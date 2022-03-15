Resim ve heykel müzelerinin vazgeçilmezliği

Sanat Dünyamız dergisinde neler var?
Derginin ilk yazısı Fisun Yalçınkaya’nın.
Ayşe H. Köksal yazısında bir soruya yanıt arıyor:
“Acaba modernizmin tarihini hatırlatan resim ve heykel müzelerine gerek var mı?
Müze ve sanat birbirinden asla kopmuyor, çünkü birbirini dönüştürüyor. O nedenle, resim ve heykel müzelerinin gerekliliği sorusuna, sanatın gerekliliği sorusuna, sanatın özerkliğiyle müze arasındaki üretken çatışmayı tartışarak cevap aramak istiyorum.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM) hem bir modernlik kurumu hem de modernizmin temsilcisidir. Sanat müzesi, özünde ve kuruluşu itibarıyla bir modernlik kurumudur.”
İRHM’nin, kuşkusuz Türkiye modernizm tarihinde yadsınamaz bir yeri var.
Elif Kamışlı’nın yazısının başlığı: Yalnızgezer
Guerilla Girls’ten Bu Yana – Derya Sayın
Yeni Ölçüt: Hesap Verebilirlik - Rana Kelleci
Ayvazovski ve Diğerleri: Resmi Makamların Resimli Bir İncelemesi - Esra Oskay
Bu Akşam Bütün Müzelerini Dolaştım New York’un – İlker Hepkaner
İstanbul’u Sahiplenmek, Kutuplaşma ve Müzeler - Kültigin Kağan Akbulut
Yeni Müzeciliğin İfade Yöntemleri – Hatice Utkan Özden
O Büyüklükte Başka Tencerem Yok- Süreyya Evren
İpek Duben’de Merak, Dış Dünya ve Benlik – Seçil Epik
Gördüklerin Bedenine Ne Kadar Yakın? – Şükran Çakmak
Duyanlar’ın Alımlaması Üzerine Bir Meditasyon – Doç. Dr. Eser Selen
Sanatçı Gözde İlkin’in ajandasında neler var?
Kitap - Film – Sergi – Müzik
(Sanat Dünyamız, Mart–Nisan 2022 - Yapı Kredi Yayınları)
DERGİLERDEN
SÖZCÜKLER
Nâzım Hikmet’in yeni bir şiiri var Sözcükler dergisinde:
AĞ
Denizin eşiğinde, bu sahilde
Yağmur
Beni bir ağ gibi sarıyor
Yağmur günlerinde gemi direğine beyaz bayrak çekilir
Yağmur yağar ve birden
Ölmek kolaydır
Ve aynı şekilde kolaydır ölümü beklemek
Yunancadan çeviren: Ari Çokona
Cevat Çapan’dan iki şiir:
‘Geceleyin Bir Tren’
‘Oyunu Yeniden Yazmak’
Küçük Yerlerin Büyük Romanları – Oğuz Demiralp
Aziz Nesin İçin Sagu – Zeki Z. Kırmızı
Sait Faik Hikâyelerinde Sinema, Sinemada Kafka – Hakan Savaş
(Mart – Nisan 2022)
BUZDOKUZ 10
İLK yazı ön iç kapakta.
Buluntu: Tanpınar’ın Fincan Altlığı – Hayriye Ünal:
“Valeriy, Tanpınar’ın Yahya Kemal ile birlikte iki şiirsel babasından biridir. Enis Batur’a soracak olursak bu iki baba Tanpınar’ı iğdiş etmiştir. Bloom’a soracak olursak ephebe (çırak) ile selef arasındaki ilişki karmaşıktır.
Çırak yapılanı bozmak istese de bozamamıştır. Buluntu’da izleri yer alan kahve fincanı, babalardan birini benim ona ad koymamla simgesel olarak haklamaktadır. Ne de olsa her iz öncekilerin bir yorumu; her şiirse bir saptırılmış yorumdur.”
Hasan Bozdaş’ın giriş yazısı:
“Şiir zorunluluk ve özgürlük arasında yer alır. Evrenin dolu tarafında şiir, özgür tarafında boşluk bulunur. Şiir varsa şiirden sonra boşluk bulunur.”
Şiirlerden sonra eleştirel yazılar:
Nesnel Eleştiri Dört Koldan – Burak Ş. Çelik
Metinlerarasında İronik Bir Şair: Ergin Günçe – Semih Diri
Şiirde Şair Personanın Görünüşleri - 2 - Hayriye Ünal
A Noktasından B Noktasına Olanaklı – Özne: Efsus’a Yolculuk’un Yücel Kayıran’ı
(Buzdokuz 10, Şiir – Teori – Eleştiri, Mart – Nisan 2022)
Resim ve heykel müzelerinin vazgeçilmezliği
Sanat Dünyamız dergisinde neler var?
Derginin ilk yazısı Fisun Yalçınkaya’nın.
Ayşe H. Köksal yazısında bir soruya yanıt arıyor:
“Acaba modernizmin tarihini hatırlatan resim ve heykel müzelerine gerek var mı?
Müze ve sanat birbirinden asla kopmuyor, çünkü birbirini dönüştürüyor. O nedenle, resim ve heykel müzelerinin gerekliliği sorusuna, sanatın gerekliliği sorusuna, sanatın özerkliğiyle müze arasındaki üretken çatışmayı tartışarak cevap aramak istiyorum.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM) hem bir modernlik kurumu hem de modernizmin temsilcisidir. Sanat müzesi, özünde ve kuruluşu itibarıyla bir modernlik kurumudur.”
İRHM’nin, kuşkusuz Türkiye modernizm tarihinde yadsınamaz bir yeri var.
Elif Kamışlı’nın yazısının başlığı: Yalnızgezer
Guerilla Girls’ten Bu Yana – Derya Sayın
Yeni Ölçüt: Hesap Verebilirlik - Rana Kelleci
Ayvazovski ve Diğerleri: Resmi Makamların Resimli Bir İncelemesi - Esra Oskay
Bu Akşam Bütün Müzelerini Dolaştım New York’un – İlker Hepkaner
İstanbul’u Sahiplenmek, Kutuplaşma ve Müzeler - Kültigin Kağan Akbulut
Yeni Müzeciliğin İfade Yöntemleri – Hatice Utkan Özden
O Büyüklükte Başka Tencerem Yok- Süreyya Evren
İpek Duben’de Merak, Dış Dünya ve Benlik – Seçil Epik
Gördüklerin Bedenine Ne Kadar Yakın? – Şükran Çakmak
Duyanlar’ın Alımlaması Üzerine Bir Meditasyon – Doç. Dr. Eser Selen
Sanatçı Gözde İlkin’in ajandasında neler var?
Kitap - Film – Sergi – Müzik
(Sanat Dünyamız, Mart–Nisan 2022 - Yapı Kredi Yayınları)
DERGİLERDEN
SÖZCÜKLER
Nâzım Hikmet’in yeni bir şiiri var Sözcükler dergisinde:
AĞ
Denizin eşiğinde, bu sahilde
Yağmur
Beni bir ağ gibi sarıyor
Yağmur günlerinde gemi direğine beyaz bayrak çekilir
Yağmur yağar ve birden
Ölmek kolaydır
Ve aynı şekilde kolaydır ölümü beklemek
Yunancadan çeviren: Ari Çokona
Cevat Çapan’dan iki şiir:
‘Geceleyin Bir Tren’
‘Oyunu Yeniden Yazmak’
Küçük Yerlerin Büyük Romanları – Oğuz Demiralp
Aziz Nesin İçin Sagu – Zeki Z. Kırmızı
Sait Faik Hikâyelerinde Sinema, Sinemada Kafka – Hakan Savaş
(Mart – Nisan 2022)
BUZDOKUZ 10
İLK yazı ön iç kapakta.
Buluntu: Tanpınar’ın Fincan Altlığı – Hayriye Ünal:
“Valeriy, Tanpınar’ın Yahya Kemal ile birlikte iki şiirsel babasından biridir. Enis Batur’a soracak olursak bu iki baba Tanpınar’ı iğdiş etmiştir. Bloom’a soracak olursak ephebe (çırak) ile selef arasındaki ilişki karmaşıktır.
Çırak yapılanı bozmak istese de bozamamıştır. Buluntu’da izleri yer alan kahve fincanı, babalardan birini benim ona ad koymamla simgesel olarak haklamaktadır. Ne de olsa her iz öncekilerin bir yorumu; her şiirse bir saptırılmış yorumdur.”
Hasan Bozdaş’ın giriş yazısı:
“Şiir zorunluluk ve özgürlük arasında yer alır. Evrenin dolu tarafında şiir, özgür tarafında boşluk bulunur. Şiir varsa şiirden sonra boşluk bulunur.”
Şiirlerden sonra eleştirel yazılar:
Nesnel Eleştiri Dört Koldan – Burak Ş. Çelik
Metinlerarasında İronik Bir Şair: Ergin Günçe – Semih Diri
Şiirde Şair Personanın Görünüşleri - 2 - Hayriye Ünal
A Noktasından B Noktasına Olanaklı – Özne: Efsus’a Yolculuk’un Yücel Kayıran’ı
(Buzdokuz 10, Şiir – Teori – Eleştiri, Mart – Nisan 2022)