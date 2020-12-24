2021’e sayılı günler kaldı

Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
2021’e sayılı günler kaldı
2021 ‘e sayılı günler kaldı. Tam tamına yedi gün. Koca bir hafta. Girince ne olacak sanki! Belli değil…
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Kaç sevdiğimizi daha toprağa vereceğiz bu süre içerisinde?
Kaç akraba, kaç arkadaş, kaç yoldaş, kaç can dostu.
Kaç öğretmen, kaç akademisyen.
Kaç doktor, kaç hemşire, sağlık çalışanı.
Eş, çocuk, ağabey, kardeşi daha ebedi aleme uğurlayacağız belli mi?..
Kim bilir…
Ecel ansızın COVID-19 olup geliyor.
Sıranın kime geleceği belli değil!..
*
Gelen gideni aratır!..
Doğru çıkarsa insanlık fena bir sınav verecek…
KİRALIK DÜKKANLAR, OFİSLER
Herkes görüyordur, bulvar ve caddelerdeki dükkanların çoğuna kiralık yazıyor.
Hava parasına kapış kapış giden o dükkanlara dönüp bakılmıyor bile…
Kaç esnaf, işyeri battı.
Evler, ofisler de boş…
Kolay kolay tutan da olmuyor.
BATAN, KAÇAN, GİDEN
Arabadan dışarısını seyrediyorum, vitrin ışıkları sönmüş mağazaları, iş yerlerini…
Kapanmış yerlerin geride bıraktığı hikayeleri düşünüp üzülüyorum.
Kapatan kapatana,
Batan batana…
*
Yasaklar da var bu arada.
Geç oldu, düzensiz oldu, tıbbi gerçeklere biraz aykırı ama nispeten iyi oldu...
Vaka sayılarında ciddi artış yok.
Ekonomik ve sosyal durum iyi olsaydı daha isabetli kararlar alınabilirdi.
Hem kısıtlı yaşam, sokağa çıkma sınırlaması, 65 yaş uygulamaları insanları köylere kaçırdı.
Mahallede ki ıssızlığın bir sebebi de bu.
Araçlar azalmış.
Köylere, dağlara, bağ evlerine doğru,
Kaçan kaçana…
*
Kimliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi, duruşumuzu şekillendiren, katkı veren, hayallerimiz, ülkülerimiz, heyecanlarımız, kavgalarımız, acı tatlı günlerimiz, hatıralarımızın kahramanları.
“Ne olacak bu Türkiye’nin hali?” diye kahırlandıklarımız.
Kuru fasulye tenceresine kaşık salladıklarımız.
Cep delik, cepken delik günlerimizde üç kuruşu paylaştıklarımız.
Her an yanımızda bulduklarımız.
Gönlümüzde, aklımızda en iyi yere koyduklarımız.
İdollerimiz, hayran olduklarımız.
Bilgilerinden, konuşmalarından, yazdıklarından, duruşlarından ilham aldıklarımız.
Daha bir sürü şey…
Göçüp gidiyorlar…
Giden gidene!..
*
Bir virüs belası bak neler de yaptırıyor, neler çektiriyor insana.
Batan batana.
Kaçan kaçana.
Giden gidene…
AŞI, BULDUĞUNUZDA YAPTIRIN
Çıktı çıkıyor, geldi geliyor derken şimdi umudumuz aşıda…
Bulduğunuzda yaptırın.
Oymuş, buymuş diye tartışıp fikir beyan eden çokbilmişlerin sözlerine takılmayın…
Üç ay beş koruyacakmış.
Yıl boyu korumayacakmış!
Bak hele, bak sanki sabaha çıkmaya garanti almış kendisi…
*
Aşı için onlarca şey söyleyebilirim ama son söz ‘bulduğunuzda yaptırın!’ kardeşim.
Kronik hastalığı olanlar asla tereddüt etmesinler.
DR SONER OĞUZ
Bir doktor daha vefat etti önceki gün.
Kucağında birkaç aylık ikizleri, gözlerinde umudu vardı…
Fotoğrafına bakıp duruyorum.
Korona sebebiyle hayata veda etti.
Bu kadar!..
Hayat bu kadar işte…
Dr. Soner Oğuz‘a rahmet diliyorum, O da şehitler arasında yerini aldı.
İkizler ise babasız ve öksüz başladılar hayata...
*
Yaşananlar derinden etkiliyor herkesi.
Hastan oluyor ziyaret edemiyorsun.
Cenazen oluyor gidemiyorsun.
Namazını kılamıyorsun.
Mezarına iki kürek toprak atamıyorsun!..
Böyle günler yaşıyoruz işte…
ÖZKAN SÜMER UNUTULMAZ
Özkan Sümer’i de yitirdik.
Trabzon’un ve sporun delikanlı adamıydı.
Aydın bir kişilik, inatçı, sistemli, çalışkan, yenilik ve gelişmelere açık, daima dinamik, kendine has üslubu olan özel bir spor adamından bahsediyorum.
Adı elbette Trabzonspor ile özdeşleşmişti.
Oyuncusu, antrenörü, teknik direktörü, başkanı oldu.
Galatasaray ile birlikte birkaç kulüp daha çalıştırdı, Milli takım hocalığı da yaptı.
Ama o ülkemize malolmuş değerli bir spor adamıydı.
Ruhu şad olsun.
*
Onbeş onaltı yaşlarında benim de hocam olmuştu.
Çamurlu Yavuz Seli sahasında, küçücük Ziya bey sahasında topa doğru vurma tekniklerini, pas atmayı, pres yapmayı, koşmayı, markaj yapmayı kafa topuna çıkmayı ondan öğrendik.
Çocuk aklımızla Özkan hocayı sinirlendirmek, kızdırmak ve ona ‘latif sözler söyletmek!’ ne güzeldi…
Hocanın özel arkadaşları vardı, sırf bu inci tanesi gibi latif, gün güneş görmemiş sözlerini işitmek için yanında bulunurlardı…
*
Sadece Trabzon’un değil, Anadolu’nun hemogonyaya, güce, ‘İstanbul’a isyanını temsil ediyordu’, şüphesiz ki o bir başkaldırış, direniş adamıydı...
Özkan hocayı ölümsüz kılmak ancak onun ruhunu yaşatmak, hayallerini gerçekleştirmekle olur!
ARALIK DONDURUR
Aralık ayında iki hadise kanımı dondurur;
Bir tanesi, Sarıkamış!
Sarıkamış destan mı, hezimet mi, dram mı ne diyeceğimi bilemiyorum.
1914 ‘ün şartlarını o zamana bırakmalı, tarihi olayları zamanı içinde değerlendirmeli...
Binlerce insanımızı tetik düşüremeden, dondurucu kış soğuğuna, kara tipiye kaybettik.
Peygambere komşu olsunlar.
*
İkincisi ise;
KANLI NOEL…
Daha yakın bir zaman; 24 Aralık 1963.
Başka bir drama daha tanık olduk; ‘Kanlı Noel’ diye tarih sayfalarında yerini aldı.
Lefkoşa’daki Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet İlhan ile Murat, Kutsi ve Hakan isimli çocukları Rum silahlı güçlerince banyo küvetinde katledildi…
O yüzden Kıbrıs, yürek sızımızdır!..
O ev ‘Barbarlık Müzesi’ olarak ziyaret ediliyordu.
Bilmem hala açık mıdır?
YENİ YIL
Bugüne gelelim.
Şimdi;
Yüzümüzde maske, aramızda mesafe, elimizde sabun, kolonya…
Yüreğimiz yangın yeri, acılarla yeni yıla böyle giriyoruz.
*
2021‘e girerken sosyal yaşantısı kaybolmuş hayatımızı sürdürmek, sabaha çıkmak, güne güneşe, havaya suya, sevdiklerimize yeniden kavuşmak en büyük hediye olacaktır.
Bu günler böyle; Mesele hayatta kalmak!
*
Yeni yılda tüm dostlara sağlık ve mutluluk diliyorum, her şey gönlünüzce olsun.
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