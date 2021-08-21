Gerçek olan hayaller

Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
MERHABA sevgili okurlarım,
Geçmiş yıllardan birinde bana gelen genç bir kadın söze şöyle başlamıştı:
“Hocam, ben iki arada bir derede kaldım. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Herkes bir akıl veriyor, ona da benim aklım yatmıyor. Ben beş yıllık evliyim. Liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavlarını kazanamayınca babam beni hemen evlendirmeye kalktı. Yaşım daha 18 bile olmamıştı. Benim de aklım okula gidip gelirken tanıştığım Rahmi’deydi zaten. Annem biliyordu ama babama korkudan söyleyememiştik. Rahmi benden beş yaş büyüktü ve bir süpermarkette çalışıyordu. Ailemin ise gözü yükseklerdeydi. Aslında ben de isterdim işi gücü daha iyi biriyle evlenmeyi ama babamın beni vereceği tipleri aşağı yukarı tahmin edebiliyordum.”
‘İÇKİ İLE İYİCE DARALDIK’
Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.
Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararların, yaptığımız seçimlerin pek de öyle olmadığını, hiç istemediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimizde kurulan tuzakların aslında bizim eserimiz olduğunu, kader dediğimiz şeyin alnımıza o evlerde, anne babalarımız ve beraber yaşadığımız en yakınlarımız tarafından yazıldığını zaman içinde görüvermek nasıl bir duygu acaba, hiç düşündünüz mü?
OLAMAZ, O CANİ İÇİMİZDEN BİRİ
Gerçek olan hayaller
Merhaba sevgili okurlarım... Kadın cinayetlerinin, bitmek tükenmek bilmeyen COVID-19 salgınının, sellerin, yangınların ve bunlara bağlı ölümlerin ardı arkası kesilmezken, ben bugün sizlere biraz moralinizi yükseltecek, size pozitif enerji verecek bir kadın hikâyesi anlatmak istiyorum.
Bir kadının içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen okuyup meslek sahibi olması, ayakları üzerinde durabilmesi, hayata güvenle bakabilmesi ne güzel değil mi? İşte Özden Hanım da o kadınlardan biri... Ben Özden Hanım’a da, anlattıklarına da bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz.
Özden Hanım anlatıyor:
“Her çocuğa sorulan sorudur ‘Büyüyünce ne olacaksın?’... Kimi heyecanla “Doktor!” der boynunda stetoskop ve beyaz önlüğüyle kendini düşlerken, kimisi öğretmen olmak istediğini söyler gururlanarak. Bir yandan da kendini tahta önünde ders anlatırken, öğrencilerine sorular sorarken hayal edip gülümser. Kimi hemşire, kimi itfaiyeci, kimi polis, kimi de pilot olmak istediğini söyleyip gözlerinin içi gülerek o günlerin hayalini kurar.
Benim çocukluğumda en nefret ettiğim soru ise tam da buydu: Büyüyünce ne olacaksın?
Bana bu soru sorulduğunda öyle üzülür, öyle mahzunlaşırdım ki anlatamam.
‘Öğretmen olmak istiyorum’ derdim üzgün bir ses tonuyla. Yutkunurdum...
Oysa bilirdim öğretmen olamayacağımı. Nasıl olabilirdim ki...
Daha okula başlarken ‘Beşinci sınıftan sonra okumak yok’ sözü ile okula başlayan bir kız çocuğu nasıl öğretmen olabilirdi, bunu nasıl hayal edebilirdi ki...
‘CEKETİMİ SATIP OKUTURUM’
Biz üç kardeşiz. Bir erkek (en büyüğümüz), iki kız. Annem de zamanında okumak istemiş ama okutmamışlar. 16 yaşında evlenmiş babamla. Aslında babam cahil bir insan değildi. Kamuda görevli bir memurdu. O günler aklıma geldikçe en çok babamın abime ‘Oğlum oku, gerekirse sırtımdaki ceketimi satar seni okuturum’ sözü yankılanıyor.
Biz kızlar senin çocuğun değil miyiz? Bizim erkek kardeşimizden ne farkımız var? O akıllı da biz aptal mıyız? Onun için ceketini bile satmaya razısın da, bize niye dönüp sormuyorsun; kızım siz de okumak istiyor musunuz diye...
OKUMAK SANKİ GÜNAHTI
Erkek evlat okuma özgürlüğüne sahip ama kız çocuğu okuyamaz. Okursa erkeklerle gezer, sevgilisi olur, ahlaksız olur. Hem sonra el ne der, halamlar ne der... Büyük suçlu olur babam onların nezdinde. Okumak sanki günahtı.
Bizim küçük yaşta başımızı kapatıp evde koca beklememiz gerekirdi.
İÇİMDEKİ YARA ÖĞRETMENLİK
Ben 1974 doğumluyum. İlkokuldan mezun olduktan sonra kuran kursuna gönderdiler beni, daha sonra ise el nakışı kursunu bitirdim. Fakat içimde dinmeyen bir yara olarak kaldı öğretmenlik. Çok genç yaşta da evlendim ve arka arkaya iki çocuğum oldu. Biri oğlan, biri kız.
Çocuklarım arasında eşitliği hep sağlamaya gayret ettim, zamanında acısını çok çektiğim için kız erkek ayrımı hiç yapmadım.
DÜNYALAR BENİM OLDU
Otuzlu yaşlara geldiğimde bir arkadaşım ortaokula kaydını yaptırmış açıköğretimden. Onu görünce yıllardır bastırdığım okuma isteğim tekrar canlandı. Günlerce düşündüm, taşındım, sonra da eşimin karşısına geçtim; ‘Ben kaldığım yerden okumak istiyorum. Açıköğretime kayıt yaptıracağım’ dedim.
Eşim bana demez mi, madem istiyorsun, hemen yaptır kaydını, oku, diye...
Açık söylemek gerekirse ondan böyle bir destek beklemiyordum. Dünyalar benim oldu. Zaten daha sonra da desteğini hiç esirgemedi. Allah razı olsun eşimden.
ONLAR DA PİŞMAN OLMUŞ
Tabii bu sefer de çevreden “Bu yaştan sonra okuyup ne olacaksın, neye lazım” vs. birçok söz duydum. Hiçbirine aldırmadım. Daha da ilginç olanı zamanında bu hakkımızı bize vermeyen babam ve annem de destekliyordu beni. Meğer sonradan onlar da bizi okutmadıklarına çok pişman olmuşlar.
Kızımla birlikte, aynı yıl ortaokula başladık. O okula gidiyor, ben de evde açıköğretimin derslerini dinliyorum. Beraber ödev yaptığımız da çok oldu. Kim daha yüksek not alacak diye yarışırdık kızımla. Öyle böyle derken önce ortayı, sonra da liseyi bitirdim.
Artık evde iş güç, yemek faslı biter bitmez oturuyorum derslerin başına. Bazen kızım bana yardımcı oluyor, bazen de ben ona derken lise de bitti.
KOMŞULARIM GÜLÜYORDU
Ben böyle hız kesmeden her yıl sınıfı geçip seneye hazırlanırken çevremdeki arkadaşlarım ve konu komşu çok güldü halime. Sen deli misin bu saatten sonra kendini sıkıntıya sokuyorsun, diyen de oldu, aferin diyen de... Aferin diyenlerin çoğu bana bakıp gaza geldi, yarım bıraktıkları okulları onlar da bitirdi.
Liseyi bitirdiğimiz yıl, kızım da ben de çok heyecanlıydık. Oğlum o sıralar çoktan üniversiteye girmişti ve biz kızımla o yıl üniversite sınavlarına girecektik. Yazın gittiğimiz tatilde bile test kitapları elimizden düşmedi. Sonunda ana-kız el ele tutuşup üniversite sınavlarına beraber girdik.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLDUM
Allah’ın hikmeti işte... Herkese nasip olmaz böyle bir şey. Heyecanla bekledik sonuçları. Ve müjdeli haber geldi sonunda. İkimiz de istediğimiz yeri kazanmıştık. Kızım da benim gibi öğretmen olmak istiyordu.
Benim sorumluluklarım ağır bastığı için uzaktan eğitimi tercih ettim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne kaydımı yaptırdım ve onur öğrencisi olarak geçen yıl oradan mezun oldum.
Artık üniversite mezunuydum. Bir süre buna inanamadım. Sevinçten içim içime sığmaz oldu. Durup dururken, olur olmaz her şeye güler oldum. Oysa eskiden canım hiç gülmek istemezdi.
UMUTSUZLARA UMUT OLSUN
Giyimime, kuşamıma, ilişkilerime, evde yaptığım yemeğe bile daha çok özen gösterdiğimi fark ettim.
Sanki içinde yaşadığım hayatın bir anda rengi değişmişti. Artık ben de kendimle gurur duyuyordum. Sadece ben mi, bütün ailem her yerde beni anlatıyor, hepsi benimle gurur duyuyordu.
Hemen ardından ücretli öğretmenlik için başvuru yaptım. Başvurum kabul edildi ve evimin yakınında bir Anadolu lisesine öğretmen olarak görevlendirildim.
İnsanın hayallerinin gerçek olması meğer ne müthiş bir duyguymuş. İşe başlamadan önce 2-3 gün geceleri beni uyku tutmadı. Arada bir gözümden yaşlar aktığı bile oldu. Sonunda işe başladım.
Ve ben işte o tahtanın önündeydim ve öğrencilerime ders anlatıyordum.
Rabbim sesimi duymuş, emeklerimin karşılığını vermişti.
Ben bile, iki çocuk sahibi bir kadın olarak bunu yapabildiysem, başkaları neden yapmasın?
Benim hikâyem, umutsuzlara umut olur belki diye size yazıyorum, benim sevgili Gülseren Hocam...”
KADINLARIMIZ ARTIK UYANDI
Ben de buradan Özden Hanım’ı gönülden kutluyorum. Kendisiyle ne kadar gurur duysa az.
Hayatın içinde bu ve buna benzer örnekleri ben de çok görüyorum.
Kadınlarımız artık uyandı.
Üniversite giriş sınav sonuçları dikkatinizi çekiyor mu, bilmiyorum. Kızlarımız hep daha başarılı. Eskiden yani benim daha yeni doktor olduğum günlerde hastanelerde doktorların çoğu erkek olurdu. Fakültedeki hocalarımızın da çoğu hep erkekti. Şimdi devran değişti.
Doktorlarımızın, psikologlarımızın, üniversite hocalarının, öğretmenlerin, avukatların, mimar ve mühendislerin ve ünlü sanatçıların, edebiyatçıların çoğu kadın. Bu kadar da değil...
Bankaya gidiyorsunuz, karşınızda kadınlar, postaneye, hastaneye, adliyeye, alışveriş merkezlerine derken nereye giderseniz gidin, karşınızda kadınlar... İşlerini iyi yapıyor kadınlarımız.
Televizyonu açıyorsunuz, haberlerin de çoğunu kadınlar sunuyor, her programda, her filmde mutlaka kadınlar var. Sahnelerin çoğu yine kadınların.
KADINLARI GÜÇLÜ YAPAN NE
Kadınlar artık evde oturmak, birine bağımlı olarak yaşamak istemiyor.
Onlar “Anne de olurum, eş de... Ama yine de bir mesleğim olur, bilgim, görgüm olur, kendim çalışır ve hayatımı kazanırım” diyor.
Bir tek siyaset sahnesinde, özellikle bizim ülkemizde kadınlarımızı yeteri kadar göremiyoruz. Orada sayımız maalesef henüz çok az ama umarım yakında orada da görürüz kadınlarımızı.
Kadın neden bu kadar başarılı? Bunu hiç düşündünüz mü?
Ne oldu da binlerce yıldır kapı arkalarından, evlerinin cumbalarından hayatı izleyen kadınlar bir anda dünyanın merkezi haline geldi? Onları bu kadar güçlü, azimli ve çalışkan yapan nedir?
Bu soruyu kendime çok sordum ve konuyu uzun uzun araştırdım. Dünya ve insanlık tarihine olan merakım da bu konuda bana çok destek oldu.
‘KIZ KISMI ÖYLE YAPMAZ’
Hepinizin bildiği gibi “kadın kısmı!” var olduğu günden beri fizik gücü erkeğinkinden daha zayıf olduğu için, o zamanın şartlarında hep 2. de değil, 3. sınıf vatandaş olarak görülmüş. O zamanlar sıralama şöyleymiş: Erkekler, erkeklerin önemsediği hayvanlar ve sonra da kadınlar ve çocuklar...
Yukarıda yazdığım “kadın kısmı, kız kısmı” sözünü burada biraz açıklamak istiyorum. Rahmetli anneannem, sık kullanırdı bu sözü. Kız kısmı öyle yapmaz, böyle gülmez, şöyle oturmaz, böyle kalkmaz gibi... Biz kızlar sanki farklı bir ırk, farklı bir grup insandık. Erkeklerle eşit olmadığımız zaten baştan belliydi ama kız olmanın kuralları vardı. Erkek istediği gibi gülebilir, gezebilir, giyinebilir ama kızların her konuda kurallara itaat etmesi gerekirdi.
Peki, ya etmezsen? Etmezsen “kötü kız” olurdun. Kötü kız olmak ise bizim çocuk aklımızda reddedilmek, ayıplanmak, aşağılanmak, sevilmemek anlamına gelirdi. Biz kızlar da bütün bunlarla karşılaşmamak, hep iyi kız olmak için elimizden geleni yapardık.
KONDİSYONLARI ÇOK ARTMIŞ
Şimdi düşünüyorum da, anneannem hep iyi kız olmuş. Tüm kurallara uymuş, kız olmanın, kadın olmanın bedelini, yani cezasını fazlasıyla ödemiş. Hakkı da yenmiş, hayatı hep üzüntülerle, acılarla geçmiş ve sonunda iyi kız, iyi kadın olarak uzun süre kanserle mücadele edip 57 yaşında da ölmüş.
Onu kaybettiğimizde ben henüz 14 yaşındaydım. Memlekette yaşar, senede bir onu ya görürdük, ya görmezdik ama mahzun bakan yeşil gözleri daha dün gibi hatırımda. Nurlar içinde yatsın inşallah...
Kadınlarımız bugünlere gelebilmek, insan olduklarını kabul ettirebilmek için öyle uzun bir yoldan gelmişler ki, mücadele etmek, onların ruhuna işlemiş. Binlerce yıldır, tıpkı sürekli antrenman yapan sporcular gibi kondisyonları çok artmış.
Aslında erkek ve kadın arasında kas gücü dışında zekâ ve yetenek anlamında çok belirgin bir fark yoktur. Her iki cinsin de kendine özgü daha üstün, daha becerikli olduğu alanlar olsa da, erkek ve kadın bu anlamda eşittir. Kimse kimseden üstün değildir.
DÜNYA KADINI KEŞFETTİ
Bu dünya binlerce yıldır erkek dünyası olarak yaşandığı için, erkeklerin her konuda daha tecrübeli olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak onlar kendilerini 1. sınıf insan olarak gördükleri için hayata belki de kadınlar kadar asılmıyorlar. Bu konuda kondisyonları kadınlar kadar yüksek değil. Şimdilerde kadının her alanda bu kadar başarılı olabilmesinin bir nedeni de bu işte.
Tecrübeye gelince; tecrübe de önemsendikçe daha hızlı kazanılır ve kadınlar her şeyi olduğu gibi bunu da çok ciddiye alıyorlar.
Önce kadın kendini keşfetti, sonra dünya kadını...
Erkeklerle el ele, omuz omuza nice güzel ve başarılı günlere inşallah...
Eğer siz de kendi hikâyelerinizi benimle paylaşmak isterseniz drgbudayiciogluiletisim@madalyonklinik.com mail adresinden bana yazabilirsiniz.
Haftaya görüşmek üzere,
Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın...