Sanat tarihini öğrenmek için

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Modern Sanat Akımları serisi bu konuda eksiğinizi tamamlayacak.

Kitapların yazarları ve çevirmenleri şöyle:

David McCarthy - Pop Art

Çeviren: Ebru Berrin Alpay

James Malpas – Gerçekçilik

Çeviren: Derya Daşdemir

Fiona Bradley - Gerçeküstücülük

Çeviren: Tüles Üresin

Richard Humphreys – Fütürizm

Çeviren: Yasir Saydam

- Pop Art - David McCarthy

Yirminci yüzyılın en önemli sanat akımlarından biri olan Pop Art, güzel sanatlara ve yüksek kültüre meydan okuyan, sanat ile yaşam arasında bir ayrım olduğu fikrini reddeden bir akımdır. David McCarthy, Pop Art kitabında, akımın Dada ve Gerçeküstücülükteki köklerine dair ipuçları veriyor, 1950’li yılların sonu ve 1960’lı yıllarda nasıl sivrilerek önem kazandığını, daha önce güzel sanatların sınırları dışında sayılan kitle kültürü, popüler beğeni ve kitsch gibi temaların nasıl sanatın ana konusu haline getirdiğini tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Peter Blake, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein ve Andy Warhol gibi sanatçıların eserleriyle, yeni ticarileşen Batı dünyasının yüzeyselliği ve geçiciliğini de kabul ederken ihtişamı ve hazcılığını kutlayan bir sanat biçimi olarak popülerliğe yükselişinin izlerini sürüyor.

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- Gerçekçilik - James Malpas

Yirminci yüzyılın Gerçekçi sanatı, ortak bir üslup kaygısı veya manifestolarla değil, çeşitliliğiyle dikkat çeker. Bu çeşitliliğin içerisindeki ortak nokta, modern dünyaya ve geriye kalan her şeye olduğu gibi bağlı kalmaktır. James Malpas, Gerçekçilik kitabında, bu zengin sanat üslubunu on dokuzuncu yüzyıl Fransa’sından, Gustave Courbet’nin çalışmalarından başlayıp Georg Grosz’un Weimar Almanya’sındaki kentsel yaşamı gözlemlediği çalışmalarına, Amerika’da Edward Hopper ve Grant Wood’un resimlerine ve Stalin’in Sovyetler Birliği’ndeki “toplumsal gerçekçiliğe” dek uzanacak şekilde ele alıyor. Gerçekçi bakış açısını, iki savaş arasındaki Fransız ve İtalyan sanatıyla, Meksikalı duvar ressamı Diego Rivera’nın politik resimleriyle, aralarında Stanley Spencer, Lucian Freud ve David Hockney’nin de bulunduğu İngiliz Gerçekçileriyle, Richard Hamilton ve Andy Warhol gibi Pop Art sanatçılarıyla birlikte kapsamlı olarak ele alıyor.

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- Fütürizm- Richard Humphreys

Fütürizm; sanattan siyasete, müzikten tiyatroya, edebiyattan sinemaya dek etkili olmuş bir sanat akımı ve toplumsal harekettir. Bu kitapta Richard Humphreys, 1909 yılında Filippo Tommaso Marinetti’nin parlak bir fikri olarak ortaya çıkan Fütürizmin detaylı bir analizini sunuyor. Fütüristlerin şehirlerden, teknolojiden, hızdan ve etraflarındaki şiddet ortamından nasıl etkilendiklerini, Bergson ve Nietzsche gibi düşünürlerin fikirlerinden nasıl ilham alıp bunları nasıl pratiğe döktüklerini irdeliyor. Bunu yaparken de Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Wyndham Lewis ve Kazimir Maleviç gibi pek çok sanatçıya değiniyor. Akımın yeraltı siyaseti ve bohem kültürdeki kökenlerinden başlayarak gelişim sürecine, iki dünya savaşı arasındaki döneme ve özellikle Mussolini rejimiyle olan coşkulu ama nihayetinde ölümcül ilişkisine dek Fütürizmin izini sürüyor.

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- Gerçeküstücülük - Fiona Bradley

Yirminci yüzyılın belki de en ilginç ve en etkileyici sanat akımlarından birisi olan Gerçeküstücülük; sanatta, edebiyatta, sinemada ve müzikte “gerçeğin” sınırlarını zorlayan, bilinçaltına yönelen bir harekettir. Küratör ve yazar Fiona Bradley bu kitapta, 1920’li yılların Paris’inde bir grup entelektüelin başlattığı bu kolektif macerayı baştan sona ele alıyor. Aralarında André Breton, Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst gibi isimlerin bulunduğu Gerçeküstücü grubun tanışma hikâyelerini, kendilerinden önceki Dada akımı ile ilişkilerini ve özellikle Sigmund Freud’un çalışmalarının akımın şekillenmesinde nasıl büyük bir rol sahibi olduğunu vurguluyor. Okuyucuya, dünyanın dört bir yanında etkili olan Gerçeküstücülüğün kültürel mirasının kapsamlı bir kaydını sunuyor.

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- Kavramsal Sanat - Paul Wood

Sanatta nesnelerin değil de düşüncelerin ön plana çıkmaya başladığı Kavramsal Sanat akımı, 1960’lı ve 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve modern sanattaki en önemli dönüşüm noktalarından birisini oluşturmuştur. Sanat tarihçisi Paul Wood, kavramsal sanatı tüm yönleriyle ele aldığı bu kitabında, akımın köklerini Marcel Duchamp’ın eserlerinde, Piero Manzoni’nin sanat dünyasıyla ‘alay ettiği’ işlerinde ve Fluxus grubunun faaliyetlerinde arıyor. Ardından Kavramsal sanatçıların hem sanatsal Modernizm hakkında temel soruları gündeme getirme hem de daha geniş toplumsal ve siyasi meselelere yönelme biçimlerini inceliyor. Dan Graham, Joseph Kosuth, İngiliz Art & Language grubuna ek olarak Mary Kelly gibi feminist sanatçıların çalışmalarını, Joseph Beuys ve Daniel Buren, Ilya Kabakov, On Kawara ve Cildo Meireles gibi dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerini inceliyor.

(Hayalperest Yayınevi)