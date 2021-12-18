Yeni yılda mutluluk dozunuzu arttırın

Mucize bir ‘takviye’ ya da bir ‘içecek’ yok belki ama basitçe hazırlayarak beslenme rutinimize dahil edebileceğimiz, bağışıklık sistemimizi destekleyici özelliğe sahip doğal tarifler var.

Özellikle kış mevsiminde çoğu kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek; gribe, nezleye karşı korunmak adına beslenmesine ekstra dikkat eder. Pandemiyle birlikte ‘güçlü bir bağışıklık’ çok daha fazla kişinin gündemine girdi. Gündelik sohbetlerde gıda takviyeleri, vitaminler daha fazla konuşulur oldu. Özellikle internet üzerinden bağışıklık güçlendirici birçok ürünün satıldığını ve pazarlandığını düşünürsek, bu konuda doktor ve eczacılara danışmak ve doğru bilgiye ulaşmak da önemli hale geldi. Ama öncelikle şunu bilmek gerekiyor: Bir ‘mucizevi’ içecek veya takviyeyle bağışıklık sistemimizi ‘bomba gibi’ yapmak mümkün değil.

ÖNEMLİ ADIMLAR

Bağışıklık sistemini etkileyen beslenme, egzersiz, uyku düzeni ve stres gibi farklı faktörler söz konusu. Sadece bir tablet, bir içecek shot’ı ya da bir ‘mucize’ meyve/sebzeyi tüketmek, tek başına yeterli ve etkili olamaz. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel egzersiz yapmaya da dikkat etmek gerekiyor.

Yaşam stilinde değişikliğe giderek kronik stresi azaltmaya çalışmak da hastalıklara karşı korunmada çok önemli bir adım. Öte yandan, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacak doğal tarifler elbette üretilebilir. Bu noktada vücudun savunma sistemini destekleyecek gıdaları iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bildikten sonra geriye onları sadece damak tadınıza uygun bir oranda karıştırmak kalıyor.

Zerdeçal ve zencefil, antioksidan ve antienflamatuar özelliğe sahip. Ev yapımı elma sirkesi probiyotik gıdalar arasında yer alıyor. Limon ve greyfurtla havuç gibi sebzeler güçlü C vitamini kaynaklarından... Pancarsa antioksidan özelliğinin yanında sıra A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerini içeriyor.



