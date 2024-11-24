Sadun Aksüt’ü anarak

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Dijital albümü hakkında bana ulaşan bilgiyi aktarıyorum: “Rahmetli Hocamız Tanburi Sadun Aksüt’ün 7 eserinin bulunduğu ‘Arzu’ adlı dijital albüm içerisinde 1 saz eseri, 4 şarkı ve 2 türkü yer almaktadır.

Eserlerin icrasında tanbur, kanun, keman icrası mevcut iken türkülerde bağlama ve tanbur icrası öne çıkıyor. 6 eserin vokal icrasında ve tanburda Göknil Bişak Özdemir’in icrasıyla oluşan albümde; kanun Turgut Özüfler, keman Şükrü Özoğuz, vurmalı çalgılar Erkan Kanat, bağlama Erhan Özdemir ve 3 eserde pyn-kontrabas eşliği Şevket Aşıkuzun tarafından icra edilmiştir. Kayıt AKM Stüdyosu’nda yapılmış, ses mühendisi İlhan Harmancı, sanat yönetmeni Göknil Bişak Özdemir. Söz ve müziklerin Tanburi Sadun Aksüt’e ait olduğu albümde yer alan eserlerden Yörük Kızı adlı eserin sözleri Karacaoğlan’a, Aşk İki Kişiliktir eserinin sözleri ise Ataol Behramoğlu’na ait.”

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ARZU-SADUN AKSÜT BESTELERİ

- Arzu-Mahur Saz Semaisi

- Aşk İki Kişiliktir

- Sisli Bir Eylül Gecesi

- Kadıköy’ün Şen Kızı

- Yılların Ardında Eski Bir Bahar

- Yörük Kızı

- Senin Gibi Ceylana

FATİH ERKOÇ

Miras

“Elinizde tuttuğunuz bu Türk Sanat Musikisi albümünü, çok sevgili ve rahmetli babam Udi Hasan Erkoç’a ithaf ediyorum. 3 -4 yaşlarımdayken elime bir keman tutuşturup beni müzik ile tanıştıran bu önemli müzik adamını saygıyla anıyorum. Bu albümü alıp dinlemekle bana ve Türk sanat musikisine sevgi ve saygı gösterdiğinizi düşünüyorum.

Bu yüzden siz dinleyicilere minnettarım.

Ayrıca bizler müzisyen, icracı -yorumcu, sizler de dinleyiciler olarak Türk sanat musikisine yapmış olduğumuz katkıyla bir kültür hizmeti gerçekleştirmiş olduğumuzu düşünüyorum.

Sağolun, varolun...

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum.”

Fatih Erkoç

İki CD’den oluşan albümde 34 parça seslendiriliyor.

(Esen)

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DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

Richard Wagner (1813–1883)

WAGNER

Der fliegende Hollander

Der Hollander-Norman Bailey

Senta-Janis Martin

Erik-Rene Kollo

Daland-Martti Talvela

Der Steuermann-Werner Krenn

Mary-Isola Jones

Chicago Symphony Orchestra & Chorus

Margare Hillis-Chorus Mistress

Sir Georg Solti

DECCA