Resim tarihimizde önemli bir koleksiyon

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Ana sponsorluğunu İş Sanat’ın üstlendiği “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından başlattığı ve 50 yılı aşkın süredir özveriyle büyüttüğü sanat koleksiyonu İstanbul’daki yedi farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Toplam 903 sanatçının 2 bin 412 eserini barındıran “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinin küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf üstlendi.

Sanatçılar, dönemler, üsluplar ve teknikler açısından büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyondan 70 sanatçının yaklaşık 100 eseri Kibele Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Mekânlara göre tematik bir kurguda sunulan serginin “Tanıdığımız İnsanlar” teması altında Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilen insan ve yaşamına dair bu figüratif eserler, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor.

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İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in sergi için sözleri: “Ülkemizde sanat eseri koleksiyonculuğu denince akla gelen ilk isimlerden biri, Sayın Mustafa Taviloğlu. Yıllardır plastik sanatların usta isimlerinin retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerimizde kendisinin koleksiyonundan ödünç alınan birçok esere yer verdik. Bugünse galerimiz onun yarım asırlık sanat yolculuğuna eşlik ediyor. Bu önemli koleksiyonundaki eserlerin sanatseverlerle buluşmasını desteklemekten ve sergi mekânlarından biri olarak koleksiyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Serginin küratörleri Derya Yücel ve Marcus Graf, Kibele Sanat Galerisi’ndeki seçki için şunları söylüyor: “Kibele Sanat Galerisi bu serginin bir parçası olarak 70 çağdaş sanatçının 95’ten fazla eserine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası bir nitelik taşıyan bu sergide günümüz dünyasının baş döndürücü hikâyelerini anlatan figüratif eserler izleyiciyle buluşuyor. Ek olarak neondan tuval resmine birçok tipografik eser Kibele Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Sergide organik soyutlamalardan geometrik soyuta uzanan geniş bir yelpazede soyut eser yer alıyor. Kibele Sanat Galerisi’nde çağdaş heykelciliğin çoğulcu karakterini ve yaşantımızın dinamik akışını yansıtan heykeller ve nesneler izleniyor.”

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İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ev sahipliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Altınmarka ve Eyüp Belediyesi’nin katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisini 15 Aralık Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, İstanbul Sanat, Müze Gazhane, Likör Fabrikası ve Galeri Eyüpsultan’da ücretsiz olarak gezebilirsiniz.

Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00-19.00 arasında ziyarete açık.

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SANAT EĞİTİMİ NASIL OLMALI

-Sanat Eğitiminin Tarihi Görsel Sanatlar Öğretiminde Düşünsel ve Sosyal Eğilimler - Arthur D. Efland

Çeviri: Orhan Taşkesen

Bu kitap görsel sanatlar tarihinin ana noktalarını yazıya getiriyor

Önsöz’de kitabın niteliği tanıtılıyor.

Bölüm başlıkları:

Bölüm 1 - Sanat Eğitimi: Sosyal Bağlam

Bölüm 2 - Sanat Eğitiminin Batı’daki Kökeni

Bölüm 3 - Görsel Sanatlar ve Sanayi Devrimi

Bölüm 4 - Devlet Okullarında Sanatın Keşfi

Bölüm 5 - Sanat Eğitiminde Romantik İdealizm Hareketi

Bölüm 6 - Sosyal Darwinizm ve Güzellik Arayışı

Bölüm 7 - Sanat Eğitiminde Dışavurumcu ve Yeniden Yapılanmacı Hareketler

Bölüm 8 - İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Sanat Eğitimi

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GENEL TANITIM

Sanat eğitimi bir süs mü, yoksa müfredatın vazgeçilmez bir parçası mı? Sanatın Amerikan yaşamındaki yeri üzerine yapılan tartışmalar, dikkatleri yeniden okullardaki sanat eğitimine çekti, Sanat Eğitimi Tarihi: Görsel Sanatlar Öğretiminde Düşünsel ve Sosyal Eğitimler adlı kitabında Arthur Efland, güncel tartışma ve kaygıları titizlikle araştırılmış bir tarihsel perspektife oturtuyor.

“Bugün görsel sanatların öğretilme biçimleri” diyor Efland, geçmişte bu sanatların öğretilmesini savunanların sanata ilişkin inanç ve değerleri ışığında şekillenmiştir. Efland bu kitapta, Batı tarihi boyunca sanat eğitiminin kurumsal ortamlarını, onu şekillendiren sosyal güçleri ve alternatif etki akımlarının bugünkü uygulama üzerindeki evrimini ve etkisini inceliyor.

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Görsel sanatları genel eğitimdeki gelişmelerle bağlantılı olarak ele alan iki kitap olan Sanat Eğitiminin Tarihi, özellikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllara ve bugünkü sanat anlayışımızı etkileyen sosyal bağlama vurgu yapıyor. Sanatın eğitimini, bu eğitimde kullanılan yöntemleri ve yaklaşımları tarih boyunca geçirdiği değişimlerle birlikte ele alan bu çalışma, her türden okuyucu ve araştırmacı için temel nitelik taşıyan bir metin sunuyor.

(Hayalperest Yayınevi)