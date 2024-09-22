Ustaların Anısına

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Abdallar, Anadolu’da yaratıp yaşattıkları kültür miraslarını kendilerine özgü ifade biçimleriyle günümüze kadar taşıyan en önemli topluluklardan biri.

Ses ve sazlarıyla yorumladıkları hikâyeleri kuşaktan kuşağa aktaran Abdallar, aralarından çıkan Neşet Ertaş gibi ustaların öncülüğünde Türkiye müzik ikliminde sevildiler, tanındılar.

Kalan Müzik’in Neşet Ertaş ve Abdal geleneğinin büyük ustalarının anısına başlattığı “Abdallar’a Kalan” projesi, Nilüfer Saltık prodüktörlüğünde üç yıla yakın bir süre içinde hazırlandı. “Abdallar’a Kalan” dört CD’den oluşuyor ve albümde toplam 46 eser yer alıyor.

Bu albüm için geleneğin son dönemdeki temsilcilerinden usta ve genç müzisyenlerin ses ve görüntüleri Kırşehir’in farklı mekânlarında canlı olarak kaydedildi. Bir stüdyo ortamından bağımsız, zor koşullarda yapılan kayıtlarda filtre uygulanmaktan özellikle kaçınıldı.

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Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş, Çekiç Ali gibi büyük usta müzisyenlerin geçmişte seslendirdiği eserlerin yanı sıra bölgede sevilen ezgilerden oluşan repertuarda, bölgenin en çok kullanılan enstrümanlarından olan bağlama, keman, davul ve zurnanın çeşitli icra stilleri buluşuyor.

“Abdallar’a Kalan”, Kalan Müzik’in önemli misyonlarından biri olan ‘sanatın ve kültürel mirasın yaşatılması için aktarım sürecinin desteklenmesi’ne doğal bir katkı sunarken, Abdal müziği geleneğini uluslararası alana taşıyor.

Kalan Müzik, Anadolu’da hüzün ve coşkuyla halen varlığını sürdürmeye çalışan Abdal müzik kültürünü tüm çeşitliliğiyle ve zenginliğiyle kayıt altına alıp gelecek kuşaklara aktarırken, bozkır coğrafyasında kederle yoğrulmuş bu geleneğin sevilmesini ve benimsenmesini sağlamayı amaçlıyor. Kalan Müzik etiketiyle hem dijital platformlarda hem de CD olarak çıktı.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

SABA FASLI

- Klasik Türk Müziği Koro ve Saz Heyeti

- Hazırlayan ve Yöneten: Kasım İnaltekin

- Saba Peşrevi

- Çamlar altında

- Mey içerken

- Öyle bir afeti yekte

- Nigâh-i mestine

- Gelmiş değil

- Bir esmere gönül verdim

- Ney taksimi

- Tanbur taksimi

- Sahilde sabah

- Hayal-i yare değme

- Semt-i dildare

- Kemençe taksimi

- Müptelayi aşk ile

- Bir dalda iki kiraz

- Mevlânâ peşrevi

( Kent Müzik )

FAZIL SAY

- İlk Şarkılar

- Metin Altıok – Düşerim

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- Ömer Hayyam – Akılla Bir Konuşmam Oldu

- Cemal Süreya – Dört Mevsim

- Metin Altıok – Bu Kekre Dünyada

- Can Yücel – Sardunyaya Ağıt

- Pir Sultan Abdal – Sordum Sarı Çiğdeme

- Orhan Veli – Efkârlanırım

- Orhan Veli – İstanbul’u Dinliyorum

- Nâzım Hikmet Ran – Memleketim

- Muhyiddin Abdal- İnsan İnsan

- Serenad Bağcan – Vokal

- Fazıl Say - Piyano

- Albümün başında Fazıl Say’ın bir yazısı var; CD’nin bestelerine dair.

- Serenad Bağcan’ın ve Fazıl Say’ın biyografilerini de albümde okuyabilirsiniz.