‘Sen bir hiçsin’

Psikiyatrist olunca, hikâyeleri başka türlü dinlemeyi öğreniyor insan. Kızmadan, yargılamadan ama hikâyenin ne zaman ve kimler tarafından açılan yaralarla başladığını, kişiyi neden bu kadar etkilediğini, incittiğini anlamaya çalışarak, kendinizi onun yerine koyarak, her anladığınızı zamanından önce kişiye söylemeden dinlemeyi.
İnsanlar psikiyatriste gelirken asıl sorunlarının ne olduğunu, geçmişte en çok nerelerinden yaralandıklarını bilmez. Kimi hep anlatır, kimi susar. Cevap ne anlatanın anlattığında, ne susanın suskunluğundadır. Gerçekler her zaman bizim gizli geçmişimizde ya da kişisel tarihimizde gizlidir.
Hakikati bulmaya çoğu zaman kişisel tarihimiz de yetmez. Ülkemizin, ailemizin, sülalemizin geçmişte yaşadıkları da etkiler kaderimizi. Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, onların da dedeleri nineleri ne yaşamış, nerede yaşamış, nasıl yaşamış? Başlarına ne gelmiş de ne gelmemiş?
HANGİ COĞRAFYANIN EVLADISINIZ
Okurken ben çok etkilendim. İlk aşkın izlerini buldum o mektupta. Çok gençken yaşananlar, çocukken yaşananlar kadar derinden etkileyebiliyor bizi. Adeta kaderimizi, hayat yolumuzu değiştiriyor.
Bazen olaylar öyle bir içine alıyor ki, kendimizi öylesine çaresiz hissettiriyor ki bu çaresizlik sonradan üstümüze yapışıp kalabiliyor.
Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?
Merhaba Gülseren Hocam,
Ben Songül, size daha önce de yazmıştım ama o zaman kendimi yanlış anlatmışım. Olsun bana cevap vermeniz bile benim için önemliydi. Nasılsınız hocam, sizi yakından takip ediyorum, umarım iyisinizdir? Bugün size kendimi anlatmak istiyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Tüm dünyada teknolojinin inanılmaz gelişimi ile birlikte bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, her alanda olduğu gibi hastayla doktor arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Artık hekimler bir yandan hastalarını dinlerken, bir yandan da önemli noktaları bilgisayara kaydediyorlar.
Eskiden biz bunları elimizdeki kalemle hasta dosyalarına yazardık. Bu durum, hastaların takibi açısından çok önemli ancak yine de kimi durumlarda hasta-doktor ilişkisini bozabiliyor.
Oysa doktora büyük umutlar ve heyecanlarla giden biri istiyor ki, doktor onu önce can kulağıyla dinlesin. O uzun uzun anlatsın, sonra doktor onu iyice muayene etsin, sorular sorsun, o bitirince bu sefer de hasta ona merak ettiklerini sorsun, sende şu var, bunun için şöyle yap, şu ilaçları al, şu kadar zamanda geçer desin. Muayene odasından çıkarken, hasta elinde reçetesi, içi rahat, merak ettiği her şeyi öğrenmiş olarak oradan çıksın. Artık onu anlayan, dinleyen, nesi olduğunu bilen, başı sıkışırsa “Yine ara, yine gel” diyen bir doktor olsun hayatında.
Eskiden böyleydi. Ev doktorlarımız vardı. Bir ihtiyaç olduğunda elinde çantasıyla gelir, sizi uzun uzun dinler, muayene eder, sorular sorar, sizin sorduğunuz soruları cevaplar, sırtınızı okşar, size moral verir, ilaçlarınızı da yazar giderdi.
Her şeyi bilirdi o doktorlar.
Ancak şimdi işler değişti. Doktorlar, bunların çoğunu yapmıyor ya da yapamıyor.
Son yıllarda okuduğum bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk kez bir doktora muayeneye giden bir hastanın sözü kesilmeden konuşabildiği ortalama süre yirmi üç saniye. Londra gibi son derece gelişmiş bir kentte bile ortalama muayene süresi altı ila sekiz dakika çünkü doktor sorunun hangi organda olduğunu bir an önce anlayabilmek için pek çok tetkik isteyecek. Tetkikleri görecek ki, hastalığın ne olduğunu tam olarak anlayabilsin.
BİR KÂĞITLA BİTİYOR
Bizim zamanımızda Hacettepe’de hangi bölümde ihtisasa başlarsanız başlayın, bir an önce doktor olabilmeniz için sizi acil rotasyonuna yollarlardı. Çok haklıydılar çünkü Tıp Fakültesinden yeni mezun olmuş biri, hastanelerde çalışmadan, hastalarla birebir ilişki kurmadan kendilerini doktor gibi hissetmez.
Üstelik ben Ankara Tıp mezunuydum. Ah o günler ah... Kitapların her biri tuğla gibiydi maşallah. Oku okuyabilirsen. Aman Tanrım! Bize neler öğrettiler neler...
Bu sözleri o zaman söylerdim. Zaten ihtisasta bilmemiz gereken her şeyi öğretecekler bize. Bunca ayrıntı, bunca teorik bilgiye ne gerek var ki, diye söylenir dururdum. Hocalarımızın her biri gerçekten de eli öpülecek hocalardı. Ne çok emek verirlerdi bize. Şimdi aradan yıllar geçince o öğrendiklerimizin hiçbirinin gereksiz ayrıntılar olmadığını, hangi ihtisası yaparsanız yapın, aslında doktorluğun bir bütün olduğunu çok daha iyi anlıyor ve herbirini saygıyla anıyorum.
İşte henüz arkamdan biri “Doktor Hanım” diye seslendiğinde, hiç üstüme alınmayan ben, Hacettepe acile girince doktor olduğumu anlayıvermiştim.
Uzun bir aradan sonra nihayet okullar açılıyor. Umarım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu dönem çok başarılı, çok sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirirler.
Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Çocukluğumuz zihnimizin en değerli, en unutulmaz hazinesidir. Yaşlansak da, hatta Alzheimer gibi hafızamızı silen hastalıklardan birine yakalansak, her şeyi unutsak da... Çocukluk anılarımız hep taze kalır. Okulların açılacağını duyunca benim de aklım o günlere gitti, ilkokula başladığım günlere...
Açık kumral, hatta biraz kızıla çalan saçlarımı annem sabah erkenden iki taraftan sıkıca örmüş, uçlarına beyaz kurdeleler bağlamıştı. Siyah önlüğüm, beyaz yakam ve rugan ayakkabılarımı çoktan giymiş, bir hafta önceden hazırladığım çantamı sırtıma takmış, heyecanla babama bakıyordum. O hâlâ hazır değildi. Babam işte... Kırk kere kravatını düzeltmeden, şapkası başına iyi oturmuş mu diye aynada bakıp onu iyice oturtmadan çıkmaz ki evden.
ZIPLAMAK YASAK MIYDI
Hacettepe’de nöbetçi olduğum günler gelir aklıma. Nöbette uyuma şansımız pek olmazdı. Ya klinikte yatan hastalarla ilgilenirdik ya da sık sık acilden çağırırlardı. Acil servisler psikiyatri bölümlerinden en çok intihar vakaları nedeniyle konsültasyon isterler. Genelde her gece birkaç intihar vakası mutlaka gelirdi. Bayram seyran, yılbaşı gibi özel günlerde, bu sayı artardı. Demek ki özel günlerde insanlar daha hassas oluyorlar.
Gece kuşu olsam da, saat üçü geçince kulaklarım düşer, yatağın yolunu zor bulurum. Bu yüzden hayatımda gece üçten sonrası pek yoktur benim ama nöbetteysen uyumayacaksın. Ben de içimden derdim ki, madem uyumuyorum, bari hayatın hiç yaşamadığım saatlerini de göreyim. Hacettepe’nin koridorlarında üzerimde beyaz doktor gömleğimle gezerken bile aklım hem içeride, hem de dışarıda akan hayatta olurdu.
Bir kadının içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen okuyup meslek sahibi olması, ayakları üzerinde durabilmesi, hayata güvenle bakabilmesi ne güzel değil mi? İşte Özden Hanım da o kadınlardan biri... Ben Özden Hanım’a da, anlattıklarına da bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz.
Özden Hanım anlatıyor:
“Her çocuğa sorulan sorudur ‘Büyüyünce ne olacaksın?’... Kimi heyecanla “Doktor!” der boynunda stetoskop ve beyaz önlüğüyle kendini düşlerken, kimisi öğretmen olmak istediğini söyler gururlanarak. Bir yandan da kendini tahta önünde ders anlatırken, öğrencilerine sorular sorarken hayal edip gülümser. Kimi hemşire, kimi itfaiyeci, kimi polis, kimi de pilot olmak istediğini söyleyip gözlerinin içi gülerek o günlerin hayalini kurar.
Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
MERHABA sevgili okurlarım,
Geçmiş yıllardan birinde bana gelen genç bir kadın söze şöyle başlamıştı:
“Hocam, ben iki arada bir derede kaldım. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Herkes bir akıl veriyor, ona da benim aklım yatmıyor. Ben beş yıllık evliyim. Liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavlarını kazanamayınca babam beni hemen evlendirmeye kalktı. Yaşım daha 18 bile olmamıştı. Benim de aklım okula gidip gelirken tanıştığım Rahmi’deydi zaten. Annem biliyordu ama babama korkudan söyleyememiştik. Rahmi benden beş yaş büyüktü ve bir süpermarkette çalışıyordu. Ailemin ise gözü yükseklerdeydi. Aslında ben de isterdim işi gücü daha iyi biriyle evlenmeyi ama babamın beni vereceği tipleri aşağı yukarı tahmin edebiliyordum.”
‘İÇKİ İLE İYİCE DARALDIK’
Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.
Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararların, yaptığımız seçimlerin pek de öyle olmadığını, hiç istemediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimizde kurulan tuzakların aslında bizim eserimiz olduğunu, kader dediğimiz şeyin alnımıza o evlerde, anne babalarımız ve beraber yaşadığımız en yakınlarımız tarafından yazıldığını zaman içinde görüvermek nasıl bir duygu acaba, hiç düşündünüz mü?
OLAMAZ, O CANİ İÇİMİZDEN BİRİ
‘Sen bir hiçsin’
Sevgili okuyucularım, bugün yine beni çok etkileyen gerçek bir yaşamöyküsünü daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Güneydoğu Anadolu kültürü içinde “Sen bir hiçsin” mesajıyla büyüyen Öznur’un hikâyesi bu.
Hikâyeyi sizlere Öznur’un ağzından anlatacağım.
KADIN ERKEK FARK ETMİYOR
Ben, Güneydoğu Anadolu’nun bir ilinde dünyaya gelen ve oranın kültürüyle büyütülen, 23 yaşında bir kızım. Şu anda üniversite öğrencisiyim. İnşallah okul bitince öğretmen olacak ve yıllardır hayalini kurduğum hayata kavuşacağım.
Bu kültürde büyümek erkekler için büyük bir şansken kızlar içinse büyük bir şanssızlık. Gerçi burada yetişen erkeklere şanslı desem de, onlar da hayatın gerçek yüzünü tanımadan yetişiyor ve sonunda bizim gibi onlar da mutsuz oluyorlar.
Biz kızlara gelince, doğduğumuz günden itibaren bize verilen en önemli mesaj “Sen bir hiçsin” oluyor. Bizler insan kategorisinde bile değiliz. Aşağılık mahluklarız. Sanki bizi hiç istemeyen, hep reddeden bir dünyaya zorla gelmişiz. Bizim varlığımız bile onlara batıyor ve bizi görmek bile istemiyorlar.
İsterseniz hikâyem annemden başlasın.
‘BEN SİZE KIZI VERDİM GİTTİ’
Annem genç kızlığında çok güzelmiş. Evlerine her gün görücüler gelir, bu kızı hangimiz kapacağız diye birbirleriyle yarışırlarmış. Annem bir süre gelenleri istememiş. Oysa aile, kızlarını bir an önce birine verip ondan kurtulmak derdindeymiş. Dedem giderek kızmış bu işe. “Ne bu böyle... Her geleni geri mi çevireceğiz? Ben seni bir an önce birine vereyim de gör” diyerek söylenmeye başlamış.
Tam da o sıralarda eve bir görücü daha gelmiş. Yani babam... Oysa gelenlerin niyeti bu kadar methedilen kızı sadece görmekmiş. Dedem, onlar daha istemeden “Ben size kızı verdim gitti” deyince herkes şaşırıp kalmış. Kimse bir şey diyememiş. Oysa görücü gelenler, Sakıp Ağa kızı zaten bize vermez ama hiç olmazsa kızı görmüş oluruz, diyerek gelmişler eve.
Derken dedem böyle deyince gelenler çok sevinmiş, annemin ağlamaktan gözleri şişmiş ama hemen düğün dernek kurulmuş ve annem hiç istemediği o eve gelin gitmiş. Dedem de insanların bakmaya kıyamadığı ama onun bir an önce defolup gitse de kurtulsam dediği kızından kurtulmuş.
Ben küçükken hatırlıyorum. Babam annemi dövmez, kadıncağıza adeta öldürmek için vururdu. Onun yaptığına kadın dövmek denemezdi bence. Ancak birini öldürmek niyetindeyseniz öyle vurur, öyle tekmeler, en çok canını acıtacak yerlerini bulup öyle saldırırsınız. Annemse korkudan büyüyen gözleriyle “Ne olur yapma, kulun köpeğin olayım vurma” diye yalvarır dururdu. O yalvardıkça babam iyice celallenir, daha çok girişirdi anneme. Ben de o korkunç manzaraya öylece bakardım. Kim bilir kaç yıl baktım ben onlara... O kadın nasıl ölmedi de yaşadı, hâlâ inanamıyorum.
‘ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM’
Sonra ben doğmuşum, yani babamın bir kızı olmuş. Erkek adamın kızı olmaz ama ben olmuşum işte... İstenmeyen misafir yani...
Sonunda annem, istenmediğini bile bile mecburen babasının evine sığınmış. Bu sefer de babasına yalvarmış. “Kulun kölen olayım baba, beni o eve geri gönderme. Bu adam beni de kızımı da öldürecek” demiş. Dedem ne yapmış? Kızını kolundan tuttuğu gibi gidip kocasına elleriyle teslim etmiş. Belki “Eti senin, kemiği benim, gelinlikle girdiği evden ancak kefenle çıkar benim kızım” bile demiştir.
Dedem kızını hemen geri getirince, babam iyice coşmuş. Annem her gün öldüresiye dayak yerken dedem bir gün bile arayıp sormamış kızını.
Ben biraz büyüyünce dedemin şöyle dediğini gayet iyi hatırlıyorum: “Kadın dediğin kocasından boşanamaz. Boşanmak haramdır.” Yani babam o zamanlar annemi öldürse haram değil ama annem boşanırsa, işte o haram.
Babamın gösterdiği o ağır şiddet karşısında annemin canı öyle yanardı, öyle bir inlerdi ki, duyanın içini titretir, sanki o dayağı kendi yiyormuş gibi çok korkuturdu. Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben gibi benim de annemin o hallerini izledikçe, o korkutucu sesleri duydukça altımı ıslattığım çok olmuştur.
Biz küçükken babam bizi de döverdi ama annemi dövdüğü gibi değildi. Bizi sadece döverdi. Keşke hep bizi dövseydi de biz annemin o hallerini hiç görmeseydik.
Hani insan ölürken hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçermiş derler ya, ben ölürken sadece o sahneleri göreceğim. Her şeyi unutsam da, onları unutmak mümkün mü?
Şimdi 23 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ama hâlâ babamdan dayak yemeye devam ediyorum. Umarım bu dayakları bir süre sonra evlendiğim adamdan da yemem.
Hikâyem hâlâ bitmedi.
‘ERKEKTİR, BIRAK DÖVSÜN’
Benden iki yıl sonra annem bir oğlan doğurmuş. Böylece babam da muradına ermiş, yani oğlan babası olmuş. Biz erkek kardeşimle beraber büyüdük. O küçük de olsa bana vurdu, kırdı, dövdü ama hiç sesimi çıkaramadım. Hatta o bana vururken annem elimi tutar, “Bırak kızım, o erkektir. Erkekler dövünce rahatlar, bırak dövsün” derdi. Düşünebiliyor musunuz, bunu bana babamdan çok annem derdi. Ben de o yaşımda bile, acaba bu işkencelerden, dayaklardan sonra annem kafayı mı üşüttü, derdim. Meğer üşütmemiş. Sadece annem değil, o yöredeki çoğu kadın böyle düşünür, böyle dermiş.
Bu garip bilmeceyi bu yaşa geldim, hâlâ çözemedim. Öldüresiye dövülen sen değil miydin anneciğim? Hiç olmazsa sen bana arka çıksana... Ama çıkmadı. Oğlan kardeşim bana acımasızca vururken o, kaçmamı engellemek için elimi tuttu. Yani o yaşımda bana, bir erkekten nasıl dayak yeneceğini bizzat yaşatarak öğretti.
Babam zaten kardeşim beni döverken gelip kulağımdan tutup yere çalardı beni. Sen kızsın, kardeşinle nasıl kavga edersin der, sonra bir de o döverdi beni. Erkek dediğin döver de söver de... Kızlara düşen onlara itaat etmek, ona verilen emirleri yerine getirmektir, derdi. Olan ve olmayan her şeye, sorgusuz sualsiz itaat etmek zorundaydık yani. Ay ne zordu o evlerde kız olmak...
MEZAR GİBİYDİ BİZİM EV
Gelelim bizim ruhsuz evimize... Bizim evimiz, eğer babam annemi ya da biz kızları dövmüyorsa hep çok sessizdi. Çıt çıkmazdı evde. Ölü gibiydi, mezar gibiydi bizim ev. Ruhsuzdu işte... Ben de o ruhsuz evin kızıydım. Annem eğer o gün dayak yemiyorsa, babama ve bize yapması gerekenleri yaptıysa odasına girer ve saatlerce ağlardı. Annem deyince aklıma o dayak sahnelerinden sonra, odasına çekilip ağlayan, hıçkırıkları kulağımıza gelen, gözü yaşlı bir kadın gelir.
Hadi babamız babalık etmedi ama biz anne de göremedik. Bizim ne annemiz oldu, ne de babamız. O evde fazlalık olduğumuzu bilerek, kimseye görünmeden, ayak altında dolaşmadan, kimseyle konuşmadan yaşamaya çalıştık.
Bizi sevmeye, bizimle ilgilenmeye hiç vakti olmadı annemin. Bir kere beni kucağına aldığını, sevip okşadığını, bana kızım dediğini hatırlamıyorum.
Sofrada yemek yemek bile işkenceydi benim için çünkü korkudan öksüremezdik bile. Yemekte öksürürsek çok kızardı babam. Peçeteye burun silemez, asla sümküremezdik. Çünkü bizden çıkan her türlü ses babamı çok rahatsız eder ve o zaman bizi fena halde azarlardı. Yemekte öksürüğüm geldiği zaman korkudan öksüremediğim için bazen nefes alamaz, boğulacak gibi olurdum. Bari kalkıp içeri odaya gidebilsem, orada öksürebilsem, nefes alabilsem ama o da yasak. Babam sofradan kalkmadan kimse yerinden kıpırdayamazdı.
Şimdi bana huy geldi, sinema, tiyatro filan gibi kalabalık ve sessiz yerlerde öksürüğüm gelir de öksüremem ve boğulurum diye çok korkuyorum. Şimdilik oralara gidemiyorum.
BİRBİRİMİZLE KONUŞAMAZDIK
Bu babamı da bir türlü anlamış değilim. Sen hayatın cilvesiyle gidip memleketin en güzel kızını almışsın. Herkesin gözü sende kalmış. Sen kendine aynada hiç bakmıyor musun? Bari biraz sevinsene, o kadının kıymetini bilsene... Ne gezer... Belki de, aşağılık duygusundan mı böyle yaptı acaba?
Evde kavga yoksa bizim ev hemen mezara dönerdi. Sadece evdeki sineklerin vızıltısını duyardık. Şimdi nerede bir sinek vızıltısı duysam, içim hop eder. Evde miyim, diye korkarım. Kimseden ses soluk çıkamazdı. İnsan evde annesiyle, kardeşleriyle ıvır zıvır da olsa konuşmaz mı? Biz konuşamazdık. Babam sabahları geç saatlere kadar uyurdu. O uyurken haddine düştüyse evde konuş ya da öksür. Böyle bir şey hiç yaşanmadığı için kalksa bize acaba ne yapardı, bilemiyorum.
İnanmayacaksınız ama ben on yaşına kadar doğru dürüst konuşamazdım. Konuşmayı hiç öğrenemedim ki... Kimse benimle konuşmadı ki... Benim varlığımdan kimsenin haberi yoktu ki... Okula giden kızların çoğu zaten benim gibiydi. Öğretmenler bu durumu yadırgamazdı. On yaşından sonra yavaş yavaş konuşmayı öğrendim. Okuduğum kitapların da bu konuda çok yardımı oldu bana.
Hiç olmazsa okula gidiyor olmak en büyük umudum olmuştu o zamanlar. Orada benim gibi ailelerin hiç görmek istemediği birkaç kız daha vardı. Biz uzaktan bile olsa, birbirimizle hiç konuşmasak da bakışarak anlaşırdık. Bu bakışlarda büyük bir hüznün yanında büyük de bir umut vardı. Okul sayesinde hiç olmazsa belli zamanlarda evlerimizden çıkabiliyor, birbirimizin varlığına tanıklık ediyor, yetişkin birinin yani bir öğretmenin bizi gördüğünü sevinçle hissediyorduk.
Ah o zamanlar keşke o kızlarla tenhalarda bir yerlerde bir araya gelip konuşup dertleşseymişiz. Buna hepimizin öyle ihtiyacı vardı ki... Bizim oralarda pazar günleri insanların bazıları kırlara piknik yapmaya giderdi. Onlara nasıl özenirdim size anlatamam. Yemeklerini bir gün önceden yapar, bütün akrabalar toplanır, çay için semaver, etleri pişirmek için mangal, oyun oynamak için de toplarını alır, kalabalık bir kafile halinde giderlerdi. Bize de arkalarından bakmak kalırdı.
Şimdi büyüdüm. Artık beni götürseler de faydası yok. Pikniğe gitmek o zaman güzeldi.
ZAMANLA DAYAĞA DA ALIŞILIYOR
Bazen de annemin yerinde olmadığım için sevinirdim. Demek oralarda kızları kocaya sefa sürsün diye değil, dayak yesin, hayatı burnundan gelsin diye veriyorlar.
Şimdi büyük şehirde üniversiteye gidiyor, yazları yine memleketime geri dönüyorum. Yaz olacak da yine memlekete gideceğim diye ödüm kopuyor, uykularım kaçıyor ama ne fayda. Sonunda tıpış tıpış gidiyorum. Babam da her zamanki gibi beni dövmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Aman ne yapalım, döverse dövsün. İnsan demek zamanla dayak yemeye de alışıyor.
İki yıldır üniversite öğrencisiyim ama henüz hiç sevgilim ya da erkek arkadaşım olmadı. Yani ben hep yalnızım. Diğer kızların hepsinin bir sevdiği var. Gizli saklı da olsa onlarla buluşuyorlar. Ben onlara da imrenerek bakıyorum ama beni kimse beğenmedi.
Bütün erkekler sanki beni aşağılar gibi bakıyor, beni dışlıyorlar, aralarına almıyorlar. Sanki ben akılsız, gerizekâlı bir kız gibiyim. Bu saf diyorlar, hep hor görüyorlar beni.
Neden biliyor musunuz, onlar tok bense açım. Aç olduğumu yüzüme bakan hemen anlıyor. Sevgi açıyım ben, ilgi açıyım. Doymak bilmeyen, bitmeyen tükenmeyen, hiçbir şekilde doyurulamayan bir açlık bu sevgi açlığı. Demek gözümden anlıyorlar ve tabanları yağlayıp kaçıyorlar. Belki de haklılar. Kendini bir hiç gören bir kızı neden beğensinler ki... Ben olsam, ben de beğenmem.
Beni de annem gibi hop diye memlekette birine vermesinler de, ben yalnızlığa da razıyım. Annem gibi kapatır kapıyı ağlarım. Hiç olmazsa döven söven olmaz.
Hep sizi takip ediyorum, yazdıklarınızı okuyorum.
Ama ben artık anladım. Kendi yalnızlığımı bir tek ben doldurabilirim. Belki okudukça, zamanla bunu yapabilirim. Kim bilir... Ama şimdilik onu da dolduramıyorum. Ama ben size bunları yazdıkça biraz ferahladım. Sanki siz karşımda oturuyorsunuz da, ben de size bunları uzun uzun, tek tek anlatıyorum. Siz beni çok dikkatli dinliyorsunuz. Benim için üzüldüğünüzü gözlerinizden anlıyorum gibi... Hayal de olsa yine de artık siz beni biliyorsunuz. Orada bir Öznur var, uzakta, diyorsunuz.
O da yeter.
Teşekkürler canım hocammm...
KADINLARIMIZ ŞİDDETİ DOĞDUKLARI EVLERDE ÖĞRENİYORLAR
İşte böyle yazıyor Öznur.
Evet, artık orada bir Öznur var, uzakta ve ben artık onu biliyorum.
Bunları okuyup da etkilenmemek mümkün mü? Şimdi bu satırları kim bilir kaç kişi okuyacak, kaç kişinin okurken gözleri dolacak. Kimi Öznur’a üzülecek, kimi kendi geçmişine dönüp derin bir of çekecek.
Kadına yapılan şiddeti incelerken genellikle onların eşlerinden gördüğü şiddete kayıyor gözlerimiz. Oysa kadınlarımızın çoğu şiddeti asıl doğdukları evlerde öğreniyorlar. Öznur’un annesi de, Öznur da şiddeti doğdukları evlerde öğrenmişler.
Kimse durup dururken ne katil olmak ister ne de canından olmak. Öyle değil mi? İşte bunların tohumları hep doğduğumuz evlerde atılıyor. Oralarda yaralanıyor, sonra da o yaraların bizi götürdüğü yerlere gidiyor ve hayata teslim oluyoruz.
Doğduğu evde şiddet görmeyen, şiddete tanıklık etmeyen insanlar kolay kolay ne katil olur, ne de kurban. Beyefendi bir babanın oğlu sizce bir kadını öldüresiye dövebilir ya da öldürebilir mi?
Çocuklarıyla çok ilgilenen, seven, bağrına basan, her zaman onların arkasında duran, onlara güven veren bir annenin kızı, ona şiddet gösterme potansiyeli olan bir erkekle beraber olur mu, kendini bunlara katlanmak zorunda hisseder mi?
Üzülerek söylüyorum ki çoğu evde çocuklarımız anne ve babalarından, bazen de ağabeylerinden dayak yiyerek büyütülüyor. Hele kız çocukları, eğer fiziksel şiddet görmüyorsa bu sefer de psikolojik şiddete maruz kalıyor. Çocuklar aşağılanıyor, hor görülüyor, onlara olmadık adlar takılarak alay ediliyor, başkalarının yanında gururları kırılıyor.
“Ben bunların hiçbirini yapmıyorum çocuklarıma” diyorsanız, ne mutlu size. Böyle yapmayanlar, bunu çevrelerine de anlatsın. Hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkalım.
Öznur’un ne dediğini duydunuz değil mi?
Ailesinden sonra şimdi de o kızcağız kendini aşağılıyor. O da hor görüyor kendini. Beğenmiyor. Geleceğe umutla bakamıyor. Ona biraz ilgi gösteren birinin kulu kölesi olmaya hazır.
Sen de okuyorsun bu yazdıklarımı, değil mi Öznur? Sakın böyle yapma.
Toplum olarak kadınlarımıza uygulanan şiddete hep birlikte “DUR” demek, hepimizin boynumuzun borcu.
Haftaya görüşmek üzere,
Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın.