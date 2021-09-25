Güçlü bir bağışıklık için... Bilgi kirliliğine son

Yaz döneminde cildimiz ve saçlarımız güneşin, sıcağın ve nemin etkilerinden payına düşeni aldı. Denize, havuza girdik, bronzlaştık... Evde geçen karantina günlerinin acısını çıkarırcasına yoğun makyaj yapıp sosyalleşenler oldu. Bir yandan da hijyen önlemleri alarak COVID-19’a karşı dezenfektanlar ve kolonyalar kullandığımızı da unutmayalım. İşte bu ve benzeri durumların yıpratıcı etkisini şimdi, sonbaharda hissetmemiz çok normal. Ama güzel haber; önlem almanın, cildi ve saçı yeniden canlandırmanın, sağlığına kavuşturmanın da tam zamanı.
Evde, az sayıda malzemeyle hazırlanabilecek doğal maskelerle cildin nemlenmesine, saçın eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ancak, doğal malzemelerle hazırlanmış da olsa, maskeyi uygulamadan önce bir miktarını cildinizde küçük bir bölgeye sürüp bir süre bekleyerek alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
YIPRANAN, NEMİ AZALAN CİLTLER İÇİN
Malzemeler:
◊1/2 avokado
◊1 yemek kaşığı bal
Bitki çaylarından aromatik yağlara, doğal pastillerden bitkisel ekstrelere virüslere karşı doğanın eczanesinden en çok yararlanmamız gereken zamanlardayız. Bilim dünyasında bitkilerin içeriğindeki maddelerin bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirdiğine yönelik araştırmalar her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar çoğaldıkça biz de doğanın sunduğu bu eşsiz mucizeleri büyük bir hayranlıkla öğreniyoruz.
Yeşil çayla ıhlamuru karıştırın: Yeşil çay bence bu dönemin yıldızlarından. Çünkü içerisindeki ‘polimerik polifenoller’, grip virüsünün çoğalarak hücre içine girmesini engelliyor. Üstelik virüs ilaçları ve antibiyotiklerden farklı olarak polifenollere karşı mikroplar direnç de geliştiremiyor. Porselen bir demlikte 2-2.5 gram yeşil çay yaprağını 5 dakika demleyin. Bu çaya 2 gram kurutulmuş ıhlamur çiçeği eklemek de iyi bir seçenek. Çünkü ıhlamurun içindeki müsilaj (yapışkan madde) yeşil çaydaki polifenollerin ağızda daha uzun süre kalmasına yol açıyor ve çaydan beklediğimiz faydalı etkinin süresini uzatıyor. Daha iyi bir etki için ıhlamuru yeşil çaydan 10 dakika önce demlemeye başlayın, ardından yeşil çayı ekleyin.
Giriş kapılarını kapatın: Virüslerle savaştan zaferle çıkmanın yollarından biri de onlara en baştan geçit vermemek. Bunun için de virüslerin vücudumuza ağız, boğaz ve burundan girişini engellememiz gerekiyor. Narın kabuğundaki ‘punikalagin’, zerdeçaldaki ‘kurkuminoitler’ ve pembe çiçekli ladendeki ‘polimerik polifenoller’in virüslerin çoğalmasını engellediği yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Bu içeriklere sahip doğal pastilleri, eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ancak hem bitki çaylarını şekersiz tüketmeye hem de kullandığınız pastillerin şeker içermediğine emin olun. Çünkü şeker, mikropların beslenip gelişmesine; ‘biyofilm’ oluşturarak enfeksiyonun şiddetlenmesine neden oluyor.
Uçucu yağlar etkili: Bitkilerdeki uçucu yağların havada asılı kalabilen virüs ve bakteri gibi patojenleri azalttığını gösteren bilimsel çalışmalar var. Özellikle okaliptüs yağı, koronavirüse karşı koruyucu etkisi de ortaya konduğu için şüphesiz bu dönem çokça tercih edilecek. Virüse karşı doğal bir zırh oluşturmak adına okaliptüs yağı içeren burun spreyleri veya burun yağlarını kullanabilirsiniz. Uçucu yağ karışımınızı kendiniz hazırlamak isterseniz, 40’ar damla ‘sitronella’ (veya ıtır), ‘palmarosa’, servi, okaliptüs ve limon yağını 100 cl hidrosol (bitkisel su) içine karıştırın.
İlerlemeden engelleyin: Virüslerle savaşacak savunma sistemlerimizi kuvvetlendirmek için de bitkilerden yararlanabiliriz. Örneğin, Güney Afrika sardunyasının standardize edilmiş kök özütü, mürver bitkisinin özütü ve ekinezya bitkisinin toprak üstü kısımlarının taze halde sıkılmasıyla elde edilen şuruplar... Semptomların size ‘geliyorum’ dediği ilk anda bu bitkilerden destek almak, hastalığın ilerlemesini engellemede oldukça etkili.
KISA KISA
Doğaya ihanet etmeyelim
Güçlü bir bağışıklık için... Bilgi kirliliğine son
Prof. Dr. Murat Baş, küresel bir bağışıklık krizi yaşandığını söylüyor. Yeni kitabında, bu krizle mücadelede bağışıklığı doğru beslemenin önemine değinen Baş “Özel bir diyetle COVID-19 da dahil birçok hastalığı daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabiliriz” diyor.
COVID-19 hayatımızda birçok şey değiştirdi. Bunlardan biri de bağışıklık sistemimize dair farkındalığımız... Vücudumuzun savunma sistemini, onu nasıl güçlendirebileceğimizi, hastalıklar üzerindeki etkisini herhalde hiç bu kadar merak etmemiştik. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’ bu konudaki bilgi kirliliğine karşı adeta bir panzehir olmuş. Prof. Baş’ın kanıta dayalı araştırmalarla desteklenmiş tavsiyelerinin olduğu kitapta, bağışıklık sistemi hakkında çok sayıda bilgi yer alıyor.
Prof. Baş’ın kitabı yazmaya karar vermesi, kendi COVID-19 hikâyesiyle başlıyor. Baş, bu hastalık nedeniyle hastaneye yatıyor. Sonra doktoru “İyi ki sağlıklı beslenmiş ve düzenli egzersiz yapmışsınız. Yoksa çok daha zor bir yolculuk olabilirdi” diyor. Buradan yola çıkarak bağışıklığımızı nasıl besleyeceğimizi anlatan Prof. Baş “Sağlıklı beslenme, gerekli tedbirleri almazsanız hiçbir enfeksiyondan sizi korumaz. Ancak sağlıklı beslenmenin desteklediği sağlıklı bir bağışıklık sistemiyle hastalıkları daha kolay ve daha az yan etkiyle atlatabilirsiniz” diyor.
TARİFLER DE VAR...
Prof. Dr. Murat Baş’ın yeni kitabı ‘Bağışıklığı Beslemek’te bağışıklık dostu tarifler de yer alıyor. Zencefilli şeftali kâsesi, benim hemen
denemek istediklerimden...
NE LAZIM?
1 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı donmuş olabilir)
1 yemek kaşığı ham bal
1.5 orta boy dondurulmuş şeftali veya nektarin
1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 tatlı kaşığı rende taze zencefil
Üzeri için:
1/2 orta boy şeftali veya nektarin
1 yemek kaşığı yabanmersini
1 tatlı kaşığı ham bal
1 tatlı kaşığı arı poleni
NASIL YAPARIM?
Bir karıştırıcıda yoğurt, bal, zencefil, dondurulmuş şeftali ve portakal suyunu pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Bir kâseye karışımı alın ve üzerine kalan şeftali dilimleri ve yabanmersinlerini ekleyin.
Üzerine ham bal ve polen serpin.
Murat Baş’ın kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı.
KİTAPTAN TÜYOLAR...
Vücudun bağışıklık hücrelerinin yüzde 70-80’i bağırsakta bulunur. Bağırsaktaki faydalı bakteriler; bağışıklık sistemini düzenlemede, mikropların büyümesini engellemede, bağışıklık hücrelerinin gelişimini desteklemede önemli rol oynar. Bağırsak mikrobiyota profilini probiyotik takviyelerle iyileştirmek, COVID-19’un etkisini azaltabilir.
Bir enfeksiyonla savaşırken vücudunuz karbonhidratları enerji olarak kullanırken, günlük fonksiyonlarında bağışıklık hücreleri yağları kullanır. A, D, E, K vitaminleri sadece yağda çözündüğünden, onların kullanımı için yağ gereklidir. Yani karbonhidrat ve yağdan tamamen kaçmak doğru değil. Önemli olan bunların dengede olması ve iyi kaynaklardan karşılanması.
Zeytinyağı, kabuklu yemişler ve avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri bağışıklığınızı destekleyen sağlıklı yağlardır. Omega-3 yağ asitlerinin de COVID-19 şiddetini azaltmak için potansiyel faydaları belgelenmiştir.
Günde 5 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketmek, diyetinize fasulye ve mercimek gibi iyi protein kaynaklarını dahil etmek, salatalarınıza günde en az 1 çorba kaşığı ayçekirdeği veya kabak çekirdeği gibi yağlı tohumları eklemek, haftada iki kez yabani somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıkları yemek de bağışıklığınızı besler.
Bağışıklık sistemimizin en iyi performansı göstermesini sağlamak için vücudun 13 vitamin ve 20 minerale olan gereksinimini karşılamamız gerekir. Bunları gıdalarla karşılayabileceğimiz gibi gıda takviyelerinden de yararlanabiliriz.
Aralıklı açlık, düzenli egzersiz, meditasyon, yeterli uyku ve gün ışığı almak da vücudunuzun savunma hücrelerini besleyecek yöntemler.