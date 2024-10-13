Operayı gerçek dekorunda seyretmek

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Yıllar önce Kahire’ye bir kongre için gitmiştim. İki rahmetli dostum da oradaydı; Sevgi Gönül ve Nevzat Atlığ. Bir de aziz dostum Ekmeleddin İhsanoğlu da kongreye gelmişti.

Nevzat Atlığ’ın yönettiği koronun konserini dinlemiştim.

O günlerde de Giuseppe Verdi’nin Aida operası temsil ediliyordu, eserin geçtiği yerde, piramitlerde icra ediliyordu.

Daha önce dinlediğim Aida’nın müziği daha bir somutluk kazanıyordu sanki, o etkiyi yaşadım. Piramitlerin arasından iki bine yakın askerin dönüşü görkemliydi.

Trajik sonu da belleğimizde iz bırakmıştı. Şimdi dinlerken görüntüler canlanıyor gözümde.

Frankfurt Operası’nda Mozart’ın Sihirli Flüt’ünü seyrettim, alabildiğine sade bir dekor yapmışlardı. Kahire’deki zevki aldım.

İkisini de daha önce dinlemiştim.

Salona girerken operanın metnini seyirciye verirler, meraklı bir seyirci önce konusunu okur.

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Jean Cocteau’ya göre müzik öndeymiş. Bir operanın metnini Latince yazmış; müziğin önce geldiğini kanıtlamak için. Operayı dinlerken, seyrederken librettoyu yazanı kaçımız merak ederiz?

Bu Türk müziği için de geçerlidir. Kaçımız bir şarkının güftesini yazanı merak ederiz? Beğenmemizde onun rolünü düşünür müyüz?

Besteciler anılır da güfte yazarları anılmaz.

Kim bizde öne çıkar, o da başka bir yazı konusu.

Aynı besteyi farklı orkestralardan, farklı solistlerden dinlemeliyiz.

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Giuseppe Verdi

- Aida

- Aida- Mirella Freni

- Radames- Jose Carreras

- Amneris- Agnes Baltsa

- Amonasro- Piero Cappucilli

- Il Re d’Egitto- Jose Van Dam

- Una Sacerdotesses- Katia Ricciarelli

- Un Messagero- Thomas Moser

- Ramfis- Ruggero Raimondi

- Viyana Devlet Operası Korosu

- Wiener Pilharmoniker (Viyana Filarmoni Orkestrası)

- Dirigent (Yöneten) Herbert von Karajan

- EMI

MAZLUM ÇİMEN BENİM İÇİN SÖYLENENLER

- Yıldız Tilbe

- Soner Sarkabadayı

- Orçun Süner

- Halil Sezai

- Doğan Duru

- Hayko Cepkin

- Jehan Barbur

- Edip Bülbül

- Suavi

- Feride Hilal Akın

- Teoman

- Çamur

- Ender Balkar

- Haluk Levent

- Eylem Aktaş

- Emre Sertkaya

- Barabar

- Zuhal Olcay

- Çimen Yapıt

- DMC