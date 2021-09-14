‘Sıfır’ın Yaz Tatili’

Ömür Akkor tutkulu bir gezgin, biraz da maceraperest... ‘Türkiye Gastronomi Atlası’ kitabıyla ülkemizin hem tarihi zenginliklerini hem de yemek kültürünü okuyucuyla buluşturuyor. Eğlenceli bir rehber...

Otomobille, karavanla Türkiye gezisine çıkarsanız, durduğunuz her yerde “Burada ne yenir, en ünlü yemeği hangisidir, bunu en iyi hangi lokanta yapar” diye sorarsınız.

Ömür Akkor hazırladığı ‘Türkiye Gastronomi Atlası’nda işte bu soruları yanıtlıyor. Sizi yemek arama zahmetinden kurtarıyor.

Çok karayolu seyahati yapan biri değilim ama gittiğim kentlerde de böyle bir danışma kitabına ihtiyaç duyarım.

Ömür Akkor, tutkulu bir gezgin, biraz maceraperest, çok şeyin tadını çıkarmış biri.

Hayatından birkaç not yazdığımda gerisini okumak istersiniz...

- Kilis’te doğdu.

- 25.000 kitaplık özel kütüphanesi var.

- Yılda 90.000 km civarında seyahat etti.