19 Mayıs 1919; Mirasa saygı yapılanlara vefa

Devletin çok hekime ihtiyacı var.
Sadece hekim değil, hemşire ve diğer alanlarda sağlık çalışanı açığı oluşmuş.
Kamu hastanelerinde hizmetlerin daha etkin verilmesi için binlerce doktor, hemşire ve sağlık personeli gerekiyor. Sayısal eksiklik bir yana, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tamamı bitap düştü. Moral ve motivasyonları kayboldu, stres, kaygı, yorgunluk, yılgınlık ve tükenmişlik ön plana çıktı.
HEKİM AÇIĞI MI VAR?
Yüzlerce sağlık çalışanını COVID-19’a kurban verdik, şehit oldular. COVID’e yakalananlar da hasta hasta çalışmaya devam ediyorlar.
*
Hekim açığı nasıl oluştu?
Ortalık yıkılıyor.
‘20yearschallenge’, 20’li yaşlar challenge akımı salgına dönüştü.
Zaman tüneli gibi, 1960‘lar, 70’ler, 80’ler…
O yılların kazakları, ceketleri, mantoları, paltoları, etekleri, bluzları, saç sakalı, makyajı, modası, daha neler neleri…
Eski Türkiye’ye dair siyah beyaz hikayeler…
*
‘20 yıllık meydan okuma’ ile kimileri “uçan 20’li yaşlar” diyor zamanın vefasızlığına, kimileri “20 yaşı hiç fark edemedim ki” diye hayıflanıyor, kimileri “20‘li yıllar hızlı geçmiş”, bir arkadaşım da şöyle yazmış, “herkes 20‘li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca yüreğim burkuldu. 20 yaş öncesi emniyette kayboldu, 30‘lu yaşların ise cazibesi yok oldu.”
Kırsal bölgelerden ve küçük Anadolu kentlerinden daha büyük şehirlere doğru olan kitlesel akın ve göçlerin etkilerini ilk önce İstanbul, Ankara ve İzmir de görmüştük.
Ülke ilk defa böylesine bir ‘gecekondu’ gerçeğiyle karşılaşmıştı.
Gecekondu da bir ‘varoş kültürü’ oluşturmuştu.
*
Sonrasını hep birlikte gördük.
Varoş kültürü zaman içerisinde tüm alanlarda etkilerini genişletip kentlere ve ülkeye egemen oldu.
Yüzyıllar içerisinde gelişen kent ve kır kültürünün bir anda nasıl değiştiğine şahit olduk.
Almanya gibi sakin, şaşırtıcı bir gelişmenin olmadığı, her şeyin rutininde yürüdüğü bir ülke olsaydık cevapta basit olurdu;
- ‘Ep aynı beyaa, ep ayni...’ der geçerdik.
Ama burası canım Türkiyem...
*
Bu memleketin ahvali nasıl anlatılabilir ki! Detay versen anlamaz, boşuna yoruluruz. Ben de kolayını seçtim;
Atları kaybettik,
Kargayı uçurduk,
Acılar elbette sayılarla ifade edilmez.
Durumumuzu başka türlü anlatamıyorken Kovid-19 da dalgasına bakıyor…
Bu kaçıncı dalga?
Sanırım 3.
Böyle devam ederse dalgalar tsunamiye dönüşecek.
56. maddesinde ‘sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ ile ilgilidir demişiz ve; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” diye de lafı çakmışız.
*
Ödev!.. Devlete ve vatandaşa birlikte yüklenmiş.
Çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirlenmesini önlemek işinin yerine getirilmesi veya yapılması kişinin vicdanından doğar.
Yasa açısında da gerekli ve zorunlu görülen bu durum ‘iş ve davranış olarak’ devlete yüklenmiştir.
DOĞAYI KORUMADA ROLLER
Ödevin yerine getirilmesinde, işin gerçekleştirilmesinde roller sırasıyla şöyle paylaşılıyor;
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
19 Mayıs 1919; Mirasa saygı yapılanlara vefa
Dün, milli egemenlik mücadelesinin ‘ilk adım’ının atıldığı günün yıl dönümüydü.
102 yıl önce, egemenliğini yitiren Osmanlı devletine el koyan, işgal kuvvetlerinin yönetimindeki başkent İstanbul’dan bir vapur içerisinde; Mustafa Kemal Paşa, 22 subay, 25 er ve erbaş, 8 katip ve 21 gemi personeliyle yol alır ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varır.
Hedef belliydi;
“İşgal edilen Osmanlı imparatorluğu içerisinden bir Türk devleti çıkartmak!”
Türk milletinin bağımsızlık hikayesinin tarihi bile estetik; 19 Mayıs 1919…
ONA BORÇLUYUZ
İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan başta olmak üzere istilacı devletlerin heveslerini kursaklarında bırakan, hayallerini yıkan Mustafa Kemal Atatürk, az sayıda ki arkadaşıyla; Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Arabistan, Balkan, Rumeli, Kırım, Kafkas ile öz yurdumuz Anadolu coğrafyalarında Çanakkale’den Kars’, İzmir’den Gaziantep’e kadar onlarca kentimizde yıllarca süren savaşlarla adeta nüfusu kırılıp, yok olmaya giden, hasta ve yorgun garip Türk insanını ‘ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla ayağa kaldırmayı başardı.
*
Ona çok şey borçluyuz.
O’na;
Bir devlet,
Savaşlarda muzafferiyet,
Vatandaş bilinciyle hürriyet,
Yaşam tarzıyla serbestiyet,
Ülkü olarak aidiyet,
Ve cumhuriyet borcumuz var.
Bu borç nasıl ödenebilir ki?!
*
Kendisini diğer millet fertleri gibi eşit, egemen, bağımsız ve hür olarak gören her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ona minnettar olması gerekir.
‘Vatan, Millet, Bayrak’ değerlerini kutsal görenlerin; 19 Mayıs 1919 ruhunu, mücadele azim ve kararlığını, çilenin zafere dönüştüğü İstiklal Harbini kazanan yüce inancı, dökülen her damla kanı ve teri, kendi yurdunda sömürge olmamak için kadın erkek, çocuk yaşlı demeden verilen var olma savaşını unutmaması gerekir.
O çileli yıllarda mücadeleden, askerden, cepheden, savaştan kaçanlar, Yunanla, İngilizle işbirliği yapanlar da vardı…
Sevgili gençlerimiz! Bunu da unutmayın…
KADİR KIYMET BİLMEK
Ulusal egemenlik mücadelemizin tüm kahramanlarına ve tabii ki ‘O olmasaydı zafer de olmazdı’ diye düşündüğümüz, cepheden cepheye koşup ölümüne savaşan, yaralanan, Başkomutan, Başöğretmen, devletimizin kurucusu ve banisi, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duymalı, teşekkür etmeli, adını dualarda zikretmeli…
Bu kadir kıymet bilmektir, bu erdemli insanların vefasıdır.
Devletimizin kurucusuna vefa göstermek güzel bir duygudur.
*
19 Mayıs 1919’un yıl dönümüydü.
Milletleri ve devletleri ayakta tutan, onları mutlu ve devamlı yapan önemli unsurlardan birisi tarihsel geçmişteki kritik eşikleri unutmamak, ortak değerleri canlı tutmak, zaferleri ve milli bayramları coşkuyla kutlamak, yad etmektir.
Milli bayramlar devlet erkanıyla, halkıyla anlamına uygun şekilde, mutlu ve neşeli olarak kutlanmalı.
Böyle yapamazsak; ulusal birlik ve dayanışmamız aşınır, başımıza gelen acı olaylar tekerrür eder.
Bizi bir arada tutan duyguları köreltmeden, değersizleştirmeden zamanın ruhuna uygun olarak ciddiyetle sürdürmeliyiz.
DEVLETİMİN ŞİFRELERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.
Nisan ve mayıs. Peş peşe iki bayram, sanki devletimizin şifreleri…
Çocuklarını ve gençlerini değerli gören, cumhuriyet rejimini emanet eden o ‘ince ruh’a saygıda kusur etmemeli!..
BORCUMUZU NASIL ÖDEYEBİLİRİZ?
Dün bayramdı, düşündük mü acaba; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcumuzu nasıl ödeyebiliriz?
Milletin kurtarıcısı ve devletimizin kurucusunun;
Çalışmak ile muassır (medeni-çağdaş) ülkeler seviyesine ulaşılması,
Eğitimin yaygınlaştırılması, okulların yurt geneline yayılması.
Halk sağlığının devlet eliyle korunması.
İlimde, fende ileri gidilmesi.
Bilimsel üretimde yüksek aşamalara geçilmesi.
Sanat ve spora önem verilmesi.
Sanatçıların ve sporcuların desteklenmesi.
Hiçbir ülkeye muhtaç olunmaması.
Emperyalist devletlerin işbirlikçisi olunmaması.
Milli sermayenin oluşturulması.
Halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi.
Fabrikaların kurulması.
Köylünün toprak sahibi yapılması.
Kooperatiflerin yaygınlaştırılması.
Demir yolu ağının geliştirilmesi.
Denizciliğin ve deniz taşımacılığının önemsenmesi.
Hukuk ve sosyal adaletin tesis edilmesi.
Yurttaşların eşit, özgür düşünceli ve bilinçli hale getirilmesi.
Kadınların da erkeklerle aynı haklara sahip olması, hakların kullandırılması.
Varlığına, ulusal kimliğine, topraklarına kast ve müdahale dışında, savaşın cinayet olarak görülmesi.
Tüm milletlerle iyi ilişkiler içerisinde olunması.
Türklük bilincinin canlı tutulması.
Türkiye dışında ki Türkler ve devletleriyle kültürel işbirliği olmak üzere yakın münasebetler kurulması.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkin olması.
Saltanat ve sultan yönetimine geçilmemesi.
Tarikat, cemaat, şeyh, şıh, molla gibi bireyin ve halkın iradesini, yok eden, onu biat etmeye zorlayan yapıların bir daha tesis edilmemesi.
Cumhuriyetin korunması, korumanın Cumhuriyet Savcıları eliyle yapılması, emanete vatandaşlar ama öncelikle gençler tarafından sahip çıkılması öğütlerini yerine getirebilirsek borcumuzu belki ödeyebiliriz…
Öğütleri içselleştirirsek bir daha devletimiz badireler atlatmaz. Halkımız huzurlu, rahat ve mutlu olarak bu güzel ülkede yaşamanın zevkine varır.
GEL DE PAŞA’NIN ÖĞÜTLERİNE HAK VERME!
Bugünü yüz yıl önceden görüp, söylemiş sanki…
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk Dışişleri Bakanı sayın Yaşar Yakış, 2012 yılında yaptığı bir konuşmasında Atatürk’ün 1934 yılında Dışişleri Müsteşarı Numan Menemencioğlu’na verdiği tavsiyeleri nakletmiş.
Öğütler doğrudan devlet adamlarına, devlete ve dış işlerine dış politikamızın mihenk taşları işaret edilerek yapılmış…
ATATÜRK’TEN DIŞ POLİTİKA DERSİ
“Atatürk’ün, dış politikada 5 tavsiyesi” bakalım nelermiş, okuyalım;
Birincisi, Rusya’yı kışkırtmayın.
İkincisi, komşularımızın iç işlerine karışmayın.
Üçüncüsü, Arap ülkelerindeki ihtilaflara taraf olmayın.
Dördüncüsü, Batı ile iyi geçinin ama bunların emperyalist şeylerine (emellerine) alet olmayın.
Beşincisi, sizden akıl sorulmadıkça kendinizden akıl veren olmayın.
*
Ne kadar gerçekçi…
Bu tavsiyelere uyulsaydı Irak, Mısır, Libya, Tunus, Suriye, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve ABD ile Atatürk sonrası her dönemde gündeme gelen sıkıntılar yaşanır mıydı mesela?
*
Gençler!
Yarınlarda bu ülke sizin sorumluluğunuzda var olacak. Bugüne kadar kimden, nerden ne işittiyseniz işitin, ne seyrettiyseniz seyredin ama Atatürk’ü anlamadıysanız, Nutuk’a göz atmadıysanız, sindire sindire okumadıysanız bunun ileride büyük eksiklik olduğunu görürsünüz.
En verimli çağınızda o eksikliği yaşamamak, yetersiz ve ‘cahil kalmamak’ için, bu ülkeyi sizlere emanet eden insanın öğütlerine kulak vermeli, mirasına saygı ve yaptıklarına da vefa göstermelisiniz…