İçimiz yanıyor farkında değiliz

Haberin Devamı

Aslında tıpta kronik enflamasyon dediğimiz şey tam olarak bu: sönmeyen, kontrol altına alınamayan bir yangın hali. Normalde enflamasyon vücudun savunma mekanizmasıdır; bir yara olduğunda gelir, temizler ve çekilir. Ama bazen bu süreç durmaz. Yangın söndürülmez, aksine için için yanmaya devam eder. Üstelik çoğu zaman ortada bir mikrop bile yoktur. Vücudun kendi iç sinyalleri -fazla yağ dokusu, serbest yağ asitleri, metabolik bozukluklar- bu yangını sürekli besler.

BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Bu yangın, sadece bir tetikleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok hastalığın seyrini kötüleştiren, hatta onları alevlendiren bir faktör haline gelir.

DEPRESYON

Haberin Devamı

Son yıllarda adeta bir mutsuzluk salgını var, herkes depresyonda. Peki size bunun da kaynağının kronik inflamasyon olduğunu söylesem? Modern dünyanın büyük şehirlerinde kaçınılmaz hale gelen yangı körükleyicilere sürekli maruz kalmamız ruh halimiz üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir rol oynuyor. Nasıl mı? Vücuttaki yangın beyin bariyerini aştığında, beynin kendi bağışıklık hücreleri olan mikrogliaları aşırı uyarır. Bu durum, kynurenine yolunu aktive ederek mutluluk hormonu serotoninin tükenmesine ve depresyona yol açıyor.

ALZHEİMER

Belki çevrenizde duymuşsunuzdur; işte Alzheimer hastası biri vardı ama hastalığı iyi seyrediyordu, basit bir grip geçirdi, hastalığı bir anda çok ağır seyretmeye başladı. İşte buradaki mekanizma da aynıdır. Alzheimer, Parkinson, şizofreni gibi psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların çoğu tamamen inflamatuar kökenli olmasa da, inflamasyonlarla tetiklenen ve kötüleşen mekanizmalarla çalışır. Beyinde mevcut bir hastalık varsa, bu “yangın fırtınası” mikrogliaları daha da aktive ederek semptomları hızla kötüleştirebilir.

Haberin Devamı

KARACİĞER YAĞLANMASI

Kronik inflamasyonun yıkıcı etkilerinden nasibini karaciğer de alır. Karaciğerdeki inflamasyon, basit yağlanmanın steatohepatit ve fibrozise dönüşmesindeki en kritik etmendir. Yağ dokusundan salgılanan inflamatuar moleküller, karaciğer hücrelerinde hasara yol açar ve zamanla fibrozis (skar dokusu oluşumu) ve siroza kadar ilerleyebilir. Bu süreç, karaciğerin normal işlevlerini ciddi şekilde bozar.

KANSER

En korkutucu bağlantılardan biri ise kanserdir. Kronik inflamasyon ortamındaki serbest radikaller, DNA hasarına ve genetik mutasyonlara neden olarak kanserin başlaması, büyümesi ve yayılması için uygun bir mikro çevre sağlar. Sürekli devam eden inflamasyon, hücrelerin genetik yapısında hasara yol açabilir, DNA mutasyonlarını tetikleyebilir ve hücre çoğalmasını hızlandırabilir. Bu durum, normal hücrelerin “kanserli” hücrelere dönüşme riskini artırır ve mevcut tümörlerin büyümesini ve yayılmasını destekleyebilir. Kronik inflamasyon, adeta kanser için verimli bir zemin hazırlar.

Haberin Devamı

YANGININ YAKITI KRONİK İNFLAMATUAR

Sizlere sürekli tekrar ettiğim bir cümle var: Obezite sadece bir kilo problemi değildir, kronik inflamatuar bir hastalıktır. Fazla yağ dokusu, aktif bir endokrin organ gibi çalışır ve içindeki bağışıklık hücreleri sürekli olarak iltihap tetikleyici moleküller (sitokinler) salgılar. Bu da tüm vücutta düşük dereceli ama kalıcı bir yangı oluşturur. Benzer şekilde, insülin direnci de kronik inflamasyonla iç içe geçmiş bir durumdur. Hatta insülin direncinin sebep olduğu kronik enflamasyonun stresi altında pankreas hücreleri ezilir ve insülin üretemez hale gelir, yani kişi zamanla Tip 2 diyabet hastası olur.

Sadece yediklerimiz değil, soluduğumuz hava, yaşadığımız stres, hatta uykusuzluk bile bu yangını körükler. Hava kirleticileri, mikroplastikler, hareketsiz yaşam, kronik stres ve uyku apnesi gibi modern hayatın getirdiği pek çok faktör, vücudumuzdaki bu sürekli yangının yakıtıdır.

Haberin Devamı

YANGININ İTFAİYE ERLERİ

Vücudumuzdaki bu sinsi yangını söndürmek mümkün. Tıpkı bir yangınla mücadele eden itfaiye erleri gibi, yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerle bu yangını kontrol altına alabiliriz. Düzenli egzersiz, vücudun doğal yangın söndürücüsü olan adiponektini artırır. Stres yönetimi ve kaliteli uyku, bağışıklık dengesini korur. Beslenme ise en güçlü silahımızdır. Zerdeçal, Omega-3 zengini balıklar, zeytinyağı ve antioksidan dolu renkli meyve-sebzeler, bu yangınla mücadelede mutfaktaki ilaçlarımızdır.

MEDİKAL VE DOĞAL DESTEKLE ÇÖZÜM

İlk olarak inflamasyona yol açan ultra işlenmiş gıdalardan, mikroplastik ve ağır metallerden uzak durmalıyız.Yaşam tarzı değişiklikleri temel olsa da, bazen medikal destek de gerekir. Modern tıp, kronik inflamasyonla mücadelede güçlü silahlar sunuyor. Son yılların gözde ilaçları olan GLP-1 Reseptör Agonistlerinin (Ozempic, Wegovy, Mounjaro gibi) bu kadar etkili olmasının temel sebebi anti-inflammatuar etkileri. Benzer şekilde, SGLT2 inhibitörleri de diyabet tedavisindeki yerlerinin yanı sıra, kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığında inflamasyonu baskılayarak önemli faydalar sağlarlar.

Haberin Devamı

Onlarca yıldır kullandığımız klasik ilaçlar da bu mücadelede yerini koruyor. Aspirin, düşük dozlarda bile anti-inflamatuar etkileriyle kardiyovasküler koruma sağlarken, statinler kolesterol düşürücü etkilerinin ötesinde damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak damar sağlığını destekler. Gut tedavisinde kullanılan kolşisin ise, son dönemde yapılan meta-analizlerle kardiyovasküler olay riskini azaltmadaki anti-inflamatuar gücüyle dikkat çekmektedir.

Doğal destekler arasında ise Omega-3 yağ asitleri (özellikle saf yüksek doz EPA), inflamatuar sitokinlerin üretimini azaltarak ve anti-inflamatuar mediyatörlerin sentezini artırarak güçlü bir yangı söndürücü etki gösterir. Ve son olarak, son yıllarda yıldızı parlayan bir diğer yağ asidi: Palmitoleik asit (Omega-7), bu tekli doymamış yağ asidinin yara iyileşmesi ve anti-inflamatuar etkileri umut vadeden bulgular sunmakta. Özellikle insülin duyarlılığını artırma ve metabolik inflamasyonu azaltma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

SON SÖZ

Değerli okurlar, kronik inflamasyon modern yaşamın kaçınılmaz bir sonucu gibi görünse de, ona teslim olmak zorunda değiliz. Bilim bize gösteriyor ki; attığımız her adım, seçtiğimiz her lokma ve hatta aldığımız her derin nefes bu yangını söndürmek için birer fırsat. Obeziteden depresyona, diyabetten nörolojik hastalıklara kadar uzanan bu geniş yelpazede, çözüm sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda kendi yaşam tercihlerimizde saklı. Gelecek hafta başka bir sağlık yolculuğunda buluşmak üzere, içinizdeki yangınların söndüğü, ruhunuzun ve bedeninizin huzur bulduğu bir hafta dilerim. Sağlıcakla kalın!