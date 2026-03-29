 Birbirimizi ne kadar duyuyoruz

Bugün sağlıklı yaşam dediğimizde aklımıza çoğunlukla beslenme, egzersiz ve uyku geliyor. Oysa gözden kaçırdığımız bir şey var: Nasıl konuştuğumuz ve birbirimizi ne kadar duyabildiğimiz hem psikolojik hem fiziksel sağlığımızı etkiliyor.

Çünkü iletişimsizlik artık sadece bireysel bir sorun değil. Yanlış anlamalar, sertleşen dil ve giderek azalan empati; ilişkilerde tükenmişlikten toplumsal kutuplaşmaya, hatta çatışmalara kadar uzanan bir zincir yaratıyor. İnsanlar konuşmayı sürdürmek yerine birbirini susturmayı tercih ettikçe, gerilimler artıyor ve öfke anları tetiklenebiliyor. Maalesef günlük rutine binen trafikteki kavgalar ve cinayet haberleri bunun sadece birer örneği.

ÖFKE PATLAMASINDA KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yetişkinlerde hâlâ en sık ölüm nedeni yaklaşık yüzde 40 ile kardiyovasküler hastalıklar (kalp krizi, inme gibi). 2024 yılında Amerikan Kalp Vakfı tarafından yayımlanan ve Columbia Universitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, sadece birkaç dakikalık öfke anının bile damarların genişleme kapasitesini geçici olarak bozarak kalp krizi riskinin altında yatan mekanizmalardan birini tetikleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu bulguyu destekleyen başka veriler de var. Harvard araştırmacılarının European Heart Journal’da yayımlanan ve dokuz çalışmayı kapsayan meta-analizine göre, yoğun bir öfke patlamasından sonraki ilk iki saat içinde kalp krizi riski yaklaşık beş kat artıyor.





NEZAKET DEĞİL SAĞLIĞIN PARÇASI

Araştırmalara göre, ayda bir yaşanan öfke patlaması her 10 bin kişide 1 kalp krizini tetikliyor; yetişkin nüfusu 60-65 milyon olan Türkiye’de bu, yılda yaklaşık ortalama 75 bin önlenebilir kalp krizi anlamına geliyor. Böyle bir ortamda “iyi iletişim” bir nezaket meselesi değil; psikolojik ve fiziksel sağlığın bir parçası. Sürekli savunmada hissetmek, anlaşılmadığını düşünmek veya kendini ifade edememek, bedenin stres tepkisini tetikliyor. Yani mesele sadece fikir ayrılığı değil, bedenimizin de dahil olduğu bir deneyim ve anlaşmazlığın öfke patlamasına dönüşmesi.

DUYULDUĞUNU HİSSETMELİ

Tam da bu yüzden, anlaşmazlık anlarında nasıl konuştuğumuz kritik hale geliyor. Bugünün dünyasında anlaşmazlıklar sadece fikir ayrılığı olmaktan çıktı; çoğu zaman kimliklerin, değerlerin ve aidiyetlerin çarpışmasına dönüştü. Böyle bir zeminde konuşmayı sürdürmek bile başlı başına bir başarı sayılıyor. Oysa asıl mesele, sadece konuşmak değil; konuşurken karşı tarafın gerçekten “duyulduğunu” hissetmesini sağlamak. Yani odak noktası şu olmalı: İnsanlar nasıl daha iyi tartışır? Daha doğrusu, anlaşamasa da nasıl kavga etmez?

SENİ DUYUYORUM

Ünlü sosyal psikoloji uzmanı Julia Minson bu konuda basit ama etkili bir çerçeve öneriyor: HEAR

H - Hear (Dinle): Karşındakini gerçekten dinle, sadece sıranın sana gelmesini bekleme.

E - Empathize (Empati göster): Onun bakış açısını anlamaya çalış ve bunu ifade et.

A - Acknowledge (Anladığını belirt): Ne söylediğini kendi cümlenle tekrar ederek anladığını göster.

R - Respond (Yanıt ver): Yapıcı, kırmadan ve küçümsemeden cevap ver.

HAKLI OLMAK YETMEZ İHTİYAT ÖNEMLİ

Tartışmalarda en sık yaptığımız hatalardan biri, kendi görüşlerimizi mutlak doğrular gibi sunmak. Oysa dünya siyah-beyaz değil; gri tonlardan oluşuyor. “Çoğu zaman”, “muhtemelen”, “bazı durumlarda” gibi ifadeler, karşımızdakine: “Haklı olabilirim ama yanılma ihtimalimi de kabul ediyorum” mesajını verir. Kesin konuşmak güven veriyor gibi görünse de, çoğu zaman karşı tarafın savunma mekanizmalarını tetikler.

GERÇEKTEN DİNLE VE YAPICI OL

En sert tartışmalarda bile insanlar sandıklarından daha fazla ortak noktaya sahiptir. Oysa “Bu konuda aynı şeyi istiyoruz” diyebilmek, tartışmanın tonunu tamamen değiştirir; tartışmayı “ben ve sen” düzleminden “biz” düzlemine taşır.

Hepimiz dinlediğimizi düşünürüz ama çoğu zaman sadece konuşma sırasının bize gelmesini bekleriz. Gerçek dinleme, karşındakinin ne söylediğini kendi cümlelerinle yeniden ifade edebilmek ve bunu gösterebilmektir. İnsanlar çoğu zaman haklı çıkmak için değil, anlaşılmak için konuşur.

“Bunu yapma”, “yanlış” gibi ifadeler tartışmayı hızla sertleştirir. Aynı mesajı daha yapıcı

şekilde vermek mümkündür: “Düşüncemi tamamlamama

izin verirsen sevinirim.”

ÜSTTEN KONUŞMA TERS ETKİ YARATIR

“Çünkü”, “dolayısıyla”, “açıkça” gibi ifadeler çoğu zaman açıklayıcı değil, küçümseyici algılanır. “Sadece”, “basitçe” gibi ifadeler de karşı tarafın görüşünü küçültür; iyi niyetle söylenir ama ters etki yaratır.

SON SÖZ

Bu yaklaşımın en çarpıcı yanı şu: İnsanlar fikirlerini değiştirmese bile, bu şekilde konuşan kişileri daha güvenilir ve konuşulabilir buluyor. Belki de asıl mesele, karşı tarafı hemen ikna etmek değil; onunla diyaloğu sürdürmek ve hem ruhsal hem fiziksel sağlığımızı korumak. Çünkü öfke, yalnızca ilişkileri değil, damarlarımızı ve kalbimizi de etkiliyor. Bilim öfkenin bedensel sağlığımız üzerinde ölçülebilir etkileri olan bir faktör olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla iyi iletişim kurmak, sadece ilişkilerimizi güçlendirmekle kalmaz; stresin ve olumsuz duyguların fiziksel yansımalarını azaltarak kalp ve damar sağlığımızı korumaya da katkı sağlar. Etkilemenin gerçek gücü, tek bir tartışmayı kazanmakta değil; diyaloğu açık tutabilmekte ve sağlığımızı korumakta yatıyor.