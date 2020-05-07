Allah rızası için Diyanet yap bir himmet

Bazı zamanlar vardır ‘vererek’ yücelirsiniz.Şimdi öyle bir andayız.
Efendim Şehreküstü meydanında İl Müftülüğü vardı. 40 yıldan fazla bir sürede burada hizmetlerini sürdüren Bursa İl Müftülüğü’ne Yalova yolunda çok büyük ve değerli hazine arazisi tahsis edilerek muhteşem bir bina yapılmıştı.
Geniş, ferah, estetik, saray gibi bir bina 2017 yılında faaliyete geçmişti.
MEYDAN GENİŞLESİN
Bursa’nın tam merkezinde, tarihi bir alanda kalan eski bina ise kısa bir süre önce yıkıldı.
Yıkılır yıkılmaz bir tartışma başladı; yıkılan bina arazisine yeni bir yapının yapılmasın, Şehreküstü Meydanı genişlesin…
*
Aslına bakılırsa bu arazi meydana eklenirse meydan daha ferah, bina yapılırsa fırsat kaçırılmış olacak.
Zaten bir kent meydanları, bulvarları ve yeşil alanlarının büyüklüğü ve çokluğuyla övünmez mi?
Övünür elbet, çünkü kent ruhu bunlarla beslenir.
BURSA İÇİN
Bursalılar, Kent Konseyi Çalışma Grupları ve medya aracılığıyla çağrı yaparak Müftülük’ten buraya bina yapmamasını, alanı betonla doldurmamasını ve sahayı vatandaşlara bırakmasını talep ediyor.
Haklılar…
Bugüne kadar Diyanet İşleri hep halktan istedi!..
Her cuma, her bayram namazında camilerden yardım toplayan diyanet bu defa kendisi vermeli!..
Evet, diyanet halka vermeli!..
Bu bir sınav aslında…
Kurumun cömertliği, çevreciliği, fedakarlığı ve Bursalılar için ne yapacağını göreceğiz...
*
Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ‘in hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada;
“Bursa’da ruhu olan bir şehir ve kalbi Allah Allah diye atan bir şehir. Bursa, İslam medeniyetinin ilim-irfan merkezi. Şehirlerimizde bazen beton binalar çoğaldıkça kalbi ve ruhu zayıflıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımızın en büyük gayesi, şehirlerimizin bu ruhunu canlı tutmak” demişti.
İşte bu açıklama ile betona karşı olan ve gelecek için umut veren bir başkan hassasiyetini takdir etmiştik.
*
Bu arada talep ve çağrılara karşılık İl Müftülüğü yazılı açıklama yaptı ve “Yıkılan bina yerinin Türkiye Diyanet Vakfı’nın tapulu malı olduğu”, dolaysıyla “Yalova Yolu üzerindeki hazineye ait arsanın tahsisine karşılık Şehreküstü’deki yerin verilmesi hususunda, Bursa’da görev yapan müftülerden hiçbirinin, yazılı veya sözlü taahhüdü olmamıştır ve böyle bir konu da gündeme gelmemiştir. Esasen böyle bir vebale ve dahi karar vermeye ilişkin ise müftülerin cüret etmesi ve karar vermesi söz konusu değildir” dedi.
BURSALININ MALI BURSALIYA
Müftülük bu açıklamayla araziyi bırakmaya niyetli olmadığı gibi, oraya yapılması düşünülen yeni bina ile ilgili projenin ve prosedürün tamamlandığını, Osmangazi Belediyesi’nin ruhsat verdiğini, burada hayırlı ve yerinde hizmet yapılacağını ifade etti!..
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve Müftülük farklı yapılar değil…
Açıklamalardan da belli oluyor..!
*
Umarız Bursa İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri, Bursalının sesine kulak verir ve o alanı kente bağışlar.
Bursalının malını Bursalıya verir!..
HANLAR BÖLGESİ İÇİN SAĞLIK OCAĞI YIKTIK
Müftülüğe bir hatırlatma yapalım!
Bu yerden 500 metre yukarıda, Cumhuriyet Caddesi’nde şimdi Ertuğrul Cafe diye bir yer var. Kim bilir hangi hatırlı kişinin!..
İşte orada 2000 yılından önce Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi ve Fevzi Çakmak Sağlık Ocağı hizmet veriyordu.
Bir gün, Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Erdoğan Bilenser, “Bursa için prestij bir proje olacak ‘Hanlar Bölgesi’ için o binanın oradan kaldırılması gerektiğini” söyledi bir görüşmemizde ve muvafakat etmemi talep etti...
Madem Bursa için, Sağlık Müdürü olarak, hay hay bizim de katkımız olsun bu projeye dedik...
Bina yıkıldı. Alan açıldı, Hanlar daha da ortaya çıktı.
*
Daha sonra oraya bir kafe kondurulup, çirkinlik oluşturulmuşsa bu ayıp sayın Bilenser başkandan sonra gelen Belediye Başkanlarının olmuştur!..
Bursa sanıldığının aksine, meydan ve yeşil alan fukarası bir şehir görünümü çiziyor ve her geçen gün biraz daha beton yığınına dönüşüyor.
Kuşların böceklerin cıvıldadığı biraz yeşil, üç beş ağaç,
Yaşlıların, hamilelerin, çocukların, engellilerin soluklandığı birkaç bank ve oturma grubu o araziye yakışır.
*
“Bursa İslam medeniyetinin ilim-irfan merkezi. Şehirlerimizde bazen beton binalar çoğaldıkça kalbi ve ruhu zayıflıyor” diye açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanının sözlerini havada bırakma;
Allah rızası için bir iyilik...
Haydi Diyanet bu kent için yap bir himmet!..
Allah rızası için Diyanet yap bir himmet
Bazı zamanlar vardır ‘vererek’ yücelirsiniz.Şimdi öyle bir andayız.
Efendim Şehreküstü meydanında İl Müftülüğü vardı. 40 yıldan fazla bir sürede burada hizmetlerini sürdüren Bursa İl Müftülüğü’ne Yalova yolunda çok büyük ve değerli hazine arazisi tahsis edilerek muhteşem bir bina yapılmıştı.
Geniş, ferah, estetik, saray gibi bir bina 2017 yılında faaliyete geçmişti.
MEYDAN GENİŞLESİN
Bursa’nın tam merkezinde, tarihi bir alanda kalan eski bina ise kısa bir süre önce yıkıldı.
Yıkılır yıkılmaz bir tartışma başladı; yıkılan bina arazisine yeni bir yapının yapılmasın, Şehreküstü Meydanı genişlesin…
*
Aslına bakılırsa bu arazi meydana eklenirse meydan daha ferah, bina yapılırsa fırsat kaçırılmış olacak.
Zaten bir kent meydanları, bulvarları ve yeşil alanlarının büyüklüğü ve çokluğuyla övünmez mi?
Övünür elbet, çünkü kent ruhu bunlarla beslenir.
BURSA İÇİN
Bursalılar, Kent Konseyi Çalışma Grupları ve medya aracılığıyla çağrı yaparak Müftülük’ten buraya bina yapmamasını, alanı betonla doldurmamasını ve sahayı vatandaşlara bırakmasını talep ediyor.
Haklılar…
Bugüne kadar Diyanet İşleri hep halktan istedi!..
Her cuma, her bayram namazında camilerden yardım toplayan diyanet bu defa kendisi vermeli!..
Evet, diyanet halka vermeli!..
Bu bir sınav aslında…
Kurumun cömertliği, çevreciliği, fedakarlığı ve Bursalılar için ne yapacağını göreceğiz...
*
Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ‘in hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada;
“Bursa’da ruhu olan bir şehir ve kalbi Allah Allah diye atan bir şehir. Bursa, İslam medeniyetinin ilim-irfan merkezi. Şehirlerimizde bazen beton binalar çoğaldıkça kalbi ve ruhu zayıflıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımızın en büyük gayesi, şehirlerimizin bu ruhunu canlı tutmak” demişti.
İşte bu açıklama ile betona karşı olan ve gelecek için umut veren bir başkan hassasiyetini takdir etmiştik.
*
Bu arada talep ve çağrılara karşılık İl Müftülüğü yazılı açıklama yaptı ve “Yıkılan bina yerinin Türkiye Diyanet Vakfı’nın tapulu malı olduğu”, dolaysıyla “Yalova Yolu üzerindeki hazineye ait arsanın tahsisine karşılık Şehreküstü’deki yerin verilmesi hususunda, Bursa’da görev yapan müftülerden hiçbirinin, yazılı veya sözlü taahhüdü olmamıştır ve böyle bir konu da gündeme gelmemiştir. Esasen böyle bir vebale ve dahi karar vermeye ilişkin ise müftülerin cüret etmesi ve karar vermesi söz konusu değildir” dedi.
BURSALININ MALI BURSALIYA
Müftülük bu açıklamayla araziyi bırakmaya niyetli olmadığı gibi, oraya yapılması düşünülen yeni bina ile ilgili projenin ve prosedürün tamamlandığını, Osmangazi Belediyesi’nin ruhsat verdiğini, burada hayırlı ve yerinde hizmet yapılacağını ifade etti!..
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve Müftülük farklı yapılar değil…
Açıklamalardan da belli oluyor..!
*
Umarız Bursa İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri, Bursalının sesine kulak verir ve o alanı kente bağışlar.
Bursalının malını Bursalıya verir!..
HANLAR BÖLGESİ İÇİN SAĞLIK OCAĞI YIKTIK
Müftülüğe bir hatırlatma yapalım!
Bu yerden 500 metre yukarıda, Cumhuriyet Caddesi’nde şimdi Ertuğrul Cafe diye bir yer var. Kim bilir hangi hatırlı kişinin!..
İşte orada 2000 yılından önce Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi ve Fevzi Çakmak Sağlık Ocağı hizmet veriyordu.
Bir gün, Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Erdoğan Bilenser, “Bursa için prestij bir proje olacak ‘Hanlar Bölgesi’ için o binanın oradan kaldırılması gerektiğini” söyledi bir görüşmemizde ve muvafakat etmemi talep etti...
Madem Bursa için, Sağlık Müdürü olarak, hay hay bizim de katkımız olsun bu projeye dedik...
Bina yıkıldı. Alan açıldı, Hanlar daha da ortaya çıktı.
*
Daha sonra oraya bir kafe kondurulup, çirkinlik oluşturulmuşsa bu ayıp sayın Bilenser başkandan sonra gelen Belediye Başkanlarının olmuştur!..
Bursa sanıldığının aksine, meydan ve yeşil alan fukarası bir şehir görünümü çiziyor ve her geçen gün biraz daha beton yığınına dönüşüyor.
Kuşların böceklerin cıvıldadığı biraz yeşil, üç beş ağaç,
Yaşlıların, hamilelerin, çocukların, engellilerin soluklandığı birkaç bank ve oturma grubu o araziye yakışır.
*
“Bursa İslam medeniyetinin ilim-irfan merkezi. Şehirlerimizde bazen beton binalar çoğaldıkça kalbi ve ruhu zayıflıyor” diye açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanının sözlerini havada bırakma;
Allah rızası için bir iyilik...
Haydi Diyanet bu kent için yap bir himmet!..