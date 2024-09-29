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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Taş plaklar, long play’ler, CD’ler ne olacak

#Taş Plak#Long Play#CD

Birçok müzisyen ve müzik tutkunu dostumun bir sorusunu aktarayım.

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Elimizdeki plakları ne yapacağız?

Devlet ve belediyeler birçok semtte kütüphane açıyor. Koruma imkânı bulamayanlar kitaplarını bu kütüphanelere armağan ediyorlar.

Ben yaptığımı yazayım.

Kaç yerde kitaplarım okura ulaşıyor?

* Antalya Doğan Hızlan Kütüphanesi

* TÜYAP Doğan Hızlan Kütüphanesi

* Mimar Sinan Türk Edebiyatı Bölümü

* Bakırköy Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi. Burasını Kültür ve Turizm Bakanlığı açtı.

Benim de evimde Türk ve Batı müziğinin seçkin plakları var. Bunları ne yapacağımı ben de düşünüyorum.

Konservatuvar öğrencilerini düşünüyorum. Her tür müziğin büyük bestecilerini önemli solistlerden nasıl dinleyecekler?

Üniversitelerin konservatuvar bölümlerinde bunlara yer açılmalı.

Opera yönetmenliği yapmış sevgili dostum Mehmet Ergüven geçenlerde telefonda bu derdini aktardı.

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Onun koleksiyonundan ayrıca yönettiği birçok operanın o esere katkıda bulunun katalogları da var. Bunlar kolay elde edilmiyor, Avrupa’ya gittiğinde sadece onlara para harcardı.

Devlet ve belediyeler kütüphanelerin yanı sırı müzik dinlenilecek bölümler de kurmalı.

*

Ünlü rock grubu Pink Floyd’un üyelerinden David Gilmour, yeni albümündeki bir şarkısında Türkiye’de bir kasabadan aldığı ud benzeri telli enstrüman olan ‘cümbüş’ kullandığını söylemiş.

Cümbüş adını saza Atatürk koymuş. Sesi gür olduğu için gazinolardaki fasıllarda saz heyetinde çalınırdı.

Zeynel Abidin Cümbüş’ün bir de Fatih’te satış mağazası vardı.

Cemal Süreya’yı anacağım.

‘Hiçbir Semtte’ şiirinden dizelerle:

“Arabesk nedir diye düşünmüştünüz:

Şebboy sesli bir cümbüş, eza içinde;

Eşitlik midir komedya, içtenlik mi,

Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın?

Yürütüyoruz bütünlemeye kalmış bir sessizlikte

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.”

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Russian Cello Sonatas

- Prokofief

- Rachmaninov

- Shostakovich

- Lyn Harrel

- Vladimir Ashkenazy

- Sergei Rachmaninov-Cello Sonata

- Sergei Prokoviev–Cello Sonata

- Dmitri Shostakovich–Cello Sonata
(DECCA 2 CD )

ANADOLU’DAN ESİNTİLER

(TRT Türk Halk Müziği- Halk Çalgılarından Ezgiler)

- Abdurrahman Halayı

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- Çorum Halayı

- Yanlama Halayı

- Iğdır Bar

- Daldalar Bar

- Veysel Barı

- Boğaz Havası

- Çörtem Boğaz Havası

- Dımıdan

- Hüdayda

- Misket

- Ankara Zeybeği

- Karşılama

- Trakya Karşılaması

- Yayla Karşılaması

#Taş Plak#Long Play#CD
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