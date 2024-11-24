Sadun Aksüt’ü anarak

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Dijital albümü hakkında bana ulaşan bilgiyi aktarıyorum: “Rahmetli Hocamız Tanburi Sadun Aksüt’ün 7 eserinin bulunduğu ‘Arzu’ adlı dijital albüm içerisinde 1 saz eseri, 4 şarkı ve 2 türkü yer almaktadır.
Eserlerin icrasında tanbur, kanun, keman icrası mevcut iken türkülerde bağlama ve tanbur icrası öne çıkıyor. 6 eserin vokal icrasında ve tanburda Göknil Bişak Özdemir’in icrasıyla oluşan albümde; kanun Turgut Özüfler, keman Şükrü Özoğuz, vurmalı çalgılar Erkan Kanat, bağlama Erhan Özdemir ve 3 eserde pyn-kontrabas eşliği Şevket Aşıkuzun tarafından icra edilmiştir. Kayıt AKM Stüdyosu’nda yapılmış, ses mühendisi İlhan Harmancı, sanat yönetmeni Göknil Bişak Özdemir. Söz ve müziklerin Tanburi Sadun Aksüt’e ait olduğu albümde yer alan eserlerden Yörük Kızı adlı eserin sözleri Karacaoğlan’a, Aşk İki Kişiliktir eserinin sözleri ise Ataol Behramoğlu’na ait.”
ARZU-SADUN AKSÜT BESTELERİ
- Arzu-Mahur Saz Semaisi
- Aşk İki Kişiliktir
- Sisli Bir Eylül Gecesi
- Kadıköy’ün Şen Kızı
- Yılların Ardında Eski Bir Bahar
- Yörük Kızı
- Senin Gibi Ceylana
FATİH ERKOÇ
Miras
“Elinizde tuttuğunuz bu Türk Sanat Musikisi albümünü, çok sevgili ve rahmetli babam Udi Hasan Erkoç’a ithaf ediyorum. 3 -4 yaşlarımdayken elime bir keman tutuşturup beni müzik ile tanıştıran bu önemli müzik adamını saygıyla anıyorum. Bu albümü alıp dinlemekle bana ve Türk sanat musikisine sevgi ve saygı gösterdiğinizi düşünüyorum.
Bu yüzden siz dinleyicilere minnettarım.
Ayrıca bizler müzisyen, icracı -yorumcu, sizler de dinleyiciler olarak Türk sanat musikisine yapmış olduğumuz katkıyla bir kültür hizmeti gerçekleştirmiş olduğumuzu düşünüyorum.
Sağolun, varolun...
Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum.”
Fatih Erkoç
İki CD’den oluşan albümde 34 parça seslendiriliyor.
(Esen)
DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER
Richard Wagner (1813–1883)
WAGNER
Der fliegende Hollander
Der Hollander-Norman Bailey
Senta-Janis Martin
Erik-Rene Kollo
Daland-Martti Talvela
Der Steuermann-Werner Krenn
Mary-Isola Jones
Chicago Symphony Orchestra & Chorus
Margare Hillis-Chorus Mistress
Sir Georg Solti
DECCA
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