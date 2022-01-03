Sağlıklı vejetaryenliğin sırrı

Pandemi başladığında artan C ve D vitamini talebine artık psikolojiyi olumlu etkileyecek ürünler de eklendi. Küresel bir salgın ortamında tüm ‘normal’lerimiz değişmişken stresle savaşmada ve mutluluğumuzu arttırmada bitki ve gıda takviyelerinden yararlanabiliriz.

Pandeminin başlangıcından bu yana bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla C, D vitaminlerine ve benzeri takviyelere talep arttı. Son dönemdeyse eczanede en az bunlar kadar psikolojimizi olumlu etkileyecek bitkisel ürünler ve takviyelerle karşılaşıyoruz.

Bir yılı deviren salgına bağlı olarak devam eden sağlık riski, hayat rutininin değişmesi, kısıtlamaların etkisi, sosyal hayatın sekteye uğraması, ekonomik sıkıntı ve süren belirsizlikler derken pek çoğumuz psikolojik açıdan zorlandığımız günler içindeyiz. Birçok kişi eskisi gibi ‘mutlu’ hissetmekte zorlandığından, uyku sorunları yaşadığından ya da iştah artışı/kaybı gibi şikâyetleri olduğundan söz ediyor. Bu tip sorunlara destek olarak yararlanılabilecek bazı gıda takviyeleri ve bitkilere birlikte göz atalım. Tabii her zaman olduğu gibi, harekete geçmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

STRESE. UYKUSUZLUĞA, KAYGIYA KARŞI...

Sarı kantaron (St. John’s Wort): Gerginliği azaltan, stresle baş etmeyi kolaylaştıran bir etkisi var. Hafif ve orta şiddetli depresyonda bile etkili. İçeriğindeki ‘hiperisin’ sayesinde ‘serotonin’ düzeyini arttırıp mutlu hissetmenize katkı sağlayabiliyor. Yaz aylarında çok açık tenlilerde lekelenmelere yol açabilir. Kapsül formunda tüketebilirsiniz. Kan sulandırıcılar gibi birçok ilaçla etkileşebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kullanmayın!

5 HTP (5-Hidroksitriptofan): Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin biyosentezinde etkili olan 5 HTP, gıda takviyesi olarak kapsül formunda tüketilebiliyor. Vücudumuzda serotonin ‘melatonine’ dönüştüğünden REM uyku kalitesini arttırmak için de tercih edilebiliyor.

5 HTP bir ‘aminoasit’ olduğundan aç karnına daha iyi emildiğini unutmamak gerek.

Passiflora: