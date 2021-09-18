Yazın yıpratıcı izlerine doğal maskelerle veda

Bitki çaylarından aromatik yağlara, doğal pastillerden bitkisel ekstrelere virüslere karşı doğanın eczanesinden en çok yararlanmamız gereken zamanlardayız. Bilim dünyasında bitkilerin içeriğindeki maddelerin bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirdiğine yönelik araştırmalar her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar çoğaldıkça biz de doğanın sunduğu bu eşsiz mucizeleri büyük bir hayranlıkla öğreniyoruz.
Yeşil çayla ıhlamuru karıştırın: Yeşil çay bence bu dönemin yıldızlarından. Çünkü içerisindeki ‘polimerik polifenoller’, grip virüsünün çoğalarak hücre içine girmesini engelliyor. Üstelik virüs ilaçları ve antibiyotiklerden farklı olarak polifenollere karşı mikroplar direnç de geliştiremiyor. Porselen bir demlikte 2-2.5 gram yeşil çay yaprağını 5 dakika demleyin. Bu çaya 2 gram kurutulmuş ıhlamur çiçeği eklemek de iyi bir seçenek. Çünkü ıhlamurun içindeki müsilaj (yapışkan madde) yeşil çaydaki polifenollerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açıyor ve çaydan beklediğimiz faydalı etkinin süresini uzatıyor. Daha iyi bir etki için ıhlamuru yeşil çaydan 10 dakika önce demlemeye başlayın, ardından yeşil çayı ekleyin.
Giriş kapılarını kapatın: Virüslerle savaştan zaferle çıkmanın yollarından biri de onlara en baştan geçit vermemek. Bunun için de virüslerin vücudumuza ağız, boğaz ve burundan girişini engellememiz gerekiyor. Narın kabuğundaki ‘punikalagin’, zerdeçaldaki ‘kurkuminoitler’ ve pembe çiçekli ladendeki ‘polimerik polifenoller’in virüslerin çoğalmasını engellediği yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Bu içeriklere sahip doğal pastilleri, eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ancak hem bitki çaylarını şekersiz tüketmeye hem de kullandığınız pastillerin şeker içermediğine emin olun. Çünkü şeker, mikropların beslenip gelişmesine; ‘biyofilm’ oluşturarak enfeksiyonun şiddetlenmesine neden oluyor.
Uçucu yağlar etkili: Bitkilerdeki uçucu yağların havada asılı kalabilen virüs ve bakteri gibi patojenleri azalttığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Özellikle okaliptüs yağı, koronavirüse karşı koruyucu etkisi de ortaya konduğu için şüphesiz bu dönem çokça tercih edilecek. Virüse karşı doğal bir zırh oluşturmak adına okaliptüs yağı içeren burun spreyleri veya burun yağlarını kullanabilirsiniz. Uçucu yağ karışımınızı kendiniz hazırlamak isterseniz, 40’ar damla ‘sitronella’ (veya ıtır), ‘palmarosa’, servi, okaliptüs ve limon yağını 100 cl hidrosol (bitkisel su) içine karıştırın.
İlerlemeden engelleyin: Virüslerle savaşacak savunma sistemlerimizi kuvvetlendirmek için de bitkilerden yararlanabiliriz. Örneğin, Güney Afrika sardunyasının standardize edilmiş kök özütü, mürver bitkisinin özütü ve ekinezya bitkisinin toprak üstü kısımlarının taze halde sıkılmasıyla elde edilen şuruplar... Semptomların size ‘geliyorum’ dediği ilk anda bu bitkilerden destek almak, hastalığın ilerlemesini engellemede oldukça etkili.
KISA KISA
Doğaya ihanet etmeyelim
Yazın yıpratıcı izlerine doğal maskelerle veda
Güneşin ve nemin etkisiyle yaz aylarında yıpranan cildimizi ve saçımızı doğal maskelerle yeniden canlandırabiliriz. Evde az malzemeyle hazırlanan bu maskeler çok da pratik.
Yaz döneminde cildimiz ve saçlarımız güneşin, sıcağın ve nemin etkilerinden payına düşeni aldı. Denize, havuza girdik, bronzlaştık... Evde geçen karantina günlerinin acısını çıkarırcasına yoğun makyaj yapıp sosyalleşenler oldu. Bir yandan da hijyen önlemleri alarak COVID-19’a karşı dezenfektanlar ve kolonyalar kullandığımızı da unutmayalım. İşte bu ve benzeri durumların yıpratıcı etkisini şimdi, sonbaharda hissetmemiz çok normal. Ama güzel haber; önlem almanın, cildi ve saçı yeniden canlandırmanın, sağlığına kavuşturmanın da tam zamanı.
Evde, az sayıda malzemeyle hazırlanabilecek doğal maskelerle cildin nemlenmesine, saçın eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak, doğal malzemelerle hazırlanmış da olsa, maskeyi uygulamadan önce bir miktarını cildinizde küçük bir bölgeye sürüp bir süre bekleyerek alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
YIPRANAN, NEMİ AZALAN CİLTLER İÇİN
Malzemeler:
◊1/2 avokado
◊1 yemek kaşığı bal
◊Bir avuç kadar yulaf ya da yulaf kepeği (yoksa 3 yemek kaşığı süt)
Yapılışı: Ezdiğiniz avokadoyu bal ve yulafla karıştırıp blender’dan geçirdikten sonra hassas olan göz bölgenize temas etmeyecek şekilde yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla iyice durulayın.
İZLERE KARŞI VE CANLANDIRICI
Malzemeler:
◊1 yemek kaşığı organik toz zerdeçal
◊1 yemek kaşığı bal
◊1 yemek kaşığı doğal yoğurt
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kâsede homojen hale gelinceye dek karıştırdıktan sonra cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra temiz
suyla durulayın.
PARLAK, TAZE BİR YÜZ VE BOYUN
Malzemeler:
◊Soyulmamış 1/2 salatalık
◊1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
◊1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Yarım salatalığı kabuklarıyla birlikte blender’dan geçirin ya da püre haline getirin. Elekten geçirip katı parçacıkları ayırdıktan sonra içine bir yemek kaşığı yulaf ezmesini ekleyip iyice karıştırın ve son olarak balı ilave edin. Karışımı yüz-boyun bölgenize, parmak uçlarınızla masaj yaparak sürüp 15 dakika kadar bekletin. Sonra ılık suyla cildinizi durulayın ve temiz bir havluyla nazikçe kurulayın.
KURUYUP ÇATLAYAN ELLER YUMUŞASIN
Malzemeler:
◊1/2 olgun avokado
◊1 çay kaşığı jojoba yağı
◊1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
◊1/2 çay kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirdikten ya da bir kapta iyice karıştırdıktan sonra ellerinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Ellerinizi oda sıcaklığındaki suyla yıkadıktan sonra bir havluyla nazik bir şekilde kurulayın.
YENİDEN GÜÇLÜ SAÇLAR
Malzemeler:
◊1 yemek kaşığı argan yağı
◊2 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı
◊2 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Malzemeleri karıştırarak hazırladığınız karışımı saçınıza ortasından uçlarına olacak şekilde, parmaklarınızla tarayarak yedirin. Karışımın saçların tamamına eşit ölçülerde dağıldığından emin olduktan sonra eğer uzun saçlıysanız bir boneyle toplayıp 20-30 dakika bekleyin. Ardından saçınızı şampuanlayıp nemlendirin.