Cicim aylarını nasıl uzatırız?

Soğuyan havayla kuruyan cildimizi nemlendirmenin tabii yolları da var. Kuruluğa bitkisel çözüm arayanlar için sabit yağlardan uçucu yağlara nemlendirici doğal kürler...

Soğuyan havalar ve kuruyan cildimiz ayrılmaz bir ikili... Neden mi? Çünkü soğuk havalarda ‘sebum’ üretimi yavaşlıyor. Bu da cildin koruyucu bariyeri olan ‘hidrolipidik’ filmin aşınmasına yol açıyor ve ‘lipit’ miktarının azalmasıyla su kaybının artmasına neden oluyor. Normalden daha az sentezlenen lipitler nedeniyle ciltte pullanma, kızarıklık, kaşıntı, gerginlik, iritasyon, çatlaklar, soğuk yanığı gibi problemler görülebiliyor. Bu doğrultuda cildimizin koruyucu bariyerini güçlendirmek ve cildimizin su tutma kapasitesini arttırmak için düzenli olarak nemlendirmemiz gerekiyor.

JOJOBA YAĞI

Cildimizi nemlendirmek için eczanelerdeki dermokozmetik ürünlerden yararlanabileceğimiz gibi cildimizin ihtiyaçlarına özel doğal nemlendirici kürler de hazırlayabiliriz. Örneğin, doğru yağ asitlerince zengin sabit yağlar, cildi hem besleyerek yapılanmasına yardımcı olur hem de cildin ‘immün’ bariyerini oluşturan probiyotiklere zarar vermeden bunu yaparlar. Aynısefa (Calendula) yağı bu noktada hassas cilde sahip kişilerin bile yararlanabileceklerinden bir tanesi. İçeriğindeki maddeler kuru cildin nemlenmesini sağladığı gibi soğuğa bağlı oluşan kızarıklıkların da azalmasına katkı sağlar. Jojoba yağı da doğal nemlendirici olarak kullanabileceğiniz bir diğer alternatif. Ciltteki kolajen dokuyu taklit etme özelliğine sahip olan jojoba yağı, ciltten çabucak emilen formuyla, krem sürdükten sonra oluşan yağlılık hissini sevmeyenler için iyi bir nemlendirici alternatifi olabiliyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hodan yağını ‘omega ve cla içeriği’ sayesinde özellikle olgun cilde sahip olanlar tercih edebilir. Hindistan cevizi yağıysa içindeki ‘laurik asit’ ve ‘kaprik asit’ sayesinde hem cilde iyi bir bariyer oluşturur hem de besler. Bu sabit yağlar doğru oranlarda uçucu yağlarla birleştirilerek kişiye özel karışımlar da oluşturulabilir. Bu da kimyasal içeriklerden uzak, herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen kürlerle cildinizi beslemenizi ve nemlendirmenizi sağlar. Tabii yağ karışımlarını eczacınıza hazırlatmanız en doğrusu olacaktır. Çünkü yanlış dozlarda hazırlandığında doğal olduğu için zararsız olduğunu düşündüğünüz bir yağ karışımı cildinizde tahrişe ve hatta yanığa bile neden olabiliyor. Bunun yanı sıra farklı cilt tipleri için ayrı içeriklerin karışımlara dahil edilmesi veya bazı yağların karışımdan çıkarılması gerekebiliyor. Örneğin, Hindistan cevizi yağı, yağlı ciltlerde sivilcelenmeye sebep olacağından o kişilerin reçetesinde kullanılmamalı.

ELDİVEN ÖNEMLİ...