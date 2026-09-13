Zayıflama iğnesinin öteki yüzü

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Ancak her büyük değişim gibi, bu yolculuk da beklenmedik duraklar getiriyor. Bugün en çok duyduğumuz terimlerden biri: “Ozempic Face”. Nedir bu? Kısaca, yeni nesil obezite iğneleri GLP-1’leri kullanan bireylerde belli bir süre sonra yüzde görülen çökme ve sarkmaya verilen isim. Terimi ilk kez New York’lu dermatolog Dr. Paul Jarrod Frank, kliniğinde aynı izi taşıyan hastalarını tarif etmek için kullanmış.

BASİT BİR YAN ETKİ Mİ

Hızlı kilo veren biri için yüzün çökmesi yeni bir gözlem değil; klasik diyetlerle de görülür. Ama GLP-1’lerle ortaya çıkan tablo bir tık farklı. Bilim dünyası uzun süre bunu “kilo kaybının bir yan ürünü” saydı; son çalışmalar ise farklı, doğrudan mekanizmaların da devrede olabileceğine dair ciddi soru işaretleri oluşturdu.

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YÜZDEKİ YAĞ DAHA HIZLI ERİYOR

3 boyutlu görüntüleme kullanılan bir çalışma şunu net bir şekilde gösterdi: Haftalık semaglutid kullananlarda toplam vücut yağı yaklaşık yüzde 9.2 azalırken, şakak yağ yastıkçıklarında yüzde 41.8, yanak yağ yastıkçıklarında ise yüzde 69.9 oranında erime kaydedildi. Yüzdeki yağ kaybı, vücudun geri kalanına göre 4-7 kat daha hızlı. Bu oransızlık “sadece kilo verdiği için yüzü çöktü” açıklamasıyla örtüşmüyor; ilaçların yüzdeki yağ depolarını seçerek hedef alabileceğini düşündürüyor.

CİLDİN ONARIM EKİBİ DEVRE DIŞI KALIYOR

Mesele sadece hacim kaybı olsaydı, işi dolgu maddeleriyle kolayca çözerdik. Ama bir başka teori, dermal tabakadaki etkinin yağ erimesinin ötesinde olabileceğini iddia ediyor. Cildimizin altında, ona gençliğini veren bir “onarım ekibi” var: Yağ dokusundan türeyen kök hücreler ve kolajen fabrikası fibroblastlar. İlginç olan, bu hücrelerin üzerinde de GLP-1’in kapı çaldığı reseptörler bulunması. Kapı çalınınca iki sorun birden başlıyor: Hücrenin enerjisi kesiliyor (glikoz alımı azalıp tıpkı şarjı biten telefon gibi hücre işlevini yitiriyor) ve koruma kalkanı düşüyor (serbest radikaller birikip kolajen liflerine zarar veriyor). Sonuç, sadece içi boşalmış bir yüz değil; kolajen üretimi sekteye uğramış, sıkılığını kimyasal düzeyde de kaybetmiş bir cilt.

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‘ANTİ-AGING’ KAHRAMANI

Tabloyu burada kesip ilacı topyekün “cilt düşmanı” ilan etmek haksızlık olur. Aynı GLP-1’ler, anti-inflamatuar etkileriyle yara iyileşmesini hızlandırıyor; sedef gibi kronik cilt hastalıklarında da fayda sağlıyor. Diyabet hastalarında yapılan bir çalışma, GLP-1 kullananlarda hem sedefin hem hidradenitis suppurativa deri hastalıklarının görülme sıklığının azaldığını gösterdi. Bir başka etki “ileri glikasyon son ürünleri” üzerinden işliyor; bunu, kandaki şekerin proteinlerimize yapışıp onları fazla kızarmış ekmek gibi sertleştirmesi olarak düşünebilirsiniz. GLP-1’ler bu birikimi azaltarak dokularımızı bu “sertleşmeden” koruyabiliyor. Yani ilaç, vücudun geri kalanında yaşlanmayı geciktiren sessiz bir bakım hizmeti veriyor. Asıl soru, bu bakımın neden yüze aynı şekilde uğramadığı.

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HAYAT KURTARAN FAYDALARI VAR

GLP-1 reseptör agonistlerinin kalp-damar sağlığını, kalp yetmezliği yatışlarını ve kronik böbrek hastalığının ilerlemesini azalttığına dair kanıtlar çok güçlü. Doğru hastada bu faydaların kozmetik bir endişenin gölgesinde kalmasına izin veremeyiz; ama endişeyi yok saymak da yanlış olur. Doğrusu, mekanizmayı anlamak, izlemek ve çözüm üretmek.

NE YAPMALI

Anlayışımız hâlâ eksik; ama elimizdeki veriler sorunu tamamen önlemesek bile yumuşatabileceğimizi gösteriyor. Birincisi, hızdan fedakârlık: Dozu kademeli artırmak, cilde uyum için zaman tanıyor. İkincisi, yeterli protein almak (kilogram başına 1.2-1.6 gram), sadece yağ değil kas ve doku kaybını da sınırlıyor. Üçüncüsü, bu ilaçlar susama hissini bastırdığı için bilinçli su tüketimi ve cilt bariyerini destekleyen nemlendiriciler şart. Buna güneş koruması, direnç egzersizi ve uykuyu da eklemeliyiz; cildin onarımı büyük ölçüde derin uykuda gerçekleşiyor. Değişiklikler ortaya çıktıysa kolajen üretimini destekleyen cilt bakımı ve dermatoloji takibiyle süreç yönetilebilir; kalıcı çözümler için kilonun en az altı ay stabil kaldığı döneme kadar beklemek öneriliyor. Cildin izole mi hızlandığı, yoksa vücut gençleşirken geride mi kaldığı sorusunun cevabını önümüzdeki yıllarda bulacağız. Proaktif tıbba inanan biri olarak şuna inanıyorum: Yaşlanmayı bütün olarak yönetirken, her organımızın, cildimiz dahil, kendi sesine de kulak vermemiz gerekiyor.

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OZEMPIC YÜZÜ

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry de zayıflama iğnesiyle kilo veren isimler arasında. Perry’nin de yüzünde ‘Ozempic Face’ olarak adlandırılan çökme meydana gelmişti.