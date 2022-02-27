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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Türkiye’yi seven, anılarımızı tazeleyen bir sanatçı: Dario Moreno
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Türkiye’yi seven, anılarımızı tazeleyen bir sanatçı: Dario Moreno

27 Şubat 2022

Hafızamızda yer eden en güçlü iz müziktir. Çünkü onu dinlerken, hayatınızdan bir kesit belleğinize düşer. Arkasından o günlerde yaşadıklarınız, sevinçleriniz, üzüntüleriniz sökün eder gelir.

Dario Moreno’yu (1921–1968) dinlerken, kişisel anılarımdan başka Türkiye coğrafyasında da bir ses gezintisi yaptım.

Çeşitli yazılarımda onun söylediklerine değindim.

Bu şarkıların yanı sıra onu Brigitte Bardot şarkısıyla da sevdim.

Türkiye’yi seven, anılarımızı tazeleyen bir sanatçı: Dario Moreno

Yanılmıyorsam Türkiye’den Belçika’ya gidip ünlü Fransız sanatçı Jacques Brel’in sahneye koyduğu ‘Don Kişot’ta da oynadı.

Zaman zaman sanatçıların yeni kayıtlarını tekrar ediyorum.

Bugün bir LP’yi tanıtacağım:

‘Dario Moreno’suz 40 Yıl’

(Avrupa Müzik – Odeon Koleksiyon – Ateş Dağıtım)

LP’deki yazıyı Erkan Özerman yazdı.

“Deja 40 ans...” “Kırk yıl geçti aradan.”

Dario Moreno’yu 1 Aralık 1968 günü İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda geçirdiği beyin kanamasıyla kaybettik.

T.C. pasaportunu Avrupa’da mesleğinin zirvesindeyken bile değiştirmedi.

Bu LP’de hangi parçalar yer alıyor:

A Yüzü

Deniz ve Mehtap / Aşkımız Bitti

Hatıralar Hayal Oldu

İstanbul’un Kızları

Canım İzmir

Sarı Kanaryam

Ali

B Yüzü

Her Akşam Vokta, Rakı ve Şarap / Sarhoş

Mesut Ol Sen

Doucement Les Amis - Yavaş Yavaş

Canım Adanalı

Canım İnci’cim

Toi, Par – Desis Les Toits - Olam Boyun Kurbanı

Kalenin Bedenleri

FASIL SEVERSENİZ

BEN fasıl dinlemeyi severim. Yıllar önce akşam üstleri fasılları kaçırmazdım. Fasılları kaçırmayan bir dostum da Selâhattin Hilav’dı.

CD’nin kapağı:

Fasıl – Fasıl Ottoman

Fasl-ı Şarkılar

Turkish Old Songs Collection

AJS Müzik

Solistler & Koro:

Begüm Bal

Bekir Ünlüataer

Mine Geçili

Savaş Özkök

Tarkan Öngen

Eşlik Edenler:

Keman: İsmail Nar

Klarnet: Çorlulu Savaş

Piyano: Özdemir Çimenot

Kanun: Ferhat Celavlı

Ut: Yıldıran Güz

Ritim – Def: Şener Yolal

BEŞ CD’lik albümde Türk müziğinin birçok popüler şarkısını dinleyebilirsiniz.

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