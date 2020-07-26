Tasavvuf müziği

ATEŞ-İ AŞK, Ahmet Özhan’ın yönettiği ‘Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun CD’sindeki 15 beste, şehnaz, muhayyer, muhayyer kürdi ilahilerden oluşuyor.
Albümdeki Tasavvuf ve Musikî yazısında, bu müzikle ilgili bilgi veriliyor:
“Tasavvuf, taassup düşüncesine göğüs geren, beşeri zevki ilahi zevk derecesine çıkaran, bu iki zevkin imtizacını sağlayan bir düşünce... Bir düşünce olmaktan çok bir yaşayış, bir hayat tarzıdır.”
Tasavvufun müziği de yine hayatın akışı içindedir.
Solist ve Genel Yönetmen: Ahmet Özhan
Yönetmen: İhsan Özer
Tonmaist Koro: Sıtkı Acim
Koro: Erhan Engin, Faruk Erdemsel, İsmet Olgaç, Kenan Verdemir, Korkut Samancı, Mert Ataman, Mustafa Özoruç, Suat Ulutaş.
Sazlar:
Ney: Hakan Alkan,
Kemençe: Sertaç Tezeren,
Rebap: M. Refik Kaya,
Kanun: Gökhan Çağlı,
Tanbur: Özata Ayan,
Ut: Bülent Selçuk,
Viyolonsel: Günay Uysal,
Kudüm: Nizamettin Yıldırım,
Bendir: Serdar Bişiren,
Halile: Oktay Özerden.
60. SANAT YILINDA BESTEKÂR HÂFIZ ÂMİR ATEŞ
KİTABI hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Ali Osman Alaca
Önsöz’ü Ahmet Hakkı Turabi yazmış.
2 Şubat 1942 tarihinde doğan Ateş, musikimiz için bakın ne diyor: “Musikimizi sevelim, sevdirelim, o bizim kültür hazinemizin en değerli süsüdür.”
Âmir Ateş için hazırlanan kitapta bölümler şöyle sıralanıyor:
* Hayatı
* Musikî anlayışı
* Bestekârlığı
Onu yetiştirenler arasında Hâfız Kemal Batanay’ı anar. Batanay, hem bestekâr, hem tanburi, hem hattattır. Altın Kitaplar Yayınevi’nin Cağaloğlu’ndaki bürosunda toplantı salonunu duvarında bir hattı vardı.
Tanburi Ercüment Batanay’ın da babasıdır.
Kendini Yesari Asım Arsoy ekolünden sayar.
En tanınmış bestesi de, ‘Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın’dır.
Kitapta tanınmış müzisyenlerin de onun hakkındaki düşünceleri yer almaktadır.
Kuveyttürk Yayını
TÜRK POP MÜZİK TARİHİNDEN SEÇMELER
İKİ CD’den olan seçmeleri dinlerken, kişisel ses tarihime de göndermelerde bulundum.
Adı, birçok kişiyi de anılara yolculuğa çıkarıyordur.
‘Kaç Yıl Geçti Aradan’.
Türk Pop Müzik Tarihi / ‘1960-70’li Yıllar’.
Ali Kocatepe’nin kitapçığından birkaç satır:
“Türk pop müzik tarihinin, Erol Büyükburç’un 1958 yılında bestelediği ve İngilizce sözlerle seslendirdiği ‘Little Lucy’ ile başladığı kabul ediliyor. O dönemde Frank Sinatra’dan Doris Day’e, Nat King Cole’dan Everly Brothers’a, Elvis Presley’den Paul Anka’ya tüm müzik starlarının türleri bizde hafif Batı müziği olarak adlandırılıyordu.”
Yabancı bestelere Türkçe sözler yazmak da o zamanın çalışmaları içindeydi.
Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’sini Galatasaray’daki Tosbağa Sokak’taki Karavan kulübünde dinlemiştik.
- CD, Erol Büyükburç’la başlıyor, Beyaz Kelebekler’le bitiyor.
- CD, Semiha Yankı’nın söylediği, ‘Seninle Bir Dakika’ ile başlıyor, Cem Karaca’nın ‘Resimdeki Gözyaşları’ ile son buluyor.
Bildik parçalar çoğunlukta, ‘Samanyolu’, ‘Her Yerde Kar Var’, ‘İspanyol Meyhanesi’, ‘Kaybolan Yıllar’, ‘Arkadaş’, ‘Leylim Ley’ gibi.
Nereden alacağınızı yazamıyorum. Çünkü diskoteğimden bu CD’ler.
Tasavvuf müziği
ATEŞ-İ AŞK, Ahmet Özhan’ın yönettiği ‘Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun CD’sindeki 15 beste, şehnaz, muhayyer, muhayyer kürdi ilahilerden oluşuyor.
Albümdeki Tasavvuf ve Musikî yazısında, bu müzikle ilgili bilgi veriliyor:
“Tasavvuf, taassup düşüncesine göğüs geren, beşeri zevki ilahi zevk derecesine çıkaran, bu iki zevkin imtizacını sağlayan bir düşünce... Bir düşünce olmaktan çok bir yaşayış, bir hayat tarzıdır.”
Tasavvufun müziği de yine hayatın akışı içindedir.
Solist ve Genel Yönetmen: Ahmet Özhan
Yönetmen: İhsan Özer
Tonmaist Koro: Sıtkı Acim
Koro: Erhan Engin, Faruk Erdemsel, İsmet Olgaç, Kenan Verdemir, Korkut Samancı, Mert Ataman, Mustafa Özoruç, Suat Ulutaş.
Sazlar:
Ney: Hakan Alkan,
Kemençe: Sertaç Tezeren,
Rebap: M. Refik Kaya,
Kanun: Gökhan Çağlı,
Tanbur: Özata Ayan,
Ut: Bülent Selçuk,
Viyolonsel: Günay Uysal,
Kudüm: Nizamettin Yıldırım,
Bendir: Serdar Bişiren,
Halile: Oktay Özerden.
60. SANAT YILINDA BESTEKÂR HÂFIZ ÂMİR ATEŞ
KİTABI hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Ali Osman Alaca
Önsöz’ü Ahmet Hakkı Turabi yazmış.
2 Şubat 1942 tarihinde doğan Ateş, musikimiz için bakın ne diyor: “Musikimizi sevelim, sevdirelim, o bizim kültür hazinemizin en değerli süsüdür.”
Âmir Ateş için hazırlanan kitapta bölümler şöyle sıralanıyor:
* Hayatı
* Musikî anlayışı
* Bestekârlığı
Onu yetiştirenler arasında Hâfız Kemal Batanay’ı anar. Batanay, hem bestekâr, hem tanburi, hem hattattır. Altın Kitaplar Yayınevi’nin Cağaloğlu’ndaki bürosunda toplantı salonunu duvarında bir hattı vardı.
Tanburi Ercüment Batanay’ın da babasıdır.
Kendini Yesari Asım Arsoy ekolünden sayar.
En tanınmış bestesi de, ‘Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın’dır.
Kitapta tanınmış müzisyenlerin de onun hakkındaki düşünceleri yer almaktadır.
Kuveyttürk Yayını
TÜRK POP MÜZİK TARİHİNDEN SEÇMELER
İKİ CD’den olan seçmeleri dinlerken, kişisel ses tarihime de göndermelerde bulundum.
Adı, birçok kişiyi de anılara yolculuğa çıkarıyordur.
‘Kaç Yıl Geçti Aradan’.
Türk Pop Müzik Tarihi / ‘1960-70’li Yıllar’.
Ali Kocatepe’nin kitapçığından birkaç satır:
“Türk pop müzik tarihinin, Erol Büyükburç’un 1958 yılında bestelediği ve İngilizce sözlerle seslendirdiği ‘Little Lucy’ ile başladığı kabul ediliyor. O dönemde Frank Sinatra’dan Doris Day’e, Nat King Cole’dan Everly Brothers’a, Elvis Presley’den Paul Anka’ya tüm müzik starlarının türleri bizde hafif Batı müziği olarak adlandırılıyordu.”
Yabancı bestelere Türkçe sözler yazmak da o zamanın çalışmaları içindeydi.
Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’sini Galatasaray’daki Tosbağa Sokak’taki Karavan kulübünde dinlemiştik.
Bildik parçalar çoğunlukta, ‘Samanyolu’, ‘Her Yerde Kar Var’, ‘İspanyol Meyhanesi’, ‘Kaybolan Yıllar’, ‘Arkadaş’, ‘Leylim Ley’ gibi.
Nereden alacağınızı yazamıyorum. Çünkü diskoteğimden bu CD’ler.