Yunus Emre’yi defalarca okumak

Başucu kitapları deyimini geniş anlamda kullanıldığı sürece severim. Bir hatırlamayı, unutmamayı simgelediği için. Benim için listenin başındaki ad Yunus Emre’dir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imzalı üç kitaplık “Yunus Emre” setini alır almaz bir kez daha okumaya başladım.Üç kitap:
YUNUS EMRE DİVÂNI
Hazırlayan: Mustafa Kutlu
Sıralaması şöyle:
Sunuş
Yunus Emre
Hayatı, Edebî Kişiliği
Eseri
Tasavvuf
Yunus Emre Divânı
Açıklamalar
Şiirlerin ilk mısralarına göre Alfabetik Sayfa Numaraları
Fatma Şahin’in Sunuş’undan satırlar:
“Tanpınar’ın talebesi Mehmet Kaplan’ın bu denemeleri ömrü boyunca yazmayı arzuladığı fakat tamamlayamadığı Yunus Emre kitabı projesinden fragmanlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yılına giden yolda Yunus Emre’ye, bir kez daha dönelim.
Özümüzü ve dünyaya söyleyecek sözümüzü onun hikmetinde bulalım.”
“Yunus Emre” başlıklı yazıda:
Kitabıyat
Tasavvuf
“Yunus Emre’nin şiirlerinde hâkim unsur olarak görülen tasavvuf düşüncesi ve yaşama biçiminin ana hatları ile belirtilmesinin bu şiirleri anlamada kolaylık sağlayacağını düşünerek esere böyle bir bölüm eklemeyi uygun görüyoruz.”
Yunus Emre Divânı’ndaki şiirlerin altında bir sözlük var. Bugünün okuru için kitapların bu biçimde düzenlenmesini savunuyorum. Özgün metin yayımlansın, alta da bir sözlük konulsun. Kitabın sonundaki açıklamalar, okunan metinlerin anlaşılması, doğru yorumlanması için gerekli bir çalışma.
Yunus Emre Divânı’nı okumak isteyenler için bu kitap doğru bir seçim.
YUNUS BİR HABER VERİR
Mehmet Kaplan
Denemeler
İncelemeler
Sunuş
Yunus Emre’nin Çağdaş Bir Yorumcusu: Mehmet Kaplan / M. Orhan Okay
“Yunus’un Türkiye’de bugün aktüel ve canlı bir duruma gelmesinde, Köprülü’den sonra ikinci mühim rolü oynayan Mehmet Kaplan’ın adını anmak, Yunus Emre’yi seven bizler için boynumuzun borcudur.”
Hemşehrim Yunus’: İnci Enginün
“Mehmet Kaplan, Yunus Emre’yi dilinden hiç düşürmezdi ve Yunus Emre’nin divanı da daima masasının üstünde dururdu.”
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları)
KALBE DÜŞEN CEMRE
Mustafa Kara
Kitabın ithafı:
“Ermiş kelimesini telaffuz ederken bile sesi titreyen anneme rahmet dileyerek.”
Sunuş
Önsöz
Kısaltmalar
Yunus Emre
- 13. Asra Genel Bakış
- Eserleri ve Fikirleri
Tenkit
Yunus’u Anlamak
Bazı bölüm başlıklarına özellikle dikkatinizi çekerim:
‘Nereden Nereye’
Nurettin Topçu ve Yûnus
“Hiç şüphe yok ki Yunus Emre’yi anlamaya çalışmak beyhude bir emektir.”
Bugün de geçerli olan tespitleri bu yazıda bulabilirsiniz.
Karakoç ve Yûnus
“İşte biz bu yeni Anadolu’nun ilk şafak görünüşlerinden ve ilk horoz seslerinden bahsedeceğiz. Gerçek Yunus, taptaze ve şah bir horoz sesinden başka bir şey değildir.”
Yunus üzerine şiir yazanlar:
Necip Fazıl Kısakürek – Yunus Emre
Rıza Tevfik Bölükbaşı – Yunus’un Mezarında
Hasan Âli Yücel – Yunus Emre’ye
Bekir Sıtkı Erdoğan – Yunus’layın
Halide Nusret Zorlutuna – Bir Görün
Yunus Emre’yi defalarca okumak
Başucu kitapları deyimini geniş anlamda kullanıldığı sürece severim. Bir hatırlamayı, unutmamayı simgelediği için. Benim için listenin başındaki ad Yunus Emre’dir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imzalı üç kitaplık “Yunus Emre” setini alır almaz bir kez daha okumaya başladım.Üç kitap:
YUNUS EMRE DİVÂNI
Hazırlayan: Mustafa Kutlu
Sıralaması şöyle:
Sunuş
Yunus Emre
Hayatı, Edebî Kişiliği
Eseri
Tasavvuf
Yunus Emre Divânı
Açıklamalar
Şiirlerin ilk mısralarına göre Alfabetik Sayfa Numaraları
Fatma Şahin’in Sunuş’undan satırlar:
“Tanpınar’ın talebesi Mehmet Kaplan’ın bu denemeleri ömrü boyunca yazmayı arzuladığı fakat tamamlayamadığı Yunus Emre kitabı projesinden fragmanlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yılına giden yolda Yunus Emre’ye, bir kez daha dönelim.
Özümüzü ve dünyaya söyleyecek sözümüzü onun hikmetinde bulalım.”
“Yunus Emre” başlıklı yazıda:
Kitabıyat
Tasavvuf
“Yunus Emre’nin şiirlerinde hâkim unsur olarak görülen tasavvuf düşüncesi ve yaşama biçiminin ana hatları ile belirtilmesinin bu şiirleri anlamada kolaylık sağlayacağını düşünerek esere böyle bir bölüm eklemeyi uygun görüyoruz.”
Yunus Emre Divânı’ndaki şiirlerin altında bir sözlük var. Bugünün okuru için kitapların bu biçimde düzenlenmesini savunuyorum. Özgün metin yayımlansın, alta da bir sözlük konulsun. Kitabın sonundaki açıklamalar, okunan metinlerin anlaşılması, doğru yorumlanması için gerekli bir çalışma.
Yunus Emre Divânı’nı okumak isteyenler için bu kitap doğru bir seçim.
YUNUS BİR HABER VERİR
Mehmet Kaplan
Denemeler
İncelemeler
Sunuş
Yunus Emre’nin Çağdaş Bir Yorumcusu: Mehmet Kaplan / M. Orhan Okay
“Yunus’un Türkiye’de bugün aktüel ve canlı bir duruma gelmesinde, Köprülü’den sonra ikinci mühim rolü oynayan Mehmet Kaplan’ın adını anmak, Yunus Emre’yi seven bizler için boynumuzun borcudur.”
Hemşehrim Yunus’: İnci Enginün
“Mehmet Kaplan, Yunus Emre’yi dilinden hiç düşürmezdi ve Yunus Emre’nin divanı da daima masasının üstünde dururdu.”
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları)
KALBE DÜŞEN CEMRE
Mustafa Kara
Kitabın ithafı:
“Ermiş kelimesini telaffuz ederken bile sesi titreyen anneme rahmet dileyerek.”
Sunuş
Önsöz
Kısaltmalar
Yunus Emre
Tenkit
Yunus’u Anlamak
Bazı bölüm başlıklarına özellikle dikkatinizi çekerim:
‘Nereden Nereye’
Nurettin Topçu ve Yûnus
“Hiç şüphe yok ki Yunus Emre’yi anlamaya çalışmak beyhude bir emektir.”
Bugün de geçerli olan tespitleri bu yazıda bulabilirsiniz.
Karakoç ve Yûnus
“İşte biz bu yeni Anadolu’nun ilk şafak görünüşlerinden ve ilk horoz seslerinden bahsedeceğiz. Gerçek Yunus, taptaze ve şah bir horoz sesinden başka bir şey değildir.”
Yunus üzerine şiir yazanlar:
Necip Fazıl Kısakürek – Yunus Emre
Rıza Tevfik Bölükbaşı – Yunus’un Mezarında
Hasan Âli Yücel – Yunus Emre’ye
Bekir Sıtkı Erdoğan – Yunus’layın
Halide Nusret Zorlutuna – Bir Görün