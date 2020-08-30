Zaferi kutlayalım ama...

30 Ağustos zaferini elbette coşkuyla kutlayacağız ama kazanıncaya kadar geçen süreyi öğrenelim.
Sonuçları sadece soyut bir şenliğe dönüştürürsek, anlama görevini ihmal ederiz, kazanılanın önemini kavrayamayız. Duygu katından bilgi katına yükselemeyiz. Oğuz Demiralp, bu konuda 150’den fazla kitap yazıldığını belirtiyor.
Anılan kitaplardan biri, İnci Enginün, Zeynep Kerman ve Selim İleri’nin “Kurtuluş Savaşı ve Edebiyat”ı.
Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”i.
Siyasal hareketleri, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere tarihimizi, edebiyat çalışmaları açısından irdelemenin işlevine inanırım.
Tarihçiler, sosyologlar özellikle romancıların kitaplarından tahminlerin üstünde yararlanırlar. Mehmet Samsakçı’nın “Siyaset ve Roman-Çok Partili Türkiye ve Türk Romanı” birçok müphem kalmış noktayı aydınlatıyor, kafamızda çöreklenen birçok sorunun cevabını veriyor.
İçindekiler listesi kitabın konu ve kişi zenginliğini yeterince açıklıyor:
Giriş
* Tek Parti–Çok Parti Mukayesesi
* 1940 Seçimleri–Demokrat Parti İktidarı (1940–1960)
Birinci Bölüm
* Meşrutiyet Dönemi
* Particiliğin İflası ve İnfazı: Mütareke/Millî Mücadele Dönemi
İkinci Bölüm
* Türk Romanında Genç Cumhuriyet Partileri
Üçüncü Bölüm
* Türk Romanında Çok Partili Türkiye
Samsakçı’nın kitabında, Türkiye’nin değişik, farklı düşünceler, eğilimler ışığında bir panoramasını bulursunuz.
Okunması gerekenlerin içinde Yakup Kadri’nin ilk sıralarda yer aldığını okuruz.
CHP–Demokrat Parti mücadelesini Samim Kocagöz’ün “Yılan Hikâyesi”nden okuyabilirsiniz.
Parti değişimlerinde insanların davranış problemleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar.
Ege’yi yazan Necati Cumalı’da bunu gözlemlersiniz.
Kemal Tahir, Attilâ İlhan’ın düşüncesi, amaçları tam yerliliktir.
Yazar, Adalet Ağaoğlu’nun “Ölmeye Yatmak” kitabı için “Hilmi Yavuz”un eğitim görmüş kuşak ile geleneksel yaşamı savunanlar arasındaki çelişkileri romanı getirdiği saptamasını benimser.
*
OKUNMASI gerekenler:
- Kutsal Barış–Hasan İzzettin Dinamo
- Küçük Ağa–Tarık Buğra
- Toz Duman İçinde–Talip Apaydın
- Türk Romanında Kurtuluş Savaşı–Mürşit Balabanlılar
- Osmanlı–Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik
*
KİTAPLIĞINIZDA bir rafı bu konuya ayıracağınızı umarım.
...............
Bayramınız kutlu olsun, nice zaferlere...
Zaferi kutlayalım ama...
30 Ağustos zaferini elbette coşkuyla kutlayacağız ama kazanıncaya kadar geçen süreyi öğrenelim.
Sonuçları sadece soyut bir şenliğe dönüştürürsek, anlama görevini ihmal ederiz, kazanılanın önemini kavrayamayız. Duygu katından bilgi katına yükselemeyiz. Oğuz Demiralp, bu konuda 150’den fazla kitap yazıldığını belirtiyor.
Anılan kitaplardan biri, İnci Enginün, Zeynep Kerman ve Selim İleri’nin “Kurtuluş Savaşı ve Edebiyat”ı.
Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”i.
Siyasal hareketleri, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere tarihimizi, edebiyat çalışmaları açısından irdelemenin işlevine inanırım.
Tarihçiler, sosyologlar özellikle romancıların kitaplarından tahminlerin üstünde yararlanırlar. Mehmet Samsakçı’nın “Siyaset ve Roman-Çok Partili Türkiye ve Türk Romanı” birçok müphem kalmış noktayı aydınlatıyor, kafamızda çöreklenen birçok sorunun cevabını veriyor.
İçindekiler listesi kitabın konu ve kişi zenginliğini yeterince açıklıyor:
Giriş
* Tek Parti–Çok Parti Mukayesesi
* 1940 Seçimleri–Demokrat Parti İktidarı (1940–1960)
Birinci Bölüm
* Meşrutiyet Dönemi
* Particiliğin İflası ve İnfazı: Mütareke/Millî Mücadele Dönemi
İkinci Bölüm
* Türk Romanında Genç Cumhuriyet Partileri
Üçüncü Bölüm
* Türk Romanında Çok Partili Türkiye
Samsakçı’nın kitabında, Türkiye’nin değişik, farklı düşünceler, eğilimler ışığında bir panoramasını bulursunuz.
Okunması gerekenlerin içinde Yakup Kadri’nin ilk sıralarda yer aldığını okuruz.
CHP–Demokrat Parti mücadelesini Samim Kocagöz’ün “Yılan Hikâyesi”nden okuyabilirsiniz.
Parti değişimlerinde insanların davranış problemleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar.
Ege’yi yazan Necati Cumalı’da bunu gözlemlersiniz.
Kemal Tahir, Attilâ İlhan’ın düşüncesi, amaçları tam yerliliktir.
Yazar, Adalet Ağaoğlu’nun “Ölmeye Yatmak” kitabı için “Hilmi Yavuz”un eğitim görmüş kuşak ile geleneksel yaşamı savunanlar arasındaki çelişkileri romanı getirdiği saptamasını benimser.
*
OKUNMASI gerekenler:
- Kutsal Barış–Hasan İzzettin Dinamo
- Küçük Ağa–Tarık Buğra
- Toz Duman İçinde–Talip Apaydın
- Türk Romanında Kurtuluş Savaşı–Mürşit Balabanlılar
- Osmanlı–Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik
*
KİTAPLIĞINIZDA bir rafı bu konuya ayıracağınızı umarım.
...............
Bayramınız kutlu olsun, nice zaferlere...