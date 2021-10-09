‘Su trendleri’ne dair gerçekler

Mevsim geçişlerinde özellikle de yazın bitip sonbaharın başladığı dönemde sıcakların yerini alan serin havanın, artan rüzgârların ve rutubetli ortamın özellikle alerjik bünyelerde negatif etkileri olabiliyor. Rüzgâr ve yağışlarla bir yerden bir yere taşınan alerjen maddeler, örneğin polenler ya da mantar sporları solunduğunda semptomlara yol açabiliyor. Benzer şekilde doğada ve ev gibi kapalı alanlarda artan nem, akar ve küf oluşumuna elverişli koşullar sağlayarak şikâyetleri arttırabiliyor.
Bu dönemde hapşırık, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve gözlerde kızarıklık gibi alerjik rinit belirtilerinin yanı sıra öksürük, uyku bozuklukları, vücutta kabarma/kızarıklık, yorgunluk gibi şikâyetleri de göz ardı etmemek önemli. Özellikle de astım hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor.
Alerjiye bağlı semptomları azaltmak için ilk olarak yapılması gereken mümkün olduğunca alerjenlerden korunmak. Alabileceğiniz basit önlemlerden bazıları şöyle: Sportif faaliyetler için kapalı alanları tercih etmek, rüzgârlı havalarda polen/mantar sporlarının girişini önlemek için pencereleri kapalı tutmak, dışarıdan gelindiğinde duş alıp kıyafetleri değiştirmek, evi akarların yaşayamayacağı şekilde düzenlemek, küf mantarlarına karşı banyo ve mutfak temizliğine özen göstermek, kıyafetleri havalandırmak ve iç mekânlarda kurutmamak.
Alerjiyle mücadele etmek için doğanın gücünden de yararlanabiliriz. Etkilerini hafifletmek için kullanabileceğimiz doğal ürünlerden bazıları şöyle:
Quercetin (Kuersetin): Antienflamatuar ve antioksidan etkisiyle alerjiye neden olan ‘histamin’i düşüren ‘quercetin’, bu rahatsızlıkla mücadelede doğanın sunduğu en iyi çözümlerden biri. Üzüm, soğan, sarımsak, elma, lahana, yeşil çay, brokoli, yabanmersini gibi birçok meyve ve sebzede quercetin bulunuyor. Kalp-damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de bilinen quercetin’i dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra doktorunuz veya eczacınızın tavsiye etmesi halinde önerilen dozda takviye olarak almak da mümkün. Ananasta bulunan bir enzim olan ‘bromelain’ de alerjik şikâyetlerin azalmasına yardımcı olabiliyor.
ŞİFALI YAĞLAR
Çörekotu yağı:
COVID-19 hayatımızda birçok şey değiştirdi. Bunlardan biri de bağışıklık sistemimize dair farkındalığımız... Vücudumuzun savunma sistemini, onu nasıl güçlendirebileceğimizi, hastalıklar üzerindeki etkisini herhalde hiç bu kadar merak etmemiştik. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’ bu konudaki bilgi kirliliğine karşı adeta bir panzehir olmuş. Prof. Baş’ın kanıta dayalı araştırmalarla desteklenmiş tavsiyelerinin olduğu kitapta, bağışıklık sistemi hakkında çok sayıda bilgi yer alıyor.
Prof. Baş’ın kitabı yazmaya karar vermesi, kendi COVID-19 hikâyesiyle başlıyor. Baş, bu hastalık nedeniyle hastaneye yatıyor. Sonra doktoru “İyi ki sağlıklı beslenmiş ve düzenli egzersiz yapmışsınız. Yoksa çok daha zor bir yolculuk olabilirdi” diyor. Buradan yola çıkarak bağışıklığımızı nasıl besleyeceğimizi anlatan Prof. Baş “Sağlıklı beslenme, gerekli tedbirleri almazsanız hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemiyle hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz” diyor.
TARİFLER DE VAR...
Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’te bağışıklık dostu tarifler de yer alıyor. Zencefilli şeftali kâsesi, benim hemen
denemek istediklerimden...
NE LAZIM?
Yaz döneminde cildimiz ve saçlarımız güneşin, sıcağın ve nemin etkilerinden payına düşeni aldı. Denize, havuza girdik, bronzlaştık... Evde geçen karantina günlerinin acısını çıkarırcasına yoğun makyaj yapıp sosyalleşenler oldu. Bir yandan da hijyen önlemleri alarak COVID-19’a karşı dezenfektanlar ve kolonyalar kullandığımızı da unutmayalım. İşte bu ve benzeri durumların yıpratıcı etkisini şimdi, sonbaharda hissetmemiz çok normal. Ama güzel haber; önlem almanın, cildi ve saçı yeniden canlandırmanın, sağlığına kavuşturmanın da tam zamanı.
Evde, az sayıda malzemeyle hazırlanabilecek doğal maskelerle cildin nemlenmesine, saçın eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak, doğal malzemelerle hazırlanmış da olsa, maskeyi uygulamadan önce bir miktarını cildinizde küçük bir bölgeye sürüp bir süre bekleyerek alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
YIPRANAN, NEMİ AZALAN CİLTLER İÇİN
Malzemeler:
◊1/2 avokado
◊1 yemek kaşığı bal
Bitki çaylarından aromatik yağlara, doğal pastillerden bitkisel ekstrelere virüslere karşı doğanın eczanesinden en çok yararlanmamız gereken zamanlardayız. Bilim dünyasında bitkilerin içeriğindeki maddelerin bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirdiğine yönelik araştırmalar her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar çoğaldıkça biz de doğanın sunduğu bu eşsiz mucizeleri büyük bir hayranlıkla öğreniyoruz.
Yeşil çayla ıhlamuru karıştırın: Yeşil çay bence bu dönemin yıldızlarından. Çünkü içerisindeki ‘polimerik polifenoller’, grip virüsünün çoğalarak hücre içine girmesini engelliyor. Üstelik virüs ilaçları ve antibiyotiklerden farklı olarak polifenollere karşı mikroplar direnç de geliştiremiyor. Porselen bir demlikte 2-2.5 gram yeşil çay yaprağını 5 dakika demleyin. Bu çaya 2 gram kurutulmuş ıhlamur çiçeği eklemek de iyi bir seçenek. Çünkü ıhlamurun içindeki müsilaj (yapışkan madde) yeşil çaydaki polifenollerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açıyor ve çaydan beklediğimiz faydalı etkinin süresini uzatıyor. Daha iyi bir etki için ıhlamuru yeşil çaydan 10 dakika önce demlemeye başlayın, ardından yeşil çayı ekleyin.
Giriş kapılarını kapatın: Virüslerle savaştan zaferle çıkmanın yollarından biri de onlara en baştan geçit vermemek. Bunun için de virüslerin vücudumuza ağız, boğaz ve burundan girişini engellememiz gerekiyor. Narın kabuğundaki ‘punikalagin’, zerdeçaldaki ‘kurkuminoitler’ ve pembe çiçekli ladendeki ‘polimerik polifenoller’in virüslerin çoğalmasını engellediği yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Bu içeriklere sahip doğal pastilleri, eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ancak hem bitki çaylarını şekersiz tüketmeye hem de kullandığınız pastillerin şeker içermediğine emin olun. Çünkü şeker, mikropların beslenip gelişmesine; ‘biyofilm’ oluşturarak enfeksiyonun şiddetlenmesine neden oluyor.
Uçucu yağlar etkili: Bitkilerdeki uçucu yağların havada asılı kalabilen virüs ve bakteri gibi patojenleri azalttığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Özellikle okaliptüs yağı, koronavirüse karşı koruyucu etkisi de ortaya konduğu için şüphesiz bu dönem çokça tercih edilecek. Virüse karşı doğal bir zırh oluşturmak adına okaliptüs yağı içeren burun spreyleri veya burun yağlarını kullanabilirsiniz. Uçucu yağ karışımınızı kendiniz hazırlamak isterseniz, 40’ar damla ‘sitronella’ (veya ıtır), ‘palmarosa’, servi, okaliptüs ve limon yağını 100 cl hidrosol (bitkisel su) içine karıştırın.
İlerlemeden engelleyin: Virüslerle savaşacak savunma sistemlerimizi kuvvetlendirmek için de bitkilerden yararlanabiliriz. Örneğin, Güney Afrika sardunyasının standardize edilmiş kök özütü, mürver bitkisinin özütü ve ekinezya bitkisinin toprak üstü kısımlarının taze halde sıkılmasıyla elde edilen şuruplar... Semptomların size ‘geliyorum’ dediği ilk anda bu bitkilerden destek almak, hastalığın ilerlemesini engellemede oldukça etkili.
KISA KISA
Doğaya ihanet etmeyelim
‘Su trendleri’ne dair gerçekler
İçine elma sirkesi ya da limon katanlar da var, kaynatıp ılıttıktan sonra içenler, birkaç dal maydanoz ekleyenler de... Sabah aç karnına mı içmeli, yoksa yemeğin üzerinden biraz vakit geçtikten sonra mı? Temel içeceğimizle ilgili akıllardaki soruları masaya yatırdık.
Yeterli su içmek sağlıklı bir yaşam için en temel gerekliliklerden biriyken özellikle tüketimini arttırmak, lezzetlendirmek adına dönem dönem farklı ‘su trendleri’yle karşılaşıyoruz.
Bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan tarifleri denemeyin.
Elma sirkeli: Elma sirkesi kan şekeri seviyesini dengede tutmaya, kan basıncını düzenlemeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırabilir, tokluk hissini arttırabilir. Günde 1 yemek kaşığı (15 ml) elma sirkesiyle hazırlanmış su tüketmeyi tercih edebilirsiniz. 2 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi katın, dilerseniz 1 çay kaşığı bal ekleyin.
İLAÇLARLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR
Limonlu: Vücudun üretemediği C vitaminini almasında etkili olabileceği gibi içindeki sitrik asit, yiyeceklerdeki kalsiyum, magnezyum ve demirin emilimini arttırabilir. Antioksidan ve antienflamatuar içerikli limon, vücudun toksinleri atmasına yardımcı, sindirimi kolaylaştırıcı etki sunabilir; vücudun pH seviyesini dengeleyebilir. Ilık ya da oda sıcaklığındaki 1 bardak suyun içine 3-4 ince dilim taze limonu atarak ya da sıkarak tüketebilirsiniz. Ya da suyunuzu cam şişede hazırlayıp gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ölçüyü 250 ml (1 su bardağı) su için yarım limon olarak düşünebilirsiniz.
Elma sirkesi asidik özelliği yüzünden seyreltmeden kullanıldığında ya da fazla miktarda tüketildiğinde boğazda tahrişe, mide asit dengesinde bozulmalara yol açabilir; reflü, ülser gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarabilir. Ayrıca belirli takviye veya ilaçlarla etkileşime girebilir. Diş minesine zarar verebilir. Kandaki potasyum seviyesinin düşmesine de neden olabilir.
Limon da tıpkı sirke gibi reflü, gastrit türü rahatsızlıkları olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Herhangi bir rahatsızlığınız ya da kullandığınız ilaç varsa; hamileyseniz ya da emziriyorsanız, doktorunuza danışmadan tarifleri denememelisiniz.
KALP SAĞLIĞINI KORUMADA ETKİLİ
Tarçınlı: Tarçın, metabolizmayı hızlandırmaya ve şeker seviyesini dengelemeye yardımcı olabilir. Antienflamatuar özelliğiyle vücut direncini arttırmaya katkı sunabildiği gibi bazı çalışmalar insülin direncini azaltabildiğini de gösteriyor. 1 bardak ılık suya bir çay kaşığı tarçın ekleyin ya da 2 bardak kaynamış suyun içine bir çubuk tarçın atıp karıştırarak oda sıcaklığında beklettikten sonra için.
Maydanozlu: Sindirim kolaylaştırıcı, şişkinlik giderici etkisinin yanında diüretik olması yani ödem atıcı özelliği bu bitkiyi öne çıkarıyor. A, B, C ve K vitaminleri, kalsiyum, folik asit ve demir gibi mineraller içeren maydanoz, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve içerdiği antioksidan flavonoidler sayesinde kalp sağlığını korumada etkili.
KİLO VERDİRİR Mİ?
Elma sirkesinin insülin direncini kırmada etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Limondaki sitrik asidin yağ yakıcı özelliği, maydanozun kilo kaybına destek olabileceği biliniyor. Öte yandan ‘Tarçınlı su içerek 5 günde 5 kilo verin’ gibi vaatler gerçek değil.
NE ZAMAN İÇMELİ?
Yemekte içilen su midede tokluk hissi yaratır ve beslenme düzeninde aksamalara neden olabilir. Sabah aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla gitmesini sağlar. Fakat bedeninizi dinleyip size iyi gelen yöntemi kendiniz belirleyebilirsiniz.