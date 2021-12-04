Gülnihal’in mektubu...

Bundan çok yıllar önce yani ben çocukken bu ülkede erkekler kadınlara yol verirken, otobüste onlar ayaktaysa kendi asla oturmazken, elindeki paketler ağırsa koşup alırken, düşerse kaldırırken, yardıma ihtiyacın var mı bacım derken, rahat giysinler diye paltolarını tutarken, yaptıkları yemeklere “eline sağlık hanım” demeden yemezken, kadınları başlarında taşırken... Ne oldu size?
HAYATIN HER ALANINDA...
Aradan yıllar geçti, artık ülkemizde okula gitmek, her türlü eğitimi almak daha kolaylaştı. Kadın-erkek öğretmenlerimiz, kızlı-erkekli çocuklarımıza ışık oluyor. Hastanelerimizde kendimizi rahatlıkla kadın doktorlara emanet ediyor, onlara güveniyoruz. Kadın yargıç ve savcılarımız, kadın eczacılarımız, kadın mühendislerimiz, kadın müdürlerimiz, yöneticilerimiz, bankacılarımız, kadın avukatlarımız, muhasebecilerimiz, kadın pilotlarımız, şoförlerimiz, kadın girişimcilerimiz, bol bol kadın sanatçılarımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizi temsil eden kadın milletvekillerimiz var.
İş hayatında da kadınlarımız çok başarılı. Onların kurdukları işyerlerinde binlerce kişi çalışıyor. Yurtdışına ihracat yapan, dış ülkelerde bizi temsil eden kadınlarımız bunlar.
NEDEN KIYMET BİLMİYORUZ
Bugün ülkemizde iş hayatından kadınları çekiversek ne olur biliyor musunuz? Hastaneler doktorsuz, hemşiresiz, adliyeler hâkimsiz, savcısız, avukatlık büroları avukatsız kalır. Her köşe başında önünüze çıkan eczaneler kapanır, inşaatlar mimarsız, mühendissiz ve pek çok kişi işsiz kalır. Müzik susar, edebiyat susar, televizyonlar ne göstereceğini şaşırır, kütüphaneler kitapsız kalır.
Evdeki kadınlarımızı birkaç gün alıversek hepimiz aç kalırız, aç...
Neden kıymetini bilmiyoruz kadınlarımızın?
İSMAİL BEY'İN MESAJI
Sevgili okuyucularım,
Bu hafta da sizlere bir erkek hikâyesi anlatacağım. Eskiden erkekler pek fazla yazmazdı bana ama şimdi kendilerini tanıtmadan, bir başka isimle de olsa rahat rahat içlerini döküyorlar.
İşte o mektuplardan biri de İsmail Bey’den geliyor. Bakın bana neler yazmış:
Merhaba saygıdeğer hocam...
‘Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş’ diye bir söz vardır. İşte ben de bu ara öyle sıkıştım. Bir doktorun karşısına geçip bütün dertlerini anlatmak, biz erkekler için o kadar kolay değil. Belki de ben öyle değilim ama başka bir isimle yazma fikri aklıma gelince hemen geçtim bilgisayarın başına.
GERİ DÖNMEZ, BİLİYORUM
Bunların çoğunu kadınlar yazıyor ve her biri kendi hayat hikâyesini ve sorunlarını anlatıyor bana. Bu hikâyelerin çoğu hüzün kokuyor. Bizim ülkemizin çocuklarının büyük bir kısmı, ne yazık ki doğdukları evlerde ihtiyaçları olan sevgiyi, şefkati, ilgiyi ve değeri bulamıyorlar demek ki...
Oysa bizler çok duygulu, merhametli, sevecen insanlarız. Çocuklarımızdan bu güzel duygularımızı neden esirgiyoruz acaba? Özellikle kadınlarımızdan gelen mesajlarda neden bu kadar acı, hüzün ve çaresizlik var?
Bir kısım aileler çocuklarını başlarında taşırken geri kalanı neden onların varlığını bile kabul etmiyor, hele çocuk erkek değil de kızsa, bir an önce evlendirip onlardan kurtulmaya çalışıyorlar.
İşte o mektuplardan biri de ülkemizin güney illerinden birinde yaşayan
Süheyla yirmili yaşlarda bir genç kız. Üniversiteyi yeni bitirmiş. Ancak gönül ilişkilerinde bir türlü aradığını bulamamış. İlişkilerini ya çabucak kendisi bitirmiş ya da çok sevdiği ve çok bağlandığı erkek arkadaşları tarafından terk edilmiş. O gün klinikte yaşlı gözlerle şöyle başladı söze:
- Erkek arkadaşlarımın hepsi de terk etti beni. Son arkadaşım Tolga güya çok seviyordu beni. Ona öyle inanmıştım ki... İlk tanıştığımız günler beni günde en az on kere arar, nerede olduğumu, ne yaptığımı, o gün dışarı çıkıp çıkmayacağımı sorar, hemen her gün beni mutlaka görmek ister, bu da yetmezmiş gibi mesaj üstüne mesaj atardı. O zamanlar öyle mutluydum ki... Nihayet şansım dönmüştü, Tolga gibi beni çok seven ve her şeyimi düşünen bir erkek arkadaşım olmuştu.
Birkaç ay içinde arkadaşlığımız ilerledi ve artık evlenmeyi düşünür olduk. İşte Tolga’nın annesi tam da o sırada hastalandı. Çok üzüldü çocuk. Tabii ben de çok üzüldüm. Sık sık arayıp annesinin durumunu sordum ama Tolga artık beni eskisi gibi arayıp sormaz oldu. Önce annesiyle ilgileniyor, nasıl olsa arar dedim ama olmadı. İçime bir kurt düştü. Acaba başkasını buldu da bana yalan mı söylüyor dedim. Durumu araştırdım. Gerçekten de hastaymış annesi.
FAZLA ÜZERİNE GİTTİM
Ben eğer bugün doktor olabilmişsem, üzerinde yaşadığım topraklara vatanım diyebiliyorsam, kitaplar çıkarmış, hatta bir gazetede sizlere istediğim konuda köşe yazıları yazabiliyorsam bunu vatanımızın düşman işgalinden kurtarıldıktan sonra 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’e borçluyum.
Eşimi 14 yıl önce kaybetmeme rağmen yalnız ve özgür yaşayabiliyor, seyahat edebiliyor, kendi paramı kendim kazanabiliyor, seçimlerde gidip istediğim partiye oy verebiliyorsam, bunu sevgili Atatürk’ümüz önderliğinde kurulan Cumhuriyet’e ve hayata geçirilen yepyeni ve devrim niteliğindeki kanunlara borçluyum.
Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha saygıyla yâd ediyorum.
Bu hafta sizlere uzun yıllardır devam eden hatta giderek artış gösteren kadın cinayetlerinden ve bu cinayetlerin bir bölümünü işleyen hasta adamlardan söz etmek istiyorum.
ŞİKÂYETLER KORUMAYA YETMİYOR
Bir psikiyatrist olarak bu cinayetlerin çoğunun bu hasta adamlar tarafından işlendiğine neredeyse eminim. Medyadan bu cinayetlerle ilgili haberleri okurken ya da izlerken o birkaç dakika içinde bile, katilin hasta bir adam olup olmadığını hissedebiliyorum. Bunu sadece ben değil, birçok meslektaşım da kolayca anlayabiliyor.
Hayatının tehlikede olduğunu fark edip polise başvuran kadınlarımızı ise ya halen yürürlükte olan yasalarımız koruyamıyor ya da var olan yasalar gerektiği gibi uygulanamıyor. Bunu sadece ben değil, hepimiz, her gün görüyor ve duyuyoruz.
Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz. İstiyoruz ki onlar hayatın her alanında başarılı olsun, çok sevilsin, sayılsın, geçmişte bizim yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yapsın, onlarla hep gurur duyalım.
Kimse onların kılına zarar vermesin, çünkü onlar henüz genç ve hayatı tanımıyorlar. Öyle herkesle de arkadaşlık etmesinler. Arkadaşın kötüsü bizim çocuğumuzu da yoldan çıkarır. Nereye gideceklerine, ne yapacaklarına, hatta ne giyeceklerine bile biz karar verelim. Soğukta üşütmesinler, öyle saçma sapan kıyafetlerle sokağa çıkmasınlar, gece dışarı çıkmak zaten yanlış. Zamanında yatıp zamanında kalksınlar, derslerini hiç ihmal etmesinler.
Hele ki sınav zamanı odalarından bile çıkmasın, masadan hiç kalkmasınlar. O ellerindeki telefonu da almak lazım. Ders çalışıyorum bahanesiyle odada hep telefonla oynuyorlar. Saatlerce bu telefonla ne yapılır Allah aşkına!
Ben de bu satırları bir anne olarak yazıyorum. Bu yazdıklarımın hepsi benim de kafamı zamanında çok meşgul etmişti. Ancak bu meslekte eskidikçe gördüm ki, bizim bu endişelerimiz bazen çocuklarımıza, gençlerimize çok zarar verebiliyor.
Aslında anne baba olmak zor zanaat... Çocukları tepenize çıkarıp her dediğini yapsanız yemeyip yedirseniz, giymeyip giydirseniz bir türlü, çocuklara ağır bir disiplin uygulayıp her şeye siz karar verseniz başka türlü.
Ancak her şeye rağmen ülkemizde biz anne babalar olarak, imkânlarımız elverdiğince çocuklarımızı en iyi okullarda okutup, gerekirse özel öğretmenler tutup, onlara harika bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Onlardan hiçbir şeyi esirgemiyor, yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyoruz. Anneler babalar yeter ki çocukları okusun diye kendi hayatlarından kısıp gerçekten onlar için büyük fedakârlıklar yapıyor.
Hal böyle olunca doğal olarak çocuklarımızdan beklentilerimiz de artıyor. İstiyoruz ki, madem biz bunca fedakârlığa katlanıyoruz, onlar da başını dersten kaldırmasın, gezmesin, tozmasın, televizyon bile seyretmesin, telefonda boş yere vakit kaybetmesin, arkadaşlarıyla buluşup hem boşa para harcamasın hem de haytalık etmesin. Her dediğimizi yapsınlar ki, onlar adına kurduğumuz hayallere onlarla birlikte biz de kavuşabilelim.
Biz ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz zaten ama acaba gerçekten doğru mu yapıyoruz?
Şimdi de gelin bu soruları Öznur’a soralım. O daha genç, nasıl bir kader onu bekliyor bilmiyoruz ama hep birlikte bazı tahminler ve çıkarımlar yapalım diyorum. Bunu bir çeşit kendimizin ya da çocuklarımızın geleceğini bir kâhin gibi aşağı yukarı tahmin edebilmek için yaptığımız bir egzersiz olarak da kabul edebilirsiniz.
ANA DİLİMİZ ŞİDDET DEĞİL ŞEFKAT OLSA
İlk sorumuz, nasıl bir coğrafyada dünyaya geldiğinizle ilgiliydi. Öznur, Güneydoğu Anadolu bölgemizin önemli illerinden birinde dünyaya gelmiş. Ben o bölgedeki pek çok ilimizi gidip gördüm. Bazılarında imza günlerine katıldım. Her yeri ayrı güzel, her yeri tarih kokuyor bu bölgemizin. Gezmelere, bakmalara doyamıyor insan. Bir de orada yaşayan kadınlı-erkekli tanıştığım pek çok insan var. Her biri nasıl misafirperver, nasıl sıcacık insanlar anlatamam. Sizi adeta başlarında taşıyor, nasıl ağırlayacaklarını bilemiyorlar. Özellikle gençlerin elleri, kolları kitap dolu... Pek çok kitapçı dükkânı, hatta kütüphaneler var. Sanatın her türlüsüne, özellikle müziğe de çok meraklılar, kimi çalıyor, kimi söylüyor.
HÜZÜN KOKUYORLARDI
Dikkatimi çeken bir şey daha vardı yaptığım bu gezilerde... Belki de ülkemizin en güzel kızları, en yakışıklı erkekleri oralarda yaşıyor. Annem eskiden birini beğendiği zaman, “Allah’tan sürmeli” derdi. Gerçekten de doğuştan sürmeli hepsi. Kaşlar, gözler her birinde dikkat çekecek kadar güzeldi.
Bir başka özellikleri de hemen hepsinin derin duygulara sahip olmasıydı ama bu duygular sanki en çok hüzün kokuyordu. Ve ben her birine baktıkça, gülerken bile, gözlerindeki bu derin hüznü hep hissettim.
Peki ama sen bunu nasıl hissettin diye soracak olursanız, hüznü tanımayan insan nasıl hissetsin bunu... Demek ki ben de bu duyguyu çok iyi tanıyorum.
Hikâyeyi sizlere Öznur’un ağzından anlatacağım.
KADIN ERKEK FARK ETMİYOR
Ben, Güneydoğu Anadolu’nun bir ilinde dünyaya gelen ve oranın kültürüyle büyütülen, 23 yaşında bir kızım. Şu anda üniversite öğrencisiyim. İnşallah okul bitince öğretmen olacak ve yıllardır hayalini kurduğum hayata kavuşacağım.
Bu kültürde büyümek erkekler için büyük bir şansken kızlar içinse büyük bir şanssızlık. Gerçi burada yetişen erkeklere şanslı desem de, onlar da hayatın gerçek yüzünü tanımadan yetişiyor ve sonunda bizim gibi onlar da mutsuz oluyorlar.
Biz kızlara gelince, doğduğumuz günden itibaren bize verilen en önemli mesaj “Sen bir hiçsin” oluyor. Bizler insan kategorisinde bile değiliz. Aşağılık mahluklarız. Sanki bizi hiç istemeyen, hep reddeden bir dünyaya zorla gelmişiz. Bizim varlığımız bile onlara batıyor ve bizi görmek bile istemiyorlar.
İsterseniz hikâyem annemden başlasın.
‘BEN SİZE KIZI VERDİM GİTTİ’
Annem genç kızlığında çok güzelmiş. Evlerine her gün görücüler gelir, bu kızı hangimiz kapacağız diye birbirleriyle yarışırlarmış. Annem bir süre gelenleri istememiş. Oysa aile, kızlarını bir an önce birine verip ondan kurtulmak derdindeymiş. Dedem giderek kızmış bu işe. “Ne bu böyle... Her geleni geri mi çevireceğiz? Ben seni bir an önce birine vereyim de gör” diyerek söylenmeye başlamış.
Psikiyatrist olunca, hikâyeleri başka türlü dinlemeyi öğreniyor insan. Kızmadan, yargılamadan ama hikâyenin ne zaman ve kimler tarafından açılan yaralarla başladığını, kişiyi neden bu kadar etkilediğini, incittiğini anlamaya çalışarak, kendinizi onun yerine koyarak, her anladığınızı zamanından önce kişiye söylemeden dinlemeyi.
İnsanlar psikiyatriste gelirken asıl sorunlarının ne olduğunu, geçmişte en çok nerelerinden yaralandıklarını bilmez. Kimi hep anlatır, kimi susar. Cevap ne anlatanın anlattığında, ne susanın suskunluğundadır. Gerçekler her zaman bizim gizli geçmişimizde ya da kişisel tarihimizde gizlidir.
Hakikati bulmaya çoğu zaman kişisel tarihimiz de yetmez. Ülkemizin, ailemizin, sülalemizin geçmişte yaşadıkları da etkiler kaderimizi. Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, onların da dedeleri nineleri ne yaşamış, nerede yaşamış, nasıl yaşamış? Başlarına ne gelmiş de ne gelmemiş?
HANGİ COĞRAFYANIN EVLADISINIZ
Okurken ben çok etkilendim. İlk aşkın izlerini buldum o mektupta. Çok gençken yaşananlar, çocukken yaşananlar kadar derinden etkileyebiliyor bizi. Adeta kaderimizi, hayat yolumuzu değiştiriyor.
Bazen olaylar öyle bir içine alıyor ki, kendimizi öylesine çaresiz hissettiriyor ki bu çaresizlik sonradan üstümüze yapışıp kalabiliyor.
Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?
Merhaba Gülseren Hocam,
Ben Songül, size daha önce de yazmıştım ama o zaman kendimi yanlış anlatmışım. Olsun bana cevap vermeniz bile benim için önemliydi. Nasılsınız hocam, sizi yakından takip ediyorum, umarım iyisinizdir? Bugün size kendimi anlatmak istiyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Tüm dünyada teknolojinin inanılmaz gelişimi ile birlikte bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, her alanda olduğu gibi hastayla doktor arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Artık hekimler bir yandan hastalarını dinlerken, bir yandan da önemli noktaları bilgisayara kaydediyorlar.
Eskiden biz bunları elimizdeki kalemle hasta dosyalarına yazardık. Bu durum, hastaların takibi açısından çok önemli ancak yine de kimi durumlarda hasta-doktor ilişkisini bozabiliyor.
Oysa doktora büyük umutlar ve heyecanlarla giden biri istiyor ki, doktor onu önce can kulağıyla dinlesin. O uzun uzun anlatsın, sonra doktor onu iyice muayene etsin, sorular sorsun, o bitirince bu sefer de hasta ona merak ettiklerini sorsun, sende şu var, bunun için şöyle yap, şu ilaçları al, şu kadar zamanda geçer desin. Muayene odasından çıkarken, hasta elinde reçetesi, içi rahat, merak ettiği her şeyi öğrenmiş olarak oradan çıksın. Artık onu anlayan, dinleyen, nesi olduğunu bilen, başı sıkışırsa “Yine ara, yine gel” diyen bir doktor olsun hayatında.
Eskiden böyleydi. Ev doktorlarımız vardı. Bir ihtiyaç olduğunda elinde çantasıyla gelir, sizi uzun uzun dinler, muayene eder, sorular sorar, sizin sorduğunuz soruları cevaplar, sırtınızı okşar, size moral verir, ilaçlarınızı da yazar giderdi.
Her şeyi bilirdi o doktorlar.
Ancak şimdi işler değişti. Doktorlar, bunların çoğunu yapmıyor ya da yapamıyor.
Son yıllarda okuduğum bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk kez bir doktora muayeneye giden bir hastanın sözü kesilmeden konuşabildiği ortalama süre yirmi üç saniye. Londra gibi son derece gelişmiş bir kentte bile ortalama muayene süresi altı ila sekiz dakika çünkü doktor sorunun hangi organda olduğunu bir an önce anlayabilmek için pek çok tetkik isteyecek. Tetkikleri görecek ki, hastalığın ne olduğunu tam olarak anlayabilsin.
BİR KÂĞITLA BİTİYOR
Bizim zamanımızda Hacettepe’de hangi bölümde ihtisasa başlarsanız başlayın, bir an önce doktor olabilmeniz için sizi acil rotasyonuna yollarlardı. Çok haklıydılar çünkü Tıp Fakültesinden yeni mezun olmuş biri, hastanelerde çalışmadan, hastalarla birebir ilişki kurmadan kendilerini doktor gibi hissetmez.
Üstelik ben Ankara Tıp mezunuydum. Ah o günler ah... Kitapların her biri tuğla gibiydi maşallah. Oku okuyabilirsen. Aman Tanrım! Bize neler öğrettiler neler...
Bu sözleri o zaman söylerdim. Zaten ihtisasta bilmemiz gereken her şeyi öğretecekler bize. Bunca ayrıntı, bunca teorik bilgiye ne gerek var ki, diye söylenir dururdum. Hocalarımızın her biri gerçekten de eli öpülecek hocalardı. Ne çok emek verirlerdi bize. Şimdi aradan yıllar geçince o öğrendiklerimizin hiçbirinin gereksiz ayrıntılar olmadığını, hangi ihtisası yaparsanız yapın, aslında doktorluğun bir bütün olduğunu çok daha iyi anlıyor ve herbirini saygıyla anıyorum.
İşte henüz arkamdan biri “Doktor Hanım” diye seslendiğinde, hiç üstüme alınmayan ben, Hacettepe acile girince doktor olduğumu anlayıvermiştim.
Uzun bir aradan sonra nihayet okullar açılıyor. Umarım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu dönem çok başarılı, çok sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirirler.
Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Çocukluğumuz zihnimizin en değerli, en unutulmaz hazinesidir. Yaşlansak da, hatta Alzheimer gibi hafızamızı silen hastalıklardan birine yakalansak, her şeyi unutsak da... Çocukluk anılarımız hep taze kalır. Okulların açılacağını duyunca benim de aklım o günlere gitti, ilkokula başladığım günlere...
Açık kumral, hatta biraz kızıla çalan saçlarımı annem sabah erkenden iki taraftan sıkıca örmüş, uçlarına beyaz kurdeleler bağlamıştı. Siyah önlüğüm, beyaz yakam ve rugan ayakkabılarımı çoktan giymiş, bir hafta önceden hazırladığım çantamı sırtıma takmış, heyecanla babama bakıyordum. O hâlâ hazır değildi. Babam işte... Kırk kere kravatını düzeltmeden, şapkası başına iyi oturmuş mu diye aynada bakıp onu iyice oturtmadan çıkmaz ki evden.
ZIPLAMAK YASAK MIYDI
Hacettepe’de nöbetçi olduğum günler gelir aklıma. Nöbette uyuma şansımız pek olmazdı. Ya klinikte yatan hastalarla ilgilenirdik ya da sık sık acilden çağırırlardı. Acil servisler psikiyatri bölümlerinden en çok intihar vakaları nedeniyle konsültasyon isterler. Genelde her gece birkaç intihar vakası mutlaka gelirdi. Bayram seyran, yılbaşı gibi özel günlerde, bu sayı artardı. Demek ki özel günlerde insanlar daha hassas oluyorlar.
Gece kuşu olsam da, saat üçü geçince kulaklarım düşer, yatağın yolunu zor bulurum. Bu yüzden hayatımda gece üçten sonrası pek yoktur benim ama nöbetteysen uyumayacaksın. Ben de içimden derdim ki, madem uyumuyorum, bari hayatın hiç yaşamadığım saatlerini de göreyim. Hacettepe’nin koridorlarında üzerimde beyaz doktor gömleğimle gezerken bile aklım hem içeride, hem de dışarıda akan hayatta olurdu.
Bir kadının içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen okuyup meslek sahibi olması, ayakları üzerinde durabilmesi, hayata güvenle bakabilmesi ne güzel değil mi? İşte Özden Hanım da o kadınlardan biri... Ben Özden Hanım’a da, anlattıklarına da bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz.
Özden Hanım anlatıyor:
“Her çocuğa sorulan sorudur ‘Büyüyünce ne olacaksın?’... Kimi heyecanla “Doktor!” der boynunda stetoskop ve beyaz önlüğüyle kendini düşlerken, kimisi öğretmen olmak istediğini söyler gururlanarak. Bir yandan da kendini tahta önünde ders anlatırken, öğrencilerine sorular sorarken hayal edip gülümser. Kimi hemşire, kimi itfaiyeci, kimi polis, kimi de pilot olmak istediğini söyleyip gözlerinin içi gülerek o günlerin hayalini kurar.
Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
Gülnihal’in mektubu...
Sevgili okurlarım. Bugün sizlerle ülkemizde sık görülen sorunlardan birini daha paylaşmak istiyorum. Evlilik sorunu...
Biliyorsunuz son yıllarda boşanmalar giderek artıyor. İnsanlar evlenmeye de çok çabuk karar veriyor, boşanmaya da.
Gençler evlenme kararı alırken bunun çok farklı bir yaşam şekli olduğunu, o güne kadar olan günlük düzenlerinin artık değişeceğini pek düşünmüyorlar. İki tarafın da evlilikle ilgili çok güzel ama birbirinden çok farklı hayalleri oluyor. Taraflar sanıyor ki evleneceğim, yanımda sevdiğim biri olacak ve ben bundan hep memnuniyet duyacağım.
BEKLENTİLER FARKLIDIR
Hele taraflar birbirini bir süredir tanıyorsa evlenince -zaten çok iyi tanıdığı biriyle- sorun çıkmaz diye düşünüyorlar. Oysa evlenmeden yani aynı evi, aynı sorumlulukları paylaşmadan, bir de çocuk sahibi olmadan taraflar birbirini hiç tanımaz, tanıyamaz. İki tarafın da evlilikten beklentileri farklıdır. Herkes o evlilikte kendi alışkanlıklarını sürdürmek ister. Kendi doğrularını hayata geçirmek ister. Oysa dünyada pek çok doğru vardır.
‘ÇOCUĞA HAZIR MIYIZ’
Çocuk sahibi olup olmama ise apayrı bir konu. Eskiden insanlar hiç düşünüp taşınmadan çocuk sahibi oluyorlarmış. O zaman çocuğun da pek kıymeti yokmuş zaten. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir hesabı yani. Şimdi çocuklarımıza neyse ki çok daha fazla değer veriyoruz ama yine de buna hazır mıyız diye sormadan doğuruveriyoruz.
Geçen haftalardan birinde sizlerle onu terk eden eşini geri getirmeye çalışan bir erkeğin mektubunu paylaşmıştım. Şimdi de benzer şeyleri bir kadının ağzından dinleyelim. Bakalım o ne diyor...
GITMEZ SANDIM GITTI, DÖNER SANDIM DÖNMEDI...
YA BOŞARSA
Merhaba Gülseren Hanım...
Bu ara kafam öyle karışık ki, köşe yazılarınızı okudukça bir de ben şansımı denemeye karar verdim. İnşallah okur, bana da bir cevap yazarsınız.
Ben on bir yıllık evliyim. Zaten evlenmemiz aileler arasında büyük mesele oldu. Her kafadan bir ses çıktı ama biz birbirimizi çok seviyorduk, ne yaptılarsa bizi ayıramadılar. Neyse, sonunda evlendik. Daha evliliğin tadını çıkaramadan ilk günden hamile kaldım. Bulantılar, kusmalar oldu, yataktan kalkamadım. Doğum da zor oldu.
HAYATIMIZ DÜZELEMEDİ
Bir anda ben anne, eşim de baba oluverdi. İkimiz de henüz buna pek hazır değilmişiz. Çocuğa nasıl bakacağımızı bilemedik. Çocuk da hep ağlayan, zor bir çocuktu. Kayınvalidem o ara çok sık gelirdi bize, hayırlı olsuna gelen misafirler de vardı. Hepsinin altından kalkmaya çalıştım.
Eşim zaten akşama kadar evde yok, çalışıyor, her şeyle ben uğraşıyorum. Akşam o geldiğinde ben sinirli ve gergin oluyordum. Kavgalarımız da işte o zaman başladı.
Oysa biz evlenmeden önce her şeye rağmen hiç kavga etmezdik. Bir türlü hayatımız düzene giremedi. Çocuğumuz çok yaramaz ve huysuzdu. Okula başlayınca biraz rahatlar gibi olduk ama bu sefer de çocukta başka sorunlar başladı. Arkadaşlarıyla geçinemedi, vurmalar kırmalar da olunca okul bize haber verdi. Doktora götürdük. Dürtü kontrol bozukluğu dediler ve tedaviye başladık.
O YÜKÜ KALDIRAMADIK
Evlendiğimiz günden beri peşimizi hiç bırakmayan bu sorunlar sonunda ikimizi de yordu. Sanki karı-koca olduğumuzu unuttuk, sadece anne-baba olduk. Omuzlarımızdaki yükü kaldıramadık.
Sonunda eşim benden soğudu, bana olan sevgisi bitti. O aralar eskisine göre daha az kavga ediyorduk ama bir gün eve geç gelince ben çok kızdım. Bu geç gelmeler de sonradan çıktı. Öyle canım sıkıldı ki, ben evde daralmışım zaten, git dedim, bir daha hiç gelme. O da zaten benim böyle dememi beklermiş gibi hemen toparlanıp annesinin evine gitti. Bir hafta hiç gelmedi. Nihayet bir hafta sonra geldi ama bir lafımla bir hafta eve gelmemesi içime çok dokundu. Madem gitmeye bu kadar heveslisin, öyleyse git, bir daha gelme dedim.
GİDİYOR AMA ARIYOR DA
Ne dese beğenirsiniz, tamam, gidiyorum zaten demez mi? Neye uğradığımı şaşırdım. Bizden bu kadar çabuk vazgeçmesine inanamadım. Sanki dünden hazırmış da bahane arıyormuş. Bu durum beni iyice çileden çıkardı. Şeytan aklıma bin bir türlü şey getirdi. Günlerce ağladım.
Şimdi üç aydır ayrıyız hocam. O annesinin evinde yaşıyor ama eli hep üzerimizde. Her türlü masrafımızı karşılıyor, bir dediğimizi iki etmiyor, yani varını yoğunu bize harcıyor. Her gün mutlaka arıyor bizi. Telefonda uzun uzun konuşuyoruz. Arada bir de bize yemeğe geliyor. Onun bu ilgisi, eve gelmeleri filan hoşuma gidiyor, artık eve temelli döner sanıyordum. Yeter artık, dön evine dedim. Ben artık bu eve dönmem dedi. Her seferinde ümitlerimi kırıyor benim.
Sonunda dayanamadım, bu sefer de boşanalım o zaman dedim. Ona da tamam dedi. Ne desem itiraz etmiyor, bu da beni çıldırtıyor. Gidiyor ama arıyor da. Kafam iyice karıştı.
ÜMİDİMİ HİÇ KESMEDİM
Siz benim böyle dediğime bakmayın. Ben gitmesini hiç istemiyorum. Zaten boşanma protokolünü imzalamaya ne onun eli gidiyor, ne de benim. Öylece bekliyoruz. Ama bu arada çok yıprandım. Ben eşimi çok seviyorum. Ondan boşanmak şimdiye kadar aklımın ucundan bile geçmedi. O benim vazgeçilmezim. Ben onsuz nasıl yaşarım, ne yaparım hiç bilmiyorum.
“Madem geç geliyorsun, git” dediğimde gitmez sandım. Bir hafta sonra, artık eve dön dediğimde hemen döner sandım. Hele boşanalım deyince hemen kabul edeceği hiç aklıma gelmedi. Hâlâ ümidimi kesmiş değilim, o beni boşamaz diyorum ama bir yandan da korkuyorum.
Ya boşarsa...
NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM
Ben onsuz ne yaparım, nasıl ayakta dururum hiç bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Bir çıkış arıyorum, bulamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bunun bir yolu vardır mutlaka deyip duruyorum. Ne olur bana bir yol gösterin. Ben nerede yanlış yaptım? Yalvarıyorum size, kocamı kaybetmemenin yolunu gösterin bana.
Ellerinizden öperim.
GÜLNİHAL
ASLINDA ÇARE SIZDE
Gülnihal bize pek çok kadına yol gösterecek bir soru sormuş çünkü bu konuda okuyucularımızdan çok sayıda mektup ve mesaj alıyoruz...
Sevgili okurlarım...
Yuvayı her zaman dişi kuş yapar. O evi, o yuvayı güzelleştiren de, ısıtan da, disipline eden de aslında hep kadındır. Daha adımını attığı gün o evin kurallarını o koyar. İster ki o ev tam da onun düşündüğü, onun hayal ettiği ya da sıklıkla onun alıştığı gibi olsun. Çarklar hep öyle dönsün.
Ancak erkek bu yuvaya sadece misafir olarak gelip gider, o evi kendine ait hissetmez, ona sadece sorunları ve sitemleri dinlemek kalırsa o eve gelmek, o evde olmak istemez.
PAYLAŞMAYI BİLMİYORUZ
Bizler yani bu ülkenin genç kızları ve kadınları, bunu çok sık yapıyoruz. Sanıyoruz ki o ev sadece bizim. Ev bizim olunca kuralları biz koyuyoruz ama sorumluluk da hep bize kalıyor. Erkeklerimizle hayatı paylaşmayı bilmiyoruz. Sonra da sitem ediyoruz onlara, neden bana yardım etmiyorsun diye. Kelimeye dikkatinizi çekerim; yardım istiyoruz erkeklerimizden. Yani diyoruz ki bu ev ve evin bütün sorumlulukları aslında bana ait ama sen de bana yardım et.
Oysa o ev ikimizin olsa evin hem kuralları, hem yaşam biçimi, hem de sorumluluklarını ikimiz paylaşabilsek hep yardım isteyen kadın olmayacak. Bunu hiç fark etmeden, sanki bundan doğal bir şey yokmuş gibi yani otomatik olarak yapıyoruz.
O HATAYI BEN DE YAPTIM
Burada kadınlarımızı kınıyor değilim çünkü aynı hataları zamanında ben de yaptım. Bizim evde babam eve misafir gibi gelir giderdi. Hepimiz onu kapıda tıpkı misafirmiş gibi karşılar, sofrada başköşeye oturtur, hiçbir hizmetini eksik etmez, yemekleri beğendi mi diye gözlerinin içine bakar, çayını kahvesini gümüş tepsilerde getirirdik. Ona da, bize bütün kibarlığıyla teşekkür etmek, elinize sağlık demek kalırdı. Annem bir gün olsun sitem etmezdi babama.
Ben evlendiğim zaman tam da o evde öğrendiğimi yaptım. Sofralar hazırladım, kahveler yaptım, eşimin gözleri parladı. Ona da bacak bacak üstüne atıp televizyonun karşısında kahveleri beklemek kaldı. Sonra çocuklar doğdu. Sorumluluklar çoğaldı. Eşim ise elinde kumanda, televizyonun karşısında kahvesini beklemeye devam etti.
YANLIŞI O AN ANLADIM
Bir gün anneme gittim, salonda annemle oturuyorduk ki kapı çalındı, annem açtı kapıyı. Aydın gelmişti, yani eşim. İkisi birden salona girerken annem yavaşça kulağıma eğildi, “Kızım kocan geldi, ayağa kalkıp karşılasana” dedi. Elimde kahve olmasa kalkardım zaten ama iyi ki varmış çünkü nerede yanlış yaptığımı tam da o gün anladım.
Eşim o gün sık sık sordu bana, neye gülüyorsun diye. Kendime dedim ama daha fazlasını söylemedim. Henüz Hacettepe’de asistandım o zaman. Bir de psikiyatrist olacaksın dedim kendime, şu haline bak.
BAŞARININ KAHKAHASI
Sonradan o halime uzun uzun baktım. Yani nihayet daldığım uykudan uyandım, annem gibi yapmaktan, alıştığım düzeni uygulamaktan vazgeçtim. Biz buna psikiyatride “farkındalık” diyoruz.
Aradan yıllar geçti. Bir gün, bir pazar günü kahvaltıdan sonra eşimle camın önündeki koltuklarda oturup dışarda yağan karı seyredecektik. Ben hemen oturdum yerime, bayılırım kar seyretmeye. Birazdan elinde tepsiyle eşim geldi. Hem de gümüş tepsi... İçinde en güzel fincanlarda mis gibi kahveler. Fincanı alırken beni yine bir gülme tuttu. Öyle çok gülüyorum ki, kahve dökülecek. Eşim yine sordu “Ne gülüyorsun?” diye. “Bir yanda yağan kar, bir yanda köpüğü bol, ağır ateşte, senin yaptığın kahveler. Ben gülmeyeyim de kimler gülsün. Eline sağlık” dedim. Niye güldüğümü sanırım anladınız. Aslında o kahkahalar başarımı kutlamak içindi. Çok çalışmış ama sonunda eşimle hayatı her yerde paylaşmayı başarmıştım.
EŞİNİ HEPTEN UNUTMUŞSUN
Sana gelince Gülnihal kardeşim,
Sen de muhtemelen içinde büyüdüğün ailede gördüğün şekilde, evlenince daha ilk günden evini tek başına sahiplenmiş, tüm sorumluluğu tek başına üstlenmiş ve eşini hepten unutmuşsun.
Evlenmeden önce ne güzel bir ilişkiniz varmış. Her zorluğa rağmen birbirinizi hiç ihmal etmemiş, ailelerle birlikte mücadele etmiş ve sonunda evlenmişsiniz.
Acaba hemen bir çocuk istiyor muyuz, buna ikimiz de hazır mıyız diye sormak hiç aklınıza gelmemiş. Hemen bir çocuğumuz olsun mu, olmasın mı diye eşinle konuştuğunuzu, konuyu önemsediğinizi hiç sanmıyorum. Aslında anne baba hiç hazır değilken doğan o çocuklara da yazık oluyor, böyle anne babalara da.
Akşama kadar gerildikçe eşine hep sitem etmişsin. Evde kavga gürültü bitmemiş.
Sanırım o evde bir düzen, disiplin de oluşamamış. Oğlunuz da tıpkı sizlerden öğrendiğini yapmış. Kavga etmiş arkadaşlarıyla, vurmuş, kırmış.
ALIŞKANLIK VE KORKU
Birbirinize hiç zaman ayıramamışsınız. Ne o sana, ne sen ona. Eskiden o senin erkek arkadaşınmış ama aranızda arkadaşlık filan kalmamış, daha doğrusu ilişki bitmiş. İnsan doğru dürüst ilişki kuramadığı, hayatı paylaşamadığı birini sever mi, sevmez. Sen de sevmiyorsun aslında. O senin dediğin sevgi değil, alışkanlık ve korku. Yalnızlık korkusu. Evde sitem edecek, kavga edecek bile biri yok korkusu.
Siz hayatı paylaşmamışsınız ki... Birbirinizle sadece kavga ederek ilişki kurmuşsunuz. Kavgalar da bitince ilişki iyice kopmuş.
ÖNCE KENDİNİZDE ARAYIN
Bunu yapan binlerce kadın var ülkemizde. Neden? Çünkü evlilik nedir, kadınla erkeğin bu yepyeni beraberlikte rolleri nedir, sorumlulukları nedir hiç düşünmemiş, hiç konuşmamışsınız ki... Beraber gülüp beraber ağlamamışsınız ki... Siz onun varlığını unutmuşsunuz, o da sizin. O sizin için hep sitem edilecek, kavga edilecek biri, siz de onun için her akşam nazı sözü, sitemi bitmeyen bir kadın olmuşsunuz.
Ayrılık ikinize de iyi gelmiştir aslında. Nihayet birbirinizin varlığını görmüş, kabul etmiş ve özlemişsiniz. Eski düzeni sürdürecekseniz sakın bir araya gelmeyin ama önce siz, sonra da eşiniz “Neden bu hale geldik acaba?” diye sorar, bunu karşılıklı, birbirinizi hiç suçlamadan konuşur, tartışır, yepyeni bir düzen kurabilirseniz, o zaman bir araya gelin.
Çareyi eşinizi ikna etmekte aramayın. Aslında çare sizde.
Başka türlü size de, eşinize de, hatta oğlunuza bile yazık olacak.
İşte böyle sevgili okurlarım. Sizin de evlilikle ilgili sorunlarınız varsa bunun nedenini karşı taraftan önce kendinizde arayın. Unutmayın, siz değişirseniz dünya değişir.
Haftaya görüşmek üzere...
MEKTUPLARINIZI BEKLİYORUM
Bana drgbudayiciogluiletisim@madalyonklinik.com adresinden yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.