Rus şiirinde İslam edebiyatı İzleri

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Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliğini kurdu, Kardeş Kalemler Dergisi’ni çıkardı. Yayıncı olarak 500’e yakın eser yayımladı.

Kitabın tanıtımı şöyle: “Tarihin çok eski çağlarından beri komşu olarak yaşadığımız Rusya ile ilişkiler gündeme geldiğinde ilk hatırlanan şey genelde savaş ve mücadeleyi çağrıştıran olumsuz ögelerdir. Oysa Rusya büyük bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığı gibi kurulduğu günden beri bu dünya ile yakın komşuluk ilişkileri içinde olmuştur.

Bugüne kadar çok gündeme gelmese de bu tarihi ve coğrafi yakınlık kültürler arası etkileşimi de beraberinde getirir. Nitekim elinizdeki bu alana yönelmiş dikkatlerin sonucudur. Rus Doğu Bilimleri Uzmanı ve şair Sinelnikov’un uzun bir araştırması sonucu oluşan tablo şaşırtıcıdır. Yaklaşık yüz seksen civarında önemli Rus şairi İslam Uygarlığından ya da şu veya bu sebeplerle yaşanan ortak hayatlardan etkilenmiş ve ortaya Rus edebiyatı için ciddi sayılacak bir külliyat, bizim için ise şaşırtıcı ve gurur verici bir tablo ortaya çıkmıştır. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren içlerinde Puşkin ve Lermontov gibi sadece Rus edebiyatının değil dünya edebiyatının da önde gelen isimleri dikkatlerini bu noktaya yoğunlaştırarak insanlık tarihinin en güzel şiirlerini kaleme almışlardır. Bu örneklerde İslami motifler bazen doğrudan bazen de dolayla olarak yer alır.

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Sözü edilen bu şiirlerde İslam dünyası gerek olağanüstü coğrafi konumu gerekse rakip gibi görünmekle birlikti dürüst, kahraman ve kendi ülkelerinde gördüklerinden farklı bir kültürel donanıma sahip insan unsuru ile Rus şairlerinin takdirini kazanmıştır. Bu kitap çok sayıda Rus şairin bu duygularını dile getirdikleri şiirlerden oluşur, Türk okuyucusunun Rus dünyasının bu farklı tarafına ilgi göstereceğini umuyoruz.”

Takdim:

“Elinizde bulunan eseri kültür dünyamıza kazandıran Mihail Sinelnikov, Rus edebiyatının yaşayan önemli şair, araştırmacı ve çevirmenlerinden biridir. Türk halklarının edebiyatları ve Rus edebiyatı ilişkileri söz konusu olduğunda Mihail Sinelnikov’un bu alanın tartışmasız en önde gelen ismi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Rus Şiirinde İslam Medeniyeti İzlerinin yayınını çok arzuladık.”

Çevirenin Önsözü:

“Üniversiteyi Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak bitirdim. 1980 yılında ülkenin siyasal sancılarının yeniden yöneldiği bir dönemde bu bölümü okumaya karar almıştım. Rus diline ve edebiyatına merakım, dedem Mustafa Fevzi Taşer’in, I. Dünya Savaşı yıllarında Güney Cephesinde Ruslara esir düşmesinin hatıralarıyla başlamıştır.”

İslamiyet’in etkisinde kalmış tanınmış Rus şairlerden örnekler veriliyor.

Bunları biyografiler izliyor.

(Bengü Yayınları)

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