Radyo Günleri ve Sevengil

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Şimdi televizyon başında duranlar o zaman radyo başında otururlardı. Müziğin, konuşmanın tek kaynağı radyoydu.

Üç kültür programını hazırlayan üç kişiyi her zamana dinlerdim.

Refik Ahmet Sevengil, Orhan Hançerlioğlu, Faruk Yener.

Eski şiirimizin ustalarını Refik Ahmet Sevengil’den dinlerdim, Türk hikâyelerinde de Orhan Hançerlioğlu bir hikâyeciyi tanıtır, konuşmasının sonunda Türk şiirinden bir dizeler okurdu.

Faruk Yener de Batı müziği üzerine tanıtım yapardı.

Cemal Ünlü’nün yazdığı;

“Söylemenin Vakti Var

Bir Yirminci Yüzyıl Bilgesi

Refik Ahmet Sevengil”

Yukarıdaki gerekçelerle çok ilgimi çekti.

Ünlü, Sevengil’i şöyle tanıtıyor:

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“Hayatı yazarak anlatanlar vardır, bir de sözle anlatanlar. Gazeteci, radyocu, tiyatro eleştirmeni, tarihçi, roman, öykü ve deneme yazarı Refik Ahmet Sevengil güzel yazan, güzel anlatan kimselerdendi. İnsanın cismini, ruhunu, huyunu, sevdasını, ölümünü, doğumunu anlatan bir yirminci yüzyıl bilgesiydi. Yazdıklarıyla, söyledikleriyle dünyalar kurdu.

Refik Ahmet Sevengil’in ilgi alanları, yaptıkları, söyledikleri, eserleri ve dünya görüşüyle Tanzimat’tan beri devam eden süreci yansıtan güzel bir kaynaşmadır; onu ve eserlerini cazip kılan da budur. Ondaki Doğu-Batı sentezi, böyle bir bileşimi dile getirenlerin özlediği türdendir.

Yalnız inceleme yapacaklar değil; bugün sıradan okuyucular, dinleyciler de böyle bir kitaptan yararlanabilirler.”

Giriş’te Sevengil’in yetiştiği ortamdan söz eder.

Önce başlıktaki iki yazıyı okumalısınız. Giriş ana başlıklar:

- Bayram Yeri Gibi

- Ya Roman Kahramanları gibi ya da Roman Kahramanları Onun Gibi

- Önce Gazeteci

- Ben Öğretmenim

- Yenilik İsteği

- Nasıl Bir Edebiyat, Nasıl Bir Şiir?

- Hem Eskiyi, Hem Yeniyi Bilen

- Çalışma Günlüğü

- Düzinelerle yazı ucu

- Onlarca mürekkep hokkası

- Binlerce yaprak kâğıt

Ana başlıklar:

- Edebiyat – Roman/Hikâye-Tefrika Roman

- Radyo Konuşmalarından Üç Kitap – Eski Şiirimizin Ustaları -Yüzyıllar Boyunca Halk Şiirimiz – Çağımızın Halk Şairleri

- Tiyatro Tarihi

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- Diğer Kitapları Hüseyin Rahmi Gürpınar

- Çeşitli Yazılar Kitaplar.

- Kaynakça

- Albüm

- Refik Ahmet Sevengil ( 1903 Bingazi - 13 Eylül 1970 Ankara )

(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları )