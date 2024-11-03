Türler arasında müziğin gelgitleri

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Müzik sizin için ne ifade eder? Hayatınızda kapladığı alan ne kadardır? Nasıl bir dinleyicisiniz? Müzik ve müzisyenleri ne kadar tanıyorsunuz? Başta edebiyat olmak üzere müzik için bütüncül bir anlayışı nasıl kurarsınız?

Enis Batur’un ‘Kuş Dili -Müzik Yazıları’ kitabını okurken müzik konusunda bir sınavdan geçeceksiniz; iyi bir dinleyici olabilmek için.

Kısa tanıtım şöyle: “Enis Batur, ‘Hayatımda dinlemenin önemli yeri oldu. Buna karşılık müzik alanında kesinkes uzmanlık taslamadığım bilinmeli’ diyor kitapta: ‘Yazdıklarım ilgi ve merak duyarak seslere kulak kesilmiş bir edebiyat adamının deneyimlerine dayanıyor.’

Bu kitapta Enis Batur, müzik yazılarını bir araya getirip okura sunuyor. Bir şairin müziğe bakışı edebiyatın ve müziğin birlikte akışı okuru günlük hayatın dışına çıkaracak bir yolculuk...”

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İlk yazı Meloman başlığını taşıyor:

“Çocukluk döneminde iki yıl boyunca müzik dersleri almamı sağlayan aileme, genç yaşta tanışma olanağı bulduğum İlhan Usmanbaş ve Ertuğrul Oğuz Fırat gibi ustalarla sürüp giden ilişkilerime, Mete Sakpınar, Tolga Tüzün, Hüseyin Sermet, Mehmet Nemutlu ve Sedat Anar ile ortak çalışma ve işbirliklerimizden öğrendiklerime, NTV radyoda 200 haftayı aşkın bir süre gerçekleştirdiğim müzik eksenli izlenceler üzerinden gelişen diyaloglara borçluyum.

Onlara şimdi Kuş Dili’ni özenle yayına hazırlayan Işık ve Ferruh Gençer’i ekliyorum.”

Notlar:

- İyi bir şairin iyi bir dinleyici olduğunu kanıtlıyor.

Ana bölüm başlıklarından seçmeler:

- Kulak

- Gesualdo

- Arada

- Faltaşları

- ‘Yağmur’un arkasından konuşmak

- Doğuya ve Batıya Yol Haritaları

- İçbükeylerden

- Çalmaya Dair

- Sır’dan

- Sis, Harf, İmge

İlhan Usmanbaş’la Düet

- Mallarme ve Müzik

İlhan Usmanaş -Enis Batur Diyalogu

- Varia

- Seçilmiş Notlar:

- Henüz izlemediğiniz, dinlemediğiniz bir opera nasıl oluyor da öncesinde yazma isteğini doğuruyor sizde -ulaşmayı beklemek mi zor, beklemek süreci mi çekici?

- Calvino’un öyküsü, dinleme bağlam bir dizi açılım sağladı size, Dilmen’in oyunu, Midas efsanesi benzeri bir doğurganlık gizilgücü taşıyor mu bu çerçeve içinde?

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Berberin sır tutmaya dayanamama, beni herhalde öteden beri ifşa etme saplantısıyla bozduğum için beni ilgilendirmiştir. Ya toprağa bir delik kazıp içine ‘Midas’ın kulakları eşek kulakları’ diye fısıldaması, çevredeki kamışların yel estikçe berberin sözünü yankılamaları da mı sorunumuzla bağlantılı görünmüyor size? Yoksa, Calvino-Berio ikilisi değinmediklerine göre buradan bir derinlik boyutuna erişemeyiz düşüncesinde misiniz?”

- Faltaşları

Kuş Dili

- Doğuya ve Batıya Yol Haritaları:

- Müzik Tarihi İçin Kerterizler

- Bach İçin

- Mahler İçin

- Bestecilerim

- Boulez

- Schumann

Enis Batur’un kitabı, müziğe eşlik eden edebiyatın da izini sürüyor.

(Pan Yayınları)

DİSKOTEĞİMDEN

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Münir Nureddin Selçuk’la Anılarda Gezinti

- Giriş: Timur Selçuk

- Münir Nureddin Selçuk (1901 – 1981)

- Münir Nureddin Selçuk’un yaşamı

- Münir Nureddin Selçuk’un Musikimizdeki Yeri

- Darülelhan’dan İstanbul Belediye Konservatuvarı’na

- Darülelhan

- Nota Yayınları

- Münir Nureddin Kayıtları

İcra Edilen Parçalar:

- Nevakâr

- Ferahnak Beste

- Ferahfeza Ağır Beste

- Suzinâk Nakış Beste

- Irak Yürük Semai

- Ferahnâk Yürük Semai

- Hicaz İlahi

- Şehnaz İlâhi

- Bayati Mevlevi Âyini

Arka kapakta Kalamış Şarkısı

Güfte: Behçet Kemal Çağlar

Beste: Münir Nureddin Selçuk

(Ekinciler Holding A.Ş.)