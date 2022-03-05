Bergamotu nasıl bilirsiniz?

Çayını ve yağını iyi biliyoruz... Peki ama nedir bu bergamot? Nasıl bir bitkidir, ülkemizde yetişir mi, faydaları neler? Çiçeklerinin güzelliğiyle de hayran olunacak bu bitkiyi yakından tanıyalım...
Pek çok kişinin bergamot aromalı çayı sevip sevmediğine dair net bir fikri olsa da bergamot dendiğinde gözünün önünde net bir resim canlanmıyor. Ağacı, şekli, rengi...
Latince adı Citrus bergamia olan bergamotu genelde kokusuyla hatırlıyoruz.
Bir çeşit turunçgil olarak geçen, sedefotugillerden olan bergamot ortalama 4 metre boyunda bir ağaç. Meyveleri küçük bir portakal kadar ve şekil olarak armudu andırıyor. Nisan-mayıs aylarında açan küçük, beyaz bergamot çiçekleriyse görenleri hayran bıraktıracak cinsten... Pek çok narenciye gibi sezonu ekim-mart arası. Meyvesi ilk bakışta limona benzese de özellikleri çok farklı. Oldukça ekşi tadı nedeniyle direkt meyvesi yenmiyor ama bazı tariflerde kullanılıyor; örneğin reçelini ülkemizde bulmak mümkün. Peki genelde çayı ve yağıyla hayatımızda olan bergamotun faydaları neler?
“Kafein içerdiği için enerji veren bergamotun kabuğundan üretilen yağı da aromaterapide kullanılıyor.”
Ruha iyi geliyor
Bergamotun stres, anksiyete ve olumsuz ruh hallerine iyi gelebildiği; gevşetici ve rahatlatıcı etkisiyle uykuya destek olabildiği biliniyor. İçerdiği ‘polifenollerle’ antioksidan özelliği olan bergamot, ‘kötü kolesterol’ denen LDL kolesterolü düşürmede ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olabiliyor. Ayrıca sindirim sisteminin çalışmasına ve hazımsızlığa iyi gelebiliyor. Antioksidanlar kardiyovasküler sağlık için önemli. Kafein içerdiği için enerji veren bergamotun ‘antienflamatuar’ özelliği de araştırmalarda ele alınıyor. Meyvenin kabuğundan üretilen bergamot yağıysa aromaterapide, masajlarda ya da buhar banyosu metoduyla kullanılabiliyor.
Kökeni Güneydoğu Asya’ya uzanan bergamot, ülkemizde özellikte Doğu Akdeniz’de; Adana, Mersin ve Hatay gibi şehirlerde yetiştiriliyor. Bugün en çok İtalya’nın Kalabriya bölgesinde üretilse de bergamotu Brezilya’dan Fildişi Sahilleri ve Çin’e kadar dünyanın farklı noktalarında yetiştirmek mümkün.
Antioksidan özelliği olan bu bitkinin yağını, bir uzmana danışmadan cildinize uygulamayın.
Çayını fazla tüketmek sorunlara yol açabilir
Bergamotu çay olarak tüketirken aşırıya kaçmamak önemli. Bergamotlu siyah çay tercih ediyorsanız ölçüye dikkat etmeli, kafein içerdiğini unutmamalısınız. Bergamotlu çayın fazla tüketilmesi uyku problemleri, mide bulantısı, ishal, kalp ritminde bozulmalar ve kadınlar için âdet düzensizlikleri gibi sorunlara yol açabilir. Öte yandan kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ya da emzirme döneminde olanlar doktora danışmadan düzenli olarak bergamot tüketmemeli. Keskin olan bergamot yağı seyreltmeden kullanılmamalı. Farklı cilt tiplerinde farklı etkileri olduğundan, bir uzmana danışmadan da cildinize bergamot
yağı sürmemelisiniz.
Hızlı bronzlaşma sağlayan güneşlenme ürünlerinin bileşiminde de bergamot esansı yer alıyor.
Bu yağın bileşiminde bulunan ‘furanokumarin’ tipi madde ‘bergapten’, cilde sürüldüğünde cildin güneş ışınlarına karşı hassasiyetini arttırıp 15-20 dakika içerisinde ten rengini koyulaştırıyordu. Ancak deri kanseri riskini büyük ölçüde arttıracağı için daha sonraki yıllar piyasaya bu ürünlerin sürülmesine izin verilmedi. Bu bilgiyi aklınızda tutun ve hızlı bronzlaşmak için önerilen yağ karışımlarına bergamot yağı koymaktan kaçının.
Bergamotu nasıl bilirsiniz?
Çayını ve yağını iyi biliyoruz... Peki ama nedir bu bergamot? Nasıl bir bitkidir, ülkemizde yetişir mi, faydaları neler? Çiçeklerinin güzelliğiyle de hayran olunacak bu bitkiyi yakından tanıyalım...
Pek çok kişinin bergamot aromalı çayı sevip sevmediğine dair net bir fikri olsa da bergamot dendiğinde gözünün önünde net bir resim canlanmıyor. Ağacı, şekli, rengi...
Latince adı Citrus bergamia olan bergamotu genelde kokusuyla hatırlıyoruz.
Bir çeşit turunçgil olarak geçen, sedefotugillerden olan bergamot ortalama 4 metre boyunda bir ağaç. Meyveleri küçük bir portakal kadar ve şekil olarak armudu andırıyor. Nisan-mayıs aylarında açan küçük, beyaz bergamot çiçekleriyse görenleri hayran bıraktıracak cinsten... Pek çok narenciye gibi sezonu ekim-mart arası. Meyvesi ilk bakışta limona benzese de özellikleri çok farklı. Oldukça ekşi tadı nedeniyle direkt meyvesi yenmiyor ama bazı tariflerde kullanılıyor; örneğin reçelini ülkemizde bulmak mümkün. Peki genelde çayı ve yağıyla hayatımızda olan bergamotun faydaları neler?
Ruha iyi geliyor
Bergamotun stres, anksiyete ve olumsuz ruh hallerine iyi gelebildiği; gevşetici ve rahatlatıcı etkisiyle uykuya destek olabildiği biliniyor. İçerdiği ‘polifenollerle’ antioksidan özelliği olan bergamot, ‘kötü kolesterol’ denen LDL kolesterolü düşürmede ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olabiliyor. Ayrıca sindirim sisteminin çalışmasına ve hazımsızlığa iyi gelebiliyor. Antioksidanlar kardiyovasküler sağlık için önemli. Kafein içerdiği için enerji veren bergamotun ‘antienflamatuar’ özelliği de araştırmalarda ele alınıyor. Meyvenin kabuğundan üretilen bergamot yağıysa aromaterapide, masajlarda ya da buhar banyosu metoduyla kullanılabiliyor.
Kökeni Güneydoğu Asya’ya uzanan bergamot, ülkemizde özellikte Doğu Akdeniz’de; Adana, Mersin ve Hatay gibi şehirlerde yetiştiriliyor. Bugün en çok İtalya’nın Kalabriya bölgesinde üretilse de bergamotu Brezilya’dan Fildişi Sahilleri ve Çin’e kadar dünyanın farklı noktalarında yetiştirmek mümkün.
Antioksidan özelliği olan bu bitkinin yağını, bir uzmana danışmadan cildinize uygulamayın.
Çayını fazla tüketmek sorunlara yol açabilir
Bergamotu çay olarak tüketirken aşırıya kaçmamak önemli. Bergamotlu siyah çay tercih ediyorsanız ölçüye dikkat etmeli, kafein içerdiğini unutmamalısınız. Bergamotlu çayın fazla tüketilmesi uyku problemleri, mide bulantısı, ishal, kalp ritminde bozulmalar ve kadınlar için âdet düzensizlikleri gibi sorunlara yol açabilir. Öte yandan kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ya da emzirme döneminde olanlar doktora danışmadan düzenli olarak bergamot tüketmemeli. Keskin olan bergamot yağı seyreltmeden kullanılmamalı. Farklı cilt tiplerinde farklı etkileri olduğundan, bir uzmana danışmadan da cildinize bergamot
yağı sürmemelisiniz.
Hızlı bronzlaşma sağlayan güneşlenme ürünlerinin bileşiminde de bergamot esansı yer alıyor.
Bu yağın bileşiminde bulunan ‘furanokumarin’ tipi madde ‘bergapten’, cilde sürüldüğünde cildin güneş ışınlarına karşı hassasiyetini arttırıp 15-20 dakika içerisinde ten rengini koyulaştırıyordu. Ancak deri kanseri riskini büyük ölçüde arttıracağı için daha sonraki yıllar piyasaya bu ürünlerin sürülmesine izin verilmedi. Bu bilgiyi aklınızda tutun ve hızlı bronzlaşmak için önerilen yağ karışımlarına bergamot yağı koymaktan kaçının.