Cicim aylarını nasıl uzatırız?

Soğuyan havalar ve kuruyan cildimiz ayrılmaz bir ikili... Neden mi? Çünkü soğuk havalarda ‘sebum’ üretimi yavaşlıyor. Bu da cildin koruyucu bariyeri olan ‘hidrolipidik’ filmin aşınmasına yol açıyor ve ‘lipit’ miktarının azalmasıyla su kaybının artmasına neden oluyor. Normalden daha az sentezlenen lipitler nedeniyle ciltte pullanma, kızarıklık, kaşıntı, gerginlik, iritasyon, çatlaklar, soğuk yanığı gibi problemler görülebiliyor. Bu doğrultuda cildimizin koruyucu bariyerini güçlendirmek ve cildimizin su tutma kapasitesini arttırmak için düzenli olarak nemlendirmemiz gerekiyor.
JOJOBA YAĞI
Cildimizi nemlendirmek için eczanelerdeki dermokozmetik ürünlerden yararlanabileceğimiz gibi cildimizin ihtiyaçlarına özel doğal nemlendirici kürler de hazırlayabiliriz. Örneğin, doğru yağ asitlerince zengin sabit yağlar, cildi hem besleyerek yapılanmasına yardımcı olur hem de cildin ‘immün’ bariyerini oluşturan probiyotiklere zarar vermeden bunu yaparlar. Aynısefa (Calendula) yağı bu noktada hassas cilde sahip kişilerin bile yararlanabileceklerinden bir tanesi. İçeriğindeki maddeler kuru cildin nemlenmesini sağladığı gibi soğuğa bağlı oluşan kızarıklıkların da azalmasına katkı sağlar. Jojoba yağı da doğal nemlendirici olarak kullanabileceğiniz bir diğer alternatif. Ciltteki kolajen dokuyu taklit etme özelliğine sahip olan jojoba yağı, ciltten çabucak emilen formuyla, krem sürdükten sonra oluşan yağlılık hissini sevmeyenler için iyi bir nemlendirici alternatifi olabiliyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hodan yağını ‘omega ve cla içeriği’ sayesinde özellikle olgun cilde sahip olanlar tercih edebilir. Hindistan cevizi yağıysa içindeki ‘laurik asit’ ve ‘kaprik asit’ sayesinde hem cilde iyi bir bariyer oluşturur hem de besler. Bu sabit yağlar doğru oranlarda uçucu yağlarla birleştirilerek kişiye özel karışımlar da oluşturulabilir. Bu da kimyasal içeriklerden uzak, herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen kürlerle cildinizi beslemenizi ve nemlendirmenizi sağlar. Tabii yağ karışımlarını eczacınıza hazırlatmanız en doğrusu olacaktır. Çünkü yanlış dozlarda hazırlandığında doğal olduğu için zararsız olduğunu düşündüğünüz bir yağ karışımı cildinizde tahrişe ve hatta yanığa bile neden olabiliyor. Bunun yanı sıra farklı cilt tipleri için ayrı içeriklerin karışımlara dahil edilmesi veya bazı yağların karışımdan çıkarılması gerekebiliyor. Örneğin, Hindistan cevizi yağı, yağlı ciltlerde sivilcelenmeye sebep olacağından o kişilerin reçetesinde kullanılmamalı.
ELDİVEN ÖNEMLİ...
Protein tozu eklenmiş kahve son dönemde popülerlik kazandı. Sadece Türkiye’de de değil! ‘Profee’ olarak adlandırılan bu içeceği TikTok fenomenleri ihtiyacınız olduğunda enerji kaynağınız olabilecek ‘sağlıklı bir yaşam ürünü’ olarak tanıtıyor. Oysa ‘profee’ gereksiz protein ve kafein tüketimini tetikleyerek sağlığa faydadan çok zarar da verebiliyor. Konuyu uzman diyetisyen Yasemin Batmaca ile masaya yatırdık.
Protein ve kahvenin birleşiminden oluşan ‘profee’ akımının yararını ve zararını iyi değerlendirebilmek için önce bu ikilinin vücudumuza olan etkilerine tek tek bakalım... Yetişkin bir insan vücudunun yaklaşık yüzde 16’sını oluşturan proteinler büyüme ve gelişmede, kas kütlesinin artmasında ve korunmasında görev alıyor. Özellikle COVID-19 sürecinde önemini daha da iyi anladığımız bağışıklık sistemimizi destekliyor. Vücudumuzda her şeyin yolunda gitmesini sağlayan enzimlerin ve bazı hormonların yapıtaşını oluşturuyor. Özetle; protein vazgeçilmezimiz. Kahvenin içeriğindeki kafeinin de olumlu birçok etkisi var. Batmaca bu etkileri “Kafein yorgunluk hissini azaltır, dikkati ve konsantrasyonu arttırır. Yüksek antioksidan etkinliğiyle vücutta zararlı birçok serbest radikale karşı vücudu korur” diye özetliyor.
Tüm bunlara rağmen proteinin ve kafeinin gereğinden fazla tüketilmesi vücudumuzda hiç de istemeyeceğimiz birçok soruna yol açıyor. Profee akımının en büyük riski de burada yatıyor. Batmaca, “Fazla protein kemikler, böbrekler ve karaciğer üzerine metabolik yük oluşturabiliyor. Özellikle böbrek hastalığı yaşayan veya riski taşıyan kişilerin çok dikkat etmesi gerekiyor” diyor.
GENETİK FARKLILIKLAR DA ETKİLİ
Egzersiz yapan bir bireyin ortalama protein ihtiyacını besinsel protein kaynaklarıyla yeterli ve dengeli beslenerek kolaylıkla karşılayabileceğini söyleyen Batmaca, protein alımını öğünlere yaymayı öneriyor: “Araştırmalara göre protein alımını öğünlerine eşit olarak dağıtanlar günlük proteinlerinin çoğunu bir öğünde tüketenlere göre yüzde 25 daha fazla kas proteini sentezi yapıyorlar.”
Gelelim kafeine... Sağlıklı yetişkinlerin günde 300-400 miligram, hamile ve emzirenlerinse günde 200 miligramdan fazla kafein alması çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor. Migren, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk, hızlı kalp atışı ve kas titremeleri bunlardan sadece bazıları. Çocukların, akıl hastalığı, kalp hastalığı ve hipertansiyonu olanlarınsa özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Batmaca, bunlara ek olarak bazı çalışmalarla kafein alımında da genetik farklılıklara göre sağlığa zararlı, az yararlı veya çok yararlı olduğuna dair farklı gen tiplerinin tespit edildiğini anlatıyor.
Batmaca yine son yıllarda popüler olan ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlanan ‘bulletproof kahveler’ içinse şunları söylüyor: “Hindistan cevizi yağı, bitkisel olmasına rağmen doymuş yağ içerir. Örneğin tereyağında yüzde 52 olan bu oran, Hindistan cevizi yağında yüzde 86’dır. Hem iyi hem de kötü huylu kolesterolü yükseltebilir.”
COVID-19 pandemisiyle birlikte sağlığın birinci gündem maddesi bağışıklık oldu. Bağışıklığı destekleyici vitamin ve mineraller de bu dönemin yükselen yıldızları... Onlardan biri de magnezyum. Üstelik sadece bağışıklıkla değil, kas kramplarından migrene, uyku düzensizliğinden fibromiyaljiye kadar birçok sorunla ilişkilendiriliyor magnezyum. Vücudumuzda en yaygın bulunan dördüncü mineral olması ve 800’den fazla enzimin yapısına katılması magnezyumu önemli bir oyuncu yapıyor. Protein sentezinden kas fonksiyonlarının düzenlenmesine, glikoz kontrolünden kan basıncının dengelenmesine kadar birçok kritik görevde rol alıyor. Magnezyum ayrıca vücudumuzdaki enerjinin üretilmesinden, kemik sağlığımızdan ve nöron fonksiyonlarımızdan sorumlu.
Badem, ıspanak ve yerfıstığında magnezyum var ama ihtiyacımız olan miktarı karşılamaya yetmeyebilir.
KAN TAHLİLİ YETERSİZ
Dr. Mustafa Kalkan magnezyum hakkındaki güncel çalışmalardan yola çıkarak hazırladığı çevrimiçi eğitimde magnezyumun önemli bir kısmının kemiklerimizde (yüzde 52.9’u), kaslarımızda (yüzde 27’si) ve yumuşak dokularımızda (yüzde 19.3’ü) olduğunu anlatıyor. Magnezyumun sadece yüzde 0.3’ünün kanda bulunduğunu vurguluyor.
Dr. Kalkan “Bu nedenle kan tahlilinizde plazma magnezyum düzeyinizin normal olması, vücudunuzda magnezyum eksikliği olmadığı anlamına gelmez. Magnezyumun neredeyse yüzde 99’luk bir kısmı hücre içinde bulunduğundan, hücre içi magnezyum ölçümü daha güvenilir” diyor.
TAKVİYE GEREKLİ
Magnezyum erkek-kadın, genç-yaşlı herkesin ihtiyaç duyduğu bir mineral olsa da erkeklerde kas kütlesi daha fazla olduğu için magnezyum ihtiyacı da onlarda daha fazla. Yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte erkeklerin günlük 400-420 mg, kadınlarınsa 300-350 mg magnezyuma ihtiyacı olduğunu da anlatan Dr. Kalkan’a göre, mide koruyucular ve antibiyotikler gibi ilaçlar, asitli içecekler, bağırsak florasının bozuk olması, ileri yaş ve kalsiyum takviyesi kullanımı gibi sebepler yüzünden bu ihtiyacımız yediklerimizden karşılanamıyor. Eksikliği gidermenin yoluysa kişinin ihtiyacına özel magnezyum takviyesi alması.
HANGİ FORMUNU KULLANALIM?
Türkiye’de pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayılarını bu hafta gördük. Ancak sadece pozitif hasta sayısı artmıyor. Influenza kaynaklı mevsimsel grip vakaları da adeta COVID-19 vakalarıyla yarışıyor. Baş, boğaz ve eklem ağrısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş... Üstelik semptomlar o kadar benziyor ki ikisini ayırt etmek oldukça zor. Kafamızdaki soru işaretini gidermek için Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Çağrı Büke ile konuştuk.
CİDDİ RİSKLER VAR
Sonbahar ve kış sezonunun en yaygın sağlık sorunu olan mevsimsel griple ekim ayından nisan ortasına kadar karşılaşabiliyoruz. Ancak kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında hastalık görülme sıklığı iyice artıyor. Influenza virüslerinin yol açtığı grip bazılarımız için daha ciddi risklere yol açabiliyor.
Prof. Büke, 65 yaşın üzerindeki kişilerin, 2 yaşın altındaki çocukların, kronik akciğer, karaciğer, kalp veya böbrek hastalığı olanların, diyabetlilerin, obez kişilerin, kanser hastalarının, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananların ve hamilelerin riskli gruplar olduğunu söylüyor. Bu kişilerde hafif semptomlarla başlayabilen bir grip, zatürreye ve hatta kişinin hayatını kaybetmesine bile neden olabiliyor. Prof. Büke “Grip aşısı, gribe bağlı ciddi bir durumun oluşmasını engelliyor” diyor ve özellikle riskli gruptaki bireylerin her yıl aşı olmalarını öneriyor.
Eczanemde hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediğimi söyleyip klinikteki durumu da soruyorum. Prof. Büke sadece ülkemizde değil, dünyada da mevsimsel gribin ve gribe bağlı hastaneye yatışların artışta olduğunu söylüyor. “Önlemler gevşedi, grip arttı. Aşılandıktan sonra birçok kişi bireysel önlemlerini gevşetmeye başladı. Hiç yapılmayan kapalı alan buluşmaları yapılır oldu, davetlere gidilir oldu. Elbette bu durum mevsimsel grip vakalarını da arttırdı” diyerek durumun nedenini açıklıyor.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
COVID-19 artık hayatımızın bir parçası oldu. Ondan korunmak için veya yakalanırsak süreci hafif atlatmak için yapılacaklar listemiz bilimsel çalışmalara göre sürekli güncelleniyor. İşte o listenin en yeni maddelerinden biri ‘damar içi glutatyon uygulaması’. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Dr. Nesrin Sezen “10 yılı aşkın süredir glutatyon uygulaması yapıyorum ama son dönemde talep çok arttı. Çünkü damar içi glutatyon uygulamasının hem COVID-19’dan korunmada hem de tedavisinde etkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar yayımlandı” diyor. Bu etkiyi glutatyonun bağışıklık sistemini destekleyici etkisine bağlıyor. Dr. Sezen glutatyonun bilinen en iyi antioksidan madde olduğunun da altını çiziyor. Peki bu neden önemli? Çünkü sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve ilerleyen yaş gibi birçok faktör vücudumuzda serbest radikallere yol açıyor. Serbest radikalleri hiç sevmiyoruz çünkü zamanla yaşlanmanın beraberinde getirdiği etkilerin çok daha görünür olmasına ve kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyorlar. Vücudumuz elbette onları kendisinden uzaklaştırmak için var gücüyle çabalıyor. Ancak bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bizim de onu zaman zaman antioksidanlarla dışarıdan desteklememiz gerekebiliyor.
Glutatyon eksikliği vücutta kronik yorgunluğa, romatizmal hastalıklara, fibromiyalji gibi kas ağrılarına ve hatta kansere neden olabiliyor.
Dr. Sezen üç aminoasitin bir araya gelmiş hali olan glutatyonu ‘antioksidanların başkomutanı’ olarak tanımlıyor ve vücuttaki en büyük görevini ‘zararlı serbest radikallerin parçalanıp vücuttan atılmasını sağlamak’ olarak tanımlıyor. Sezen’e göre glutatyon bu görevini yeterince yapmadığında kronik yorgunluk, alerjik ve romatizmal rahatsızlıklar, fibromiyalji ve kanser gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Glutatyon eksikliğinin bağışıklık sistemimizi zayıflatarak bizi viral hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiği de biliniyor. Sezen glutatyon kullanımını aşağıda başlıklarıyla anlatıyor.
BRÜKSEL LAHANASI, ROKA, BROKOLİ…
“Yeşil yapraklı sebzeler, çilek, domates, pazı, roka, brokoli ve Brüksel lahanası gibi gıdalardan glutatyon alabiliyoruz. Ancak yeterli olmuyor. Çünkü glutatyonun iki formu var; aktif ve inaktif. İdeali vücutta aktif formunun yüzde 90 oranında olması. Damar içine glutatyon verildiğinde direkt kana karışıyor ve serbest radikallerin parçalanıp atılmasını sağlıyor. Glutatyonu vücudumuzun elektrik süpürgesi gibi düşünebiliriz.”
C VİTAMİNİYLE BİRLİKTE UYGULANIYOR
Pandeminin başlangıcından bu yana bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla C, D vitaminlerine ve benzeri takviyelere talep arttı. Son dönemdeyse eczanede en az bunlar kadar psikolojimizi olumlu etkileyecek bitkisel ürünler ve takviyelerle karşılaşıyoruz.
Bir yılı deviren salgına bağlı olarak devam eden sağlık riski, hayat rutininin değişmesi, kısıtlamaların etkisi, sosyal hayatın sekteye uğraması, ekonomik sıkıntı ve süren belirsizlikler derken pek çoğumuz psikolojik açıdan zorlandığımız günler içindeyiz. Birçok kişi eskisi gibi ‘mutlu’ hissetmekte zorlandığından, uyku sorunları yaşadığından ya da iştah artışı/kaybı gibi şikâyetleri olduğundan söz ediyor. Bu tip sorunlara destek olarak yararlanılabilecek bazı gıda takviyeleri ve bitkilere birlikte göz atalım. Tabii her zaman olduğu gibi, harekete geçmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.
STRESE. UYKUSUZLUĞA, KAYGIYA KARŞI...
Sarı kantaron (St. John’s Wort): Gerginliği azaltan, stresle baş etmeyi kolaylaştıran bir etkisi var. Hafif ve orta şiddetli depresyonda bile etkili. İçeriğindeki ‘hiperisin’ sayesinde ‘serotonin’ düzeyini arttırıp mutlu hissetmenize katkı sağlayabiliyor. Yaz aylarında çok açık tenlilerde lekelenmelere yol açabilir. Kapsül formunda tüketebilirsiniz. Kan sulandırıcılar gibi birçok ilaçla etkileşebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kullanmayın!
5 HTP (5-Hidroksitriptofan): Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin biyosentezinde etkili olan 5 HTP, gıda takviyesi olarak kapsül formunda tüketilebiliyor. Vücudumuzda serotonin ‘melatonine’ dönüştüğünden REM uyku kalitesini arttırmak için de tercih edilebiliyor.
5 HTP bir ‘aminoasit’ olduğundan aç karnına daha iyi emildiğini unutmamak gerek.
Passiflora:
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003’ten bu yana ilk kez, alzheimer tedavisinde kullanılması için bir ilaca onay verdi. Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen’in geliştirdiği bu ilaca verilen acil kullanım onayı FDA’daki uzmanlar arasında da tartışmalara neden olmuş, hatta üç uzman istifa etmişti. Bilim dünyasının tartıştığı onay sürecini, çalışmalarını Washington’da sürdüren nöroloji uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya’yla konuştuk. Bu ilaçla ilgili çalışmalar ne zaman başladı, ilaç ne vaat ediyor, ne gibi riskleri beraberinde getiriyor ve bu riskleri almaya değer mi; hepsini anlattı...
1) NEDEN TARTIŞMALI?
Dr. Sevda Sarıkaya söze bu onayın, aynı COVID-19 aşısının aldığı gibi, acil kullanım onayı olduğuna dikkat çekerek başlıyor: “Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de alzheimer hastalarında diğer kişilerden farklı olarak iki durum tespit ediliyor. Bunlardan biri beyindeki ‘beta amiloid proteinleri’... Bu proteinler biriktiğinde ‘beta amiloid plakları’ oluşur. Acil kullanım onayı alan bu ilaç, beta amiloid proteinleri üzerinde etkili. Beta amiloid plaklarını eritmek üzere yapılan çalışmalar yoğun olsa da daha önce pek çok ilaç hastalarda yeterli sonuca ulaşılamadığı için başarısız olmuştu. Bu ilacın tartışmalı olması da yine bu yüzden...”
2) 10’U NEGATİF, 1’İ ÇEKİMSER...
Dr. Sarıkaya’nın aktardığına göre, ilacın Ağustos 2015’te başlatılan faz-3 çalışmasının sonuçları yetersiz görüldü. Eylül 2015’te ikinci faz-3 çalışmaları başlatıldı. Beklenen düzeyde etki görülmediği için 2019’da çalışmalar durduruldu. Biogen, yüksek doz kullanılan grupta anlamlı bir fark saptandığını, hastaların ev işlerini daha rahat yaptıklarını, günlük hayata daha uyumlu hale geldiklerini söyleyince FDA, Kasım 2020’de yeniden toplandı. 11 üyenin 10’u ilaca negatif, 1’i çekimser oy verdi. Fakat ilaç, olası yarar beklentisi nedeniyle 7 Haziran 2021’de acil kullanım onayı aldı. Bu süreçte durumu eleştiren üç yetkili FDA’dan istifa etti.
3) BU RİSKLERİ ALMAYA DEĞER Mİ?
Dr. Sarıkaya’ya bu ilacı hastalarına tavsiye edip etmeyeceğini soruyorum. “Temkinliyim. Şu anda hastalarıma kullanmalarını önermem” diyor. Bilimsel verilerinin yetersizliğine değinip ilacın ciddi risklerinin olabileceğini de ekliyor: “İlaç, beta amiloid plaklarını eritirken beyin ödemi ve beyin kanamasına yol açabiliyor, bu yan etkiler görülmüş. Faydası tam olarak kanıtlanmamış bu ilacın vaat ettiği şey, hastalığın ilerleyişini 4 ile 18 ay arasında durdurma ihtimali...” Sarıkaya, ilaca onay verilmesine karşı çıkan uzmanların “4-18 ay gibi bir ‘geriden ilerleme süreci’ için bu riskleri almaya değer mi” diye düşündüklerini aktarıyor.
4) ‘BİZDE KORKU, ONLARDA MANTIK HÂKİM’
Herkesi yine kısa sürede fazla kilolardan kurtulma telaşı sardı. Bu dönemlerde doğal olduğu iddia edilen zayıflatıcı ürünlere talep artıyor. Etraftan duyulan tavsiyelerle, internet üzerinden bu tarz ürünlerin satın alındığına şahit oluyoruz.
Pek çok insan ‘Doğalsa zararsızdır’ gibi yanlış bir algıya sahip. Ama yapılan analizlerde doğal diye satılan ürünlerin içerisinde ‘sibutramin’ gibi ülkemizde yasaklı kimyasal maddelere rastlandığını da biliyoruz. Zaten ‘Her doğal madde zararsızdır’ gibi bir genelleme yapmak da mümkün değil. Ayrıca bu hafta İngiliz The Guardian gazetesi yayımladığı bir haberle bitkisel ürünler ve gıda takviyelerinin kilo vermede önemli bir etkisi olmadığına dair yeni bir araştırmayı da gündemine taşıdı.
Avustralya Sydney Üniversitesi 4 bin 331 katılımcı üzerinde yaptığı çalışmayla ‘chitosan, fructan, konjuge linoleik asit (CLA)’ gibi içerikleri olan Zayıflama takviyeleriyle yeşil çay, mate, meyankökü ve beyaz fasulye gibi bitkisel takviyelerin etkisi incelendi. Sonuçta ‘çoğu takviyenin kısa süreli kullanımının zararsız olduğu ancak klinik açıdan anlamlı olacak bir kilo kaybı sağlamadığı’ ortaya kondu.
Bu furyaya paranızı ve sağlığınızı kaptırmayın. ‘Mucize’ vaat eden hiçbir şey gerçek ve kalıcı olamaz. Kilo vermenin ve korumanın en etkili yolu, aktivite ve sağlıklı beslenmedir.
HANGİ DESTEKLER İŞE YARAR?
Her dönem, tıpkı bir moda akımı gibi belli bitkilerin/takviyelerin ismi duyuluyor. Tek başlarına işe yaramamakla birlikte Kilo Verme sürecinde doktorunuza ve eczacınıza danışarak bunlardan destek alabilirsiniz.
Lif tüketimini arttırmak için:
SİNEKLERİ KOVMAK MÜMKÜN MÜ?
- 200 ml lavanta aromatik suyu, 10 damla okaliptüs uçucu yağı, 10 damla biberiye yağı, 15 damla lavanta uçucu yağı, 15 damla sitronella (limon çimeni) uçucu yağı, 40 ml Hint yağı ve 5 ml tatlı badem yağını karıştırıp sprey şişesine koyun. Sinekleri uzak tutmak için açık havaya çıkmadan sıkabilirsiniz.
- Böcek ve sinek ısırıklarını sakinleştirmek ve bunların yarattığı kaşıntıyı hafifletmek içinse 20 ml tamanu yağı, 10 damla lavanta uçucu yağı ve 10 damla nioli yağını karıştırıp ısırıkların üzerine sürebilirsiniz.
SICAKLARIN ‘BELASI’ TERLEMEYE KARŞI ÇÖZÜMLER
- Terleme sorunuyla mücadelede en etkili bitkilerin başında adaçayı geliyor. Bir tatlı kaşığı adaçayını bir bardak kaynamış su içinde 10 dakika demleyip süzdükten sonra ılık olarak içmek terleme sorununa karşı etkili olabilir.
- Bir su bardağı lavanta veya gül suyuna 40’ar damla selvi ve limon uçucu yağı ekleyerek hazırlanan karışımı sürmek ter kokusunun yok olmasına katkı sunabilir.
GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN KÜRLER
- Hodan yağı hasar görmüş cilt hücrelerini yenileme özelliğine sahiptir. 4 yemek kaşığı hodan yağının içine beş damla lavanta uçucu yağı damlatılarak hazırlanan karışım yanıkların hızla iyileşmesine ve yanığa bağlı acı hissinin azalmasına yardımcı olabilir.
Her yaz sezonu bir bitki ‘mucizevi’ özellikleriyle popülerleşiyor. Kekreyemiş tozu, kurkumin, Afrika mangosu gibi bitkileri hatırlarsınız. Bu durumun değişmeyen bir kuralı, o bitkinin mutlaka ‘süper zayıflatıcı’ etkisinin olması... Ama bu bitkilerin mucizevi etkisi nedense sadece bir sezon sürüyor. Ertesi yıl o ‘etki’ bir anda yok oluyor ve yeni bir bitkinin ‘daha iyi zayıflattığı’ keşfediliyor! Tabii bu keşif biliminsanları tarafından yapılmıyor. Fenomenlerimiz ve ünlü sanatçılarımız bu akımı yönetiyor. Fitoterapi (bitkilerle tedavi) alanında bilimsel uzmanlığım olduğu için bu konu özellikle dikkatimi çekiyor. Ama yıllardır bu alanda çalışan biri olarak ben ‘mucizevi zayıflatıcı’ bir bitkiyi hâlâ keşfedemedim!
Mavi kelebek sarmaşığı çayını sürekli sosyal medya paylaşımlarında görünce aklıma gelenekselleşen bu döngü geldi. İnternete çayın adını yazdığınızda da zayıflatıcı etkisinden tutun, saç dökülmesi karşıtı etkisine; detoks etkisi yaptığından cildi yenilediğine kadar sayısız faydasının yazıldığını göreceksiniz. İddialara bakılırsa kanseri ve depresyonu bile önleyecek bir bitkiymiş! Bu etkilerin bilimsel kanıtı tabii ki yok!
Oysa mavi kelebek sarmaşığının gerçek mucizesi hayali sağlık faydalarında değil, doğal bir gıda boyası kaynağı olarak yaygın şekilde kullanılan ‘antosiyaninleri’ içermesinde. Sağlık kısmını işin içine karıştırmasalar, sunduğu görsel şölenle sadece çok iyi bir ‘wellness’ (iyilik hali) çayı olarak nam salsa sorun kalmayacak.
PARANIZDAN, SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN
Eczanelerde satılan, Sağlık Bakanlığı onayı olan, sayısız testten geçmiş ürünleri bile ‘şu soruna iyi geliyor’ diye tanıtmak yasakken her yıl yeni keşfedilen bu ürünlerin kanıtlanmamış sayısız ‘faydası’ insanlara nasıl anlatılıyor bunu bir türlü anlayamıyorum. Koronavirüse karşı aşı olmadan önce “Bunun faz çalışmaları tam mı” diye soranlar, bu ürünleri nasıl bir güvenle tüketiyor, o da ayrı bir soru işareti.
Bir sorunumuz var ve çözümü bir tık uzağımızdayken hangimiz buna hayır deriz ki? Ama burada çözüm değil, hayal satıyorlar. Üstelik bazen kısa yoldan hayallerinize ulaşın diye o ‘doğal’ ürünleri ölümünüze yol açabilecek, yasaklı kimyasal maddelerle karıştırıyorlar. O nedenle lütfen size ‘mucize’ diye sunulan hiçbir bitkiye, bitkisel karışıma inanmayın. Unutmayın, sadece paranızı değil, sağlığınızı da kaptırırsınız.
O ‘meşhur’ günleri yaşıyoruz yine... “Esmiyor”, “Çok sıcaaak!” feryatlarının havada uçuştuğu, duştan çıkar çıkmaz yeniden terlemeye başlayıp güneş batana kadar deniz-kum-güneş dışında gelen tüm önerilerin gözümüzde büyüdüğü o günler...
Sıcaklıkların -genel olarak iklimin- basit gündelik hayat pratiklerinin ötesinde insan üzerindeki etkilerine dair çalışmalar dikkat çekiyor son dönemde. The Lancet Planetary Health’te yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğinin korkutucu etkilerini göz önüne serdi. 20 yılı kapsayan çalışma tüm dünyada yılda 5 milyondan fazla insanın aşırı sıcak ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.
‘ÖLÜMLER ARTABİLİR’
2000-2019 arasında 750 farklı merkezden ölüm oranı ve hava durumu verilerinin ele alındığı araştırmada, bu noktalarda günlük hava sıcaklığının 10 yılda bir ortalama 0.26 derece arttığı görüldü. Soğuk nedeniyle yaşamını yitiren insan sayısı daha fazla olsa da aşırı sıcak kaynaklı ölümlerin arttığı ortaya kondu. Üstelik bu yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. Bu konuyla ilgili uzman isimler; devletler, uzmanlar ve bireyler gerekli önlemleri almazsa bu artışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
Aşırı sıcakların üzerimizdeki etkisinin psikolojik boyutunu da unutmamak gerek. Kişilerde tahammülsüzlük, kararsızlık ve zihinsel yorgunluk gözlenebilirken dikkat eksikliği de artabiliyor. Uzmanlar anksiyete bozukluğu yaşayanlarda panik atakların tetiklenebildiğine dikkat çekiyor ve uyku bozukluklarının hava durumuyla ilişkisini hatırlatıyor.
Sıcaklarda yaygın görülen uykusuzluğunsa depresyonun da dahil olduğu çok sayıda fiziksel ve psikolojik rahatsızlığın nedenleri arasında olduğunu unutmamak gerek.
Öte yandan aşırı sıcak ve nemli havalarda kişilerde öfke kontrolü sorunları da artış gösterebiliyor.
Yazın şikâyet edilen konuların başında güneş lekesi ve güneş alerjisi sorunları geliyor. Ancak bu iki rahatsızlığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Güneş alerjisi, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınması sonucunda deride kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, şişlik ve döküntü gibi belirtilerle kendini belli etse de aslında ürtiker gibi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu. Kurdeşen şeklinde de kendini belli edebiliyor. Belirtiler daha çok dekolte bölgesi, el ve kolların dış yüzeyi, alt bacaklar gibi bölgelerde ortaya çıkıyor.
Harvard Health, çoğunlukla kaşıntılı kızarıklıklar olarak kendini gösteren genel güneş alerjisini ‘bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına reaksiyonu’ olarak tanımlıyor. Vücudun neden böyle bir tepki geliştirdiği tam olarak bilinmese de alerji, bağışıklık sisteminin güneş etkisinde kalan cildin bazı özelliklerini ‘yabancı’ olarak algılaması ve buna bağlı olarak da savunma sistemini harekete geçirmesiyle ortaya çıkıyor.
AĞIR YAŞAYANLAR TEST YAPTIRABİLİR
Nadir de olsa bazı kişilerde tüm vücudu etkileyen döküntü, şişme, tansiyon düşüklüğü gibi etkilerin gözlendiği durumlar da gelişebiliyor. Yani güneş alerjisi riskli bir konu. En önemlisi, alerjik kişilerin güneş ışınlarından iyi korunması. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde güneşten kaçınmak gerekiyor. Ayrıca doktorunuza ya da eczacınıza danışarak hem UV-A ve UV-B korumalı hem de en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmanızı öneririm. Alerjiyi ağır yaşayan kişiler UV testing / fototesti ile kendilerini etkileyen spesifik dalga boylarını öğrenebilir.
Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen güneş alerjisini yaşarsanız, halk arasında iyi geldiği söylenen yoğurt, diş macunu gibi maddeleri sürmeyin ve hastaneye gidin.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE AÇIK TENLİLER ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ
Gelelim güneş lekelerine... Deri tipimiz güneşe verdiğimiz reaksiyonu direkt olarak etkiliyor. Güneşten korunuyor olsak da saç ve ten rengi ya da kalıtsal yatkınlık gibi elimizde olmayan durumlar bu konuda ‘söz sahibi’. Bu nedenle 3 yaş altı çocuklar ve yaşlılarla birlikte, açık tenli kişilerin de güneşten korunmaya özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
Ciltteki lekeler güneşin yanı sıra, genetik yatkınlık
Son dönemde dünyada et, tavuk ve deniz ürünlerinin tüketilmediği Vejetaryen beslenmeyle hiçbir hayvansal gıdanın (yumurta, süt ve süt ürünleri de dahil olmak üzere) tüketilmediği veganlığın arttığını görüyoruz. Vegan beslenen çok sayıda kişi bu kararı hayvan yaşamına saygılı, etik bir tercih olarak hayata geçiriyor. Pek çok insan hayvancılığın iklim, çevre ve küresel açlık üzerindeki etkisine karşı bilinçli bir seçimle beslenmesinden hayvansal gıdaları çıkarıyor.
Öte yandan daha sağlıklı olduğu için vejetaryen, vegan ya da bitki bazlı beslenmeye geçen bir grup da var. Ülkemizde de bu tarz beslenmeyi tercih edenlerin sayısında ve dolayısıyla vejetaryen, vegan ürünler sunan mekânların sayısında artış var. Fark etmişsinizdir, en bilinen fast food zincirleri bile menülerine vejetaryen seçenekler ekliyor. Peki, bu beslenme tipi gerçekten sağlıklı mı?
Kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin kalp hastalıklarında ve bazı kanser türlerindeki etkisi biliniyor. Vejetaryen beslenenler lif, vitamin ve mineral açısından zengin sebze, meyve ve kuruyemişleri oldukça fazla tüketiyor.
177 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ
Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Obezite Kongresi’nde paylaşılan yeni bir araştırma, Sağlık biyogöstergeleri (biyolojik gösterge) üzerinden vejetaryenlerle et yiyen insanların profillerini karşılaştırdı. Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Carlos Celis-Morales ve ekibi geçen beş yıl içinde beslenme tipini değiştirmeyen 37-73 yaş arasındaki 177 bin 723 sağlıklı kişinin verilerinden yararlandı. Sonuçlar, bilinçli uygulanırsa vejetaryen beslenmenin hastalık risklerini düşürdüğünü gösteriyor. Tabii tüm bunlar hayvansal ürün tüketmeyenlerin mutlaka daha sağlıklı olacakları anlamına gelmiyor.
BİLMEMİZ GEREKENLER
Kardiyovasküler rahatsızlık ve kanser riski daha az: Araştırmada vejetaryenlerde total kolesterolün yanı sıra karaciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı belli başlı göstergeler daha düşük çıktı. Kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kanser türleri için de riskin azaldığı ortaya kondu. Öte yandan et yiyenlere kıyasla vejetaryen beslenenlerde HDL (‘iyi’ kolesterol), kalsiyum ve D vitamini değerleri de daha düşük çıktı. Sonuçların alkol, sigara tüketimi, yaş ve kilodan bağımsız olduğu vurgulandı.
Enerji düşüklüğü yapar mı?
Bağışıklık sistemimizi destekleyen güneş, iyilik halimizi de arttıran bir dost. Ama onunla temastayken dikkat etmemiz gereken kurallar var...
* 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçınmalıyız. Güvenli saat aralığında olsak bile dışarıdaysak gölge alanlara sokulmalıyız.
* Geniş siperlikli şapka ve güneş gözlüğü takmak; pamuklu ve hafif bol kıyafetleri tercih etmek, dışarıda olduğumuz her an güneş koruyuculardan yararlanmak alabileceğimiz önlemler arasında...
* Pandemi nedeniyle maske takıyoruz. Hem yüzde oluşabilecek ton eşitsizliğini engellemek hem de cildi korumak için güneş koruyucuların düzenli kullanımı ayrı bir öneme sahip.
* Özellikle güneşte çok çabuk kızaran insanlar, sürekli dışarıda çalışan ya da dışarıda spor yapanlar güneşin zararlı etkileri açısından yüksek riskli kişiler. Ailesinde ya da kendi geçmişinde deri kanseri olanlar, çok sayıda beni veya riskli benleri bulunanlar, güneşe karşı duyarlılık oluşturan tedavi alanlar, bebek ve çocuklar daha dikkatli korunmalı.
* Cildi düzenli nemlendirin
* Güneş koruyucuları, cildimize özel seçmek çok kritik. Ürün üzerindeki SPF değeri (güneşten korunma derecesi) UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu ifade eder. SPF değerinin yükselmesi daha çok değil, daha uzun süre korunduğunuz anlamına gelir.
* Ciltteki kırışıklıklar ve alerjiler gibi hasarlardan UVA ışınları sorumludur. Bu ışınlar derinin bir alt tabakasına ulaşarak, oradaki kolajen ve elastini olumsuz etkiler. Seçtiğiniz ürünün UVA koruyuculuğunu üzerindeki ‘PPD’ veya ‘PA’ değerine bakarak anlayabilirsiniz.
YÜZME
Yaz mevsimi spora başlamak için en ideal zaman. Uzmanların çoğuna göre en iyi sporsa yüzme... Çünkü suda hareket etmek bile kaslarımızın çoğunu çalıştırıyor. Sakatlanma riskine karşı serbest stilde yüzmeyi tercih edin. Bel problemi ve omurga eğriliği (skolyoz) olanların doktorlarına danışarak haftada üç veya dört gün, yarım saat sırtüstü yüzmeleri kas ve kemiklerine iyi gelecektir. Her zaman hatırlatıyorum; kas yırtılması gibi sakatlıkları yaşamamak için hangi sporu yaparsanız yapın, öncesinde mutlaka 5-10 dakika ısınmak gerekiyor. Yüzme öncesinde suyun içinde yürümek veya suda ayaklarını aşağı yukarı sallamak gibi basit ısınma hareketlerinden yararlanılabilir.
PLAJ VOLEYBOLU
Kumsaldayken yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerden biri plaj voleyboludur. Aslında iyi bir açık hava sporu olan plaj voleybolunda top seviyesi genellikle baş üzerinde olduğundan, omuz eklemleri zorlanabilir. Kum üzerinde oynamanın da ekstra zorlayıcı yönünü düşünerek omzunuzdaki kas ve tendonları zedelememek için karşılayamayacağınızı hissettiğiniz toplarda kendinizi zorlamayın. Bu aktiviteye güneşin yoğun olmadığı saatlerde ve terlemeye izin veren rahat kıyafetlerle dahil olmayı da ihmal etmeyin.
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ
Hem sağlığımızı hem de iyilik halimizi geliştiren bu aktiviteyi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri ayakkabı seçimi! Dizinizi yük altında bırakıp eklem ve kıkırdak sorunlarıyla karşılaşmamak adına ayağınıza tam oturan, zemin sertliğine karşı koruyucu, ön ucu esnek ve yumuşak, orta kısmı bükülmeyen ayakkabıları tercih edin.
COVID-19’la birlikte çok daha steril hayatlar yaşamaya başladık, yeni alışkanlıklar edindik. Pek çok kişi bu yeni düzenin bağışıklık sistemimizi zayıflattığından endişe duyuyor. Uzmanlarsa gereksiz antibiyotik kullanmadığımız, vücudumuza iyi baktığımız, sağlıklı beslendiğimiz için aksine immün sistemimizin kendini koruyup kolladığını söylüyor. Salgında alınan önlemler sayesinde grip ve zatürre vakalarında düşüş yaşandığını hatırlatan uzmanlar, eğer önlem alırsak bu hastalıklara yakalanmadığımızın altını çiziyor. Yani pandemi sonrasında maske olmasa da mesafe ve hijyen hayatımızda kalacak.
Prof. Dr. İftihar Köksal Doç. Dr. Emek Kocatürk
SIKI HİJYEN TEDBİRLERİ BAĞIŞIKLIĞIMIZI DÜŞÜRMEDİ
Prof. Dr. İftihar Köksal / Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
* Koronavirüse karşı alınan önlemler sebebiyle maske kullandık, insanlara mesafeli durduk, genel anlamda da hijyen konusunda daha titiz davrandık. Bu, solunum yoluyla bulaşan her türlü enfeksiyonda azalmaya yol açtı. Bu sene influenza (grip) ilacı yazmadık, pnömoni (zatürre) vakalarında da belirgin azalma vardı. Koronavirüsler bize güzel bir ders verdi: Eğer gerekli önlemleri alırsak, bu hastalıklara yakalanmayabiliyoruz.
* Hijyene daha dikkat edildiği için gastrointestinal enfeksiyonlarda da bir azalma görülmüş olabilir. El yıkama alışkanlığının artması, tüketilen gıdalarda hijyene dikkat edilmesi, gıdalar yoluyla bulaşan mide-bağırsak enfeksiyonlarında da azalmaya yol açmış olabilir.
Derin bir aşk acısı çekmediyseniz gençlik döneminin en sıkıntılı günleri deyince aklınıza sınavların yaklaştığı günler gelecektir. Haziran itibariyle final sezonu başladı; üniversiteye giriş sınavı da kapıda... Bugünlerde gençlerde stres dozu giderek yükseliyor. Oysa başarının önkoşulu stresi optimal düzeyde tutabilmekten geçiyor. İyilik halini yükselterek stresinizi doğru yönetmek, böylelikle de daha başarılı bir sınav dönemi geçirmek mümkün.
- Çalışamadığınız her an suçluluk duygusuna kapılabilirsiniz. Oysa mini aralar vermek, kafanızı boşaltacak aktivitelere yönelerek mental detoks yapmak performansınızı daha çok arttırıyor. Tabii öyle uzun aralardan bahsetmiyorum. Örneğin, iyi bir çalışmanın ardından doğada mini bir yürüyüş yapmayı deneyebilirsiniz.
- Aklınızdaki ‘Ya başaramazsam’ gibi olumsuz düşüncelerin yerine ‘Tabii başaracağım’ gibi olumlu alternatiflerini koyun. Sınavlar bittiği anda büyük bir mutluluk hissinin vücudunuzdaki tüm hücreleri kapladığını hayal edin. Sevdiklerinizle yapacağınız kutlama anına ışınlanın.
YÜKSEK ŞEKER BEYNİ BLOKE EDİYOR
- Klasik Batı müziği veya kuş, dalga sesi gibi rahatlatıcı sesler stres seviyenizi düşürebilir. Uyumadan önce deneyin.Yastığınıza da 2-3 damla lavanta yağı damlatmanızı tavsiye ederim.
- Motivasyonu arttırmak, zihinsel performansı yükseltmek ve hafızayı güçlendirmek için omega-3 çok önemli. En etkili omega-3 kaynakları yağlı balıklar, keten tohumu, soya fasulyesi ve kabak çekirdeğidir.
- Sınava kadar her gün 3-4 ceviz veya 5-6 badem yemek zihin açıcı etki gösterebiliyor. Sabahları yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin. Yumurta sarısındaki kolin, bilişsel performansı ve hafızayı geliştiriyor. Uyanıklık hissi veren ve hafıza gelişimini arttıran B6 ve B12 vitamini açısından zengin brokoli, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzelere de mutfağınızda yer açın.
- Paketli, işlenmiş, dondurulmuş, yüksek yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Bunlar kan şekerinde ani iniş-çıkışlar yaparak beyni bloke ediyor ve sizi çalışamaz hale getiriyor.
Bugün sizlerle yeni bir mutluluk yolculuğuna adım atıyorum... Hem de her hafta, her sayfasını satır satır okuduğum Hürriyet Cumartesi’de, uzun yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir ekiple birlikte... Artık sizinle bu köşede buluşacağız, iyilik halimizi ve sağlığımızı en doğal yollarla geliştirmek için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Birinci yılını dolduran pandemide eksikliğini yoğun olarak hissettiğimiz duyguların başında mutluluk geliyor. Bir anda değişen yaşam düzeni, bizi ve sevdiklerimizi tehdit eden hastalık riski, kısıtlamalar ve salgının getirdiği ekonomik sıkıntılar derken mutluluğun avuçlarımız arasından kayıp gittiğini düşünmek zor değil. Tam da bu yüzden dünyanın farklı kültürlerinin mutluluk formüllerine göz atmanın tam zamanı!
SEVDİĞİMİZ, İYİ OLDUĞUMUZ ŞEYLERİN KESİŞİM NOKTALARINA BAKALIM
İkigai (Japonya)
Héctor Garcia ve Francesc Morales’in yazdığı ‘Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı’ kitabı, Japonların her sabah yataktan kalkmak için bir sebeplerinin olduğunu hatırlatıyor. Yaşama anlam katan bir amaçla, çevrenize faydalı olduğunuzu hissettiğiniz bu ruh hali, kişiye güç sağlıyor, tutkuyla yaptığınız şeyler mutluluğunuzu destekliyor. Japonlar herkesin kendi ‘ikigai’sini bularak mutlu olacağına inanıyor ve onu bulmak için iyi olduğunuz ve sevdiğiniz şeylerin kesişim noktalarına bakmanızı öneriyor.
- Bizi heyecanlandıran şeylerle yeteneklerimizin listesini çıkararak ortak noktaları üzerine kafa yorabiliriz.
- Zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmadan, sevdiğimiz hobimizle ilgilenebiliriz. Belki yapış şeklimiz değişti ama hobilerimizi kimse elimizden alamaz. Müze gezmeyi seviyorsanız sanal turlarla dünyaya açılmak hâlâ mümkün.
DOĞA MANZARASINI SEYREDERKEN KENDİMİZİ O ANIN İÇİNE BIRAKALIM
Cicim aylarını nasıl uzatırız?
Aşkın biyokimyasını anlayarak ilişkinizin kalitesini arttırabilir, hatta aşkınızın doruk noktasını deneyimleyebilirsiniz. Ona sarılmak, kendisini iyi hissettirecek bir aromaterapi yağıyla masaj yapmak bağınızı güçlendirebilir. Probiyotikler, D vitamini, yeşil çay, muz, çikolata, çilek ve badem de aşkınızı diri tutmaya katkı sağlayabilir.
Bu aralar ‘havada aşk kokusu var’. Zira öbür gün 14 Şubat. Filmlerin, şarkıların, şiirlerin ve daha nice eserin ilham kaynağı olan aşkı Aristo’dan Shakespeare’e pek çok yazar ve filozof anlamaya, anlatmaya, tanımlamaya çalıştı. Peki ya bilim aşkı ne kadar anladı? Aşkın biyokimyasal bir formülü var mı, varsa bileşenleri neler?
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Özsavcı aşkın biyokimyasının çözüldüğünü söylüyor. “Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde artık bu konuda çok daha fazla şey biliyoruz. Shakespeare ‘Aşkın gözü kördür ve sevenler göremez’ diyerek, âşık bir kişinin sevdiğini gözleriyle değil, beyniyle gördüğünü söylemişti. Yıllar sonra bilim bunu doğruladı. Aşkın sembolü kalp olsa da, kaynağı beyin” diyen Özsavcı aşkın üç aşaması olduğunu anlatıyor.
‘ELEKTRİK ALMA’ AŞAMASI
İlki şehvet veya kimyasal uyum aşaması... Hipotalamus, testis ve yumurtalıklardan gelen seks hormonları olan testosteron ve östrojen üretimini uyarıyor. Bu hormonlar cinsel isteği arttırıyor. Özellikle testosteron libido artışında büyük rol oynuyor. Aşkın bu başlangıç aşamasında feromonlar önemli. Feromon salgılanması her iki cinsiyette de derinin nem oranını ve deri elektrik iletkenliğini değiştirerek, sempatik sinir sistemi aracılığıyla bireylerde terleme veya heyecan duyma duygularının başlamasına yol açıyor. İlk tanışmada ‘elektrik alma’ teriminin gerçeğinde bu mekanizmanın varlığı olduğu düşünülüyor. Kimyasal uyum aşamasında kişilerde nabız artışı, tükürük artışı veya ereksiyon görülüyor.
ROMANTİK DÖNEM
İlişkinin ilk birkaç haftasını veya ayını kapsayan ikinci aşama, ‘cazibe veya romantik aşk dönemi’ olarak adlandırılıyor. Bu süreçte beyninizin hipokampus gibi bölümlerinde değişiklikler meydana geliyor. Bunlar madde bağımlılığı gibi kişinin kontrolünü ele geçiren diğer durumlarda da aktifleşen, kişiye ‘ödüllendirilmişlik’ duygusu veren kısımlar. Beynin birincil ‘ödül’ merkezleri yüksek düzeyde dopamin salgılanmasına ve norepinefrinin açığa çıkmasına yol açıyor. Ve karşınızdaki kişiye ilginiz doruk noktaya çıkıyor. Üzücü olansa beynin aşkı destekleyen bu etkisi, zamanla azalmaya başlıyor.
SADAKAT VE KALICI SEVGİ
Karşımızdaki kişiye ‘yükselmemizi’ sağlayan hormonların etkisi azaldığında ‘aşkımız bitecek’ diye üzülmeyin. Çünkü Prof. Özsavcı, aşkın üçüncü aşamasının tam da bu noktada devreye girdiğini söylüyor: “Son aşama ‘kalıcı aşk’ olarak adlandırılıyor. Burada zevk ve bağlılık hormonları olan oksitosin (kadınlar için) ve vazopressin (erkekler için) devreye giriyor. Bu hormonların yükselmesiyle sakinleşiyoruz ve partnerimize olan bağlılığımız güçleniyor. Bu sayede uzun yıllar sürebilecek olan sadakat ve kalıcı aşk ya da sevgi aşaması başlıyor.”
Aşamaları anlamak iyi ama bunların devamlılığını sağlamak mümkün mü? Prof. Dr. Derya Özsavcı’ya göre, karşımızdaki kişiye ne kadar âşık olacağımızın ana belirleyicisi aşk hormonlarımız olan östrojen, testosteron, dopamin, norepinefrin, adrenalin, serotonin, endorfin, oksitosin ve vazopressin.
KONTROL ELİMİZDE!
İyi haber: Evet, bu hormonların karmaşık dansını yöneterek aşkımızın cicim aylarını uzatmak elimizde. Partnerinize sarılmak, onu mutlu edecek sürprizler yapmak, birlikte tatile çıkmak, ona kendisini iyi hissettirecek bir aromaterapi yağıyla masaj yapmak gibi birçok yol bağınızı güçlendirecek ve aşkınızın tazeliğini korumanıza destek olacak. Omega-3, probiyotikler, D vitamini, yeşil çay, muz, çikolata, çilek ve badem gibi aşkınızı diri tutmaya katkı sağlayabilecek doğal takviyelerden de yararlanmanız mümkün...
OBSESİF KOMPULSİF BİR HAL ALIYORUZ
Aşk güzel ama takıntı haline geldiğinde iki tarafı da olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Özsavcı takıntılı âşığı şöyle açıklıyor: “Araştırmalarda aşkın özellikle serotonin adı verilen beyin kimyasalında düşüşe neden olduğu kanıtlandı. Bu düşüş obsesif kompulsif bozuklukların (OKB) en önemli özelliğidir. Kısaca âşıkken tıpkı ciddi bir hastalık olan OKB’de olduğu gibi takıntılı bir hal alırız. Serotonindeki bu azalma, ‘aşka düşen’ insanların sevdikleri kişiye karşı niçin sabit fikirli olduklarını, ilk aşamalarda partnerlerin neden birbirinin olumsuz özelliklerini görmezden gelip sadece iyi özelliklerine odaklandıklarını da açıklayabilir.”