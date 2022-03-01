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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Yunus Emre’yi defalarca okumak

1 Mart 2022

Başucu kitapları deyimini geniş anlamda kullanıldığı sürece severim. Bir hatırlamayı, unutmamayı simgelediği için. Benim için listenin başındaki ad Yunus Emre’dir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imzalı üç kitaplık “Yunus Emre” setini alır almaz bir kez daha okumaya başladım.Üç kitap:

YUNUS EMRE DİVÂNI

Hazırlayan: Mustafa Kutlu

Sıralaması şöyle:

Sunuş

Yunus Emre

Hayatı, Edebî Kişiliği

Eseri

Tasavvuf

Yunus Emre Divânı

Açıklamalar

Şiirlerin ilk mısralarına göre Alfabetik Sayfa Numaraları

 Fatma Şahin’in Sunuş’undan satırlar:

“Tanpınar’ın talebesi Mehmet Kaplan’ın bu denemeleri ömrü boyunca yazmayı arzuladığı fakat tamamlayamadığı Yunus Emre kitabı projesinden fragmanlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yılına giden yolda Yunus Emre’ye, bir kez daha dönelim.

Özümüzü ve dünyaya söyleyecek sözümüzü onun hikmetinde bulalım.”

“Yunus Emre” başlıklı yazıda:

Kitabıyat

Tasavvuf

“Yunus Emre’nin şiirlerinde hâkim unsur olarak görülen tasavvuf düşüncesi ve yaşama biçiminin ana hatları ile belirtilmesinin bu şiirleri anlamada kolaylık sağlayacağını düşünerek esere böyle bir bölüm eklemeyi uygun görüyoruz.”

Yunus Emre Divânı’ndaki şiirlerin altında bir sözlük var. Bugünün okuru için kitapların bu biçimde düzenlenmesini savunuyorum. Özgün metin yayımlansın, alta da bir sözlük konulsun. Kitabın sonundaki açıklamalar, okunan metinlerin anlaşılması, doğru yorumlanması için gerekli bir çalışma.

Yunus Emre Divânı’nı okumak isteyenler için bu kitap doğru bir seçim.

YUNUS BİR HABER VERİR

Mehmet Kaplan

Denemeler

İncelemeler

Sunuş

Yunus Emre’nin Çağdaş Bir Yorumcusu: Mehmet Kaplan / M. Orhan Okay

“Yunus’un Türkiye’de bugün aktüel ve canlı bir duruma gelmesinde, Köprülü’den sonra ikinci mühim rolü oynayan Mehmet Kaplan’ın adını anmak, Yunus Emre’yi seven bizler için boynumuzun borcudur.”

Hemşehrim Yunus’: İnci Enginün

“Mehmet Kaplan, Yunus Emre’yi dilinden hiç düşürmezdi ve Yunus Emre’nin divanı da daima masasının üstünde dururdu.”

(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları)

KALBE DÜŞEN CEMRE

Mustafa Kara

Kitabın ithafı:

“Ermiş kelimesini telaffuz ederken bile sesi titreyen anneme rahmet dileyerek.”

Sunuş

Önsöz

Kısaltmalar

Yunus Emre

  1. 13. Asra Genel Bakış
  2. Eserleri ve Fikirleri

Tenkit

Yunus’u Anlamak

Bazı bölüm başlıklarına özellikle dikkatinizi çekerim:

‘Nereden Nereye’

Nurettin Topçu ve Yûnus

“Hiç şüphe yok ki Yunus Emre’yi anlamaya çalışmak beyhude bir emektir.”

Bugün de geçerli olan tespitleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Karakoç ve Yûnus

“İşte biz bu yeni Anadolu’nun ilk şafak görünüşlerinden ve ilk horoz seslerinden bahsedeceğiz. Gerçek Yunus, taptaze ve şah bir horoz sesinden başka bir şey değildir.”

Yunus üzerine şiir yazanlar:

Necip Fazıl Kısakürek – Yunus Emre

Rıza Tevfik Bölükbaşı – Yunus’un Mezarında

Hasan Âli Yücel – Yunus Emre’ye

Bekir Sıtkı Erdoğan – Yunus’layın

Halide Nusret Zorlutuna – Bir Görün

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