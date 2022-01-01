Yeni yıla zinde bir başlangıç...

Rutin hayatımızda sıkça duyduğumuz bir kelime detoks. Ancak son zamanlarda ‘tehlikeli’ bir hal aldı. Mucize vaat eden, sağlık sorunlarına çözüm olan detoks içecek, çay ve tabletler aslında dolandırıcılığın bir çeşidi. Çünkü direkt olarak bir sağlık sorununu hedef alan ve tek başına ona çözüm olan bir detoks tarifi veya ürünü yok. Hiçbir mucizevi içecek veya hap, toksinleri bir anda vücudunuzdan uzaklaştıramaz, sizi hızlıca zayıflatamaz, cildinizi parlatamaz, bağışıklığınızı bomba gibi yapamaz, yaşlanmanın önüne hemen geçemez.
ARA ÖĞÜN OLABİLİR
Sağlıklı bir vücutta böbrekler, karaciğer, deri, hatta akciğerler her an detoksifikasyon yapıyor zaten. Bu doğal süreci bir detoks endüstrisine dönüştürüp ‘detoks’u bir pazarlama taktiğinin sihirli kelimesi haline getirmek çok riskli! Çünkü buna kapılarak sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Buraya kadar yazdıklarımdan detoksa karşı olduğum anlamı da çıkmasın. Sadece detoks sahtekârlığına karşı sizi uyarmak istiyorum. Öte yandan detoks tariflerinden sağlıklı yaşamı desteklemek adına ölçülü şekilde elbette yararlanılabileceğini düşünüyorum. Ara öğünde sağlıksız bir abur cubur, örneğin cips yemek yerine meyve ve sebze sularından hazırladığınız bir karışımı dozunda tüketmenin genel sağlığınıza etkisi tabii ki daha olumlu olacaktır.
DOZ ÖNEMLİ
Her şeyde olduğu gibi, detoks tariflerde de ‘doz’ kritik. Kilo verdirdiği iddia edilen bir detoks içeceğini, daha hızlı sonuç almak adına üç-beş bardak, litrelerce içerek, günlerce tüketerek sağlığınızdan olabilirsiniz. Günler boyunca sadece sıvıyla beslenmek, doktorunuz belirtmediği sürece, kendi kendinize alabileceğiniz basit bir diyet kararı kesinlikle değil! Bu, tüm bedeniniz ve psikolojiniz üzerinde çok yönlü etkileri olabilecek bir eylem. Detoks tariflerini kişiselleştirerek tüketmek de önemli. Genel sağlık durumunuza, beslenme ve egzersiz rutininize, alerji hikâyenize uygun olmayacak şekilde tüketilen tarifler fayda
yerine zarara neden olabilir.
ÇEŞİTLENDİRİN
Tüm dünya insanları için oldukça zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Salgının etkileri ve hiç enflasyon olmayan ülkelerde bile artan enflasyonla sağlık ve ekonomi dünyanın gündemi oldu. Kaygıların arttığı, mutluluk düzeyinin düştüğü bir yılı geride bırakırken yeni yıla umutla sarılmalıyız. Ne de olsa her inişin bir çıkışı olacak. Sorunlar daha mı derinleşir ya da çözülür mü bilmiyorum ama dünyayı değiştiremeyeceğimizi biliyorum. Ancak kendimizi değiştirebiliriz. Virüs gibi mutluluğun da bulaşıcı olduğu ispatlanmışken, kendi mutluluk düzeyimizi arttırarak, çevremizdeki kişilerin mutluluk dozunu da arttırabiliriz.
BAKIŞ AÇINIZI GÜNCELLEYİN
Pandemi, ekonomik sıkıntılar derken kendimizi giderek kötüleşen bir tablonun içinde hissettiğimiz oluyor. Ancak karşılaştığımız en kötü durumlarda bile mutluluğun belirleyicisi tavrımız oluyor. Sıkıntılı bir sürecin üstesinden gelmek için o durumla en iyi şekilde yaşamaya alışmak ve o durumun geçeceğine yönelik umudumuzu korumak gerekiyor. Öyleyse sadece teknolojik aletlerimizi değil, düşünce şeklimizi de güncellemenin vakti geldi.
ÇÖZÜM ODAKLI OLUN
Etrafınızda sürekli söylenen insanlar sizi de mutsuz etmiyor mu? Sürekli sorunlara odaklanan ve söylenen tarafta olduğunuzda hem kendinizin hem de çevrenizdeki kişilerin mutluluk dozunu düşürüyorsunuz. “Sorunları yok sayın” önerisi değil bu… Sorunu tespit etmek önemli ama orada kalmayın, hemen çözüme odaklanın. Bunu yaptıkça kendinizi yaşamınızın tasarımcısı gibi hissedeceksiniz.
KORKMAYIN, KAÇSIN
Çoğumuzun çevrimiçi olduğu günümüzde mutluluğun önündeki engellerden biri de FOMO. ‘Fear of Missing Out’ yani ‘olan biteni kaçırma korkusu’ sosyal medya kullanıcısı genç yetişkinlerin yüzde 40’ında görülüyor. Yaşamımızı başkalarının yaşamlarıyla kıyaslayarak “Ben neleri yaşamayı kaçırdım” düşüncesine yol açan FOMO, olumsuz haberleri de anlık takip etmemize neden olarak kaygı düzeyimizi arttırıyor. FOMO’nun esiri olanlardansanız, mutluluğunuzun önündeki bariyeri kaldırmak adına sosyal medyayla ilişkinizi gözden geçirin.
Özellikle kış mevsiminde çoğu kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek; gribe, nezleye karşı korunmak adına beslenmesine ekstra dikkat eder. Pandemiyle birlikte ‘güçlü bir bağışıklık’ çok daha fazla kişinin gündemine girdi. Gündelik sohbetlerde gıda takviyeleri, vitaminler daha fazla konuşulur oldu. Özellikle internet üzerinden bağışıklık güçlendirici birçok ürünün satıldığını ve pazarlandığını düşünürsek, bu konuda doktor ve eczacılara danışmak ve doğru bilgiye ulaşmak da önemli hale geldi. Ama öncelikle şunu bilmek gerekiyor: Bir ‘mucizevi’ içecek veya takviyeyle bağışıklık sistemimizi ‘bomba gibi’ yapmak mümkün değil.
ÖNEMLİ ADIMLAR
Bağışıklık sistemini etkileyen beslenme, egzersiz, uyku düzeni ve stres gibi farklı faktörler söz konusu. Sadece bir tablet, bir içecek shot’ı ya da bir ‘mucize’ meyve/sebzeyi tüketmek, tek başına yeterli ve etkili olamaz. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel egzersiz yapmaya da dikkat etmek gerekiyor.
Yaşam stilinde değişikliğe giderek kronik stresi azaltmaya çalışmak da hastalıklara karşı korunmada çok önemli bir adım. Öte yandan, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacak doğal tarifler elbette üretilebilir. Bu noktada vücudun savunma sistemini destekleyecek gıdaları iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bildikten sonra geriye onları sadece damak tadınıza uygun bir oranda karıştırmak kalıyor.
Zerdeçal ve zencefil, antioksidan ve antienflamatuar özelliğe sahip. Ev yapımı elma sirkesi probiyotik gıdalar arasında yer alıyor. Limon ve greyfurtla havuç gibi sebzeler güçlü C vitamini kaynaklarından... Pancarsa antioksidan özelliğinin yanında sıra A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerini içeriyor.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV/AIDS farkındalığını arttırmak için 1988’de 1 Aralık, Dünya AIDS Günü ilan edilmişti. Biz de hastalığın ülkemizdeki son durumunu Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Aygen Tümer’le konuştuk. Ama öncesinde hastalık ve virüs ayrımını yapalım: HIV, insan immün yetmezlik virüsü yani etken. Hastalığın adıysa AIDS olarak geçiyor. Dünyaya baktığımızda 2021 Temmuz verileri 1981’den bu yana dünyada 79.3 milyon kişinin enfekte olduğunu, yine aynı süre içinde yaklaşık 36.3 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Türkiye hastalığın görülme sıklığının düşük olduğu ülkeler arasında.
KORUNMA YOLLARI ÖĞRENİLMELİ
Ülkemizde geçen hafta hem Türkiye Ulusal AIDS Kongresi hem de Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği’nin (BUHASDER) kongresi yapıldı. 1 Aralık’ta da 2021’e ait veriler açıklandı. 1985’ten 15 Kasım 2021’e kadar olan süredeki hasta sayısı 29.284, AIDS’li sayısı ise 2.052. Öncesinde açıklanan son veride (31 Aralık 2019 tarihli) hasta sayısı 28.421’ken COVID-19 pandemisi başlamıştı. Bu dönemde hastaların hastanelere ve ilaçlara erişiminde, tanı konulmasında sıkıntı yaşandı. Tümer “Daha az hasta gördük, pratikte de öyle oldu” diyor.
Tüm dünyada her yıl görülen yeni vaka sayısının 2010’dan beri yüzde 30 azalması çok önemli bir gelişme. Hasta sayılarında artış olan tek bölge var, o da Doğu Avrupa-Orta Asya. Türkiye de hasta sayısının arttığı ülkeler içinde.
Peki, vakalar neden diğer yerlerde azalırken bu bölgede artıyor? Tümer, azalmasının nedenlerini prezervatifin ucuz ve ulaşılabilirliğinin kolay olması, örgün ve yaygın eğitimde doğru bilgilerin aktarılması diyerek sıralıyor; “Bu hastalığa dair doğru bilgiler verilirse doğru korunma yolları öğrenilmiş olur. Demek ki artan bölgelerde bunlar eksik” diyor.
Kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşan ve anneden bebeğe de geçebilen hastalık yüzde 90’ın üzerinde cinsel yolla bulaşıyor. Bu yüzden bireylerin bilinçli olması önemli. Tümer “Kişiler internet sayesinde şüpheli bir cinsel temastan sonra test yapılması gerektiğini ve hangi sürede yapılabileceğini öğrenebiliyor. Bu açıdan büyük ilerleme var” diyor. Şüpheli cinsel temas, ‘kondom kullanılmadan gerçekleşen her türlü cinsel temas’ olarak açıklanıyor.
Tümer’e göre bireysel önlem almak basit: “Oral ilişki dahil her türlü cinsel temasta karşındakini cinsel yolla bulaşan bir hastalığı varmış gibi kabul ederek kişiler mutlaka önlem alacak, kendilerini koruyacak. Prezervatif kullanacak ve kullandıracak.” Tümer, HIV/AIDS için “Nasıl bulaştığı öğrenilirse korunması çok kolay bir hastalık” değerlendirmesini yapıyor.
Aromaterapi, yani bitkilerden elde edilen esansiyel (uçucu) yağların hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılması çok eskilere dayanıyor.
Çeşitli yöntemlerle bitkilerden alınan uçucu yağlar, masajla cilde uygulanabildiği gibi havaya karıştırılarak oda sıcaklığında solunabiliyor da... Soluyarak aldığınızdaki etkisi, o bitkiyi yediğinizdeki etkiyle aynı olmuyor.
Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de bilinirliği artan aromaterapinin stres ve kaygıyı hafifletme gibi etkileri nedeniyle psikolojik sağlık için kullanımı da artıyor.
Bu doğal yağların yan etki riski az olsa da alerjik reaksiyon ihtimalini dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle uzman eczacı/doktorların önerdiği şekil ve miktarda kullanılması çok önemli...
Dünyada uçucu yağlarla ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Kanser hastaları üzerindeki etkileri, enflamasyon ve enfeksiyona etkileri araştırılıyor.
İşte bu çalışmalardan biri Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde hayata geçirildi. Ağustos 2021’de Neurochemistry International’da yayımlanan çalışma ‘esansiyel yağların beyin üzerindeki etkisini’ odağına alıyor.
Türk Toraks Derneği’nin 2020 verilerine göre 40 yaş üstü yetişkinlerde ‘KOAH’ın sıklığı dünyada ortalama yüzde 11.7, Türkiye’deyse bölgesel değişikliklerle beraber yüzde 19.1. Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarıyla bağlantılı ölümler, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada ve bu ölümlerin yüzde 45.6 kadarı KOAH nedeniyle...
KOAH ile ilgili küresel bir girişim olan GOLD’un 2022 yılı raporuna göreyse gelişmekte olan ülkelerdeki sigara tüketim artışı ve yüksek gelirli ülkelerde yaşlanan nüfus nedeniyle KOAH’ın dünyada önümüzdeki 40 yıl boyunca daha da artacağı öngörülüyor.
Aynı raporda 2060’a gelindiğinde bu hastalık ve onunla ilişkili hastalıklara bağlı olarak yılda 5.4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybedeceği bildiriliyor. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hava yolu hastalıkları astım ve KOAH üzerine olan birliği GARD’ın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, bu hastalık hakkında konuşmaya ‘önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık’ olduğunun altını çizerek başlıyor.
“KOAH’ta mikrobik olmayan bir iltihap söz konusu, bu iltihabı gerçekleştiren faktörlerin başında da sigara geliyor. Hastalık kendisini en çok hava yollarında giderek ilerleyen bir tıkanmayla gösteriyor” diyerek özetlediği hastalığın görülme sıklığının ne yazık ki tüm dünyada ve Türkiye’de her geçen gün arttığını paylaşıyor. Aynı zamanda Avrupa Solunum Derneği’nin (GINA) yönetim kurulunda görev yapan Prof. Dr. Yorgancıoğlu, bu artış trendinin arkasında kişilerin sigara içmeye devam etmesi, hava kirliliği ve mesleki etkilenimlerini sıralıyor.
KOAH’ın tanısını koymak için basit ve ağrısız bir test olan ‘nefes ölçüm testi’ (spirometre) kullanılıyor. COVID döneminde kişilerin hastanelerden uzak durmaları nedeniyle bu testlerin uygulanmasının azaldığını anlatan uzman, “Kronik solunum hastalıklarının COVID’den olumsuz etkilendiğini biliyoruz, çünkü bu hastalarımız hastaneye gelmekten korktular, kendilerini evlerinde izole ettiler. Öte yandan kapanmada hava kirliliği azaldı, dolayısıyla risk faktörleri azaldı. Pandemiye yönelik alınan hijyen önlemleri, maske ve mesafe nedeniyle bu hastalarımızın gribal enfeksiyonları da azaldı. Ancak şunu da biliyoruz ki KOAH hastalarımız COVID’i diğer kişilerden daha ağır geçiriyor” diyor.
Bu hastalıkta akciğerlerde, hava yollarında ve akciğerlerin gaz alışverişi yapılan yerlerinde iltihaplar oluşuyor, bu da giderek hastanın solunum yetmezliğine ilerlemesine yol açıyor. KOAH çok yaygın bir hastalık ancak az tanı alıyor. Hastaların şikâyetleri arasında yer alan öksürük ve balgam aynı zamanda sigara içenlerde sık görülen belirtiler olduğundan, sigara içenlerin doktora geç başvurmalarına ve dolayısıyla süreci nefes darlığının takip etmesine yol açabiliyor. Nefes ölçüm testi yapılmadığında tanı konamıyor.
İYİ BESLENMEYİ UNUTMAYIN
Tüm KOAH hastalarının yaklaşık yüzde 25’inin teşhis almadığını söyleyen Yorgancıoğlu “Belki de bu oran ülkemizde daha da fazla” diyerek bu önemli soruna vurgu yapıyor. Oysa DSÖ verilerine göre 2030 itibariyle KOAH’ın dünya üzerinde üçüncü en yaygın ölüm nedeni olması bekleniyor.
Her yıl 14 Kasım’da kutlanan Dünya Diyabet Günü öncesi Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2021’in diyabet atlasını yayımladı. Açıkçası veriler hiç de iç açıcı değil. Atlasa göre 20-79 yaş arasındaki her 10 dünya vatandaşından 1’i (537 milyon insan) diyabetli. Üstelik diyabetli kişilerin yaklaşık yarısı (240 milyon insan) diyabetli olduğunun farkında bile değil. Farkında olmayanlar diyabete karşı önlemlerini almadıkları için ne yazık ki çok daha kötü etkilenecek. Gelecek yıllara dair projeksiyonsa bugünkünden daha kötü. IDF’ye göre 2030’da dünyadaki her 9 kişiden 1’i (643 milyon insan), 2045 yılına gelindiğindeyse her 8 kişiden 1’i (783 milyon insan) diyabetli olacak. İşte bu veriler nedeniyle diyabet dünyada ‘eşi benzeri görülmemiş büyüklükte, küresel bir salgın’ olarak anlatılıyor. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Diyabet Sözleşmesi’ni başlattı. Birleşmiş Milletler’e (BM) üye devletler de diyabetle mücadele için acil olarak koordineli küresel eylem çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. Bu kadar vahim ilerleyen salgının Avrupa’daki merkez üssüyse adeta Türkiye! Avrupa’da en çok diyabetli ülkemizde yaşıyor. Bu konuda ‘şampiyonluğu’ yıllardır bırakmıyoruz.
2045 yılı projeksiyonundaysa dünyada en çok diyabetli yetişkinin yaşadığı ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Öyleyse diyabete karşı önlemlerimizi almalıyız.
MENÜLERİMİZİ GÜNCELLEYELİM
Diyabeti, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun eksikliği veya insülinin kullanımındaki sorunlardan kaynaklanan kronik bir metabolizma hastalığı olarak özetleyebiliriz. Farklı tipleri olan diyabet hastalığının en yaygın görüleni (yaklaşık yüzde 90) tip 2 diyabettir. Bu tür genellikle yetişkinlerde görülür. Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, genetik yatkınlık ve obezite, tip 2 diyabet açısından riskimizi arttırır. İyi haberse, tip 2 diyabeti yaşam alışkanlıklarımızı iyileştirerek önleyebilir ve kontrol altına alabiliriz. Öyleyse bugünden itibaren daha aktif bir yaşama adım atalım, menülerimizi diyabetten korunmak adına güncelleyelim ve daha iyi yaşayalım.
Diyabet yaygın inanışın aksine sadece fazla şekerli besin tüketen kişilerde görülmez; çok şeyden etkilenen karmaşık bir hastalıktır. Diyabetten korunmak için menülerinizde doğal ve iyi karbonhidratlara öncelik verin ve lif açısından zengin beslenin. Lifler bütün taneli tahıllarda, meyvelerde, sebzelerde ve cevizde var. Yoğurdunuza keten tohumu veya chia tohumu katarak bile lif tüketiminizi arttırabilirsiniz. Ayrıca faydalı yağları tüketmeyi seçin. Somon, alabalık, sardalya gibi balıklar; soya veya ayçiçeği gibi tohumlarla kanola, üzüm çekirdeği ve zeytinyağı gibi yağlar faydalı yağlardır.
UZAK DURULACAKLAR LİSTESİ
Beyaz şeker, beyaz hamur, reçel ve gazlı içecekler gibi rafine şekerlerden uzak durun. Tereyağı ve et yağı gibi hayvansal yağlardan olabildiğince kaçının. Şarküteri ürünleri, bisküviler ve konserve çorbalar gibi çok tuzlu besinleri tüketmemeye özen gösterin. Kızartma, hamur, krema bazlı soslar ve pane yiyecekler gibi kötü yağlar açısından zengin besinlerle aranıza mesafe koyun.
DOĞAL YOLLARDAN ALMAK ÇOK BASİT
D vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskimizi azaltır. Hastalığa yakalanırsak da hafif geçirmemizi sağlar. D vitamini pandemi döneminin en gözde iki vitamininden biri. Ancak bu konuda tehlikeli hatalar yapıldığı da oluyor. Bazı kişiler önerilen günlük miktarın yaklaşık 300 katına denk gelen ampül formlarını kırıp içmek istiyor. Üstelik kan tahlili yaptırmadan, doktoruna danışmadan buna düzenli olarak devam etmek istiyor. Bu hata başta böbrekler olmak üzere kişinin vücudunda telafisi zor hasarlara yol açıyor. D vitamininin vücutta biriken bir vitamin olduğunu ve kullanmanız gereken günlük dozun tahlil sonucunuza göre belirlenmesi gerektiğini unutmayın. D vitaminini doğal yollardan almak isteyenler için en basit yöntem günde en az 15 dakika güneş ışığına maruz kalmak. Ayrıca somon gibi yağlı balıklar, balıkyağı, portobello mantarı, yumurta sarısı, karaciğer, peynir, süt ve süt ürünleri de yararlanabileceğiniz doğal D vitamini kaynakları...
TETKİKLER YANLIŞ SONUÇ VEREBİLİR
COVID-19 salgınının ikinci gözdesi C vitamini oldu. Öyle ki yoğun tüketim nedeniyle C vitamini bulamadığımız günleri bile hatırlıyorum. Açıkçası C vitaminine yönelik talep hâlâ düşmedi. Vücudun mikroplara karşı direncini arttıran, kolajen yapımını destekleyen ve kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini kalp hastalıklarına karşı da koruyucu...
Sigara, stres, alkol, viral hastalıklar ve doğum kontrol hapları vücudunuzdaki C vitamini düzeyini azaltıyor. Aspirin de C vitamininin idrarla atılmasını arttırdığından eksiklik yaratabiliyor.
Bu vitamin ayrıca demir ilaçlarının emilimini arttırdığından birlikte alınması faydalı. Günde 1000 mg’dan fazla C vitamini alındığındaysa bulantı, midede kramp, ishal görülebiliyor ve böbrek taşı riski artıyor. Ayrıca yüksek dozda C vitamini alındığında kanınızda yapılan bazı tetkikler yanlış sonuç verebiliyor.
Doğal gıdalarla C vitamini almak isteyenler sofralarında siyah üzüm, yeşilbiber, mango, karnabahar, lahana, brokoli, portakal, mandalina, greyfurt, böğürtlen, üzüm suyu, patates, domates, bezelye, pırasa, muz, çilek, şalgam ve yeşil yapraklı sebzelere daha çok yer açmalı.
Salgınla birlikte artan stres ve kaygı düzeyi, yoğun gündemden kopmamak için neredeyse bağımlısı haline geldiğimiz sosyal medya, takip etmeye çalıştığımız finans piyasaları, evden çalışmaya geçişle uzayan çalışma süreleri ve artık saat fark etmeksizin gelen e-postalar, mesajlar... Bunlar kaliteli uykunun önündeki bariyerlerden bazıları...
Eczanede gözlemlediğim kadarıyla uykusuzluk sorununa çözüm arayanlar giderek artıyor. Yetersiz uyku, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi yaşam kalitemizi düşürecek pek çok sorunla ilişkili olduğu gibi bağışıklık sistemimizi de zayıflatıyor. Uykusuzlukla başa
çıkmanın yollarını öğrenmek de bu yüzden oldukça önemli. Öyleyse adım adım kaliteli bir uykuya geçelim.
1- İYİ BİR YATAK VE YASTIK ŞART
Kaliteli bir uyku için ilk adım, uyuyacağınız ortamı oluşturmak. Öncelikle iyi bir yatak ve yastık şart. Sessiz, karanlık ve havadar bir ortam da uyku kalitesini belirleyen diğer etkenler. Günümüzde kaliteli uykunun önündeki en büyük engellerden birinin bizi uyaran bombardımanına maruz bırakan cep telefonları olduğunu düşünürsek onları yatak odanızdan uzakta tutmakta fayda var.
2- MELATONİN İÇİN MUZ VE CEVİZ...
Soğuk bir günde sıcacık bitki çayı içmek herkese mutluluk verir. Bitki çayları aynı zamanda şifa kaynağıdır. Hastalıklardan korunma ve hastalığa bağlı semptomları azaltmada kullanılan en eski ve en kolay yöntemlerden biri kabul edilir. Bitki çaylarını hazırlarken faydalarından yararlanmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini beş adımda anlattım.
1- DEMLEYİN YA DA KAYNATIN
Bitkilerin kök, kabuk, odun gibi sert kısımlarının genellikle kaynatılması gerekir. Bu kısımlar, çaydanlıkta üzerine gerekli miktarda su ilave ederek kaynatılır. Bazı özel koşullar dışında kaynatma süresi ortalama 30 dakikadır.
Bitkilerin yaprak, çiçek gibi yumuşak dokulu kısımlarıysa demlenir. Bitki ya da bitkiler bir çaydanlık ya da fincan içerisine konur ve üzerine taze kaynatılmış, yumuşak içme suyu ilave edilir. Çay, üzeri kapalı olarak 5-20 dakika arasında demlenir. Seçeceğimiz yöntem önemlidir. Örneğin, demlenmiş adaçayı uçucu bileşenleriyle iyi bir ağız-boğaz antiseptiği etkisine sahiptir. Kaynattığımızda bu etkisini yitirir.
2- PORSELEN DEMLİK KULLANIN
Çayın hazırlanacağı demliğin kaliteli porselen olmasına özen gösterin, Koku veren uçucu bileşenlere sahip çayların hazırlanmasında kapaklı fincan kullanılması etkisini koruyabilmesini sağlar. Çayı demlemek için her seferinde taze su kaynatın. Kaynamış suya, çok az soğuduktan sonra bitkiyi eklemek, çayın etkili kısımlarının uçmasını engeller.
3- SÜREYE DİKKAT EDİN
Bugün, gıdalar ve sağlığımız arasındaki güçlü bağa değinmek için çok güzel bir gün. Modern tıbbın temellerini atan Hipokrat’ın “Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun” sözüyle vurguladığı gibi gıdalar sağlığımızın en önemli yapıtaşı. Yediklerimizin vitamin ve mineraller gibi mikrobesinler açısından ihtiyacımızı karşılaması gerekiyor. Öte yandan günümüzün hızlı yaşam şartları, ekonomik sorunlar, tektip beslenme alışkanlığı ya da ‘trend’ diyetler gibi sebepler hepimizi hızla ihtiyaç duyduğumuz besinlerden uzaklaştırabiliyor. Bunun sonucundaysa kilo alıp gizli açlık çekiyoruz. Bu döngüyü kırabilmek adına Dünya Gıda Günü’nde bedensel ve zihinsel sağlığımıza olumlu etkileri görülen süper gıdalara bakalım.
BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI
Alternatifi olan pirinç gibi çoğu tahıldan fazla lif içeren kinoa, güçlü bir bitkisel protein kaynağı. Glütensiz olmasının yanı sıra magnezyum, B vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor ve E vitami içeriyor. Glisemik endeksinin düşük. Ek olarak güçlü antioksidanlar olan flavonoidleri de içeriyor.
ALERJİYE DİKKAT
Greçka (karabuğday)
Yeterli su içmek sağlıklı bir yaşam için en temel gerekliliklerden biriyken özellikle tüketimini arttırmak, lezzetlendirmek adına dönem dönem farklı ‘su trendleri’yle karşılaşıyoruz.
Bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan tarifleri denemeyin.
Elma sirkeli: Elma sirkesi kan şekeri seviyesini dengede tutmaya, kan basıncını düzenlemeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırabilir, tokluk hissini arttırabilir. Günde 1 yemek kaşığı (15 ml) elma sirkesiyle hazırlanmış su tüketmeyi tercih edebilirsiniz. 2 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi katın, dilerseniz 1 çay kaşığı bal ekleyin.
İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR
Limonlu: Vücudun üretemediği C vitaminini almasında etkili olabileceği gibi içindeki sitrik asit, yiyeceklerdeki kalsiyum, magnezyum ve demirin emilimini arttırabilir. Antioksidan ve antienflamatuar içerikli limon, vücudun toksinleri atmasına yardımcı, sindirimi kolaylaştırıcı etki sunabilir; vücudun pH seviyesini dengeleyebilir. Ilık ya da oda sıcaklığındaki 1 bardak suyun içine 3-4 ince dilim taze limonu atarak ya da sıkarak tüketebilirsiniz. Ya da suyunuzu cam şişede hazırlayıp gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ölçüyü 250 ml (1 su bardağı) su için yarım limon olarak düşünebilirsiniz.
Elma sirkesi asidik özelliği yüzünden seyreltmeden kullanıldığında ya da fazla miktarda tüketildiğinde boğazda tahrişe, mide asit dengesinde bozulmalara yol açabilir; reflü, ülser gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarabilir. Ayrıca belirli takviye veya ilaçlarla etkileşime girebilir. Diş minesine zarar verebilir. Kandaki potasyum seviyesinin düşmesine de neden olabilir.
Limon da tıpkı sirke gibi reflü, gastrit türü rahatsızlıkları olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Herhangi bir rahatsızlığınız ya da kullandığınız ilaç varsa; hamileyseniz ya da emziriyorsanız, doktorunuza danışmadan tarifleri denememelisiniz.
KALP SAĞLIĞINI KORUMADA ETKİLİ
Mevsim geçişlerinde özellikle de yazın bitip sonbaharın başladığı dönemde sıcakların yerini alan serin havanın, artan rüzgârların ve rutubetli ortamın özellikle alerjik bünyelerde negatif etkileri olabiliyor. Rüzgâr ve yağışlarla bir yerden bir yere taşınan alerjen maddeler, örneğin polenler ya da mantar sporları solunduğunda semptomlara yol açabiliyor. Benzer şekilde doğada ve ev gibi kapalı alanlarda artan nem, akar ve küf oluşumuna elverişli koşullar sağlayarak şikâyetleri arttırabiliyor.
Bu dönemde hapşırık, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve gözlerde kızarıklık gibi alerjik rinit belirtilerinin yanı sıra öksürük, uyku bozuklukları, vücutta kabarma/kızarıklık, yorgunluk gibi şikâyetleri de göz ardı etmemek önemli. Özellikle de astım hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor.
Alerjiye bağlı semptomları azaltmak için ilk olarak yapılması gereken mümkün olduğunca alerjenlerden korunmak. Alabileceğiniz basit önlemlerden bazıları şöyle: Sportif faaliyetler için kapalı alanları tercih etmek, rüzgârlı havalarda polen/mantar sporlarının girişini önlemek için pencereleri kapalı tutmak, dışarıdan gelindiğinde duş alıp kıyafetleri değiştirmek, evi akarların yaşayamayacağı şekilde düzenlemek, küf mantarlarına karşı banyo ve mutfak temizliğine özen göstermek, kıyafetleri havalandırmak ve iç mekânlarda kurutmamak.
Alerjiyle mücadele etmek için doğanın gücünden de yararlanabiliriz. Etkilerini hafifletmek için kullanabileceğimiz doğal ürünlerden bazıları şöyle:
Quercetin (Kuersetin): Antienflamatuar ve antioksidan etkisiyle alerjiye neden olan ‘histamin’i düşüren ‘quercetin’, bu rahatsızlıkla mücadelede doğanın sunduğu en iyi çözümlerden biri. Üzüm, soğan, sarımsak, elma, lahana, yeşil çay, brokoli, yabanmersini gibi birçok meyve ve sebzede quercetin bulunuyor. Kalp-damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de bilinen quercetin’i dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra doktorunuz veya eczacınızın tavsiye etmesi halinde önerilen dozda takviye olarak almak da mümkün. Ananasta bulunan bir enzim olan ‘bromelain’ de alerjik şikâyetlerin azalmasına yardımcı olabiliyor.
ŞİFALI YAĞLAR
Çörekotu yağı:
COVID-19 hayatımızda birçok şey değiştirdi. Bunlardan biri de bağışıklık sistemimize dair farkındalığımız... Vücudumuzun savunma sistemini, onu nasıl güçlendirebileceğimizi, hastalıklar üzerindeki etkisini herhalde hiç bu kadar merak etmemiştik. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’ bu konudaki bilgi kirliliğine karşı adeta bir panzehir olmuş. Prof. Baş’ın kanıta dayalı araştırmalarla desteklenmiş tavsiyelerinin olduğu kitapta, bağışıklık sistemi hakkında çok sayıda bilgi yer alıyor.
Prof. Baş’ın kitabı yazmaya karar vermesi, kendi COVID-19 hikâyesiyle başlıyor. Baş, bu hastalık nedeniyle hastaneye yatıyor. Sonra doktoru “İyi ki sağlıklı beslenmiş ve düzenli egzersiz yapmışsınız. Yoksa çok daha zor bir yolculuk olabilirdi” diyor. Buradan yola çıkarak bağışıklığımızı nasıl besleyeceğimizi anlatan Prof. Baş “Sağlıklı beslenme, gerekli tedbirleri almazsanız hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemiyle hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz” diyor.
TARİFLER DE VAR...
Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’te bağışıklık dostu tarifler de yer alıyor. Zencefilli şeftali kâsesi, benim hemen
denemek istediklerimden...
NE LAZIM?
Yaz döneminde cildimiz ve saçlarımız güneşin, sıcağın ve nemin etkilerinden payına düşeni aldı. Denize, havuza girdik, bronzlaştık... Evde geçen karantina günlerinin acısını çıkarırcasına yoğun makyaj yapıp sosyalleşenler oldu. Bir yandan da hijyen önlemleri alarak COVID-19’a karşı dezenfektanlar ve kolonyalar kullandığımızı da unutmayalım. İşte bu ve benzeri durumların yıpratıcı etkisini şimdi, sonbaharda hissetmemiz çok normal. Ama güzel haber; önlem almanın, cildi ve saçı yeniden canlandırmanın, sağlığına kavuşturmanın da tam zamanı.
Evde, az sayıda malzemeyle hazırlanabilecek doğal maskelerle cildin nemlenmesine, saçın eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak, doğal malzemelerle hazırlanmış da olsa, maskeyi uygulamadan önce bir miktarını cildinizde küçük bir bölgeye sürüp bir süre bekleyerek alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
YIPRANAN, NEMİ AZALAN CİLTLER İÇİN
Malzemeler:
◊1/2 avokado
◊1 yemek kaşığı bal
Bitki çaylarından aromatik yağlara, doğal pastillerden bitkisel ekstrelere virüslere karşı doğanın eczanesinden en çok yararlanmamız gereken zamanlardayız. Bilim dünyasında bitkilerin içeriğindeki maddelerin bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirdiğine yönelik araştırmalar her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar çoğaldıkça biz de doğanın sunduğu bu eşsiz mucizeleri büyük bir hayranlıkla öğreniyoruz.
Yeşil çayla ıhlamuru karıştırın: Yeşil çay bence bu dönemin yıldızlarından. Çünkü içerisindeki ‘polimerik polifenoller’, grip virüsünün çoğalarak hücre içine girmesini engelliyor. Üstelik virüs ilaçları ve antibiyotiklerden farklı olarak polifenollere karşı mikroplar direnç de geliştiremiyor. Porselen bir demlikte 2-2.5 gram yeşil çay yaprağını 5 dakika demleyin. Bu çaya 2 gram kurutulmuş ıhlamur çiçeği eklemek de iyi bir seçenek. Çünkü ıhlamurun içindeki müsilaj (yapışkan madde) yeşil çaydaki polifenollerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açıyor ve çaydan beklediğimiz faydalı etkinin süresini uzatıyor. Daha iyi bir etki için ıhlamuru yeşil çaydan 10 dakika önce demlemeye başlayın, ardından yeşil çayı ekleyin.
Giriş kapılarını kapatın: Virüslerle savaştan zaferle çıkmanın yollarından biri de onlara en baştan geçit vermemek. Bunun için de virüslerin vücudumuza ağız, boğaz ve burundan girişini engellememiz gerekiyor. Narın kabuğundaki ‘punikalagin’, zerdeçaldaki ‘kurkuminoitler’ ve pembe çiçekli ladendeki ‘polimerik polifenoller’in virüslerin çoğalmasını engellediği yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Bu içeriklere sahip doğal pastilleri, eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ancak hem bitki çaylarını şekersiz tüketmeye hem de kullandığınız pastillerin şeker içermediğine emin olun. Çünkü şeker, mikropların beslenip gelişmesine; ‘biyofilm’ oluşturarak enfeksiyonun şiddetlenmesine neden oluyor.
Uçucu yağlar etkili: Bitkilerdeki uçucu yağların havada asılı kalabilen virüs ve bakteri gibi patojenleri azalttığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Özellikle okaliptüs yağı, koronavirüse karşı koruyucu etkisi de ortaya konduğu için şüphesiz bu dönem çokça tercih edilecek. Virüse karşı doğal bir zırh oluşturmak adına okaliptüs yağı içeren burun spreyleri veya burun yağlarını kullanabilirsiniz. Uçucu yağ karışımınızı kendiniz hazırlamak isterseniz, 40’ar damla ‘sitronella’ (veya ıtır), ‘palmarosa’, servi, okaliptüs ve limon yağını 100 cl hidrosol (bitkisel su) içine karıştırın.
İlerlemeden engelleyin: Virüslerle savaşacak savunma sistemlerimizi kuvvetlendirmek için de bitkilerden yararlanabiliriz. Örneğin, Güney Afrika sardunyasının standardize edilmiş kök özütü, mürver bitkisinin özütü ve ekinezya bitkisinin toprak üstü kısımlarının taze halde sıkılmasıyla elde edilen şuruplar... Semptomların size ‘geliyorum’ dediği ilk anda bu bitkilerden destek almak, hastalığın ilerlemesini engellemede oldukça etkili.
KISA KISA
Doğaya ihanet etmeyelim
Yeni yıla zinde bir başlangıç...
Kuşburnu çayı ödemi, papatya çayı şişkinliği giderir. Baş ağrısıyla nane yağı koklayarak vedalaşabiliriz. Güne 2 bardak ılık suyla başlamak da rahatlatıcı olacaktır. Bu öneriler yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atıp yeni yıla zinde bir başlangıç yapmak isteyenler için...
Yeni yılı karşılarken, belki de ailemizle yılbaşı sofrasında veya arkadaşlarımızla bir mekânda eğlenirken yılın son gününün verdiği coşkuyla kendimizi çok yormuş olabiliriz. Ancak yılın ilk gününe de kötü bir başlangıç yapmak istemiyoruz. Öyleyse gecenin iyi anlarını bizimle tutalım ama olumsuz etkileriyle vedalaşalım. Böylece yeni yılın ilk gününe zinde başlayalım, günü iyi geçirelim ve mutlu sonlandıralım.
Dün akşam yediklerimiz ve içtiklerimiz yeni yılın ilk gününe ödemle uyanmamıza yol açabiliyor. Ödemin atılmasındaki en büyük yardımcımızsa su. Öyleyse dünden kalan fazlalıklarla vedalaşmanın ilk adımı uyandıktan sonra güne bir veya iki bardak ılık suyla başlamak. Gün boyunca da 2-3 litre su tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Suyumuzun içerisine ekleyeceğimiz az miktarda taze zencefil ve limon sindirimimizi kolaylaştırırken ödemi atmamıza da yardımcı olacak.
‘ERTESİ GÜN’E BİREBİR
Kuşburnu çayı bugün tercih edebileceğiniz çok güzel bir ‘ertesi gün’ çayıdır. Kuşburnunun kuvvetli ödem giderici, ağrı kesici, şeker düşürücü, ülseri iyileştirici etkileri belirlenmiştir. Yılbaşı gecesinin bugüne bıraktığı iz düşünüldüğünde iki fincan kuşburnu çayı şikâyetlerimize çare olabilir. İçeriğindeki C vitamini ve taşıdığı polifenolik bileşikler sayesinde kuşburnu meyvelerinin kuvvetli antioksidan etki göstermesi de cabası...
2022’nin ilk gününde karşılaşabileceğiniz problemlerden biri de baş ağrısı! Burada da doğa imdadımıza yetişiyor. Nane yağı koklayarak ağrınızla vedalaşabilirsiniz. Nane yağı koklamanın ilaç gereksinimini azaltabildiğini gösteren çalışmalar var. Koklamanın yanı sıra alın ve şakaklarınızı nane yağıyla ovmanız da iyi bir etki sağlayabiliyor. Tabii gözünüze kesinlikle gelmemesine dikkat ederek ve cildinizi tahriş edebilecek abartılı dozlardan kaçınarak...
KAYNATMADAN YAPIN
Yeni yılın ilk gününde gecenin etkisiyle yaşayabileceğimiz birçok soruna çözüm olabilecek bitkiyse Alman papatyası. Latince adı Matricaria recutita olan bitkinin çiçeklerinin mide-bağırsak kasılmalarını, şişkinliği, gaz şikâyetlerini giderici ve sindirime yardımcı etkileri bilimsel olarak gösterilmiş.
Papatyadaki flavonoitler ve uçucu bileşenler; siklooksigenaz, lipoksigenaz, fosfolipaz A2 enzimlerini baskılayarak geniş spektrumlu ödem giderici etki de gösteriyor. Bu sayede vücutta ödemi boşaltmaya yardımcı olduğu da bildiriliyor.
Papatya çayından beklediğimiz etkiler flavonoitlere ve alfa-bisabolol isimli uçucu yağ bileşenlerine bağlı olduğu için etkinin kaybolmaması adına hazırlarken kaynatılmaması gerekiyor. Çayı porselen bir demlikte 10 dakika demledikten sonra içebilirsiniz. Yemeklerden sonra içilmesi midenizi rahatlatacak. Rezene çayıyla birlikte kullandığınızda etkisi daha da artacak. Öyleyse bugün öğünlerimizden sonra papatya çayından yararlanabiliriz. İçeriğindeki flavonoitler merkezi sinir sistemi üzerinde hafif yatıştırıcı etki gösterdiğinden rahat uyumanıza da destek olacak.
C VİTAMİNİ DOPİNGİ
Alkol tüketimi, uykusuzluk ve yorgunlukla zayıflayan vücut direncinizi yükseltmek ve enerjinizi arttırmak için yılın ilk günü doğal gıdalardan yararlanarak bir C vitamini dopingi yapın. Bugün menülerinize yeşilbiber, mango, karnabahar, lahana, brokoli, portakal, mandalina, greyfurt, böğürtlen, siyah üzüm, patates, domates, bezelye, pırasa, muz, çilek, şalgam ve yeşil yapraklı sebzeleri ekleyerek C vitamini düzeyinizi arttırabilirsiniz.
DOĞA BANYOSU YAPIN
Yılın ilk gününe yorgunluğunuzu atmanıza destek olacak, sizi zinde kılacak, stresinizi azaltıp yaratıcılığınızı arttıracak bir aktiviteyle başlayın. Doğa banyosunun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız, çok basit olduğunu belirterek başlayayım. En yakın ormana gidin, duyularınızı açın, ana odaklanın ve tüm hislerinizle derinleşin. Elbette bunlar için öncelikle telefonunuzu ve kameranızı kendinizden uzaklaştırın. Çünkü amacımız doğayla aramızda bağ kurmak. İzin verin, doğa tüm duyu organlarınızın içine girsin. Hadi biraz gözlerinizi yumun ve doğanın sesine kulak verin, rüzgârı dinleyin. Kokuları içinize çekmek için derin derin nefes alın.