Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun

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Ülkemizde 7 Haziran günü Türk İşaret Dili Bayramı olarak kutlanıyor. İlk kez Türk Dil Kurumu’nun 2007 yılında düzenlediği Türk İşaret Dili Çalıştayının açılış günü olan 7 Haziran, toplantıya katılan işitme engellilerin sivil toplum kuruluşlarının önerisi üzerine oy birliği ile Türk İşaret Dili Bayramı olarak kabul edilmişti.

Bu yıl da Türk İşaret Dili Bayramı Türk Dil Kurumu’nda sergi, kitap tanıtımı, kutlama konuşmaları ve açık oturum etkinlikleriyle kutlanacak. Etkinlik Türk İşaret Dili Tarihinden Bir Kesit adlı serginin açılışıyla başlayacak. Sergide Osmanlı sarayındaki işitme engelli görevlilerin kendilerine özgü giysileriyle yer aldığı minyatür ve gravürler, işitme engelli okullarında kullanılmış olan işaret dili parmak Elifbaları ile çeşitli belgeler ve görseller sergilenecek. Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın yazdığı ve TDK’nin yayımladığı Türk İşaret Dili Tarihi adlı kitabın tanıtımı yapılacak.

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Türkiye Yüzyılında Türk İşaret Dili konulu açık oturumda ise Doç. Dr. Zeynep Oral işitme engelli çocuklar için çocuk edebiyatı üzerinde duracak. İşaret diliyle çocuk edebiyatının örneklerinin yer aldığı çalışmasına değinecek. Doç. Dr. Bahtiyar Makaroğlu Türk İşaret Dilinin Söz Varlığı, Banu Şahin ve Oya Tanyeri de Türk İşaret Dili Tercümanlığı ile ilgili sunumlar yapacaklar.

Herkese açık olan toplantı 7 Haziran Cuma günü TDK’nin Atatürk Bulvarı No. 217 adresindeki binasında saat 14.00’te başlayacak.

Türk İşaret Dili Bayramı’mız kutlu olsun!

MİLLİ MÜCADELE

MİLLİ MÜCADELE üzerine birçok kitap yayımlandı. Bugün yazacağım kitap bir başka açıdan özgün bir kimlik taşıyor:

“Zor Günlerden Zafere

Mehmet Can İlkin Koleksiyonu’ndan Kartpostallarla

Milli Mücadele

Murat Uğurluel”

Takdim:

“Milli Mücadele kartpostalları, halkı bilgilendirme, umut aşılama ve bir idealin altında bir araya getirme konularında önemli bir görevi yerine getirmiştir. Diğer taraftan işgaller sırasında Anadolu insanının yaşadığı zorluklar bu kartpostallarda oldukça başarılı bir şekilde yansıtılmıştır. Söz konusu kartpostalların beni en derinden etkileyen tarafı ise Türk kadınının Milli Mücadele’deki benzersiz rolünü net bir biçimde ortaya koymalarıdır.

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Bu kitap sayesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele’nin büyük özveri ve fedakarlıklar sayesinde kazanıldığı, tarih kitaplarının dışında farklı bir çerçeveden konuya bakılarak bir kez daha görülecektir.

Kurtuluş Savaşı sürecinde basılan propaganda kartlarını bu kadar kapsamlı olarak ele alan ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu çalışmayı 2018 yılında vefat eden Cumhuriyet ve Atatürk hayranı babam Emekli Büyükelçi Baki İlkin’in anısına ithaf ediyorum.

Özellikle kitabın hayata geçmesinde önemli rolü olan Uğur Yeğin’e ve kitapta kullandığımız bazı kartpostalların sahibi ve çalışmanın yazarı Murat Uğurluer’e şükranlarımı sunmak isterim.

Mehmet Can İlkin”

Önsöz:

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“Milli Mücadele kartpostalları, Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin üzerinde en az durulmuş sayfalarından birini oluşturur. Oysa Milli Mücadele’nin ‘Ya istiklâl ya ölüm’ sloganıyla devleşen ruhunu, prensiplerini ve mesajlarını en açık bir biçimde görebildiğimiz yerlerden biri de bu kartpostallardır.

Murat Uğurluer”

Giriş:

“Kartpostalların propaganda gücü ve bu gücün savaş dönemindeki etkisinin farkına 20. yüzyılın başlangıcından itibaren Osmanlı Devleti de varmış ve özellikle I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin bu yöndeki muazzam üretim ve dağıtım faaliyetlerine karşı tarafa göre kısıtlı örneklerle de olsa cevap vermeye çalışılmıştır.”

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İçerik sıralaması:

- Mustafa Kemal Paşa, Propaganda ve Kartpostallar

- Milli Mücadele Kartpostallarında Sembolik Anlatı

- Mefkûre Kartları

- Mehmed’in Hikâyesi

- Milli Serisi

- Ay Yıldız Serisi

- Harita Kartpostallar

- Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele Kadroları

- Anadolu Dışında Basılan Milli Mücadele Kartpostalları

- Diğer Milli Mücadele Kartpostallarından Örnekler

Milli Mücadele’yi kartpostallardan izleyin.

(De Yayınevi)