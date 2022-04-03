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Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik
GeriDoğan HIZLAN Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik
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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik

3 Nisan 2022

İyi piyanist Tomris Öziş (1935–2022) aramızdan ayrıldı.

2017 yılında onun CD’leri üzerine yazdığım yazımın başlığı, ‘Sanatçının Sanatçıya Övgüsü’ idi.

İdil Biret, Tomris Öziş’in kayıtlarını dinlemiş, icralarını çok beğenmiş ve onları ‘İdil Biret Arşivi’ (IBA) içinde çıkarmıştı. Piyanistliği konusunda da övgülerle bezeli bir yazı, 5 CD’lik albümün kitapçığı içinde yer almıştı.

Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik

Albüm kapağında “Tomris Öziş: Solo ve Orkestra ile Canlı Kayıtlar” yazılıydı.

İstanbul’da doğan Öziş, üstün yetenekli gençler sınavını kazanarak Almanya’ya gitti. Münih Devlet Yüksek Müzik Okulu Piyano Bölümü’nü bitirdi. İzmir Konservatuvarı’nda piyano öğretmenliği yaptı. 1982’de sağlık sorunlarından ötürü piyanistliğe veda etmek zorunda kaldı.

*

Kimler onun üzerine yazdı:

Üner Birkan

Ayhan Turan

Daniyal Eriç

Faruk Yener

Selmi Andak

İlhan Mimaroğlu

*

Hangi bestecileri seslendirmişti:

Mozart

Beethoven

Mendelssohn

Chopin

Debussy

Ravel

Liszt

Brahms

Prokofiev

*

Tomris Öziş, 1971’de bir arkadaş toplantısında başını kapıya çarptı, gözünde retina yırtılması oldu. 1980’de Almanya’da ameliyat sonrasında bir gözünü kaybetti.

1982’de iki gün üst üste Liszt’in piyano konçertosunu çaldı, sol gözünü de kaybetme tehlikesiyle 47 yaşında konserlerine son verdi.

Tomris Öziş, CD’lerinde yaşayacak.

ÇELLİST JAMAL ALİYEV DOĞU İLE BATI’YI BİRLEŞTİRİYOR

ÇELLO sanatçısı Jamal Aliyev, İllüzyon (ILLUSION) albümü ile dijital platformlarda, dünya çapında bilinen eserleri Türk enstrümanları ve çello ile aranje ederek Doğu ve Batı kültürünü birleştirmeye çabalıyor.

Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik

2021 yılında Classic FM tarafından günümüz dünyasının en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterildi.

Çalışmalarını şöyle açıklıyor:

“2020 yılında tüm dünyayı belirsizliğe sürükleyen pandemi, bu albümü kaydetme fikrini bende oluşturdu. Şimdiye kadar bestelenen ve severek dinlediğim eserleri, çello ve konsepte uyacağına inandığım Türk enstrümanlarıyla aranje ederek uyarladık.

Dünya çapında tanınmış eserlere hayal gücümden renk katarak Doğu ve Batı kültürlerini bu albümde buluşturmak istedim. Doğu’da klasik müzik farkındalığını arttırırken Batı’ya Türk enstrümanlarını tanıtmış olmayı ümit ediyorum.”

Aliyev, Giuseppe Guarneri’nin 1690 yapımı çellosunu kullanmaktadır.

Piyanist Tomris Öziş’i kaybettik

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