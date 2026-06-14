Yumurtalık kisti ‘tarihe karıştı’

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YILLAR önce bir hastam vardı. Çocuğu olmuyordu ve bunu yalnızca bir sağlık sorunu olarak değil, kadınlığında bir eksiklik, bir kusur gibi yaşıyordu. Çok az yemesine rağmen bir türlü kilo veremiyor, her başarısız denemede kendini biraz daha suçluyordu. Oysa sorun onun iradesinde değildi. Biz tek tek tüm hormonal ve metabolik problemleri ele alıp tedavi ettiğimizde tablo değişti: Kilo vermeye başladı, kolesterolü düzeldi, şeker değerleri normale döndü. Ve hiç beklemediği bir anda anne oldu. Çünkü mesele baştan beri “yumurtalığındaki kistler” değildi.

İşte bu hafta, dünya genelinde milyonlarca kadını ilgilendiren tarihî bir karar açıklandı: Yıllardır “Polikistik Over Sendromu” yani kısaca PKOS olarak bildiğimiz hastalığın adı değişti. Yeni adı: PMOS (Poliendokrin Metabolik Over Sendromu). Karar, tıp dünyasının en saygın dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.









NEDEN İSİM DEĞİŞTİ



“Polikistik” kelimesi, adını yumurtalıklardaki çok sayıda küçük kistten alıyordu. Ama bu isim baştan yanlış bir resim çiziyordu. Çünkü bu yapılar gerçek anlamda “kist” değil; olgunlaşmayı bekleyen küçük yumurta keseleri. Dahası, isim değişikliğiyle eş zamanlı yayımlanan kardeş çalışma, bu hastalıkta yumurtalıkta anormal kist artışı olmadığını açıkça gösterdi.

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Yıllarca bu yanlış isim, hastalığı bir “yumurtalık sorununa” indirgedi. Oysa gerçek çok daha geniş. Bu hastalık özünde hormonal ve metabolik bir bozukluk: Merkezinde sıklıkla insülin direnci yatar (ama tek neden değildir), yanına kilo alımı, tip 2 diyabet riski, kolesterol ve kalp-damar sorunları, cilt bulguları ve ruh sağlığı üzerindeki etkiler eklenir. İsim yalnızca yumurtalığı işaret edince, asıl tehlike olan metabolik yük yıllarca gözden kaçtı. Sonuç; geç tanı, eksik tedavi ve hastaların üzerine yıkılan haksız bir damga oldu.

Bu metabolik tehlikenin boyutu hafife alınacak gibi değil. Araştırmalar, obezitesi olan ve bu sendromu taşıyan genç kızlarda tip 2 diyabet görülme sıklığının, taşımayanlara kıyasla yaklaşık 18 kat arttığını gösteriyor. Üstelik bu çocuklarda diyabet, yetişkinlere göre çok daha agresif seyrediyor. İşte “kist” hikâyesine takılıp kaçırdığımız asıl tehlike tam da bu.

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ADRES YANLIŞ TEDAVİ EKSİK

İşte hastamın hikâyesi tam da bunun örneği. Ona yıllarca yalnızca “yumurtalık” penceresinden bakılmıştı. Biz adresi doğru koyup metabolizmayı tedavi edince, hem metabolik değerleri düzeldi hem de en çok istediği şey, doğurganlığı geri geldi. Çünkü doğru isim, doğru bakış açısını; doğru bakış açısı da doğru tedaviyi getiriyor.

Yeni isim tam da bunu yapıyor: Başa “poliendokrin”, yani çok sayıda hormonu ifade eden bir kavramı ve hemen ardından “metabolik” kelimesini koyuyor. Yani hastalığın gerçek kimliğini ismine yazıyor.









BİR KELİMEDEN FAZLASI



Bu, basit bir etiket değişikliği değil. Tam 14 yıl süren, Monash Üniversitesi’nden Prof. Helena Teede liderliğinde yürütülen küresel bir uzlaşının sonucu. Aralarında üyesi olduğum Endocrine Society’nin de bulunduğu 56 hasta ve uzman kuruluş sürece katıldı; 22 binden fazla kişi görüş bildirdi. Hastaların yaklaşık yüzde 86’sı, sağlık profesyonellerinin ise yüzde 76’sı yeni ismi destekledi. Bu, tıp tarihinde bir hastalığı yeniden adlandırmak için yapılmış en büyük girişim.

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Hastalığın ölçeği de bu emeği hak ediyor: Her 8 kadından 1’ini, yani dünyada 170 milyondan fazla kadını etkiliyor. Geçiş de gelişigüzel değil, 8 aşamalı planlı bir yol haritasıyla yürüyecek: Önce akademik yayınlar ve ders kitapları, ardından hasta ve hekim kaynakları farklı dillere uyarlanıp, sonra sağlık sistemleri, elektronik kayıtlar, araştırma fonları, ilaç endüstrisi ve en sonunda Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık sınıflaması güncellenecek. Yaklaşık 3 yıllık bu sürecin, 2028’deki uluslararası kılavuz güncellemesiyle tümüyle yerleşmesi bekleniyor.

EN SIK YAPILAN HATA



Türkiye’de bu hastalıkta çok yaygın bir refleks var. Genç bir kadında adet düzensizliği ve ultrasonda “polikistik görünüm” saptanınca, altta yatan metabolik kök, yani insülin direnci, kilo ve kolesterol ele alınmadan, uzun süreli doğum kontrol hapı reçete ediliyor. Yanlış anlaşılmasın; doğum kontrol hapı yerinde ve doğru hastada değerli bir araçtır. Mesele hapın kendisi değil, ona “tek çözüm” muamelesi yapılması. Çünkü hap çoğu zaman adet düzenini ve tüylenmeyi geçici olarak bastırıp belirtiyi maskeliyor; ama hastalığın asıl motoru olan metabolik bozukluğu tedavi etmiyor. Hap bırakıldığında tablo çoğu kez geri geliyor, üstelik araya giren yıllarda metabolik risk sessizce büyümüş oluyor. Nitekim bazı kadın doğum uzmanları, özellikle genç kızlara yıllarca süren bu uygulamayı açıkça “kolaya kaçmak” olarak eleştiriyor. İşte yeni isimdeki “metabolik” vurgusu, tam da bu kolaycı refleksi kırmak için var.









YAYGIN VE SESSİZ



Bu hastalık nadir bir durum değil; tam tersine doğurganlık çağındaki kadınların en sık görülen hormonal bozukluğu. Her 8 kadından 1’ini etkiliyor ve uzmanlar, kadınların önemli bir bölümünün hayatı boyunca hiç tanı almadığını düşünüyor. Yani sokakta, işte, okulda, evde yanı başımızdaki pek çok kadın bu yükü çoğu zaman adı konmadan taşıyor.

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Üstelik bu yük yalnızca laboratuvar değerlerinden ibaret değil. Hastalık çoğu zaman görünür bir yüzle gelir: İstenmeyen tüylenme (hirsutizm), inatçı sivilceler, saç dökülmesi, ciltte koyulaşmalar ve kontrol edilemeyen kilo. Bunlar “kozmetik” diye küçümsenip geçiştiriliyor; oysa bir kadının kendini aynada nasıl gördüğünü, özgüvenini, sosyal hayatını doğrudan etkiliyor.

İşte tam burada asıl mesele başlıyor. Adet düzensizliği, kilo, tüylenme ve doğurganlık sorunları bir araya geldiğinde birçok kadın kaygı, özgüven kaybı ve depresyonla baş etmek zorunda kalıyor. Bu, küçümsenecek bir yan etki değil: Çalışmalar, bu sendromu taşıyan genç kızların yaklaşık yüzde 60’ında depresif belirtiler görüldüğünü ortaya koyuyor; öyle ki tedaviye bazen önce bu ruhsal yükü hafifleterek başlamak gerekiyor. Üstüne bir de “az ye, hareket et, kendine çeki düzen ver” gibi suçlayıcı bir dil eklenince, hastalık görünmez, hasta ise yalnız kalıyor. Oysa bu kadınların duymaya en çok ihtiyaç duyduğu cümle şu: Bu senin kusurun değil; bu bir hastalık ve tedavi edilebilir. Yeni isim, tam da bu sessiz yükü görünür kılmak, damgayı kaldırmak ve kadınların sesini bilimin diline taşımak için var.



EKİP ÖNEMLİ



Bu noktada çok önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu hastalık tek bir organın, tek bir uzmanlığın işi değil; tıpkı yeni isminin söylediği gibi, çok yönlü. Bu yüzden tedavisi de multidisipliner bir yaklaşım, yani bir ekip işi gerektiriyor: Endokrinolog, kadın hastalıkları uzmanı, dermatolog, diyetisyen ve gerektiğinde psikolog aynı masada. İnternetten duyulan kürlerle, “mucize” detokslarla ya da kulaktan dolma bilgilerle değil; mutlaka hekim desteğiyle, kişiye özel planlanan bir tedaviyle yönetilmeli. Çünkü her kadının tablosu, öncelikleri ve hedefleri farklı.

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Ve en önemlisini açık söyleyelim: Sivilceniz de, istenmeyen tüyleriniz de, veremediğiniz kilolar da, çocuk sahibi olamamanız da kaderiniz değil. Doğru ele alındığında bunların hepsi değiştirilebilir.



SON SÖZ

Bir ismin bu kadar önemli olmasının nedeni şu: İsim, hastalığın nasıl anlaşılacağını, dolayısıyla nasıl tedavi edileceğini belirler. Yıllardır bu köşede “obezite bir irade meselesi değil, bir hastalıktır” diye yazıyorum. PKOS’un PMOS’a dönüşmesi de aynı çizgide bir kazanım: Bir kadın sağlığı sorununu “yumurtalıktaki kistler” hikâyesinden çıkarıp, gerçek kimliğiyle, yani hormonal ve metabolik bir hastalık olarak görünür kılıyor. Çünkü doğru teşhis, doğru kelimeyle başlar.