Hafızamızda yer eden en güçlü iz müziktir. Çünkü onu dinlerken, hayatınızdan bir kesit belleğinize düşer. Arkasından o günlerde yaşadıklarınız, sevinçleriniz, üzüntüleriniz sökün eder gelir.
Dario Moreno’yu (1921–1968) dinlerken, kişisel anılarımdan başka Türkiye coğrafyasında da bir ses gezintisi yaptım.
Çeşitli yazılarımda onun söylediklerine değindim.
Bu şarkıların yanı sıra onu Brigitte Bardot şarkısıyla da sevdim.
Yanılmıyorsam Türkiye’den Belçika’ya gidip ünlü Fransız sanatçı Jacques Brel’in sahneye koyduğu ‘Don Kişot’ta da oynadı.
Zaman zaman sanatçıların yeni kayıtlarını tekrar ediyorum.
Bugün bir LP’yi tanıtacağım:
‘Dario Moreno’suz 40 Yıl’
(Avrupa Müzik – Odeon Koleksiyon – Ateş Dağıtım)
LP’deki yazıyı Erkan Özerman yazdı.
“Deja 40 ans...” “Kırk yıl geçti aradan.”
Dario Moreno’yu 1 Aralık 1968 günü İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda geçirdiği beyin kanamasıyla kaybettik.
T.C. pasaportunu Avrupa’da mesleğinin zirvesindeyken bile değiştirmedi.
Bu LP’de hangi parçalar yer alıyor:
A Yüzü
Deniz ve Mehtap / Aşkımız Bitti
Hatıralar Hayal Oldu
İstanbul’un Kızları
Canım İzmir
Sarı Kanaryam
Ali
B Yüzü
Her Akşam Vokta, Rakı ve Şarap / Sarhoş
Mesut Ol Sen
Doucement Les Amis - Yavaş Yavaş
Canım Adanalı
Canım İnci’cim
Toi, Par – Desis Les Toits - Olam Boyun Kurbanı
Kalenin Bedenleri
FASIL SEVERSENİZ
BEN fasıl dinlemeyi severim. Yıllar önce akşam üstleri fasılları kaçırmazdım. Fasılları kaçırmayan bir dostum da Selâhattin Hilav’dı.
CD’nin kapağı:
Fasıl – Fasıl Ottoman
Fasl-ı Şarkılar
Turkish Old Songs Collection
AJS Müzik
Solistler & Koro:
Begüm Bal
Bekir Ünlüataer
Mine Geçili
Savaş Özkök
Tarkan Öngen
Eşlik Edenler:
Keman: İsmail Nar
Klarnet: Çorlulu Savaş
Piyano: Özdemir Çimenot
Kanun: Ferhat Celavlı
Ut: Yıldıran Güz
Ritim – Def: Şener Yolal
BEŞ CD’lik albümde Türk müziğinin birçok popüler şarkısını dinleyebilirsiniz.
Türkiye’yi seven, anılarımızı tazeleyen bir sanatçı: Dario Moreno
Hafızamızda yer eden en güçlü iz müziktir. Çünkü onu dinlerken, hayatınızdan bir kesit belleğinize düşer. Arkasından o günlerde yaşadıklarınız, sevinçleriniz, üzüntüleriniz sökün eder gelir.
Dario Moreno’yu (1921–1968) dinlerken, kişisel anılarımdan başka Türkiye coğrafyasında da bir ses gezintisi yaptım.
Çeşitli yazılarımda onun söylediklerine değindim.
Bu şarkıların yanı sıra onu Brigitte Bardot şarkısıyla da sevdim.
Yanılmıyorsam Türkiye’den Belçika’ya gidip ünlü Fransız sanatçı Jacques Brel’in sahneye koyduğu ‘Don Kişot’ta da oynadı.
Zaman zaman sanatçıların yeni kayıtlarını tekrar ediyorum.
Bugün bir LP’yi tanıtacağım:
‘Dario Moreno’suz 40 Yıl’
(Avrupa Müzik – Odeon Koleksiyon – Ateş Dağıtım)
LP’deki yazıyı Erkan Özerman yazdı.
“Deja 40 ans...” “Kırk yıl geçti aradan.”
Dario Moreno’yu 1 Aralık 1968 günü İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda geçirdiği beyin kanamasıyla kaybettik.
T.C. pasaportunu Avrupa’da mesleğinin zirvesindeyken bile değiştirmedi.
Bu LP’de hangi parçalar yer alıyor:
A Yüzü
Deniz ve Mehtap / Aşkımız Bitti
Hatıralar Hayal Oldu
İstanbul’un Kızları
Canım İzmir
Sarı Kanaryam
Ali
B Yüzü
Her Akşam Vokta, Rakı ve Şarap / Sarhoş
Mesut Ol Sen
Doucement Les Amis - Yavaş Yavaş
Canım Adanalı
Canım İnci’cim
Toi, Par – Desis Les Toits - Olam Boyun Kurbanı
Kalenin Bedenleri
FASIL SEVERSENİZ
BEN fasıl dinlemeyi severim. Yıllar önce akşam üstleri fasılları kaçırmazdım. Fasılları kaçırmayan bir dostum da Selâhattin Hilav’dı.
CD’nin kapağı:
Fasıl – Fasıl Ottoman
Fasl-ı Şarkılar
Turkish Old Songs Collection
AJS Müzik
Solistler & Koro:
Begüm Bal
Bekir Ünlüataer
Mine Geçili
Savaş Özkök
Tarkan Öngen
Eşlik Edenler:
Keman: İsmail Nar
Klarnet: Çorlulu Savaş
Piyano: Özdemir Çimenot
Kanun: Ferhat Celavlı
Ut: Yıldıran Güz
Ritim – Def: Şener Yolal
BEŞ CD’lik albümde Türk müziğinin birçok popüler şarkısını dinleyebilirsiniz.