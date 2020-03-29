Tanju Okan’ı şimdi dinlemek

BAZI besteler ses belleğimizde yer etmiş.
İcracı onu bize sevdirmiş, unutulmaz kılmış. O parçayla anılarınız örtüşür, yalnız onu değil, o yılları da anımsarsınız. Birden beğeniniz geniş açı bir hal alır.
Tanju Okan’ın (1938–1996) ‘Kadınım–Kime Ne’ uzunçalarını dinledim.
Urla’ya gittiğimde hem Yunan şair Yorgo Seferis’in kaldığı mekânı gezmiş hem de Okan’ın heykelini görmüştüm.
Yurtiçi ve yurtdışı kayıtları ne kadar başarı sağlamıştı. Hiç kuşkusuz Türkiye’de çok ünlenmişti, belirtildiğine göre Patricia Carli’nin aracılığı onu sınırlar ötesinde üne ulaştıramamıştı.
Patricia Carli’yi dinlemiştim.
Hafif müziğimizin yurtdışındaki serüveni bir inceleme konusu.
Bir fotoğraf: 1964’te Tülay German–Erol Büyükburç–Tanju Okan. Balkan Müzik Festivali’nde birincilik ödülünü almışlardı.
Uzunçaların ilk parçası bir zamanların çok dinlenen parçası ‘Kadınım’.
Plağın iç kapağında şöyle bir cümle var:
“Aşk ve ayrılık üzerine yazılan Kadınım’ın doğuş hikâyesi: Tanju Okan İstanbul’un köklü ve zengin ailesinin biricik kızına âşık olur, karşılıklı büyük bir aşk yaşarken bu aşkı onaylamayan kızın ailesi geleceği ve eğitimi için olduğunu söylese de aslında kızlarını bu aşktan vazgeçirmek amacı ile gizlice Amerika’ya gönderir. Sevgilisiyle haberleşme şansı olmayan Tanju Okan bu durumu öğrendiğinde ayrılığın en derin acılarıyla baş başa kalarak yıkılmıştır. Tüm programlarını iptal ederek yaşama küsmüş olan Tanju Okan’ın bu zor zamanlarında yanında en samimi arkadaşı besteci ve müzisyen Mehmet Teoman vardır.
Eşinden yeni ayrılmış olan Mehmet Teoman, Tanju Okan’ın ruh halini, acılarını, kırgınlıklarını çok iyi anlar ve yeniden hayata tutunması için kendisine destek olmaya çalışır. Mehmet Teoman tam da bu sırada İtalyan asıllı Fransız şarkıcı/aktör Serge Reggiani’nin plak olarak kaydettiği, ‘T’as L’air D’une Chanson adlı şarkıyı dinler ve melodik yapısını çok beğenir. Bu melodi üzerine Türkçe sözler yazarak Kadınım adını verdiği şarkıyı Tanju Okan’ın o mükemmel sesi ve yaşadığı derin ayrılık acısının verdiği duygusallık ile hissederek okuyacağından çok emindir.
Tanju Okan arkadaşı Mehmet Teoman’ın ısrarlarıyla müziği dinler ve provasız şekilde şarkıyı ilk kez okumaya başladığında Teoman kayıttadır. Sevgiliye hasret, kanayan kalp yarası, duygu yoğunluğu, gönül yorgunluğu şarkıya farklı bir tat ve gerçeklik katar. Okan’ın adeta yaşayarak seslendirdiği bu duygu yüklü kayıt hemen yayınlanır. Tanju Okan’a büyük ün getiren Kadınım şarkısını ilk ve orijinal kaydı ile dinlemeniz için bu plağı siz sevenlere sunmaktan mutlu ve gururluyuz.
Böylesine güzel bir eseri Tanju Okan ile buluşturup müzik dünyasına ve ‘müzikseverlere’ kazandıran değerli besteci ve müzisyen Mehmet Teoman’a sonsuz teşekkürler.”
Diğer parçalar: *Çal Çingene, *Özür Diliyorum, *Kadehi Şişeyi, *İyi Düşün Sevgilim, *Şuramda, *Çaresiz, *Kime Ne, *Urlam, *O Gece, *Haydi Boşver Be Kadın, *Abbas Kadınım’ı bir daha dinleyin, gerçekten terk edilişlerin, aşk acısının etkili bir parçası. Yıllar onun dinlenirliğini azaltmamış.
İYİ BİR SESTEN İYİ BİR REPERTUVAR
DİSKOTEĞİMİ düzenlerken, Tûbâ Akyol’un ‘Estin Efil Efil’ adlı CD’sine rastladım.
Yazıp yazmadığım konusunda şüpheye düştüm, Murat Salim Tokaç birkaç satırla bu CD’den söz ettiğimi söyleyince, yazmaya karar verdim. CD’nin başındaki Akyol’un yazısı müzik dünyasına girişini özetliyor: “Hafız bir annenin evladı olma bahtiyarlığını hayatımın her alanında yaşadım. Yıllarca çeşitli yerlerde vermiş olduğum konserlerde okuduğum repertuvarlardan bir kısmını kayıt altına almak benim için ebedi bir mutluluk ve kıymetli bir hatıradır.” Türk müziğini sevenlerin dinlemesini tavsiye ederim.
***
PAZAR gününüzü müzikle seslendirin.
Tanju Okan – Emre Grafson Müzik
Tûbâ Akyol – Yenikapı Müzik
Tanju Okan’ı şimdi dinlemek
BAZI besteler ses belleğimizde yer etmiş.
İcracı onu bize sevdirmiş, unutulmaz kılmış. O parçayla anılarınız örtüşür, yalnız onu değil, o yılları da anımsarsınız. Birden beğeniniz geniş açı bir hal alır.
Tanju Okan’ın (1938–1996) ‘Kadınım–Kime Ne’ uzunçalarını dinledim.
Urla’ya gittiğimde hem Yunan şair Yorgo Seferis’in kaldığı mekânı gezmiş hem de Okan’ın heykelini görmüştüm.
Yurtiçi ve yurtdışı kayıtları ne kadar başarı sağlamıştı. Hiç kuşkusuz Türkiye’de çok ünlenmişti, belirtildiğine göre Patricia Carli’nin aracılığı onu sınırlar ötesinde üne ulaştıramamıştı.
Patricia Carli’yi dinlemiştim.
Hafif müziğimizin yurtdışındaki serüveni bir inceleme konusu.
Bir fotoğraf: 1964’te Tülay German–Erol Büyükburç–Tanju Okan. Balkan Müzik Festivali’nde birincilik ödülünü almışlardı.
Uzunçaların ilk parçası bir zamanların çok dinlenen parçası ‘Kadınım’.
Plağın iç kapağında şöyle bir cümle var:
“Aşk ve ayrılık üzerine yazılan Kadınım’ın doğuş hikâyesi: Tanju Okan İstanbul’un köklü ve zengin ailesinin biricik kızına âşık olur, karşılıklı büyük bir aşk yaşarken bu aşkı onaylamayan kızın ailesi geleceği ve eğitimi için olduğunu söylese de aslında kızlarını bu aşktan vazgeçirmek amacı ile gizlice Amerika’ya gönderir. Sevgilisiyle haberleşme şansı olmayan Tanju Okan bu durumu öğrendiğinde ayrılığın en derin acılarıyla baş başa kalarak yıkılmıştır. Tüm programlarını iptal ederek yaşama küsmüş olan Tanju Okan’ın bu zor zamanlarında yanında en samimi arkadaşı besteci ve müzisyen Mehmet Teoman vardır.
Eşinden yeni ayrılmış olan Mehmet Teoman, Tanju Okan’ın ruh halini, acılarını, kırgınlıklarını çok iyi anlar ve yeniden hayata tutunması için kendisine destek olmaya çalışır. Mehmet Teoman tam da bu sırada İtalyan asıllı Fransız şarkıcı/aktör Serge Reggiani’nin plak olarak kaydettiği, ‘T’as L’air D’une Chanson adlı şarkıyı dinler ve melodik yapısını çok beğenir. Bu melodi üzerine Türkçe sözler yazarak Kadınım adını verdiği şarkıyı Tanju Okan’ın o mükemmel sesi ve yaşadığı derin ayrılık acısının verdiği duygusallık ile hissederek okuyacağından çok emindir.
Tanju Okan arkadaşı Mehmet Teoman’ın ısrarlarıyla müziği dinler ve provasız şekilde şarkıyı ilk kez okumaya başladığında Teoman kayıttadır. Sevgiliye hasret, kanayan kalp yarası, duygu yoğunluğu, gönül yorgunluğu şarkıya farklı bir tat ve gerçeklik katar. Okan’ın adeta yaşayarak seslendirdiği bu duygu yüklü kayıt hemen yayınlanır. Tanju Okan’a büyük ün getiren Kadınım şarkısını ilk ve orijinal kaydı ile dinlemeniz için bu plağı siz sevenlere sunmaktan mutlu ve gururluyuz.
Böylesine güzel bir eseri Tanju Okan ile buluşturup müzik dünyasına ve ‘müzikseverlere’ kazandıran değerli besteci ve müzisyen Mehmet Teoman’a sonsuz teşekkürler.”
Diğer parçalar: *Çal Çingene, *Özür Diliyorum, *Kadehi Şişeyi, *İyi Düşün Sevgilim, *Şuramda, *Çaresiz, *Kime Ne, *Urlam, *O Gece, *Haydi Boşver Be Kadın, *Abbas Kadınım’ı bir daha dinleyin, gerçekten terk edilişlerin, aşk acısının etkili bir parçası. Yıllar onun dinlenirliğini azaltmamış.
İYİ BİR SESTEN İYİ BİR REPERTUVAR
DİSKOTEĞİMİ düzenlerken, Tûbâ Akyol’un ‘Estin Efil Efil’ adlı CD’sine rastladım.
Yazıp yazmadığım konusunda şüpheye düştüm, Murat Salim Tokaç birkaç satırla bu CD’den söz ettiğimi söyleyince, yazmaya karar verdim. CD’nin başındaki Akyol’un yazısı müzik dünyasına girişini özetliyor: “Hafız bir annenin evladı olma bahtiyarlığını hayatımın her alanında yaşadım. Yıllarca çeşitli yerlerde vermiş olduğum konserlerde okuduğum repertuvarlardan bir kısmını kayıt altına almak benim için ebedi bir mutluluk ve kıymetli bir hatıradır.” Türk müziğini sevenlerin dinlemesini tavsiye ederim.
***
PAZAR gününüzü müzikle seslendirin.
Tanju Okan – Emre Grafson Müzik
Tûbâ Akyol – Yenikapı Müzik