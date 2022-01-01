Yeni yıla zinde bir başlangıç...

‘Detoks’ içecek, tablet, çay gibi pek çok ürünün ‘mucize faydaları’yla pazarlandığına şahit oluyoruz. Oysa sağlık sorunlarına şipşak çözüm olacak bir detoks tarifi mümkün değil.

Rutin hayatımızda sıkça duyduğumuz bir kelime detoks. Ancak son zamanlarda ‘tehlikeli’ bir hal aldı. Mucize vaat eden, sağlık sorunlarına çözüm olan detoks içecek, çay ve tabletler aslında dolandırıcılığın bir çeşidi. Çünkü direkt olarak bir sağlık sorununu hedef alan ve tek başına ona çözüm olan bir detoks tarifi veya ürünü yok. Hiçbir mucizevi içecek veya hap, toksinleri bir anda vücudunuzdan uzaklaştıramaz, sizi hızlıca zayıflatamaz, cildinizi parlatamaz, bağışıklığınızı bomba gibi yapamaz, yaşlanmanın önüne hemen geçemez.

ARA ÖĞÜN OLABİLİR

Sağlıklı bir vücutta böbrekler, karaciğer, deri, hatta akciğerler her an detoksifikasyon yapıyor zaten. Bu doğal süreci bir detoks endüstrisine dönüştürüp ‘detoks’u bir pazarlama taktiğinin sihirli kelimesi haline getirmek çok riskli! Çünkü buna kapılarak sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Buraya kadar yazdıklarımdan detoksa karşı olduğum anlamı da çıkmasın. Sadece detoks sahtekârlığına karşı sizi uyarmak istiyorum. Öte yandan detoks tariflerinden sağlıklı yaşamı desteklemek adına ölçülü şekilde elbette yararlanılabileceğini düşünüyorum. Ara öğünde sağlıksız bir abur cubur, örneğin cips yemek yerine meyve ve sebze sularından hazırladığınız bir karışımı dozunda tüketmenin genel sağlığınıza etkisi tabii ki daha olumlu olacaktır.

DOZ ÖNEMLİ

Her şeyde olduğu gibi, detoks tariflerde de ‘doz’ kritik. Kilo verdirdiği iddia edilen bir detoks içeceğini, daha hızlı sonuç almak adına üç-beş bardak, litrelerce içerek, günlerce tüketerek sağlığınızdan olabilirsiniz. Günler boyunca sadece sıvıyla beslenmek, doktorunuz belirtmediği sürece, kendi kendinize alabileceğiniz basit bir diyet kararı kesinlikle değil! Bu, tüm bedeniniz ve psikolojiniz üzerinde çok yönlü etkileri olabilecek bir eylem. Detoks tariflerini kişiselleştirerek tüketmek de önemli. Genel sağlık durumunuza, beslenme ve egzersiz rutininize, alerji hikâyenize uygun olmayacak şekilde tüketilen tarifler fayda

yerine zarara neden olabilir.

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