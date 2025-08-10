Sıcak hava beyni uyuşturuyor

Haberin Devamı

Gölgeye kaçıyoruz, klimaya sığınıyoruz, elimizden su şişesi eksik olmuyor. Ama sıcak hava yalnızca bedenimizi değil, zihnimizi de etkiliyor. Son zamanlarda fark ettiyseniz eğer, daha zor odaklanıyor, küçük şeyleri unutuyor, basit kararlar için bile iki kez düşünmek zorunda kalıyoruz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilimsel araştırmalar, yükselen sıcaklıkların zihinsel performansımızı doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

EĞİTİM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Harvard Üniversitesi’nin 2018 yılında yaptığı bir çalışma oldukça çarpıcı: Sıcak sınıfta sınava giren öğrencilerin notları, serin ortamda sınava girenlere göre ortalama yüzde 13 daha düşük. Klima erişimi olmayan öğrencilerde tepki süresi artıyor, karar verme yavaşlıyor.

Aynı şekilde 30 derecenin üzerindeki ortamlarda yapılan deneylerde:

- Çalışma belleğinde yüzde 10-15 oranında düşüş,

- Reaksiyon süresinde belirgin artış,

- Dikkat süresinde azalma gözlemleniyor.

Bu, sadece birkaç gün verim kaybı demek değil. Eğitimde kalite düşüyor, öğrenme kalıcılığı azalıyor, toplum genelinde üretkenlik geriliyor. Kısacası, sıcak havalar yalnızca tatil planlarını değil, zihin sağlığını da etkiliyor.

VERİMLİ ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Vücudumuzun ideal sıcaklık aralığı 36.5-37.5 derece. Ancak dışarısı 35 dereceyi geçtiğinde, bu denge bozulmaya başlıyor. Sıcaklık arttıkça beyne giden kan akışı azalıyor, nörotransmitter dengesi değişiyor ve beynin karar alma merkezi olan prefrontal korteks baskılanıyor. Yani beynimiz, artık “verimli çalışma sıcaklığı”nı koruyamıyor.

Araştırmalar bu durumun etkilerini net biçimde gösteriyor: Hafıza zayıflıyor, dikkat süresi kısalıyor, öğrenme yavaşlıyor. Özellikle de şehirde, beton yığınlarının ortasında yaşıyorsanız, bu etkiler çok daha belirgin hale geliyor.

BEYNİMİZ İÇİN İDEAL SICAKLIK KAÇ DERECE

MIT’de yapılan bir araştırma, 31.000 kişi üzerinden yürütülen analizle bu soruya bilimsel bir cevap sunuyor. Dış ortam sıcaklığı 16.5 derecenin üzerine çıktıkça, her 1 derecelik artış için zihinsel performans ortalama yüzde 0.13 azalıyor. Üstelik bu düşüş, yaşadığınız iklime göre de farklılaşıyor:

-Soğuk iklimlerde yaşayanlar, sıcağa daha az dayanıklı: Performans kaybı yüzde 0.21’e kadar çıkabiliyor.

- Sıcak iklimdekiler bu artıştan daha az etkileniyor: Performans kaybı yüzde 0.07 civarında kalıyor.

Boston’da yaşlı bireylerle yapılan bir başka çalışmada ise en ideal iç mekân sıcaklığının 20-24 derece arası olduğu tespit edilmiş. Bu aralığın dışına çıkan her 4 derece, dikkat dağınıklığı riskini neredeyse iki kat artırıyor.

PEKİ YA RUH HALİMİZ

İlginçtir ki, sıcak hava yalnızca zihinsel performansımızı düşürmekle kalmıyor; doğru şekilde kullanıldığında ruh halimizi de iyileştirebiliyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir başka çalışmada, sıcak ortamda yapılan yoga seanslarının depresyon belirtilerini önemli ölçüde azalttığı gösterildi. Sekiz haftalık uygulamanın ardından, katılımcıların neredeyse yarısı tamamen iyileşme düzeyine ulaşmış. Dahası, sadece bir seans katılanlarda bile anksiyete de belirgin düzelmeler görüldü.

Terleme, stres hormonlarını (kortizol vb.) kullanıp azaltıyor; sıcak ortamda yapılan egzersiz zihni dinginleştiriyor, anksiyeteyi (kaygı) azaltıyor. Yani sıcaklık, kontrollü kullanıldığında bir tür “doğal terapi” aracı olabilir. Tabii ki bu tür uygulamaların uzman gözetiminde ve güvenli ortamlarda yapılması gerektiğini unutmadan.

KÜRESEL ISINMA ZİHNİMİZİ DE TEHDİT EDİYOR

Küresel ısınma yalnızca çevreyi değil, zihinsel sağlığımızı da tehdit ediyor. Eğitimden şehir planlamasına kadar her alanda bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Bir sınav günü sıcak bir sınıfta oturmak, bir ofiste klimasız çalışmak ya da dikkat isteyen bir iş yaparken kavurucu bir ortamda bulunmak... Tüm bunlar artık yalnızca birer konfor meselesi değil, halk sağlığını ilgilendiren nörobilişsel risklerdir.

UNUTMAYALIM:

- Zihinsel performans için serinlik gerekir.

- Sakinleşmek ve ruhsal denge için ise sıcaklık.

Doğru dozda sıcaklık bir tehdit değil, bir tedavi olabilir. Ancak kontrolsüz sıcaklık, zihnimizi eriten görünmez bir düşmana dönüşebilir.