Sesin arkasındaki Zeki Müren

Bazı iyi yazarlar vardır ki seçkin okurların dışında geniş okur kitlesine ulaşmaz. Selçuk Baran da bu yazarlardan biri.
İki kitabının yeni baskıları yapıldı. İkisinin de arka kapak yazısı bir gerçeği vurguluyor: “Yalnızlık ve mutsuzluk dolu öykülerinde düşsel, şiirli bir hava yaratmakta başarı gösterdiği kabul edilen Selçuk Baran, Behçet Necatigil’den Vedat Günyol’a, Füsun Akatlı’dan Selim İleri’ye, Hulki Aktunç’tan İbrahim Yıldırım’a, İnci Aral’dan Behçet Çelik’e pek çok yazarın övgüyle üstünde durduğu ancak günümüz okuru tarafından daha fazla keşfedilmeyi bekleyen bir yazar...”
Mutlaka okunacak öyküler...
Bu kitaplarda hangi öyküleri yer alıyor:
‘Yelkovan Yokuşu’nda aynı adı taşıyan öyküyle beraber: ‘Değirmen’, ‘Bozacıda’, ‘Öğle Saatleri’, ‘Rose Bonbon’, ‘Bakırçalığı’ ve ‘Eğrelti Yeşili’.
‘Öğle Saatleri’ Baran’ın kıyıda köşede kalmış insanların ruh dünyasını, insan ilişkilerini sergileyen öyküsü.
Öğle saati yemeğe çıkış saatidir, Nuriye mis gibi kokan yemeklere para verecek durumda değil, evden getiriyor.
Baran’ın öyküleri günlük yaşamın duyarlılığını, küçük ayrıntıların nasıl hayatımızı belirlediğini yansıtıyor.
Ödüller Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlendi.
Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmeyi, onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçladıklarını belirten Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ödüller üzerine şunları söylüyor:
“Anadolu’nun farklı köşelerinden ne kadar çok proje başvurursa, ödüller o kadar amacına ulaşacak. Ödüllere gösterilen ilgiden ve başvurulardan çok memnunuz. Son 1 ayda başvurulara yenilerinin de ekleneceğine inanıyor; bu toprakların kültürel birikimine katkı sağlamış tüm projeleri başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.”
Ödüllerin seçici kurulunda kimler var:
Prof. Dr. Ali Akay
Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Nezih Başgelen
Kapaktaki yazı:
‘Türk Pop Tarihi / Eski 45’likler’
Bir anımı aktarayım.
Bir yurtdışı seyahatine çıkacağımı söylediğimde arkadaşımız
İstanbul’u tanımak, bu şehrin büyüsünü hissetmek istiyorsanız size bir albüm tavsiye edeceğim.
‘Aynı Rüyanın İçinde Ahmet Hamdi Tanpınar – Ara Güler’.
Kitap Ali Sina Özüstün’ün anısına adanmış.
Biri yazı ustası, diğeri fotoğraf ustası, bu şehri nasıl yazdılar, nasıl gördüler.
Tanpınar’ın İstanbul’la ilgili yazılarına Ara Güler’in fotoğrafları can katıyor. Birinin rüyasını diğeri de görüyor. Rüyalar nasıl somutlaşır, yazıdan fotoğrafa geçerek.
Kitabı hazırlayan ama yayımlanmasını görmeden aramızdan ayrılan Ali Sina Özüstün’ün, kitabın ruhunu açıklayan yazısından bir bölümü mutlaka okumalıyız:
“Henri Cartier – Bresson fotoğrafın Emile Zola’zıysa Ara Güler de fotoğrafın Ahmet Hamdi Tanpınar’ıdır. Edebiyatta İstanbul için Tanpınar neyse fotoğrafta Ara Güler odur. Tanpınar’ın fotoğraftaki karşılığıdır Ara Güler. Çünkü Ara Güler fotoğrafı bir ‘rüya’nın fotoğrafıdır. Ara Güler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın portrelerini çekmişti. Bu vesileyle yıllar önce bir araya gelmişlerdi. Şimdi, Tanpınar ve Güler birbirinin adeta ‘mütemmim cüzü’ eserleriyle bir kez daha buluştu.”Kitap Dergah Yayınları’ndan çıktı.
Ortak bir kent rüyası
Yaz bitiyor, açık havada yapılan gösteriler, temsiller şimdilik idare ediyor diyelim. Önlemleri kış mevsimine göre almalıyız.
Özel tiyatro sanatçılarının yaşadığı sıkıntıyı hepimiz biliyoruz, günlük kazançla yaşayanlar bu dönemde çok kötü günler yaşadı, yaşıyorlar da.
Bizde işsiz kalan, zora düşen sanatçılara ekonomik destek sağlayacak meslek kurumları yok. Yabancı müzik dergilerinde bu tür yardım ilanlarına rastlıyorum.
Salonsuzluk derdinin bütün dehşetiyle devam ettiğini biliyoruz, yeni tiyatro salonları açılması önerisinin de çözüme ulaştığını duymadım, okumadım.
Ödenekli tiyatrolar, Devlet ve Şehir Tiyatroları, ekonomik açıdan güvence içindeler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, yerel yönetimler, tiyatro sanatının, klasik müzik konserlerinin icra edileceği mekânlar için ayrı bir çalışma yapmalı.
Âtıl salonları, tiyatro yapılabilecek, oda konserleri verilebilecek yerlere dönüştürmek için ödenek ayırmalı.
Bugün köşemi festivalin öne çıkan etkinlikleri, toplulukları, solistleri hakkında bilgilere ayırdım.
Alışık olmadığım bir festival başlangıcı.
Festival açılışları ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi’ne, sonra Aya İrini, daha sonraları da Lütfi Kırdar’da yapılmaya başlandı.
Bu yıl birçok kimse dijital ortamda seyredebilecek, dinleyecek.
Festival, 18 Eylül’de online.iksv.org adresinde ve İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanacak açılış konseri ile başlıyor.
Aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Vikingur Olafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimlerin icraları çeşitli mekânlarda çekildi.
48. İstanbul Müzik Festivali, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor.
Festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef
Aynı konu kış ayında ulusal boyutta Türkçe işlenmişti, eylül–ekimde de uluslararası boyutta yabancı katılımcılarla işlenecek, pandemiden dolayı temmuzda gerçekleşmesi gereken uluslararası sempozyum bu yıla özgü olarak eylül–ekime ertelendi.
Etkinliğin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen. Bu yıl ki sempozyumun konusu ‘Antikçağda Anadolu’da Felsefe ve Bilim’.
Bu çerçevede, antikçağda Anadolu’da yaşamış olan filozofların ve bilim insanlarının düşünceleri ve kuramları ele alınacak.
Kimler bunlar:
Thales
Anaksimandros
Anaksimenes
Anaksagoras
Yabancı memlekete gidenler, oranın kültürüne yabancıydılar.
Onların da müziğe ihtiyaçları vardı, özellikle memleket hasretini türkülerde, şarkılarda dile getiriyorlardı.
Türkiye’den oraya giden bir arkadaşımın dinlediklerini görünce pek şaşırmadım. Arabeskten de öte bir arabeskti.
İşte o günlerin yıldız sanatçısı Yüksel Özkasap’tı, söz ve müziği ona ait olan ‘Aşk Yalandır Diyorlar’ı dinledim, birçok otomobilin 45’lik çalarında onun bu şarkısı dönerdi. Arka yüzünde de söz ve müziği Kul Ahmet’in ‘Dedi ki Yok Yok’ vardı.
Mürüvvet Kekilli’nin ‘Şoför Türküsü’, ‘Aşk Bir Istırap’ da bu listede yer almalı. Söz ve müzik S. Sarıkaya’nın.
Parçayı dinlerken Bekir Yıldız’ın Almanya ile ilgili kitaplarının satırları belleğimde tazelendi.
Kekilli’nin çağrısı neydi?
‘Adana’ya gel’.
Pelin Özer’in ‘Latife Tekin Kitabı’ bir yazarın iç dünyasının yaratma haritasında gezinirken aynı zamanda yapıtların oluşum sürecine dair de okura anahtarlar sunuyor.
Pelin Özer, Tekin’in Bodrum, Gümüşlük’teki ‘edebiyat akademisi’ne, yaşama alanına giderek kendisiyle orada konuşuyor. Ben de bir kez gitmiştim Gümüşlük Akademisi’ne. Tekin orada edebiyatçılarla dikkate değer etkinlikler düzenliyor. Şehirlerden uzakta yaşamayı pek sevmediğim için bu tür projelere kıskanarak bakarım. Tekin’le İstanbul’dayken daha sık görüşürdüm.
Pelin Özer’in, Gümüşlük Akademisi’ne vardığındaki ilk gözlemleri şöyle: “Alacakaranlıkta uyanıp sobanın başında çalıştığını ilk gördüğümde şaşırmıştım. Aşağıda, değirmenlere bakan koltukta, küçük odada, yerde… Zamanla alıştım onun köşelerine. Ama asıl çalışma masası yatağı. Bu kitaptaki her sözcüğün üzerinden kuşkuyla geçerken, yeni sorular, yanıtlar ekleyip çıkarırken o hep yatağında oturdu. Latife Tekin’in krallığı o yatak.”
‘İyi bir okuruyum demek ki’
Yazarın unutamadığı: “Annem beni 31 Aralık 1957 gecesi tek başına doğurmuş, sancısı sıklaşmış ama o yine de ineklerin gürültüsünü duyup ahıra inmiş onları yoklamak için. Az daha doğuyormuşum orda. Güçlükle yukarıya çıkmış. Göbeğimi tek başına kesmiş. Tuzlayıp sarmaladıktan sonra büyük ablamı uyandırmış. Yıllar sonra, ’Ben doğuyorum, sen hâlâ ineklere bakmaya gidiyorsun’ diye şakalaşırdım onunla.”
Latife Tekin’in önemli jürilerinin birçoğunda ben varım. Demek ki iyi bir Latife Tekin okuruyum.
Annesi Urfalı ama evlendikten sonra babasıyla Karacafenk’e (Üzümlü Köy) gelmiş. Bir daha da orayı görmemiş. Aynı Latife Tekin gibi.
Lezzetin ardındaki felsefeyi, tarihi belgeleri de ‘Yemek ve Kültür’* dergisinden takip ederim.
Enis Batur, ‘Hümanistin midesi’nde St. Augustinus’un ‘İtiraflar’ kitabı üzerine çeşitlemeler kaleme almış.
Bu kitabı ben de çok severim, özellikle de Latinceden Türkçeye çevirisini de usta çevirmen Çiğdem Dürüşken yaptı.
Tarihte iz bırakanların yemekle ilişkileri, çok zevkle okuduğum yazılar arasında yer alır.
Derginin tavsiye edilecek bölümlerden biri de Musa Dağdeviren’in ‘Unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif’tir.
Nelerin tarifi var:
Domatesli yayım (erişte) çorbası
Bağcan–e reşkan (patlıcan salatası)
Toplantıda yayımlanacak ve hazırlanan kitaplar konuşuldu.
Hangi kitaplar yayımlanacak, bazılarını yazıma aldım:
John Turtle Wood – Efes’teki Keşifler - (Çevirisi tamamlanıyor).
Ekrem Akurgal – Urartu ve Antik İran Kültür Merkezleri – (Çevirisi bitti).
John Garstang – Hititler Diyarı: Küçük Asya’daki Yakın Zamanlı Kazı ve Keşiflerin Tarihi – (Hitit anıtlarının tasvirleriyle beraber).
Remzi Oğuz Arık – Kazı Defterleri.
Rüçhan Arık – Selçuklu Kent ve Saray Yaşamı.
Burçin Erdoğu - Anadolu’nun Arkeolojik Keşifleri I: Prehistorik ve Pretohistorik Dönemler.
“Albümün ismi olan ‘Kimse Kalmadı’ hızla değişen dünya düzenine ve kendini yalnızlaştıran insana vurgu yapıyor.
Sesine kopuzu ile eşlik ederek bizi halk müziği alanında yeni bir farkındalığa ulaştıran Erkan Oğur, yeni enstrümantal albümü ile bir kez daha bize müziğin, insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatıyor.”
6 enstrümantal eserden oluşan albümün 3 eseri Anadolu ozanlarına ait (Davut Sulari, Nesimi Çimen ve bir anonim Selanik türküsü), diğer 3 eser ise kendi besteleri. Albümdeki eserlerin düzenlemeleri kayıt anında doğaçlama şeklinde grupça o anda gerçekleştirildi. Bir kereye mahsus olarak yapıldı.
Oğur bu müziği, ‘trippin, telvin’ müzik içinde ağırlıklı doğaçlamalar ile gerçek hayatta olduğu gibi halden hale geçme şeklinde tanımlıyor.
İyi öykü ve roman yazarı Mehmet Seyda’nın (1919-1986) Türk edebiyatçılarının öznel tutanağı diye tanımlanabilecek ‘Edebiyat Dostları’ kitabı nice yıllardan sonra yayımlandı. Portreleri de türün ustası Semih Poroy çizdi.
Kitabın önemi, bu yazarların tümünü de Mehmet Seyda’nın tanımasından geliyor.Mehmet Seyda, bugün hak ettiği kadar okunmayan, incelenmeyen bir yazardır. Önemli ödüller kazanmıştır. Bunların başında rumuzla yarışmaya katıldığı ‘Bir Gün Büyüyeceksin’ romanı gelir.
Bir kentin öyküsünün ustaca yazılmasının örneğidir ‘Zonguldak Hikâyeleri’ mesela.
Değişik işlerde çalışmış olan Seyda, oralarda tanıdığı, gözlemlediği malzemeyi eserlerinde işlemiştir.
Yakından tanıdığım edebiyatçı dostlarımdan biri olan Seyda’nın birçok meslektaşını nasıl desteklediğini benim kuşağım iyi bilir.
Onlardan aldığı bilgiyi, okumaları, araştırmalarıyla tamamlar. Yazdığı kişinin hem doğru biyografisini öğreniriz hem de kitapları üzerine eleştirmenlerin, edebiyat tarihçilerinin yararlanacakları bilgileri.
Yazarların kendilerini anlatmaları güç bir iştir, bazen her şeyi söylemek istemezler ama onları yakından tanıyorsanız, kitaplarını okumuşsanız, bir yerde bulamayacağınız gizleri bu yazılardan çıkarabilirsiniz.
Yorumlar, göndermeler bazen de ince bir ironi
Ziyarette Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da bulundu.
Şadan Gökovalı’nın Cevat Şakir’e yazdığı mektup okundu:
“Başlangıçta, el yazılarını benim daktilo etmemi istemiyor, ‘Birisine para ile yaptıralım’ diyordun. Ben diretince, ‘Peki öyleyse, böylece manisküriler (el yazısı orijinalleri) sende kalır; onların kıymetini senden iyi kim bilir?’ dedin.”
Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı konusunda yapacaklarını özetledi:
“Bodrum’da Cevat Şakir arboretumu yapmak istiyoruz.
Kent müzemizde Balıkçı’ya çok ciddi bir yer ayırıyoruz. Onunu dışında sünger müzesi ve mübadele müzesi için yerlerimiz hazır.
Bu müzelerin her köşesinde Cevat Şakir Kabaağaçlı olacaktır. O açıdan sizlerin bu zamana kadar özenle saklayarak bizlere verdiğiniz bu el yazmaları çok kıymetli.”
Bir kentte, bir beldede orada yaşayanlarla ilgili müzeler yapılmasını sık sık gündeme getirdim. Hem o bölgenin ünlü bir adı anılır, hem de orası tanıtılır.
Velilere sormak istiyorum: Çocuklarınıza uykudan önce masal okuyor musunuz, masal kitabı veriyor musunuz, yoksa onu iPad’le baş başa bırakıp televizyonun başına mı geçiyorsunuz?
Masalların genç bir beyinde yaratıcılığı uyardığını, imgelem gücünü arttırdığını hepimiz biliyoruz.
Masallar, Anadolu’nun mitolojisidir. Gerçekle gerçeküstünün sarmaş dolaş olduğu bir dünyada, iyilerin her zaman kazandığını, kötülerin de cezalandırıldığını masallardan öğrendik.
Yıllar önce Adile Teyze (Naşit) televizyonda çocuklara masallar okurdu.
Şimdi televizyonda, internette masal okunuyor mu, bilmiyorum.
Masal denince, şiiri sevenlerin belleğinde iki şairin dizeleri canlanır.
Biri Nâzım Hikmet’in ‘Masalların Masalı’, diğeri de Orhan Veli Kanık’ın ‘Masal’ şiiridir.
‘Masalların Masalı’
Sonuçları sadece soyut bir şenliğe dönüştürürsek, anlama görevini ihmal ederiz, kazanılanın önemini kavrayamayız. Duygu katından bilgi katına yükselemeyiz. Oğuz Demiralp, bu konuda 150’den fazla kitap yazıldığını belirtiyor.
Anılan kitaplardan biri, İnci Enginün, Zeynep Kerman ve Selim İleri’nin “Kurtuluş Savaşı ve Edebiyat”ı.
Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”i.
Siyasal hareketleri, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere tarihimizi, edebiyat çalışmaları açısından irdelemenin işlevine inanırım.
Tarihçiler, sosyologlar özellikle romancıların kitaplarından tahminlerin üstünde yararlanırlar. Mehmet Samsakçı’nın “Siyaset ve Roman-Çok Partili Türkiye ve Türk Romanı” birçok müphem kalmış noktayı aydınlatıyor, kafamızda çöreklenen birçok sorunun cevabını veriyor.
İçindekiler listesi kitabın konu ve kişi zenginliğini yeterince açıklıyor:
Giriş
* Tek Parti–Çok Parti Mukayesesi
Türk edebiyatında okunması şart olan adlardan biri de Ahmet Midhat Efendi’dir (1844-1912). Yazılarımda çok sık yineliyorum, Türk edebiyatının bugününü anlamak, tadına varmak istiyorsanız bazı adları ihmal etmeyin.
İşte onu tanımak için bir anılar toplamı: ‘Kâmil Yazgıç - Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi’.
Vakıfbank Kültür Yayınları
Kâmil Yazgıç 1880’de (bir rivayete göreyse 1878’de) İstanbul’da doğdu, 1945’te aynı şehirde vefat etti. Doktorluk yaptı.
Yayımlanmış eserleri: ‘Türk Yıldızı Emine’ (roman), ‘Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları’.
Bir yazarı anılar bazında anlatmanın bir başka işlevi de onun çevresini tanımamızı sağlamasıdır. Bu anıların içinde nice ünlü edebiyatçı, gazeteciyle anekdotları bulacaksınız.
Hiç kuşkusuz siyasal ortamı. 1908 sonrası da bu anıların içinde önemli bir bölüm.
Bakın Önsöz’de ne deniliyor?
“Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ile ilgili yönetmeliği ve Oktay Akbal biyografisini güncelleyerek ekte gönderiyorum.
Ayla Hanım’dan (Akbal) öğrendiğim kadarıyla, Oktay Akbal için 28 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 11.00’de mezarı başında kendiliğinden gelen dostlarıyla bir anma olacakmış.”
Gazeteci, öykü, roman, deneme yazarı, çevirmen Oktay Akbal (20 Nisan 1923 İstanbul-28 Ağustos 2015 Muğla-Ula, Akyaka) ile aynı gazetede yıllarca çalıştım.
İyi bir edebiyatçı olduğu kadar iyi, güvenilir bir dosttu. Edebiyat polemiklerinden her zaman uzak durdu. Başka edebiyatçıları da sevgiyle yazdı.
TYS 2003’te 80. yaş gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.
‘Suçumuz İnsan Olmak’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü,
‘Berber Aynası’ kitabıyla da 1959 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.
2005 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’nü aldı.
Standart dil, kuralları sözlüklerde ve kılavuzlarda belirlenmiş, yerel izler taşımayan, eğitim, hukuk, basın yayın vb alanlarda, resmi yazışmalarda kullanılan, işlevi, geçerlik alanı geniş iletişim aracıdır. Bu özellikleriyle standart dil durağandır, resmidir.
Standart dille birlikte hayatın her alanında farklı boyutları, türleri, kapsamları, özellikleri bulunan canlı bir dil daha vardır. Doğallığıyla, içtenliğiyle, gayriresmiliğiyle yaşayan bu dil yaratıcılığa, değişime, etkileşime daha açıktır.
Zamana, mekâna ve toplumsal nedenlere bağlı olarak sürekli değişen canlı dilin eşzamanlı olarak farklı biçimleri, dilbilimi adlandırmasıyla değişkeleri oluşur. Dilbilimcilerin sınırlı sayıdaki eşzamanlı araştırmaları dışında toplumsal değişkeler Türkiye Türkolojisinde ihmal edilmiş bir alandır. Toplumsal değişkelerin artzamanlı incelenmesi ise yok denecek kadar azdır.
Ana hatlarıyla yazı dili ve konuşma dili diye de adlandırılan dilin bu iki cephesinin birbirinden kopuk olması söz konusu değildir. Romanlarında, hikâyelerinde bölge ağızlarından örnekler veren, argoyu ustaca kullanan yazarlarımız bulunmaktadır.
Türkçenin bu yönünü konu edinen kurultayın başlıkları şöyle belirlenmiştir:
Türkçenin Ağızları: Bölge ağızlarımızın dil özelliklerinin yanı sıra deyim, atasözü gibi kültür zenginliklerimizin işlenmesi de beklenmektedir. Evliya Çelebi, Nedim gibi eski Türk edebiyatının,
Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi Türk halk edebiyatının, Reşat Enis, Yaşar Kemal gibi yeni Türk edebiyatının yazarları, şairleri halk dilini eserlerinde ustaca kullanmışlardır. Kurultayda Türkçenin ağızlarının edebiyatımızdaki yansımalarını inceleyen bildiriler de sunulacaktır.
Türk Argosu: Bir tür gizli dil olan argo, daha çok kaba dil olarak algılanmaktadır. Oysa öğrenci, şoför gibi çok çeşitli türleri olan argoyu dilbilimi bakışıyla ele alacak bildirilerin yanı sıra
Yudum Çetiner&Selin Şekeranber’in yeni CD’lerinin adı: ‘Outside’, Blanc&Noir.
İki enstrümanda iki kişiliğin çokkültürlülükte buluşması.
İlk albümlerinin adı: ‘The Essence of Piano Duo’.
Konserlerinde klasik Batı müziğinin daha az bilinen iki piyano için yazılmış eserlerine yer verdiler.
Yurtdışında birçok ödül aldılar.
Türk piyano ikilileri arasında kardeş ya da ikiz olmayan bir ikili.
Bu albüm, üçüncü albümleri. Almanya’da çıkan albüm dijital platformlardan da dinlenebiliyor.
İkilinin birlikteliği Bilkent’teki öğrencilik günlerinde başlamış.
Sesin arkasındaki Zeki Müren
Zeki Müren’i önce sahnede, sonra da Antalya’da Derya Motel’de tanıdım.
Hürriyet’in bir toplantısı için Antalya’daydım.
Akşamüstleri moteldeki odasına gelir beni de çaya davet ederdi.
Günbatımında, bir türkünün dizesini tekrarlardı:
“Bir dost bulamadım gün akşam oldu”.
Zeki Müren’in ilgi toplamasının sırrı müzikle görselliği birleştirmesindeydi.
Nice sanatçı, gazino sahipleriyle yargıya düşmüştür.
Maksim Gazinosu’nda Hürriyet çalışanlarına özel olarak düzenlenen bir gecede Fahrettin Aslan onu şöyle anlatmıştı bana:
“Doğan Bey, Zeki Müren’in hiç hakkı yenmedi mi, hukuki haksızlık yapılmadı mı, ama onu mahkeme kapılarında kimse görmedi”.
Zeki Müren hayatında çalıştığı yerlerle hiç yazılı bir anlaşma yapmamış, sadece söz verirmiş, ondan da dönmemiş.
Uzun süre onun CD’lerini, uzunçalarlarını, bantlarını dinledim. Bir CD hazırladım, giriş yazısını yazdım.
Bugün ne kadar dinleniyor, icra tarzı konusunda genç kuşak müzisyenleri ne düşünüyor, böyle bir soruşturma yapılmalı.
Yaptığı işe saygısı büyüktü. Derya Motel’de kaldığı sürede sadece ıhlamur içmişti. Çünkü bir ay sonra İzmir konserleri vardı.
Çalışma disiplini konusuna değinmeliyim. Her akşam konserin kaydını alıp eve gidiyor, dinleyip sazların ve kendisinin hatalarını tesbit edip ertesi akşam düzeltiyor.
Repertuvar sıralaması dikkatimi çekerdi. Klasik bestecilerden birinin eseriyle başlar, günümüz bestecilerini icra eder, sonra da bir türküyle bitirirdi.
‘Bir Zamanlar Zeki Müren’ albümüne, ‘Zeki Müren Üzerine’ başlıklı bir yazı yazdım.
Bir sanatçının aynı bestecilerin eserlerini söylemesi, ona yeni bir yorum getirir. Bu açıdan gerek Saadettin Kaynak’ın gerek Selâhattin Pınar’ın CD’leri bu anlayışın icralarıdır. Ben yayınlanmayan Neveser Kökdeş icralarını da dinledim.
Benim hazırladığım iki CD’lik albümde Zeki Müren 32 eseri seslendirmiş.
Radyoevindeki sınavdan çıktıktan sonra Mesut Cemil, güftesi ve bestesi Rahmi Bey’e ait olan bir şarkıyı çok severim, bilir misiniz, diyor.
Zeki Müren hemen o şarkıyı söylüyor
“Bir sihr-i tarâb name-i sâzındaki tesir
Hep yâreli seslerle eder ruhumu teshir
Hicrân-zede sevdâları eder bana tasvir
Hep yâreli seslerle eder ruhumu teshir”
Müzisyenliğini ve kişiliğin tanımak için iki kitabı okumamanızı tavsiye edeceğim. Bu kitaplarda toplumda aldığı yerin analizlerini de bulacaksınız:
- Radi Dikici’nin ‘Aşkın Kavurduğu Güneş’ Zeki Müren.
- Bir Muhabbet Kuşu, Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren – Şeyma Ersoy Çak - Şefika Şehvar Beşiroğlu.
Dikici’nin kitabının başında iyi romancı Yılmaz Karakoyunlu’nun dörtlüğünü okuyalım:
“Her güftede, her bestede çağlardı sesi
Her nağmede gök kubbeyi dağlardı sesi
Emsalini ilham edecek benzeri yok
Âlemleri ahretlere bağlardı sesi.”
Cemal Süreya ne demişti onun için:
“Zeki Müren son kırk yılın sadece en ilginç değil, aynı zamanda en büyük şarkıcısı.”
*
HANGİ parçaları seçtim: (Kendi hazırladığım albümden)
- Bulunmaz nev-civansın hem – dem-i ağyarsın hayfa
- Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
- Sen beni bir bûseye ettin fedâ
- Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeyda
- Feryâd ile yâd eylerken ben seni her bâr
- Nâle-i can- gâhı cânan duymuyor
- Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
- Oturmuş desti elinde çeşme taşına
- Saçların hayatın neş’esiyle örülü
- Perişan ömrümün neş’esi söndü
- Gönlümle oturdum da hüzünlendim bu yerde
- Gam-zedeyim devâ bulmam
- Sen sanki baharımsın şen çiçeğimsin
- Bir gün o güzel ruhumu şâd edecek sandım
- Havada bulut yok bu ne dumandır
NEŞET ERTAŞ ALBÜMÜ
- BÜYÜK usta Neşet Ertaş’ın da ölüm yıldönümüydü.
Sevgi ve özlemle anıyorum.
Gelecek haftalarda onun eski makaralı bantlardan, çok eski kayıtlardan olan CD’leri çıkacak.
O zaman yazacağım.
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