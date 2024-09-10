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Selim İleri ile söyleşi

#Selim İleri#HECE Dergisi#Hatice Bildirici

HECE dergisinin eylül sayısında Selim İleri ile bir söyleşiyi okudum.

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İyi ve önemli bir yazarın yanıtlarından bir bölümü yazıma alacağım. Selim İleri yalnız kendi kitaplarıyla değil Türk edebiyatının ustalarına dair yazdıklarıyla da edebiyat tarihimizin aslarındandır.

Son romanı “Yalnız Evler Soğuk Olur”u da mutlaka okumanızı öneririm.

Dergideki yazıyı aktarayım size:

Selim İleri İle Söyleşi

Konuşan Hatice Bildirici

Emin Gürdamur, Rüveyda Durmaz Kılıç, Ali Necip Erdoğan, Ayşe Hicret Aydoğan, Fatih Baha Aydın ile birlikte.

Selim İleri ile söyleşi

İlk kitabından beri onun sadık bir okuru ve dostuyum.

Yanıtlardan bazı bölümler:

İlk romanı Cumartesi Yalnızlığı’nı babasına ithaf etmişti.

Babamı o yaşarken anladığımı sanmıyorum... O dönemin terbiyesi içerisinde babalar soğuk ve mesafeli olmak zorundaydılar. Onun için ne hissettiğini bilmiyorum ki.

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İleri, belli günlerde Moda’daki evde annesini beklerdi.

İnsanlar inanmadıkları şeyleri yazdılar, sağda da solda da. Ben bildiğim ve inandığım şeyleri yazmaya çalıştım.

Başlangıçta Türk düşüncesine bir yakınlığım yoktu. Şimdi nasıl bir toplumsal değişim sürecinden geçtiğimiz hakkında daha çok düşünüyorum. Bu son kitabım, Yalnız Evler Soğuk Olur’u biraz onun için yazdım.

Birçok yazarı sevdim. En son ve en çok Reşat Nuri.

Türk sinema dünyasında da Selim İleri önemli bir addır.

Selim’e sevgilerimi gönderiyorum, yeni kitaplarını bekliyorum.

- Murat Gülsoy ile Yaratıcı Yazarlık Üzerine

-Söyleşi: Beyhan Keçeli

m İyi bildiğini düşündüğü ‘gerçekleri’ anlatmak için kalemi eline alıyorsa  ya da kendi görüşünün propagandasını yapıyorsa, kendinden çok eminse, okuruna bir şeyler öğretmeye çabalıyorsa işte o zaman samimiyet kayboluyor.

- Yaratıcı sanatçıların çevrelerine ve dünyaya başka bir gözle baktıklarını sezeriz. İşte bu farklı bakış bilenmiş bir iç gözdür, iç karanlığına baka baka keskinleşmiş ve bu sayede genelin tahakkümünden, sınırlayıcı otoritesinden kurtulmuştur.

- Varlık

- Ayın Dosyası:

- Teknofetişizmi

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- Ali Ergur, Emre Canpolat, Ahmet Alphan Sabancı

- “Böyle Geldim Böyle Gidiyorum” 

- Ferit Edgü

- Genco Erkal’ın Ardından: “Bir Ölüm Haberi Bir Vasiyet”

- Türkçe Günlükleri

- Feyza Hepçilingirler

- Gülten Akın: Kente Yalınayak Giren Şair 

- Elçin Sevgi Suçin

 (Eylül) 

#Selim İleri#HECE Dergisi#Hatice Bildirici
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