, halen yapıyorum. Çalıştım, çalışmaktan hiç bıkmadım’ diyor.
Allah sağlıklı yaşlandırsın…
BURSALI MUAZZEZ
Muazzez İlmiye Çığ, 1914 yılında Bursa’da dünyaya geldi.
Ömrüne neler sığdırmış, neler.
Eğitim ve mesleki yaşamının dışında; 1. Cihan Harbi, Çanakkale deniz ve kara savaşları, yurdumuzun işgali, İstiklal savaşımız, ‘Ata’mızın vefatı, Hatay’ın ülkemize katılışı, 2. Cihan Harbi, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, SSCB’nin ve Yugoslavya’nın dağılışı, Büyük Ortadoğu Projesi’nin başlaması, İslam ülkelerine operasyonlar, diktatörlerin ölümleri, daha daha niceleri…
Bir ömre neler sığabiliyormuş…
*
Onlarca eser kaleme alan ve hala zihni berraklığını koruyan değerli büyüğümüz için Bursa’da adına bir müze açabilsek...
Sümer tabletlerini, özel eşyaları ve eserlerini burada muhafaza edebilsek.
Onları insanlığın yararına değerlendirebilsek, Bursa kentini Sümerce çalışmalara ev sahipliği yapan bir merkez yapabilsek…
BURSA’YA SÜMER MÜZESİ
Muazzez hanım Mersin’de yaşıyor.
Onu tekrar Bursalı yapabilir miyiz?..
Keşke yapabilsek…
Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediyeleri kafa kafaya verseler, Bursa’ya ‘Sümer Müzesi’ kazandırsalar ne de güzel olur…
107 yaşına ulaşmış Bursalı Muazzez İlmiye Çığ ismini ölümsüz kılsak, yaşlılığın, sanatın, ilmin, çalışmanın mükafatı ve ödülünü hanesine yazabilsek?..
Üzerime düşeni yaparım. Bu proje gerçekleşmeli. Haydi Bursa…
YAŞLANMAZ AJDA
Yaşlılık denildiğinde bir başka isim daha var tabi. Onu ‘yaşlanmaz’ olarak tanıyoruz…
Ajda Pekkan… Bir genç gibi enerjik, sanatını verimli bir şekilde sürdürüyor.
Magazin dünyası ona çok takılıyor. ‘Süper Star’ için fıkralar, hikayeler, türlü anlatımlar yapılıyor. Çeşit çeşit karikatürler çiziliyor.
Milletin dilinde olan 1946‘lı sanatçımız aslında o kadar da yaşlı değil tabi, Allah ömür versin. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar azizim…
KÜLTÜR ELÇİSİ YAŞLILAR
Öğrenme, merak ve meşgale bitince yaşlılık başlar diyenler haklıdır.
Bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olmayı sağlayarak yaşlanmak hedefini göz ardı etmemeli.
Keyifli bir yanı da vardır hani; Yaşlılar cesur olurlar!
Zamanın ve yaşanmışlığın süzgecinden süzdürdüklerini yumuşak yumuşak naklederler.
Ders verirler, tabi anlayanlara… *
Yaşlılar;
Şefkatli ve merhametli olurlar,
Geçmiş zamanların bilgilerini aktarırlar,
Tecrübe, öngörüleriyle bilgedirler,
Sağduyuludurlar.
Yaşamında değer biriktirmişse geniş ufuklu, sabırlı, sevgi dolu iyi bir rehber, insani, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktaran adeta birer kültür elçisi olurlar.
MUTLU VE SAĞLIKLI YAŞLANMAK
Yaşamı hakkıyla yaşayamamışlar, çile, yokluk, sıkıntı içinde yaşlananlar için ‘kader’ diyerek geçeriz!..
Gelişmiş ülkelerde yaşlıların kaderi nedense böyle yazılmaz ama!..
Ekonomik ve sosyal göstergeleri iyi olan ülkeler yaşlılara özel ‘Mutlu ve Sağlıklı Yaşlanmak’ programları uygularlar.
*
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yaşlılarımıza yönelik çalışmalar yapıyorlar.
Yaşlı sağlığı hizmetleri çağdaş toplumlar için vazgeçilemez bir yaklaşımdır.
Ülke kalkınmasına, gelişmesine ömür harcayanlara saygı da içerir bu anlayış.
Sağlık ve sosyal hizmet politikaları, yaşlılar için; Sağlıklı ve huzurlu, yaşama sevinçlerini koruyarak, yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine inşa edilmeli.
1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ
Bugün1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü…
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolaysıyla edilen süslü laflar orada kalmamalı.
İnsanlarımız sıkıntı çekerek, ezilerek, fedakarca yaşıyorlar, sırf bu yüzden yaşlılık dönemlerinde el üstünde tutulmalı.
*
Türkiye İstatistik Kurumu‘nun 2019 yılı ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasına göre, 83 milyon 500 bin dolayındaki ülke nüfusumuzun 7 milyon 550 bin‘i 65 yaş üstünde.
2014‘de 6 milyon 192 bin 962 olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 21,9 artış gösterdi ve 7 milyon 550 bin 727 kişiye yükseldi.
100 yaşını devirmiş 5 bin 567 vatandaşımız var.
*
Artık nüfusumuzun %9.1 ‘i yaşlılık kategorisinde.
Ve her yıl yaşlı nüfusumuz biraz daha artıyor.
Bu da ülke yöneticilerine, yaşlıların sorunlarına, geriatrik hizmetlere odaklanın mesajı veriyor.
*
83,5 milyonuz dedik ama gerçek farklı!
Suriyeli, Iraklı, Filistinli, Ermenistanlı, Rus, Romen, Bulgar, Makedon, Afganistan, Türkistan, Somali, Sudan ve Nijeryalı, daha onlarca ülke insanını üst üste koyarsak 100 milyona yakın olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.
ORTA YAŞLI
65 yaşı abartarak ‘yaşlı’ diye tanımlayan anlayış pandemi mücadelesi politikalarında olduğu gibi ‘orta yaşlı’ vatandaşlarımızı resmen gömüyor!..
*
Bu arada Dünya Sağlık Örgütü-WHO yaş dilimlerini güncelledi;
0-17 yaş arası: Ergen,
18-65 yaş arası: Genç,
66-79 yaş arası: Orta yaş,
80-99 Yaş arası: Yaşlı,
100 ve üstü: İleri yaşlı.
YAŞLILARA DESTEK
Türkiye’nin demografik yapısı değişiyor.
Yaşlılar için;
Yaşlı sağlığı, bakım hizmetleri, sağlıklı ve mutlu yaşlanma programlarına çok daha fazla önem verilmeli, yeni organizasyonlar yapılmalı.
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