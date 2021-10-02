Kaderimizi anlamanın sırları

Okurken ben çok etkilendim. İlk aşkın izlerini buldum o mektupta. Çok gençken yaşananlar, çocukken yaşananlar kadar derinden etkileyebiliyor bizi. Adeta kaderimizi, hayat yolumuzu değiştiriyor.
Bazen olaylar öyle bir içine alıyor ki, kendimizi öylesine çaresiz hissettiriyor ki bu çaresizlik sonradan üstümüze yapışıp kalabiliyor.
Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?
Merhaba Gülseren Hocam,
Ben Songül, size daha önce de yazmıştım ama o zaman kendimi yanlış anlatmışım. Olsun bana cevap vermeniz bile benim için önemliydi. Nasılsınız hocam, sizi yakından takip ediyorum, umarım iyisinizdir? Bugün size kendimi anlatmak istiyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Tüm dünyada teknolojinin inanılmaz gelişimi ile birlikte bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, her alanda olduğu gibi hastayla doktor arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Artık hekimler bir yandan hastalarını dinlerken, bir yandan da önemli noktaları bilgisayara kaydediyorlar.
Eskiden biz bunları elimizdeki kalemle hasta dosyalarına yazardık. Bu durum, hastaların takibi açısından çok önemli ancak yine de kimi durumlarda hasta-doktor ilişkisini bozabiliyor.
Oysa doktora büyük umutlar ve heyecanlarla giden biri istiyor ki, doktor onu önce can kulağıyla dinlesin. O uzun uzun anlatsın, sonra doktor onu iyice muayene etsin, sorular sorsun, o bitirince bu sefer de hasta ona merak ettiklerini sorsun, sende şu var, bunun için şöyle yap, şu ilaçları al, şu kadar zamanda geçer desin. Muayene odasından çıkarken, hasta elinde reçetesi, içi rahat, merak ettiği her şeyi öğrenmiş olarak oradan çıksın. Artık onu anlayan, dinleyen, nesi olduğunu bilen, başı sıkışırsa “Yine ara, yine gel” diyen bir doktor olsun hayatında.
Eskiden böyleydi. Ev doktorlarımız vardı. Bir ihtiyaç olduğunda elinde çantasıyla gelir, sizi uzun uzun dinler, muayene eder, sorular sorar, sizin sorduğunuz soruları cevaplar, sırtınızı okşar, size moral verir, ilaçlarınızı da yazar giderdi.
Her şeyi bilirdi o doktorlar.
Ancak şimdi işler değişti. Doktorlar, bunların çoğunu yapmıyor ya da yapamıyor.
Son yıllarda okuduğum bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk kez bir doktora muayeneye giden bir hastanın sözü kesilmeden konuşabildiği ortalama süre yirmi üç saniye. Londra gibi son derece gelişmiş bir kentte bile ortalama muayene süresi altı ila sekiz dakika çünkü doktor sorunun hangi organda olduğunu bir an önce anlayabilmek için pek çok tetkik isteyecek. Tetkikleri görecek ki, hastalığın ne olduğunu tam olarak anlayabilsin.
BİR KÂĞITLA BİTİYOR
Bizim zamanımızda Hacettepe’de hangi bölümde ihtisasa başlarsanız başlayın, bir an önce doktor olabilmeniz için sizi acil rotasyonuna yollarlardı. Çok haklıydılar çünkü Tıp Fakültesinden yeni mezun olmuş biri, hastanelerde çalışmadan, hastalarla birebir ilişki kurmadan kendilerini doktor gibi hissetmez.
Üstelik ben Ankara Tıp mezunuydum. Ah o günler ah... Kitapların her biri tuğla gibiydi maşallah. Oku okuyabilirsen. Aman Tanrım! Bize neler öğrettiler neler...
Bu sözleri o zaman söylerdim. Zaten ihtisasta bilmemiz gereken her şeyi öğretecekler bize. Bunca ayrıntı, bunca teorik bilgiye ne gerek var ki, diye söylenir dururdum. Hocalarımızın her biri gerçekten de eli öpülecek hocalardı. Ne çok emek verirlerdi bize. Şimdi aradan yıllar geçince o öğrendiklerimizin hiçbirinin gereksiz ayrıntılar olmadığını, hangi ihtisası yaparsanız yapın, aslında doktorluğun bir bütün olduğunu çok daha iyi anlıyor ve herbirini saygıyla anıyorum.
İşte henüz arkamdan biri “Doktor Hanım” diye seslendiğinde, hiç üstüme alınmayan ben, Hacettepe acile girince doktor olduğumu anlayıvermiştim.
Uzun bir aradan sonra nihayet okullar açılıyor. Umarım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu dönem çok başarılı, çok sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirirler.
Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Çocukluğumuz zihnimizin en değerli, en unutulmaz hazinesidir. Yaşlansak da, hatta Alzheimer gibi hafızamızı silen hastalıklardan birine yakalansak, her şeyi unutsak da... Çocukluk anılarımız hep taze kalır. Okulların açılacağını duyunca benim de aklım o günlere gitti, ilkokula başladığım günlere...
Açık kumral, hatta biraz kızıla çalan saçlarımı annem sabah erkenden iki taraftan sıkıca örmüş, uçlarına beyaz kurdeleler bağlamıştı. Siyah önlüğüm, beyaz yakam ve rugan ayakkabılarımı çoktan giymiş, bir hafta önceden hazırladığım çantamı sırtıma takmış, heyecanla babama bakıyordum. O hâlâ hazır değildi. Babam işte... Kırk kere kravatını düzeltmeden, şapkası başına iyi oturmuş mu diye aynada bakıp onu iyice oturtmadan çıkmaz ki evden.
ZIPLAMAK YASAK MIYDI
Hacettepe’de nöbetçi olduğum günler gelir aklıma. Nöbette uyuma şansımız pek olmazdı. Ya klinikte yatan hastalarla ilgilenirdik ya da sık sık acilden çağırırlardı. Acil servisler psikiyatri bölümlerinden en çok intihar vakaları nedeniyle konsültasyon isterler. Genelde her gece birkaç intihar vakası mutlaka gelirdi. Bayram seyran, yılbaşı gibi özel günlerde, bu sayı artardı. Demek ki özel günlerde insanlar daha hassas oluyorlar.
Gece kuşu olsam da, saat üçü geçince kulaklarım düşer, yatağın yolunu zor bulurum. Bu yüzden hayatımda gece üçten sonrası pek yoktur benim ama nöbetteysen uyumayacaksın. Ben de içimden derdim ki, madem uyumuyorum, bari hayatın hiç yaşamadığım saatlerini de göreyim. Hacettepe’nin koridorlarında üzerimde beyaz doktor gömleğimle gezerken bile aklım hem içeride, hem de dışarıda akan hayatta olurdu.
Bir kadının içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen okuyup meslek sahibi olması, ayakları üzerinde durabilmesi, hayata güvenle bakabilmesi ne güzel değil mi? İşte Özden Hanım da o kadınlardan biri... Ben Özden Hanım’a da, anlattıklarına da bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz.
Özden Hanım anlatıyor:
“Her çocuğa sorulan sorudur ‘Büyüyünce ne olacaksın?’... Kimi heyecanla “Doktor!” der boynunda stetoskop ve beyaz önlüğüyle kendini düşlerken, kimisi öğretmen olmak istediğini söyler gururlanarak. Bir yandan da kendini tahta önünde ders anlatırken, öğrencilerine sorular sorarken hayal edip gülümser. Kimi hemşire, kimi itfaiyeci, kimi polis, kimi de pilot olmak istediğini söyleyip gözlerinin içi gülerek o günlerin hayalini kurar.
Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
MERHABA sevgili okurlarım,
Geçmiş yıllardan birinde bana gelen genç bir kadın söze şöyle başlamıştı:
“Hocam, ben iki arada bir derede kaldım. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Herkes bir akıl veriyor, ona da benim aklım yatmıyor. Ben beş yıllık evliyim. Liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavlarını kazanamayınca babam beni hemen evlendirmeye kalktı. Yaşım daha 18 bile olmamıştı. Benim de aklım okula gidip gelirken tanıştığım Rahmi’deydi zaten. Annem biliyordu ama babama korkudan söyleyememiştik. Rahmi benden beş yaş büyüktü ve bir süpermarkette çalışıyordu. Ailemin ise gözü yükseklerdeydi. Aslında ben de isterdim işi gücü daha iyi biriyle evlenmeyi ama babamın beni vereceği tipleri aşağı yukarı tahmin edebiliyordum.”
‘İÇKİ İLE İYİCE DARALDIK’
Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.
Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararların, yaptığımız seçimlerin pek de öyle olmadığını, hiç istemediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimizde kurulan tuzakların aslında bizim eserimiz olduğunu, kader dediğimiz şeyin alnımıza o evlerde, anne babalarımız ve beraber yaşadığımız en yakınlarımız tarafından yazıldığını zaman içinde görüvermek nasıl bir duygu acaba, hiç düşündünüz mü?
OLAMAZ, O CANİ İÇİMİZDEN BİRİ
Kaderimizi anlamanın sırları
Sevgili okuyucularım,
Psikiyatrist olunca, hikâyeleri başka türlü dinlemeyi öğreniyor insan. Kızmadan, yargılamadan ama hikâyenin ne zaman ve kimler tarafından açılan yaralarla başladığını, kişiyi neden bu kadar etkilediğini, incittiğini anlamaya çalışarak, kendinizi onun yerine koyarak, her anladığınızı zamanından önce kişiye söylemeden dinlemeyi.
İnsanlar psikiyatriste gelirken asıl sorunlarının ne olduğunu, geçmişte en çok nerelerinden yaralandıklarını bilmez. Kimi hep anlatır, kimi susar. Cevap ne anlatanın anlattığında, ne susanın suskunluğundadır. Gerçekler her zaman bizim gizli geçmişimizde ya da kişisel tarihimizde gizlidir.
Hakikati bulmaya çoğu zaman kişisel tarihimiz de yetmez. Ülkemizin, ailemizin, sülalemizin geçmişte yaşadıkları da etkiler kaderimizi. Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, onların da dedeleri nineleri ne yaşamış, nerede yaşamış, nasıl yaşamış? Başlarına ne gelmiş de ne gelmemiş?
HANGİ COĞRAFYANIN EVLADISINIZ
Bir de içinde yaşadığımız coğrafya vardır. Örneğin soğuk ve karanlık bir ülkede mi dünyaya geldiniz, sıcağı çok suyu az bir yerde mi?
Çorak topraklarla, vahşi bir doğayla mı mücadele etmeniz gerekti? Yoksa toprağı da suyu da bereketli, yazı kışı belli, ilkbaharı sonbaharı renkli Türkiye gibi bir ülkenin çocukları mısınız?
Küçük bir dağ köyü mü memleketiniz, kalabalık bir şehrin göbeğinde mi doğduğunuz ev?
Ailenizin bir zamanlar başına gelen travmatik bir hikâye var mı? Deprem, sel, çığ düşmesi, ölümle sonuçlanan bir silahlı baskın, hiç beklenmeyen bir intihar, kaza ya da göç gibi...
Ailenizde katil olan ya da intihar eden var mı?
Dahası da var. O topraklar size çok çok büyük dedelerinizden, ninelerinizden mi miras kaldı, yoksa siz o topraklara misafir misiniz? O yurt, sizin yurdunuz mu, yoksa siz orada hep bir yabancı gibi mi yaşamak zorunda kaldınız?
Yaşadığınız sürece övüneceğiniz bir tarihiniz var mı? Anlı şanlı bir ülkenin çocukları mısınız? Çok uzak geçmişlerden gelen gelenek görenekleriniz var mı?
Alemlerin Rabbi yüce Tanrı’ya inanıyor musunuz? İnanıyorsanız kitabınız hangisi? Kuran mı, İncil mi, Tevrat mı? Peygamberiniz kim? Hz. Muhammed mi, Hz. İsa mı, Hz. Musa mı?
O kitaplar sizlere ne diyor? Biri “yaşa” biri “sev” derken, Kuran hem “yaşa”, hem “sev”, hem de “oku” mu diyor? Siz gerçekten kutsal kitapların dediğini yapıyor, güzel yaşıyor, güzel seviyor, güzel güzel okuyor musunuz?
Bir inancınız bile mi yok? Bu ölümlü dünyada çok özgür ama bir o kadar da yalnız mısınız?
ZENGİN MİYDİNİZ, YOKSUL MU
Varlıklı bir evde mi, yoksul bir evde mi doğdunuz? O ev, içinde yaşayan insanlar, özellikle de sizi karnında taşıyan, size kan veren, can veren anneniz nasıl biri? Sizi aylarca kucağına alacağı günü mü bekledi, yoksa onun zaten kendine ait bambaşka sorunları vardı da sizi pek istemedi mi? Hatta sizden kurtulmaya uğraştıkça siz inatla hayata tutunup dünyaya gelmeyi başaranlardan mısınız?
O anne zamanında sevilmiş de sevmeyi zaten biliyor mu, yoksa bunu anneniz de mi hiç tatmamış? Zamanında tadına bakamadığı sevgiyi, şefkati, değeri size hiç verememiş, sizi boynu bükük mü bırakmış, yoksa sizi sevmelere doyamamış mı?
Siz o eve gelen kaçıncı çocuksunuz? İlk mi, ortanca mı, en küçük mü? O evde zaten 8-10 tane çocuk var da, siz de sıradakilerden biri misiniz?
Kız mısınız, erkek mi? O toplumda hangisi daha değerli? Bir zamanlar kız doğunca onu hemen canlı canlı toprağa gömen toplumlarda mı dünyaya geldiniz, yoksa bir kızımız olsa diye adak adayan bir ailede mi açtınız gözlerinizi?
Siz doğduğunuz sıralar dünyada savaşlar var mıydı? Korkunun, açlığın, sefaletin kol gezdiği dönemlere mi rastladı sizin doğumunuz? Yoksa siz doğduktan hemen sonra aileniz bir başka yere göç etme telaşında mıydı?
ANNENİZ BABANIZ SAĞ MIYDI
Aile dört gözle sizi beklerken başlarına olmadık bir iş mi geldi? İflas mı ettiler, biri aniden hastalandı ya da öldü mü? Yoksa babanız siz doğmadan sizi terk etti de, siz babasız mı doğdunuz? Terk edip başka çocukların babası mı oldu yoksa dünyayı hepten terk edip dönülmez yerlere mi gitti? Hiç olmazsa biri size dört elle sarılıp bağrına bastı mı?
İlk yedi yılı bu dünyada analı babalı geçirebildiniz mi? Özellikle ilk 1-2 yaşlarınızda anneniz şu ya da bu nedenle sizden bir süreliğine ya da tamamen uzaklaştı mı? Hastalandı da hastaneye mi yattı, babanıza kızıp evi mi terk etti, bir başka ülkeye çalışmaya ya da gezmeye mi gitti? Sahibiniz aniden ortadan kaybolunca siz o zaman ne hissettiniz, bu dünya sizi çok mu korkuttu, hâlâ o korkuları, o güvensizlikleri üzerinizden atamıyor musunuz? Ya da anne babanız boşandı veya biri öldü de siz hayata annesiz ya da babasız mı devam etmek zorunda kaldınız? Ya da anneniz sizi doğururken öldü de, anne yüzü göremeden, sahipsiz mi büyüdünüz?
Herkesin annesi varken annesiz, babası varken babasız büyümek nasıl bir şeydi?
Anne babanız varsa da size anneanne, ya da babaanne mi baktı? Sonra, tam oraya alışmışken, orayı yuva bellemişken, olmadık zamanda sizi oradan çekip alıverdiler mi?
Kardeşiniz ya da kardeşleriniz o evde daha mı çok sevildi, sizden daha mı başarılı oldular?
Ailenizden birileri sizi aşağıladı mı, sizinle alay edip size olmadık isimler mi taktılar? Bunu aileniz yapmasa bile okulda arkadaşlarınızın diline mi düştünüz? Herkes sizden daha güzel ya da yakışıklıyken siz kendinizi hep çirkin mi buldunuz?
AİLENİZ KAVGA EDER MİYDİ
Çocukken hiç dayak yediniz mi? Yediyseniz, annenizin attığı terlikten mi bahsediyorsunuz yoksa hem canınızı hem de içinizi çok mu acıttılar?
İlkokul öğretmeniniz sizi sever ve beğenir miydi? Okulun itibarlı çocuklarından biri miydiniz yoksa diğerleri sizi aralarına almazlar mıydı?
Anne babanız sık sık kavga eder, bu kavgaların sonu bazen de dayakla mı biterdi? O zaman siz neler hisseder, ne yapardınız? İçlerinden birini korumak zorunda kalır mıydınız?
Mutsuz, hayata sitemkâr bir annenin ya da babanın çocuğu olarak mı geldiniz dünyaya? Anneniz size sık sık dertlenir, ağlar mıydı yoksa tam tersi o hep sizinle vakit geçirir, sizi dinler miydi?
Derslerinde başarılı, ödevlerini günü gününe yapan bir öğrenci miydiniz, yoksa çok çalışmasa da iyi notlar alabilen biri mi, yoksa hiç biri mi? Yani aile size fırsat verse de okumadınız mı? Neden bir türlü okuyamadınız? Gerçek nedeni biliyor musunuz? Haylazlık işte, deyip geçmeyin. Bunun altında yatanları sorun kendinize.
Aileniz her yıl sizin doğum gününüzü kutlar, bayram, yılbaşı gibi özel günlerde bir araya gelir miydiniz? Aileniz sizin de o evde yaşadığınızın farkında mıydı?
Ne çok soru sordum değil mi? Ben bile yazarken sıkıldım. İnsanları acaba sorularımla çok mu bunalttım dedim ama inanın bıraksanız daha neler soracağım, neler...
İNSAN OLMAK KOLAY MI?
Hem her şeyi bilecek, anlayacak kadar akıllı olacaksınız, içiniz bir an önce doyurulmak isteyen arzu ve isteklerle dolu olacak, hem de toplu halde yaşamayı sevdiğiniz için bu arzuların çoğunu yok sayacak, bastıracaksınız. Her gün bir yenisi konan kurallara uyacak, o da yetmezmiş gibi vicdanınız en küçük yanlışınızda sizi affetmeyip durup durup vuracak başınıza.
Hem koca bir dünyanın efendisiyim ben diyerek gerine gerine gezecek, diğer canlılara dudak bükecek, burnunuz düşse eğilip almayacak, hem de küçücük imalı bir bakışla bile yüreğiniz paramparça oluverecek.
Vahşisiniz aslında. İçin için hepiniz biliyorsunuz bunu ama topluma çıkınca iki dirhem bir çekirdek, dünyanın en uysal en evcil hayvanı gibi davranacaksınız.
Böyle yazınca, yani insana hayvan deyince, duraksadım. Sahi bizler de o hayvanların bir türü müyüz yoksa yaratılan en kutsal varlıklar mıyız?
Hani biraz önce sordum ya, insan olmak kolay mı diye... Soruları okudukça, bu soruları bir kere de kendinize sordukça, insan olmanın hiç de kolay olmadığını gördünüz mü? Sık sık içinize irili ufaklı hançerlerin saplanıverdiğini hissettiniz mi? Çok mu acıdı içiniz?
Bunlar da yetmezmiş gibi, hem ölümlü olduğunuzu bilecek, hem de hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacak, çalışacak, biriktirecek, daha fazlasını isteyecek, hiçbir şeye doyamadan da gideceksiniz.
KENDİNİZE HOŞGÖRÜ GÖSTERDİNİZ Mİ
Hem korkacak hem de bir şeyleri korka korka yapmadan da duramayacaksınız. Kiminin ayağı taşa değse aklınız çıkacak, kiminin gidip gözünü oyacaksınız. Kimini baş üstünde taşıyacak, kiminin üstüne basıp geçivereceksiniz.
Kimi size iyi diyecek, size bakarken gözlerinin içi gülecek, kimi arkanızdan söylemediğini bırakmayacak.
Olacak o kadar... Sonuçta efendilerin de sorunları, yanlışları olabiliyor demek ki...
Her şeye rağmen kendinizi affettiniz, başkalarına gösterdiğiniz hoşgörüyü kendinize de gösterdiniz mi? (Aman burayı atlamayın. Kendi hoşgörümüze hepimizin öyle çok ihtiyacı var ki...)
Çocukluktan çıkıp biraz aklınız başınıza gelir gibi olduğunda, hep merak edeceksiniz kaderinizi. Nasıl olsa olmaz ama diyerek hayaller kuracaksınız. Kimini kıskanıp, kimine imreneceksiniz. Yıllar sonra kurduğunuz hayallerden daha büyüğünü hayat size verince, bir zamanlar, nasıl olsa olmaz diyerek kurduğunuz hayalleri unutacaksınız. Kavuşunca biten aşklar gibi, hakkını vermeyeceksiniz o hayallerin.
Ya da bütün hayaller hayal olarak kalacak. Herkes vuslata ererken size hasret düşecek.
Aşkın, tutkunun her çeşidi dönecek nefrete. Bir yandan kendinize kızacaksınız, bir yandan size hep haksızlık eden, herkese açtığı kapıları bir türlü size açmayan, kıymetinizi bir türlü anlamayan dünyaya. Öbür tarafa giderken bir gözünüz kapalı da olsa biri mutlaka açık gidecek.
KADERİMİZ DOĞDUĞUMUZ EVLERDE YAZILIR
Şimdi gelelim size yazının başında sorduğum sorulara.
Çocukken çok merak ettiğiniz kaderiniz aslında o sorulara verdiğiniz cevaplarda gizli.
Doğduğunuz evde sizi kucağına alanların gözlerindeki bakışta gizli.
Yaşadığınız toprakların, kenarında dolaştığınız nehirlerin, göllerin, denizlerin dalgasında gizli.
İştahla yediğiniz ya da yemeye çekindiğiniz o ekmeğin burnunuza gelen kokusunda, o ekmeği size veren elin şefkatinde, merhametinde ya da merhametsizliğinde gizli.
Yaşadığımız ülke insanlarının kalplerindeki mühürlerde, yasalarda, kurallarda, ayıplarda, günahlarda, yaşadığımız çağın alışkanlıklarında, bizlere getirdiği yeniliklerde gizli.
Yoksulun çocukları kulübesinde aç yatarken, derde deva, hastaya şifa bulamazken, zenginin attığı çöpte gizli.
Kimi en iyi kolejlerde okurken, dağ başında okula ıssız yolları aşarak giden çocuğun yarısı yırtık ayakkabısında gizli. Ancak... Hayat o kapıları hangisine açacak derseniz, o da kırılan ya da kırılmayan umutlarda gizli.
En çok da o çocukları dünyaya getiren ana babaların gözlerindeki bakışlarda gizli...
Kaderimiz hep bir yerlerde gizli ama sandığımız kadar uzakta değil, gözümüzün önünde, kişisel tarihimizde, geçmişimizde gizli.
Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Önce o evler, sonra da içine girmeye çalıştığımız toplum yaralar bizi. O yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz.
İşte çocukken alınan o kalp yaraları kimimizi abad eder, kimimizi de berbat.
Marifet kaderimiz güzel olmasa da, hayatın bize kapattığı kapılara yeni bir anahtar uydurabilmekte...
Haftaya görüşmek üzere,
Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın.