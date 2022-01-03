Sağlıklı vejetaryenliğin sırrı

Pandeminin başlangıcından bu yana bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla C, D vitaminlerine ve benzeri takviyelere talep arttı. Son dönemdeyse eczanede en az bunlar kadar psikolojimizi olumlu etkileyecek bitkisel ürünler ve takviyelerle karşılaşıyoruz.
Bir yılı deviren salgına bağlı olarak devam eden sağlık riski, hayat rutininin değişmesi, kısıtlamaların etkisi, sosyal hayatın sekteye uğraması, ekonomik sıkıntı ve süren belirsizlikler derken pek çoğumuz psikolojik açıdan zorlandığımız günler içindeyiz. Birçok kişi eskisi gibi ‘mutlu’ hissetmekte zorlandığından, uyku sorunları yaşadığından ya da iştah artışı/kaybı gibi şikâyetleri olduğundan söz ediyor. Bu tip sorunlara destek olarak yararlanılabilecek bazı gıda takviyeleri ve bitkilere birlikte göz atalım. Tabii her zaman olduğu gibi, harekete geçmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.
STRESE. UYKUSUZLUĞA, KAYGIYA KARŞI...
Sarı kantaron (St. John’s Wort): Gerginliği azaltan, stresle baş etmeyi kolaylaştıran bir etkisi var. Hafif ve orta şiddetli depresyonda bile etkili. İçeriğindeki ‘hiperisin’ sayesinde ‘serotonin’ düzeyini arttırıp mutlu hissetmenize katkı sağlayabiliyor. Yaz aylarında çok açık tenlilerde lekelenmelere yol açabilir. Kapsül formunda tüketebilirsiniz. Kan sulandırıcılar gibi birçok ilaçla etkileşebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kullanmayın!
5 HTP (5-Hidroksitriptofan): Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin biyosentezinde etkili olan 5 HTP, gıda takviyesi olarak kapsül formunda tüketilebiliyor. Vücudumuzda serotonin ‘melatonine’ dönüştüğünden REM uyku kalitesini arttırmak için de tercih edilebiliyor.
5 HTP bir ‘aminoasit’ olduğundan aç karnına daha iyi emildiğini unutmamak gerek.
Passiflora:
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003’ten bu yana ilk kez, alzheimer tedavisinde kullanılması için bir ilaca onay verdi. Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen’in geliştirdiği bu ilaca verilen acil kullanım onayı FDA’daki uzmanlar arasında da tartışmalara neden olmuş, hatta üç uzman istifa etmişti. Bilim dünyasının tartıştığı onay sürecini, çalışmalarını Washington’da sürdüren nöroloji uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya’yla konuştuk. Bu ilaçla ilgili çalışmalar ne zaman başladı, ilaç ne vaat ediyor, ne gibi riskleri beraberinde getiriyor ve bu riskleri almaya değer mi; hepsini anlattı...
1) NEDEN TARTIŞMALI?
Dr. Sevda Sarıkaya söze bu onayın, aynı COVID-19 aşısının aldığı gibi, acil kullanım onayı olduğuna dikkat çekerek başlıyor: “Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de alzheimer hastalarında diğer kişilerden farklı olarak iki durum tespit ediliyor. Bunlardan biri beyindeki ‘beta amiloid proteinleri’... Bu proteinler biriktiğinde ‘beta amiloid plakları’ oluşur. Acil kullanım onayı alan bu ilaç, beta amiloid proteinleri üzerinde etkili. Beta amiloid plaklarını eritmek üzere yapılan çalışmalar yoğun olsa da daha önce pek çok ilaç hastalarda yeterli sonuca ulaşılamadığı için başarısız olmuştu. Bu ilacın tartışmalı olması da yine bu yüzden...”
2) 10’U NEGATİF, 1’İ ÇEKİMSER...
Dr. Sarıkaya’nın aktardığına göre, ilacın Ağustos 2015’te başlatılan faz-3 çalışmasının sonuçları yetersiz görüldü. Eylül 2015’te ikinci faz-3 çalışmaları başlatıldı. Beklenen düzeyde etki görülmediği için 2019’da çalışmalar durduruldu. Biogen, yüksek doz kullanılan grupta anlamlı bir fark saptandığını, hastaların ev işlerini daha rahat yaptıklarını, günlük hayata daha uyumlu hale geldiklerini söyleyince FDA, Kasım 2020’de yeniden toplandı. 11 üyenin 10’u ilaca negatif, 1’i çekimser oy verdi. Fakat ilaç, olası yarar beklentisi nedeniyle 7 Haziran 2021’de acil kullanım onayı aldı. Bu süreçte durumu eleştiren üç yetkili FDA’dan istifa etti.
3) BU RİSKLERİ ALMAYA DEĞER Mİ?
Dr. Sarıkaya’ya bu ilacı hastalarına tavsiye edip etmeyeceğini soruyorum. “Temkinliyim. Şu anda hastalarıma kullanmalarını önermem” diyor. Bilimsel verilerinin yetersizliğine değinip ilacın ciddi risklerinin olabileceğini de ekliyor: “İlaç, beta amiloid plaklarını eritirken beyin ödemi ve beyin kanamasına yol açabiliyor, bu yan etkiler görülmüş. Faydası tam olarak kanıtlanmamış bu ilacın vaat ettiği şey, hastalığın ilerleyişini 4 ile 18 ay arasında durdurma ihtimali...” Sarıkaya, ilaca onay verilmesine karşı çıkan uzmanların “4-18 ay gibi bir ‘geriden ilerleme süreci’ için bu riskleri almaya değer mi” diye düşündüklerini aktarıyor.
4) ‘BİZDE KORKU, ONLARDA MANTIK HÂKİM’
Herkesi yine kısa sürede fazla kilolardan kurtulma telaşı sardı. Bu dönemlerde doğal olduğu iddia edilen zayıflatıcı ürünlere talep artıyor. Etraftan duyulan tavsiyelerle, internet üzerinden bu tarz ürünlerin satın alındığına şahit oluyoruz.
Pek çok insan ‘Doğalsa zararsızdır’ gibi yanlış bir algıya sahip. Ama yapılan analizlerde doğal diye satılan ürünlerin içerisinde ‘sibutramin’ gibi ülkemizde yasaklı kimyasal maddelere rastlandığını da biliyoruz. Zaten ‘Her doğal madde zararsızdır’ gibi bir genelleme yapmak da mümkün değil. Ayrıca bu hafta İngiliz The Guardian gazetesi yayımladığı bir haberle bitkisel ürünler ve gıda takviyelerinin kilo vermede önemli bir etkisi olmadığına dair yeni bir araştırmayı da gündemine taşıdı.
Avustralya Sydney Üniversitesi 4 bin 331 katılımcı üzerinde yaptığı çalışmayla ‘chitosan, fructan, konjuge linoleik asit (CLA)’ gibi içerikleri olan Zayıflama takviyeleriyle yeşil çay, mate, meyankökü ve beyaz fasulye gibi bitkisel takviyelerin etkisi incelendi. Sonuçta ‘çoğu takviyenin kısa süreli kullanımının zararsız olduğu ancak klinik açıdan anlamlı olacak bir kilo kaybı sağlamadığı’ ortaya kondu.
Bu furyaya paranızı ve sağlığınızı kaptırmayın. ‘Mucize’ vaat eden hiçbir şey gerçek ve kalıcı olamaz. Kilo vermenin ve korumanın en etkili yolu, aktivite ve sağlıklı beslenmedir.
HANGİ DESTEKLER İŞE YARAR?
Her dönem, tıpkı bir moda akımı gibi belli bitkilerin/takviyelerin ismi duyuluyor. Tek başlarına işe yaramamakla birlikte Kilo Verme sürecinde doktorunuza ve eczacınıza danışarak bunlardan destek alabilirsiniz.
Lif tüketimini arttırmak için:
SİNEKLERİ KOVMAK MÜMKÜN MÜ?
- 200 ml lavanta aromatik suyu, 10 damla okaliptüs uçucu yağı, 10 damla biberiye yağı, 15 damla lavanta uçucu yağı, 15 damla sitronella (limon çimeni) uçucu yağı, 40 ml Hint yağı ve 5 ml tatlı badem yağını karıştırıp sprey şişesine koyun. Sinekleri uzak tutmak için açık havaya çıkmadan sıkabilirsiniz.
- Böcek ve sinek ısırıklarını sakinleştirmek ve bunların yarattığı kaşıntıyı hafifletmek içinse 20 ml tamanu yağı, 10 damla lavanta uçucu yağı ve 10 damla nioli yağını karıştırıp ısırıkların üzerine sürebilirsiniz.
SICAKLARIN ‘BELASI’ TERLEMEYE KARŞI ÇÖZÜMLER
- Terleme sorunuyla mücadelede en etkili bitkilerin başında adaçayı geliyor. Bir tatlı kaşığı adaçayını bir bardak kaynamış su içinde 10 dakika demleyip süzdükten sonra ılık olarak içmek terleme sorununa karşı etkili olabilir.
- Bir su bardağı lavanta veya gül suyuna 40’ar damla selvi ve limon uçucu yağı ekleyerek hazırlanan karışımı sürmek ter kokusunun yok olmasına katkı sunabilir.
GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN KÜRLER
- Hodan yağı hasar görmüş cilt hücrelerini yenileme özelliğine sahiptir. 4 yemek kaşığı hodan yağının içine beş damla lavanta uçucu yağı damlatılarak hazırlanan karışım yanıkların hızla iyileşmesine ve yanığa bağlı acı hissinin azalmasına yardımcı olabilir.
Her yaz sezonu bir bitki ‘mucizevi’ özellikleriyle popülerleşiyor. Kekreyemiş tozu, kurkumin, Afrika mangosu gibi bitkileri hatırlarsınız. Bu durumun değişmeyen bir kuralı, o bitkinin mutlaka ‘süper zayıflatıcı’ etkisinin olması... Ama bu bitkilerin mucizevi etkisi nedense sadece bir sezon sürüyor. Ertesi yıl o ‘etki’ bir anda yok oluyor ve yeni bir bitkinin ‘daha iyi zayıflattığı’ keşfediliyor! Tabii bu keşif biliminsanları tarafından yapılmıyor. Fenomenlerimiz ve ünlü sanatçılarımız bu akımı yönetiyor. Fitoterapi (bitkilerle tedavi) alanında bilimsel uzmanlığım olduğu için bu konu özellikle dikkatimi çekiyor. Ama yıllardır bu alanda çalışan biri olarak ben ‘mucizevi zayıflatıcı’ bir bitkiyi hâlâ keşfedemedim!
Mavi kelebek sarmaşığı çayını sürekli sosyal medya paylaşımlarında görünce aklıma gelenekselleşen bu döngü geldi. İnternete çayın adını yazdığınızda da zayıflatıcı etkisinden tutun, saç dökülmesi karşıtı etkisine; detoks etkisi yaptığından cildi yenilediğine kadar sayısız faydasının yazıldığını göreceksiniz. İddialara bakılırsa kanseri ve depresyonu bile önleyecek bir bitkiymiş! Bu etkilerin bilimsel kanıtı tabii ki yok!
Oysa mavi kelebek sarmaşığının gerçek mucizesi hayali sağlık faydalarında değil, doğal bir gıda boyası kaynağı olarak yaygın şekilde kullanılan ‘antosiyaninleri’ içermesinde. Sağlık kısmını işin içine karıştırmasalar, sunduğu görsel şölenle sadece çok iyi bir ‘wellness’ (iyilik hali) çayı olarak nam salsa sorun kalmayacak.
PARANIZDAN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN
Eczanelerde satılan, Sağlık Bakanlığı onayı olan, sayısız testten geçmiş ürünleri bile ‘şu soruna iyi geliyor’ diye tanıtmak yasakken her yıl yeni keşfedilen bu ürünlerin kanıtlanmamış sayısız ‘faydası’ insanlara nasıl anlatılıyor bunu bir türlü anlayamıyorum. Koronavirüse karşı aşı olmadan önce “Bunun faz çalışmaları tam mı” diye soranlar, bu ürünleri nasıl bir güvenle tüketiyor, o da ayrı bir soru işareti.
Bir sorunumuz var ve çözümü bir tık uzağımızdayken hangimiz buna hayır deriz ki? Ama burada çözüm değil, hayal satıyorlar. Üstelik bazen kısa yoldan hayallerinize ulaşın diye o ‘doğal’ ürünleri ölümünüze yol açabilecek, yasaklı kimyasal maddelerle karıştırıyorlar. O nedenle lütfen size ‘mucize’ diye sunulan hiçbir bitkiye, bitkisel karışıma inanmayın. Unutmayın, sadece paranızı değil, sağlığınızı da kaptırırsınız.
O ‘meşhur’ günleri yaşıyoruz yine... “Esmiyor”, “Çok sıcaaak!” feryatlarının havada uçuştuğu, duştan çıkar çıkmaz yeniden terlemeye başlayıp güneş batana kadar deniz-kum-güneş dışında gelen tüm önerilerin gözümüzde büyüdüğü o günler...
Sıcaklıkların -genel olarak iklimin- basit gündelik hayat pratiklerinin ötesinde insan üzerindeki etkilerine dair çalışmalar dikkat çekiyor son dönemde. The Lancet Planetary Health’te yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğinin korkutucu etkilerini göz önüne serdi. 20 yılı kapsayan çalışma tüm dünyada yılda 5 milyondan fazla insanın aşırı sıcak ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.
‘ÖLÜMLER ARTABİLİR’
2000-2019 arasında 750 farklı merkezden ölüm oranı ve hava durumu verilerinin ele alındığı araştırmada, bu noktalarda günlük hava sıcaklığının 10 yılda bir ortalama 0.26 derece arttığı görüldü. Soğuk nedeniyle yaşamını yitiren insan sayısı daha fazla olsa da aşırı sıcak kaynaklı ölümlerin arttığı ortaya kondu. Üstelik bu yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. Bu konuyla ilgili uzman isimler; devletler, uzmanlar ve bireyler gerekli önlemleri almazsa bu artışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
Aşırı sıcakların üzerimizdeki etkisinin psikolojik boyutunu da unutmamak gerek. Kişilerde tahammülsüzlük, kararsızlık ve zihinsel yorgunluk gözlenebilirken dikkat eksikliği de artabiliyor. Uzmanlar anksiyete bozukluğu yaşayanlarda panik atakların tetiklenebildiğine dikkat çekiyor ve uyku bozukluklarının hava durumuyla ilişkisini hatırlatıyor.
Sıcaklarda yaygın görülen uykusuzluğunsa depresyonun da dahil olduğu çok sayıda fiziksel ve psikolojik rahatsızlığın nedenleri arasında olduğunu unutmamak gerek.
Öte yandan aşırı sıcak ve nemli havalarda kişilerde öfke kontrolü sorunları da artış gösterebiliyor.
Yazın şikâyet edilen konuların başında güneş lekesi ve güneş alerjisi sorunları geliyor. Ancak bu iki rahatsızlığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Güneş alerjisi, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınması sonucunda deride kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, şişlik ve döküntü gibi belirtilerle kendini belli etse de aslında ürtiker gibi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu. Kurdeşen şeklinde de kendini belli edebiliyor. Belirtiler daha çok dekolte bölgesi, el ve kolların dış yüzeyi, alt bacaklar gibi bölgelerde ortaya çıkıyor.
Harvard Health, çoğunlukla kaşıntılı kızarıklıklar olarak kendini gösteren genel güneş alerjisini ‘bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına reaksiyonu’ olarak tanımlıyor. Vücudun neden böyle bir tepki geliştirdiği tam olarak bilinmese de alerji, bağışıklık sisteminin güneş etkisinde kalan cildin bazı özelliklerini ‘yabancı’ olarak algılaması ve buna bağlı olarak da savunma sistemini harekete geçirmesiyle ortaya çıkıyor.
AĞIR YAŞAYANLAR TEST YAPTIRABİLİR
Nadir de olsa bazı kişilerde tüm vücudu etkileyen döküntü, şişme, tansiyon düşüklüğü gibi etkilerin gözlendiği durumlar da gelişebiliyor. Yani güneş alerjisi riskli bir konu. En önemlisi, alerjik kişilerin güneş ışınlarından iyi korunması. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde güneşten kaçınmak gerekiyor. Ayrıca doktorunuza ya da eczacınıza danışarak hem UV-A ve UV-B korumalı hem de en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmanızı öneririm. Alerjiyi ağır yaşayan kişiler UV testing / fototesti ile kendilerini etkileyen spesifik dalga boylarını öğrenebilir.
Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen güneş alerjisini yaşarsanız, halk arasında iyi geldiği söylenen yoğurt, diş macunu gibi maddeleri sürmeyin ve hastaneye gidin.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE AÇIK TENLİLER ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ
Gelelim güneş lekelerine... Deri tipimiz güneşe verdiğimiz reaksiyonu direkt olarak etkiliyor. Güneşten korunuyor olsak da saç ve ten rengi ya da kalıtsal yatkınlık gibi elimizde olmayan durumlar bu konuda ‘söz sahibi’. Bu nedenle 3 yaş altı çocuklar ve yaşlılarla birlikte, açık tenli kişilerin de güneşten korunmaya özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
Ciltteki lekeler güneşin yanı sıra, genetik yatkınlık
Bağışıklık sistemimizi destekleyen güneş, iyilik halimizi de arttıran bir dost. Ama onunla temastayken dikkat etmemiz gereken kurallar var...
* 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçınmalıyız. Güvenli saat aralığında olsak bile dışarıdaysak gölge alanlara sokulmalıyız.
* Geniş siperlikli şapka ve güneş gözlüğü takmak; pamuklu ve hafif bol kıyafetleri tercih etmek, dışarıda olduğumuz her an güneş koruyuculardan yararlanmak alabileceğimiz önlemler arasında...
* Pandemi nedeniyle maske takıyoruz. Hem yüzde oluşabilecek ton eşitsizliğini engellemek hem de cildi korumak için güneş koruyucuların düzenli kullanımı ayrı bir öneme sahip.
* Özellikle güneşte çok çabuk kızaran insanlar, sürekli dışarıda çalışan ya da dışarıda spor yapanlar güneşin zararlı etkileri açısından yüksek riskli kişiler. Ailesinde ya da kendi geçmişinde deri kanseri olanlar, çok sayıda beni veya riskli benleri bulunanlar, güneşe karşı duyarlılık oluşturan tedavi alanlar, bebek ve çocuklar daha dikkatli korunmalı.
* Cildi düzenli nemlendirin
* Güneş koruyucuları, cildimize özel seçmek çok kritik. Ürün üzerindeki SPF değeri (güneşten korunma derecesi) UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu ifade eder. SPF değerinin yükselmesi daha çok değil, daha uzun süre korunduğunuz anlamına gelir.
* Ciltteki kırışıklıklar ve alerjiler gibi hasarlardan UVA ışınları sorumludur. Bu ışınlar derinin bir alt tabakasına ulaşarak, oradaki kolajen ve elastini olumsuz etkiler. Seçtiğiniz ürünün UVA koruyuculuğunu üzerindeki ‘PPD’ veya ‘PA’ değerine bakarak anlayabilirsiniz.
YÜZME
Yaz mevsimi spora başlamak için en ideal zaman. Uzmanların çoğuna göre en iyi sporsa yüzme... Çünkü suda hareket etmek bile kaslarımızın çoğunu çalıştırıyor. Sakatlanma riskine karşı serbest stilde yüzmeyi tercih edin. Bel problemi ve omurga eğriliği (skolyoz) olanların doktorlarına danışarak haftada üç veya dört gün, yarım saat sırtüstü yüzmeleri kas ve kemiklerine iyi gelecektir. Her zaman hatırlatıyorum; kas yırtılması gibi sakatlıkları yaşamamak için hangi sporu yaparsanız yapın, öncesinde mutlaka 5-10 dakika ısınmak gerekiyor. Yüzme öncesinde suyun içinde yürümek veya suda ayaklarını aşağı yukarı sallamak gibi basit ısınma hareketlerinden yararlanılabilir.
PLAJ VOLEYBOLU
Kumsaldayken yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerden biri plaj voleyboludur. Aslında iyi bir açık hava sporu olan plaj voleybolunda top seviyesi genellikle baş üzerinde olduğundan, omuz eklemleri zorlanabilir. Kum üzerinde oynamanın da ekstra zorlayıcı yönünü düşünerek omzunuzdaki kas ve tendonları zedelememek için karşılayamayacağınızı hissettiğiniz toplarda kendinizi zorlamayın. Bu aktiviteye güneşin yoğun olmadığı saatlerde ve terlemeye izin veren rahat kıyafetlerle dahil olmayı da ihmal etmeyin.
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ
Hem sağlığımızı hem de iyilik halimizi geliştiren bu aktiviteyi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri ayakkabı seçimi! Dizinizi yük altında bırakıp eklem ve kıkırdak sorunlarıyla karşılaşmamak adına ayağınıza tam oturan, zemin sertliğine karşı koruyucu, ön ucu esnek ve yumuşak, orta kısmı bükülmeyen ayakkabıları tercih edin.
COVID-19’la birlikte çok daha steril hayatlar yaşamaya başladık, yeni alışkanlıklar edindik. Pek çok kişi bu yeni düzenin bağışıklık sistemimizi zayıflattığından endişe duyuyor. Uzmanlarsa gereksiz antibiyotik kullanmadığımız, vücudumuza iyi baktığımız, sağlıklı beslendiğimiz için aksine immün sistemimizin kendini koruyup kolladığını söylüyor. Salgında alınan önlemler sayesinde grip ve zatürre vakalarında düşüş yaşandığını hatırlatan uzmanlar, eğer önlem alırsak bu hastalıklara yakalanmadığımızın altını çiziyor. Yani pandemi sonrasında maske olmasa da mesafe ve hijyen hayatımızda kalacak.
Prof. Dr. İftihar Köksal Doç. Dr. Emek Kocatürk
SIKI HİJYEN TEDBİRLERİ BAĞIŞIKLIĞIMIZI DÜŞÜRMEDİ
Prof. Dr. İftihar Köksal / Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
* Koronavirüse karşı alınan önlemler sebebiyle maske kullandık, insanlara mesafeli durduk, genel anlamda da hijyen konusunda daha titiz davrandık. Bu, solunum yoluyla bulaşan her türlü enfeksiyonda azalmaya yol açtı. Bu sene influenza (grip) ilacı yazmadık, pnömoni (zatürre) vakalarında da belirgin azalma vardı. Koronavirüsler bize güzel bir ders verdi: Eğer gerekli önlemleri alırsak, bu hastalıklara yakalanmayabiliyoruz.
* Hijyene daha dikkat edildiği için gastrointestinal enfeksiyonlarda da bir azalma görülmüş olabilir. El yıkama alışkanlığının artması, tüketilen gıdalarda hijyene dikkat edilmesi, gıdalar yoluyla bulaşan mide-bağırsak enfeksiyonlarında da azalmaya yol açmış olabilir.
Derin bir aşk acısı çekmediyseniz gençlik döneminin en sıkıntılı günleri deyince aklınıza sınavların yaklaştığı günler gelecektir. Haziran itibariyle final sezonu başladı; üniversiteye giriş sınavı da kapıda... Bugünlerde gençlerde stres dozu giderek yükseliyor. Oysa başarının önkoşulu stresi optimal düzeyde tutabilmekten geçiyor. İyilik halini yükselterek stresinizi doğru yönetmek, böylelikle de daha başarılı bir sınav dönemi geçirmek mümkün.
- Çalışamadığınız her an suçluluk duygusuna kapılabilirsiniz. Oysa mini aralar vermek, kafanızı boşaltacak aktivitelere yönelerek mental detoks yapmak performansınızı daha çok arttırıyor. Tabii öyle uzun aralardan bahsetmiyorum. Örneğin, iyi bir çalışmanın ardından doğada mini bir yürüyüş yapmayı deneyebilirsiniz.
- Aklınızdaki ‘Ya başaramazsam’ gibi olumsuz düşüncelerin yerine ‘Tabii başaracağım’ gibi olumlu alternatiflerini koyun. Sınavlar bittiği anda büyük bir mutluluk hissinin vücudunuzdaki tüm hücreleri kapladığını hayal edin. Sevdiklerinizle yapacağınız kutlama anına ışınlanın.
YÜKSEK ŞEKER BEYNİ BLOKE EDİYOR
- Klasik Batı müziği veya kuş, dalga sesi gibi rahatlatıcı sesler stres seviyenizi düşürebilir. Uyumadan önce deneyin.Yastığınıza da 2-3 damla lavanta yağı damlatmanızı tavsiye ederim.
- Motivasyonu arttırmak, zihinsel performansı yükseltmek ve hafızayı güçlendirmek için omega-3 çok önemli. En etkili omega-3 kaynakları yağlı balıklar, keten tohumu, soya fasulyesi ve kabak çekirdeğidir.
- Sınava kadar her gün 3-4 ceviz veya 5-6 badem yemek zihin açıcı etki gösterebiliyor. Sabahları yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin. Yumurta sarısındaki kolin, bilişsel performansı ve hafızayı geliştiriyor. Uyanıklık hissi veren ve hafıza gelişimini arttıran B6 ve B12 vitamini açısından zengin brokoli, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzelere de mutfağınızda yer açın.
- Paketli, işlenmiş, dondurulmuş, yüksek yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Bunlar kan şekerinde ani iniş-çıkışlar yaparak beyni bloke ediyor ve sizi çalışamaz hale getiriyor.
Bugün sizlerle yeni bir mutluluk yolculuğuna adım atıyorum... Hem de her hafta, her sayfasını satır satır okuduğum Hürriyet Cumartesi’de, uzun yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir ekiple birlikte... Artık sizinle bu köşede buluşacağız, iyilik halimizi ve sağlığımızı en doğal yollarla geliştirmek için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Birinci yılını dolduran pandemide eksikliğini yoğun olarak hissettiğimiz duyguların başında mutluluk geliyor. Bir anda değişen yaşam düzeni, bizi ve sevdiklerimizi tehdit eden hastalık riski, kısıtlamalar ve salgının getirdiği ekonomik sıkıntılar derken mutluluğun avuçlarımız arasından kayıp gittiğini düşünmek zor değil. Tam da bu yüzden dünyanın farklı kültürlerinin mutluluk formüllerine göz atmanın tam zamanı!
SEVDİĞİMİZ, İYİ OLDUĞUMUZ ŞEYLERİN KESİŞİM NOKTALARINA BAKALIM
İkigai (Japonya)
Héctor Garcia ve Francesc Morales’in yazdığı ‘Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı’ kitabı, Japonların her sabah yataktan kalkmak için bir sebeplerinin olduğunu hatırlatıyor. Yaşama anlam katan bir amaçla, çevrenize faydalı olduğunuzu hissettiğiniz bu ruh hali, kişiye güç sağlıyor, tutkuyla yaptığınız şeyler mutluluğunuzu destekliyor. Japonlar herkesin kendi ‘ikigai’sini bularak mutlu olacağına inanıyor ve onu bulmak için iyi olduğunuz ve sevdiğiniz şeylerin kesişim noktalarına bakmanızı öneriyor.
- Bizi heyecanlandıran şeylerle yeteneklerimizin listesini çıkararak ortak noktaları üzerine kafa yorabiliriz.
- Zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmadan, sevdiğimiz hobimizle ilgilenebiliriz. Belki yapış şeklimiz değişti ama hobilerimizi kimse elimizden alamaz. Müze gezmeyi seviyorsanız sanal turlarla dünyaya açılmak hâlâ mümkün.
DOĞA MANZARASINI SEYREDERKEN KENDİMİZİ O ANIN İÇİNE BIRAKALIM
Öbür gün okullar açılıyor. Birçok öğrencinin ve velinin bugünü büyük bir heyecanla beklediğini biliyorum. Ama bu heyecanın coşkusuyla unutma riskimiz olan bir şey var: Salgın! Üstelik okulların açılmasıyla kapalı alanlarda geçirilecek süre ve kişiler arası temas artacak. Buna bir de mevsim geçişlerinde bir ısınıp bir soğuyan havanın hastalıklara zemin hazırlayan etkisini ekleyin. Ve riskin ne kadar artacağını değerlendirin.
Bu riski azaltmak için biliminsanlarının ve sağlık otoritelerinin önerilerini dikkate almak gerekiyor. Yaşınız uygunsa aşı olmak, gerekli yerlerde maske takmak, başkalarıyla aranızdaki mesafeye dikkat etmek ve hijyene özen göstermek elbette en önemli. Ancak bunları sadece ailelerin bilmesi yetmiyor. Her velinin çocuğuna da bu konuları iyi örneklerle anlatması gerekiyor. Çünkü birçok öğrenci arkadaşlarını özledi. Belki görünce hemen sarılmak, öpüşmek isteyecek. Ya da okul çıkışı toplu aktiviteler düzenleyecekler. Tüm bu olasılıkları düşünüp çocukları, gençleri bu risklere karşı bilgilendirmek gerekiyor.
Ancak tek savaşımız koronaya karşı değil. Öğrenciler bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan farklı mikroplarla da karşılaşacak. İşte o mikroplarla savaşan bağışıklık sistemimizin gücüne güç katmak bu nedenle çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku iyi çalışan bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazları. Vücudumuza ihtiyacı olan
D vitamini, C vitamini ve çinkoyu vermek de vücut direncimiz açısından çok önemli.
DİRENCİ ARTTIRAN BESİNLER
D vitamini özellikle somon balığı, karides gibi yağlı balıklarda ve balıkyağında vardır. Yumurta sarısı, peynir ve sütte de az miktarda D vitamini bulunur. Siyah üzüm, yeşilbiber, karnabahar, lahana, brokoli, portakal, mandalina, greyfurt, böğürtlen, üzüm suyu, şalgam ve yeşil yapraklı sebzeler ise C vitamini açısından iyi besin kaynaklarıdır.
Arpa, peynir, sığır eti, kepekli ekmek, tavuk, yumurta sarısı, balık, patates, ceviz, badem, lahana, kuzu eti ve tahıllarda da çinko vardır. Kırmızı et ve tavuk eti gibi hayvansal gıdalardaki çinko daha kolay emilir. Bunları yeseniz bile vücudunuzun daha fazla miktarda vitamin ve minerale ihtiyacı olabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Tahlil yaptırıp değerlerinizi kontrol ettirerek vucudunuzun ihtiyaçlarını öğrenebilirsiniz. Eksik varsa doktorunuzun ve eczacınızın danışmanlığında vitamin ve mineral takviyelerinden yararlanmanız en doğrusu olacaktır.
İyi bakteriler de kötü bakteriler de aslında vücudumuzda bizimle birlikte yaşıyor. Diğer mikroorganizmalarla birlikte vücudumuzun iç ekosistemi olarak adlandırabileceğimiz mikrobiyotamızı oluşturuyorlar. Nasıl ki yaşadığımız dünyada iyi insanlar da var, kötü insanlar da... Bakterilerin de iyisi ve kötüsü belirli bir denge içerisinde bedenimizde yaşamlarını sürdürüyor.
Ancak bazen çok farklı sebeplere bağlı olarak bu denge bozulabiliyor. Kötü bakteriler güç kazandığında başlıyoruz hastalanmaya. İshal, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik, fazla kilolar, diyabet, depresif ruh hali gibi birçok sağlık sorununun kötü bakterilerle ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar var. Öyleyse bize düşen öncelikle vücudumuzdaki iyi bakterileri korumak ve vücudumuzda onların çeşitliliğini, miktarını arttırmak. Bunun için de bakterilerle dost olmayı öğrenmemiz gerekiyor.
‘İYİLER’İ DOĞRU BESLEYİN
Bu dostluğu kurmanın ilk adımı, onlara nelerin zarar verdiğini öğrenmek. Gereksiz sezaryen doğum, anne sütüyle beslenmeme, sağlıksız ürünlerin tüketimi, kötü beslenme, gereksiz antibiyotik veya ilaç kullanımı mikrobiyotamızın dengesini kötü bakterilerin lehine bozuyor. Bunlardan olabildiğince kaçınmak gerekiyor.
İkinci adım, vücudumuzdaki iyi bakterilerin çeşitliliğini ve oranını arttırmak... Bunun için katkı maddesi içermeyen ev turşusu (özellikle lahana ve salatalık), ev yoğurdu, ekşi maya ekmeği, boza, kefir, tarhana çorbası, taze sebze ve meyveler gibi probiyotik kaynaklarını öğünlerimize dahil edeceğiz.
Üçüncü adımsa vücudumuzdaki dost bakterilerimizi beslemek. Onun için de iyi bakterilerimizin besin kaynağı olan prebiyotiklerden yararlanacağız. Domates, soğan, sarımsak, enginar, hindiba, kuşkonmaz, pırasa, muz, kırmızı meyveler, bakliyat çeşitleri ve keten tohumu gibi lifli besinler doğal prebiyotik kaynaklarıdır.
PROBİYOTİĞİN DE ÇEŞİTLERİ VAR
Yangınlarla birçok ülkenin başı dertte. Yanan ağaçlar ve kaybettiğimiz canlar hepimizi derinden üzüyor. O canlardan biri de arılar. Haber kanalı BBC’nin ‘Çam ağaçlarının çoğu yandı, arıcılık zor durumda’ başlığıyla yayımladığı bir videoda Marmaris, Osmaniye’de arıcılık yapan Yaşar Karayiğit “Maalesef Osmaniye’de çamlar yandığı için çam balı tamamen bitti. Arıcılık tamamen bitti. Bu çamları tekrar dikmek istesek en az 50-60 yıl gerekir. Belki torunlarımız tekrar arıcılık yapabilir ama çocuklarımızın yapması imkânsız” diyor.
‘Arıcılık bitti’, bal bitti demek pek doğru değil belki ama bu cümleler yine de çok acı! Çünkü arılar yok olunca, onlardan gelen şifayı da kaybediyoruz. Bal, arı poleni, arı sütü, propolis gibi ürünlerin sağlığımızın korunmasında ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığına dair en eski bilgilere Sümer ve Hititlerin kil tabletlerinde rastlıyoruz. Ünlü biliminsanı Albert Einstein da “Arı olmazsa tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz” diyerek arıların kritik rolüne dikkat çekiyor.
KRALİÇELERE LAYIK BİR BESİN
Biliyorsunuz, arılar çiçeklerdeki nektarı (bal özü) toplamak için çiçek çiçek geziyor. Bu sırada bitkilerden vücuduna bulaşan polenleri de diğer bitkilere taşıyarak tozlaşmayı sağlıyor. Nektarları toplayıp kovana geldiğinde, kovanların önüne yerleştirilen tel kafeslerden geçerken vücuda yapışan polen kütleleri dökülüyor. Bunlar arıcılar tarafından toplanarak ‘arı poleni’ olarak kullanılıyor. Bu ürün bir insanın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gereken çoğu elementi içeriyor. Ayrıca arı poleninin protein, vitamin ve demir bakımından diğer besin ve vücut geliştirici ürünlerden daha zengin olduğu bildiriliyor. Bilimsel çalışmalar da arı poleninin yaşlanma sürecini yavaşlatabildiğini, kalp-damar hastalıkları ve kanserin gelişimini önlemeye yardımcı olduğunu, yaralanmalarda iyileşme süresini hızlandırdığını ve libido artışı sağlayabildiğini gösteriyor.
Arılar âleminde kast sistemi hüküm sürüyor. Kovandaki binlerce arı, kraliçe için çalışıyor. Ürettikleri balı petekler içerisine koyuyorlar ama daha yüksek besleyici niteliklere sahip bal yani ‘arı sütü’ sadece kraliçe için hazırlanıyor. Zaten kraliçe arının diğerlerinden tek farkı, larva döneminde arı sütüyle beslenmiş olması. 4-7 hafta gibi kısa yaşam süresine sahip işçi arılarla kıyaslandığında kraliçe arılar 2-7 yıl gibi uzun bir süre yaşayabiliyor. Ayrıca gelişmiş cinsel salgı bezlerine ve bedene sahip olması da arı sütüyle beslenmesine bağlanıyor. Arı sütünün kolajen onarımını sağlayarak cilt yaşlanmasını önlemekten kadınlarda hormon seviyesini düzenleyerek hamile kalmayı kolaylaştırmaya kadar geniş yelpazedeki faydaları bilimsel literatürde yer alıyor. Arı sütünün güçlü bir antioksidan etkisinin olduğu, depresyon ve anksiyete tedavisinde bu üründen yararlanılabileceği bildiriliyor.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Arılar petekleri mikroorganizmalar veya yağmur gibi dış etkenlerden korumak için, üzerini reçine-mum karışımı bir maddeyle kaplıyor. ‘Propolis’ olarak adlandırılan bu ürünün bakterilerin, virüslerin, mantarların çoğalmasını durdurduğunu, bakteri hücre duvarını parçaladığını ve bağışıklık sistemini uyararak vücutta mikroorganizmalara karşı savaştığını gösteren çalışmalar var. Ayrıca kanser gibi istenmeyen hastalıklara yol açan serbest radikalleri süpürücü bir etkiye de sahip.
ALERJİYE DİKKAT!
COVID-19 pandemisiyle birlikte hayatımızda çok fazla şey değişti: Çalışma şeklimiz, sosyalleşme metotlarımız ya da gündelik aktivitelerimiz... Çoğunluk için geçerli olan bir değişiklik daha var. Evde kaldığımız için zorunlu olarak daha çok oturduk.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle 2016’da yapılan bir araştırmanın sonucu geçenlerde hakemli bilim dergisi Environment International’da yayımlandı. Bu araştırma 2016’da uzun çalışma saatlerinin yol açtığı inme ve iskemik kalp hastalıkları nedeniyle 745 bin kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Haftada en az 55 saat çalışan bu 745 bin kişiden 398 bininin inme nedeniyle, 347 bin kişininse kalp hastalıklarından dolayı yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Özetle 2000-2016 yılları arasında uzun saatler çalışmakla ilişkili kalp hastalığına bağlı ölümlerde yüzde 42’lik, inmeye bağlı ölümlerdeyse yüzde 19’luk bir artış söz konusu.
ORTA YAŞ VE ÜZERİ ERKEKLER...
Çalışma ayrıca, haftada en az 55 saat çalışan birinin, 35-40 saat çalışan birine göre felç geçirme riskinin yüzde 35, kalp hastalıkları riskinin de yüzde 17 arttığını söylüyor. Uzun çalışma saatleri nedeniyle yaşamını yitirenler arasında orta yaş ve üzeri erkeklerin ağırlıkta olması dikkat çekici. Araştırmada pandemi dönemine ilişkin veriler yok. Ama DSÖ yetkilileri, bu durumun pandemi döneminde daha da kötüleşmiş olabileceği konusunda uyarıyor.
Pandemi öncesinde işe gitmek için otobüse, metroya yürüyor ya da arkadaşlarla buluşup dolaşıyorduk. Evden çalışmanın artması ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla gündelik hareketliliğimiz azaldı.
DANS VİDEOLARI AÇIN
Bu süreçte egzersizi günlük yaşama entegre etmek gerekiyor. Açık havada yürüyüşe çıkmak ya da evde egzersiz videoları eşliğinde bedeni hareket ettirmek kolay ve ücretsiz seçenekler... İnternette, masa başında bile yapılabilecek basit egzersizler ya da boyun, omuz, bel, sırt ağrıları gibi şikâyetlere yönelik bölgesel egzersizler bulmak mümkün. “Ayakta nasıl çalışabilirim” sorusuna yanıt bulmak ve bulduğunuz çözümü hayata geçirmek de bir seçenek olarak düşünülebilir.
Hava sıcaklığının yüksek olması vücudumuzun sıvı kaybetmesine yol açıyor. Kaybettiğimiz bu sıvıyı yerine koymanın en iyi yolu su içmek olsa da siz de benim gibi sürekli su içemeyenlerdenseniz alternatif yollar aramanız gerekiyor. İşte bu arayışta olanlar için bir yaz içecekleri listesi... Doğal lezzetlerle hazırlayacağınız bu tarifler sıvı ihtiyacınızı karşılamakla kalmayıp ferahlatıcı etkisiyle de iyilik halinizi yükseltecek.
YAZ ÇAYLARI
LİMONLU, FESLEĞENLİ, BUZLU ÇAY
NE LAZIM?
- 1/2 limon (ince dilimlenmiş)
- 6 taze fesleğen yaprağı
- 2 yeşil çay poşeti
Yeni yılı karşılarken, belki de ailemizle yılbaşı sofrasında veya arkadaşlarımızla bir mekânda eğlenirken yılın son gününün verdiği coşkuyla kendimizi çok yormuş olabiliriz. Ancak yılın ilk gününe de kötü bir başlangıç yapmak istemiyoruz. Öyleyse gecenin iyi anlarını bizimle tutalım ama olumsuz etkileriyle vedalaşalım. Böylece yeni yılın ilk gününe zinde başlayalım, günü iyi geçirelim ve mutlu sonlandıralım.
Dün akşam yediklerimiz ve içtiklerimiz yeni yılın ilk gününe ödemle uyanmamıza yol açabiliyor. Ödemin atılmasındaki en büyük yardımcımızsa su. Öyleyse dünden kalan fazlalıklarla vedalaşmanın ilk adımı uyandıktan sonra güne bir veya iki bardak ılık suyla başlamak. Gün boyunca da 2-3 litre su tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Suyumuzun içerisine ekleyeceğimiz az miktarda taze zencefil ve limon sindirimimizi kolaylaştırırken ödemi atmamıza da yardımcı olacak.
‘ERTESİ GÜN’E BİREBİR
Kuşburnu çayı bugün tercih edebileceğiniz çok güzel bir ‘ertesi gün’ çayıdır. Kuşburnunun kuvvetli ödem giderici, ağrı kesici, şeker düşürücü, ülseri iyileştirici etkileri belirlenmiştir. Yılbaşı gecesinin bugüne bıraktığı iz düşünüldüğünde iki fincan kuşburnu çayı şikâyetlerimize çare olabilir. İçeriğindeki C vitamini ve taşıdığı polifenolik bileşikler sayesinde kuşburnu meyvelerinin kuvvetli antioksidan etki göstermesi de cabası...
2022’nin ilk gününde karşılaşabileceğiniz problemlerden biri de baş ağrısı! Burada da doğa imdadımıza yetişiyor. Nane yağı koklayarak ağrınızla vedalaşabilirsiniz. Nane yağı koklamanın ilaç gereksinimini azaltabildiğini gösteren çalışmalar var. Koklamanın yanı sıra alın ve şakaklarınızı nane yağıyla ovmanız da iyi bir etki sağlayabiliyor. Tabii gözünüze kesinlikle gelmemesine dikkat ederek ve cildinizi tahriş edebilecek abartılı dozlardan kaçınarak...
KAYNATMADAN YAPIN
Yeni yılın ilk gününde gecenin etkisiyle yaşayabileceğimiz birçok soruna çözüm olabilecek bitkiyse Alman papatyası. Latince adı Matricaria recutita olan bitkinin çiçeklerinin mide-bağırsak kasılmalarını, şişkinliği, gaz şikâyetlerini giderici ve sindirime yardımcı etkileri bilimsel olarak gösterilmiş.
Sağlıklı vejetaryenliğin sırrı
Glasgow Üniversitesi’nden uzmanların geçen hafta düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde sundukları araştırma, vejetaryenlerin et yiyenlere oranla daha sağlıklı biyogöstergelere sahip olduğunu ortaya koydu. Peki, sağlık için et tüketmemek şart mı? Vejetaryen, vegan yaşam tarzını benimserken nelere dikkat etmeli?
Son dönemde dünyada et, tavuk ve deniz ürünlerinin tüketilmediği Vejetaryen beslenmeyle hiçbir hayvansal gıdanın (yumurta, süt ve süt ürünleri de dahil olmak üzere) tüketilmediği veganlığın arttığını görüyoruz. Vegan beslenen çok sayıda kişi bu kararı hayvan yaşamına saygılı, etik bir tercih olarak hayata geçiriyor. Pek çok insan hayvancılığın iklim, çevre ve küresel açlık üzerindeki etkisine karşı bilinçli bir seçimle beslenmesinden hayvansal gıdaları çıkarıyor.
Öte yandan daha sağlıklı olduğu için vejetaryen, vegan ya da bitki bazlı beslenmeye geçen bir grup da var. Ülkemizde de bu tarz beslenmeyi tercih edenlerin sayısında ve dolayısıyla vejetaryen, vegan ürünler sunan mekânların sayısında artış var. Fark etmişsinizdir, en bilinen fast food zincirleri bile menülerine vejetaryen seçenekler ekliyor. Peki, bu beslenme tipi gerçekten sağlıklı mı?
Kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin kalp hastalıklarında ve bazı kanser türlerindeki etkisi biliniyor. Vejetaryen beslenenler lif, vitamin ve mineral açısından zengin sebze, meyve ve kuruyemişleri oldukça fazla tüketiyor.
177 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ
Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Obezite Kongresi’nde paylaşılan yeni bir araştırma, Sağlık biyogöstergeleri (biyolojik gösterge) üzerinden vejetaryenlerle et yiyen insanların profillerini karşılaştırdı. Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Carlos Celis-Morales ve ekibi geçen beş yıl içinde beslenme tipini değiştirmeyen 37-73 yaş arasındaki 177 bin 723 sağlıklı kişinin verilerinden yararlandı. Sonuçlar, bilinçli uygulanırsa vejetaryen beslenmenin hastalık risklerini düşürdüğünü gösteriyor. Tabii tüm bunlar hayvansal ürün tüketmeyenlerin mutlaka daha sağlıklı olacakları anlamına gelmiyor.
BİLMEMİZ GEREKENLER
Kardiyovasküler rahatsızlık ve kanser riski daha az: Araştırmada vejetaryenlerde total kolesterolün yanı sıra karaciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı belli başlı göstergeler daha düşük çıktı. Kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kanser türleri için de riskin azaldığı ortaya kondu. Öte yandan et yiyenlere kıyasla vejetaryen beslenenlerde HDL (‘iyi’ kolesterol), kalsiyum ve D vitamini değerleri de daha düşük çıktı. Sonuçların alkol, sigara tüketimi, yaş ve kilodan bağımsız olduğu vurgulandı.
Enerji düşüklüğü yapar mı? ‘Et yemeden sağlıklı olunmaz’, ‘Kişinin enerjisi yetmez’ ya da ‘Spor yapamaz’ gibi cümleler pek de anlamlı değil. Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’dan tenisçi Serena ve Venus Williams’a kadar dünya çapında birçok vegan sporcu var.
ANCAK...
Vitamin ve mineral seviyelerinin kontrolü önemli: Ağırlıklı olarak abur cubur yiyen; yağ, şeker, tuz oranı yüksek karbonhidratlar tüketen, beslenmesine dikkat etmeyen vegan ve vejetaryenler vitamin ve mineraller konusunda yetersiz kalabilir. Bu nedenle B12, demir, çinko, D vitamini, kalsiyum gibi vitamin ve minerallerinin ölçümünü takip etmeleri ve gerekirse doktorlarının önerdiği takviyeleri kullanmaları gerekiyor.
Çeşitliliğe dikkat: Veganların fasulye, mercimek, yerfıstığı, kinoa, avokado gibi bitkisel protein kaynaklarına öğünlerinde sıkça yer vermeleri; kalsiyum açısından zengin olan yeşil sebzeler, incir, badem, chia tohumu gibi gıdaları beslenme rutinlerine almaları önemli. Sağlıklı yağ asitlerinden Omega 3 için ceviz, keten tohumuyla ıspanak, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmeleri; tahin, pekmez, ayçiçeği gibi demir zengini gıdaların yanı sıra demir emilimini arttırabilmek adına C vitamininden zengin besinlere diyetlerinde yer vermeye özen göstermeleri yararlı olabilir. Vejetaryenler ayrıca yumurta, peynir, yoğurt gibi gıdaları da tüketerek gayet sağlıklı bir bedene sahip olabilirler.