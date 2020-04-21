Yayıncıların anketinden hangi sonuç çıktı

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), COVID-19 salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşlar üzerindeki etkilerini görmek amacıyla üyeleri arasında yaptığı ‘Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi’ başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütme süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.
Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, ‘evdeyimokuyorum’ kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden almaya davet ediyor.
Rakamlarla durum:
Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısı 1.695
Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adedi 5.222.155
Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısı 3.890
TYB’nin istekleri:
Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikle ve ivedilikle yararlandırılması.
Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kitap alım bütçesi ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesi.
AHMET DOĞAN ILAB’A SEÇİLDİ
İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği dönemde 5 Avrupa ülkesinin sahaflar dernekleri başkanları Amsterdam’da buluşarak uluslararası bir derneğin oluşması için ilk adımı attılar. Amaçları barış içinde yaşanabilir bir dünyada yeni pazarlar için karşılıklı dostluk ve anlayışı desteklemekti.
1948 yılının eylül ayında 10 ülke temsilcileri Kopenhag’da tekrar bir araya gelerek Uluslararası Sahaflar Birliği’ni, ‘International Leage of Antiquarian Booksellers’ı (ILAB) kurdular.
Bu birliğe zamanla diğer ülkeler de katıldı. ILAB’ın bugün dünyada 37 ülkeden 2 bin civarında seçkin üyesi var. ILAB’a üye olabilmek için başvuran kişinin bu konuda ekspertiz yapabilecek yetenekte bilgi sahibi olduğuna, bu alanda uzun yıllar tecrübeli olduğuna, elinde nadir eserler bulunduğuna kefil olan 3 ILAB üyesinin onayı gerekir. Yılda bir toplanan yönetim kurulu yerel sahaflar derneklerinin de onayını alarak yeni üyeleri kabul ediyor. Bu bilgi www.ilab.org adresinde duyurulur.
Yeni üye yazışmalarında, web sayfasında ILAB’ın logosunu kullanabilir. Logoda Latince “AMOR LIBRORUM NOS UNIT” (Kitap aşkı bizi birleştirir) yazar.
Üyeler bir taahhütname imzalarlar.
Satışa sunulan bütün eserlerin orijinal olduğunu, bu eserlerin açıklamalarının uzmanca ve gerçeğe uygun şekilde yapıldığını, eserlerde hatalar ve tamirler olup olmadığını, satış fiyatlarının profesyonel kurallarca saptandığını, değerlendirmelerin gerçek titizlikle yapıldığını taahhüt ederler.
23 NİSAN KONSERİ
CUMHURBAŞKANLIĞININ düzenlediği 23 Nisan konserlerinin bazı besteleri üzerine notlar düşeceğim.
Program üzerine yazmadan önce bir hatırlatmada bulunacağım.
- yıl kutlamaları içindeki müzik listesinde bir eksiğe değinmek isterim.
Bu listede Türk Beşleri’nden de birkaç eseri dinlemek isterdim.
Parça önerilerinde bulunayım.
Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan bir bölüm, Hasan Ferit Alnar’dan çello konçertosu, Ulvi Cemal Erkin’den Köçekçe, Cemal Reşit Rey’den Yürük Zeybek, Necil Kâzım Akses’ten Itri’nin Nevakar’ı üzerine scherzo.
İyi piyanist İdil Biret, Beethoven’ın bestesini Franz Liszt’in transkripsiyonunu yaptığı eserini çalacak. Bestecisiyle solistiyle iyi bir seçim.
EMI’den çıkan Beethoven takımını ilk çıktığında dinledim, bu albümü almanızı salık vereceğim. Udi Murat Bağdatlı, kemani Sebuh’un Kürdilihicazkâr Longa’sını çalacak.
Mesut Cemil’in jübilesinde Atlas Sineması’nda kutlama gecesi bu eserle bitmişti.
Sahnede birçok sanatçı yer almıştı, Mesut Cemil de her bölümü ayrı bir enstrümanla icra etmişti.
Yayıncıların anketinden hangi sonuç çıktı
Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), COVID-19 salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşlar üzerindeki etkilerini görmek amacıyla üyeleri arasında yaptığı ‘Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi’ başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütme süresi ise ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.
Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, ‘evdeyimokuyorum’ kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden almaya davet ediyor.
Rakamlarla durum:
Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısı 1.695
Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adedi 5.222.155
Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısı 3.890
TYB’nin istekleri:
Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikle ve ivedilikle yararlandırılması.
Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kitap alım bütçesi ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesi.
AHMET DOĞAN ILAB’A SEÇİLDİ
İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği dönemde 5 Avrupa ülkesinin sahaflar dernekleri başkanları Amsterdam’da buluşarak uluslararası bir derneğin oluşması için ilk adımı attılar. Amaçları barış içinde yaşanabilir bir dünyada yeni pazarlar için karşılıklı dostluk ve anlayışı desteklemekti.
1948 yılının eylül ayında 10 ülke temsilcileri Kopenhag’da tekrar bir araya gelerek Uluslararası Sahaflar Birliği’ni, ‘International Leage of Antiquarian Booksellers’ı (ILAB) kurdular.
Bu birliğe zamanla diğer ülkeler de katıldı. ILAB’ın bugün dünyada 37 ülkeden 2 bin civarında seçkin üyesi var. ILAB’a üye olabilmek için başvuran kişinin bu konuda ekspertiz yapabilecek yetenekte bilgi sahibi olduğuna, bu alanda uzun yıllar tecrübeli olduğuna, elinde nadir eserler bulunduğuna kefil olan 3 ILAB üyesinin onayı gerekir. Yılda bir toplanan yönetim kurulu yerel sahaflar derneklerinin de onayını alarak yeni üyeleri kabul ediyor. Bu bilgi www.ilab.org adresinde duyurulur.
Yeni üye yazışmalarında, web sayfasında ILAB’ın logosunu kullanabilir. Logoda Latince “AMOR LIBRORUM NOS UNIT” (Kitap aşkı bizi birleştirir) yazar.
Üyeler bir taahhütname imzalarlar.
Satışa sunulan bütün eserlerin orijinal olduğunu, bu eserlerin açıklamalarının uzmanca ve gerçeğe uygun şekilde yapıldığını, eserlerde hatalar ve tamirler olup olmadığını, satış fiyatlarının profesyonel kurallarca saptandığını, değerlendirmelerin gerçek titizlikle yapıldığını taahhüt ederler.
23 NİSAN KONSERİ
CUMHURBAŞKANLIĞININ düzenlediği 23 Nisan konserlerinin bazı besteleri üzerine notlar düşeceğim.
Program üzerine yazmadan önce bir hatırlatmada bulunacağım.
Bu listede Türk Beşleri’nden de birkaç eseri dinlemek isterdim.
Parça önerilerinde bulunayım.
Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan bir bölüm, Hasan Ferit Alnar’dan çello konçertosu, Ulvi Cemal Erkin’den Köçekçe, Cemal Reşit Rey’den Yürük Zeybek, Necil Kâzım Akses’ten Itri’nin Nevakar’ı üzerine scherzo.
İyi piyanist İdil Biret, Beethoven’ın bestesini Franz Liszt’in transkripsiyonunu yaptığı eserini çalacak. Bestecisiyle solistiyle iyi bir seçim.
EMI’den çıkan Beethoven takımını ilk çıktığında dinledim, bu albümü almanızı salık vereceğim. Udi Murat Bağdatlı, kemani Sebuh’un Kürdilihicazkâr Longa’sını çalacak.
Mesut Cemil’in jübilesinde Atlas Sineması’nda kutlama gecesi bu eserle bitmişti.
Sahnede birçok sanatçı yer almıştı, Mesut Cemil de her bölümü ayrı bir enstrümanla icra etmişti.